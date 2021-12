Los mejores roscones de Reyes del súper según las 'doctoras' Begoña e Irene: Mercadona, Lidl, Dia...

30 millones. Este es el número de roscones de Reyes que se consumen cada año en España, según las últimas cifras que maneja la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac). Según ha explicado, el motivo de esto tiene que ver con que ya no sólo se consume este postre durante la Navidad, sino que se compra y se come durante todo el año. No obstante, diciembre y enero siguen siendo los meses más señalados en los que los españoles demandan más este tradicional bizcocho navideño.

Y, por supuesto, el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, es la jornada en la que más se come el roscón junto a la tarde-noche del 5 de enero. Por eso mismo, lleva el nombre de roscón de Reyes a pesar de que su origen histórico poco tiene que ver con la Epifanía, la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al portal de Belén. Se piensa, en este sentido, que el roscón nació en el siglo II a. C. para celebrar la finalización de los trabajos de campo en unas fiestas paganas, conocidas como Las Saturnales, que se prolongaban desde diciembre hasta febrero.

Pero como ha ocurrido con muchas festividades y tradiciones, el cristianismo las ha tomado para sí readaptándolas. Es el caso del tradicional roscón de Reyes, un postre totalmente protagonista de la Navidad en este país. Por ello, EL ESPAÑOL, en su labor de informar acerca de los productos de supermercado, ha organizado una nueva cata en la que dos expertas han probado los roscones de Reyes de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo con el fin de valorarlos e indicar a los consumidores cuáles son, a su juicio, los mejores.

Así, este medio ha contado con la colaboración de Begoña Gardel (Madrid, 1989) e Irene Amat (Murcia, 1996), pasteleras del hotel Hotel Mandarin Oriental Ritz y flamantes ganadoras del Campeonato de España de Cocina y Repostería celebrado el pasado mes de noviembre. Tanto Begoña como su acompañante, Irene, se han alzado con el título a las mejores reposteras de este país.

Un éxito que, según cuentan a este diario, “nos enorgullece porque ha sido gracias al esfuerzo, la dedicación y ser meticulosas. Además, era una segunda oportunidad que nos ha dado la vida porque en 2019 fuimos subcampeonas y hemos podido volver a presentarnos a esta edición porque en 2020 no hubo concursos regionales”. Por ello, las reposteras se han presentado y han vencido en el certamen. Un éxito que ratifica lo que sienten Begoña e Irene por la repostería.

Las pasteleras Begoña (izquierda) e Irene (derecha) observan uno de los roscones durante la cata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“Desde pequeña me di cuenta de que me gustaba mucho la pastelería. Por ello, me dediqué a estudiar y formarme, a ejercer e, incluso, he sido profesora durante siete años en Buitrago de Lozoya”, explica Begoña Gardel. “En mi caso, me di cuenta de que era lo que me gustaba cuando tenía 16 años y ayudaba a mi madre a hacer bizcochos en casa. Por ello, también me formé en pastelería y he mejorado en sitios como StreetXO, el restaurante de Dabiz Muñoz en Londres. Pero, al empezar la pandemia, me apetecía regresar y volví”, confiesa Irene Amat. Y así la vida ha juntado a Begoña e Irene para formar un tándem capaz de llevarse el premio a las mejores reposteras de España.

—A vuestro juicio, ¿qué debería tener un roscón de Reyes y qué vais a valorar?

—En primer lugar, el bizcocho tiene que ser alveolado, esponjoso y jugoso y, sobre todo, tiene que saber a azahar, porque, si no, sería como una Corona de la Almudena o un Bizcocho Suizo. En segundo lugar, la distribución del relleno del bizcocho —nata en este caso— tiene que ser uniforme y equilibrada. En tercer lugar, valoraremos las frutas escarchadas. Y, por último, también comentaremos cómo son los roscones en fase visual. Ten en cuenta que los postres entran por los ojos, así que tienen que ser bonitos.

Lidl

El roscón de Reyes relleno de nata de Lidl. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Tras explicar los criterios a valorar, las pasteleras Begoña e Irene, comienzan a valorar cada roscón de Reyes relleno de nata. Lo hacen a ciegas, sin saber cuál es cuál, y el azar hace que el primer bizcocho que pase por sus expertos paladares sea el de Lidl. Este postre ha costado 4,99 euros la pieza de 750 gramos, es decir, al consumidor le sale el kilo a 6,65 euros.

“A nivel visual está bien. Veo que lleva naranja, que es de las frutas escarchadas más caras y veo que tiene una buena cantidad de almendras, que es algo positivo”, explica Begoña Gardel. Después, ella e Irene cortan un trozo de roscón para degustarlo. “A priori, el bizcocho de este roscón me parece que está algo seco. Además, no es esponjoso, sino compacto”, dice la repostera Irene.

“Para mí, aparte de seco, me parece que el roscón es muy dulce. Es muy empalagoso. Eso sí, sabe a azahar, que es algo bueno”, añade Begoña momento antes de probar y calificar la nata del relleno. “La nata también es muy dulce y tiene un sabor de fondo un tanto artificial, como si fuese vainilla”, indican las pasteleras.

Begoña observa el trozo de uno de los roscones probados durante la cata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Qué os parece la fruta escarchada?

—Está bien, pero le aumenta mucho el dulzor a un postre que ya de por sí nos parece bastante empalagoso.

Al final de la cata, EL ESPAÑOL pide a Begoña e Irene que hagan un ranking de los roscones de Reyes y las reposteras clasifican al de Lidl en la segunda posición.

Mercadona

El roscón de Reyes relleno de nata de Mercadona. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“Este roscón, visualmente, tiene buena pinta. Parece más artesanal por el color amarillento y la forma del bizcocho. Tiene pliegues en el centro, lo que indica que puede estar más jugoso”, describe Irene cuando este medio pone delante de sí el segundo roscón a probar. Se trata del de Mercadona, cuya pieza de 800 gramos ha costado 8 euros, es decir, sale a 10 euros el kilo. Al partir un trozo, la propia Irene dice que “al tacto”, este roscón “es más esponjoso”.

Esa impresión del roscón que ha tenido Irene al tocarlo, la ha confirmado Begoña al probarlo: “Este roscón es más esponjoso, como si fuese de pastelería y también sabe a azahar. En cuanto a la nata, aunque también se nota que es artificial, es menos empalagosa y es más ligera, lo que contribuye a que el bollo sepa mejor. El relleno está bien equilibrado con el bizcocho, que además, se nota que está bien fermentado y que se han respetado los tiempos de cocción.

Irene valora la fruta escarchada de un roscón mientras Begoña lo prueba. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Qué os parece la fruta escarchada de este roscón?

—En general están bien y, la naranja, en especial, está muy buena.

Cuando las reposteras elaboran su ranking en consenso, al acabar la prueba, indican que, para ellas, el roscón de Mercadona ha sido “por goleada” el mejor de la cata.

Dia

El roscón de Reyes relleno de nata de Dia. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

El siguiente roscón de Reyes de la cata corresponde al de Dia, que comercia bajo su firma de productos navideños Dulce Noel. En este caso, la pieza de 550 gramos cuesta 6,99 euros. En otras palabras, los consumidores pagan 12,71 euros el kilo para poder probarlo. No obstante, aunque es más caro que sus dos competidores anteriores, las primeras impresiones que se han llevado Begoña e Irene al verlo no han sido positivas.

“Visualmente no llama nada la atención”, opina Irene. “Además, tiene todos los ingredientes muy contados”, añade. “A mí me está dando penita, porque se le ve muy artificial. Lleva mucho azúcar por encima”, sentencia Begoña. Así ha sido la oleada de valoraciones negativas sobre el roscón de Reyes con nata de Dia. La cosa, no obstante, no mejoraría en la fase gustativa.

“La masa de este roscón es muy mala. Te sabe como el primer bizcocho que todo el mundo hizo durante el confinamiento. Además, está espachurrada”, califica Begoña. Lo único salvable en este roscón era la textura que, a juicio de Irene, “no es del todo mala”. “Pero se asemeja más a la de un pan de leche que a la de un roscón”, concluye. Por si fuera poco, las dos reposteras han notado un detalle que no les ha agradado: “Han escatimado en la nata, porque, mira, no rellena todo el aro del bizcocho”.

Las reposteras Begoña e Irene muestran cómo la nata del roscón de Dia no rellena el bizcocho. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Qué opináis de la fruta escarchada?

—Que la poca que tiene está cortada muy gruesa y es muy dulce.

Pese a las malas valoraciones, a juicio de Begoña e Irene, el roscón de Reyes de Dia no ha quedado en la última posición, sino en la cuarta.

Carrefour

El roscón de Reyes relleno de nata de Carrefour. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

La cata avanzaba. Y Begoña e Irene seguían valorando a ciegas cada uno de los roscones. Así, el siguiente en ser probado es el roscón pequeño de Carrefour, que cuesta 5,99 euros la unidad de 420 gramos. Es decir, el precio por kilo asciende a 14,26 euros. Y, como ha ocurrido con el roscón anterior, no ha convencido a las catadoras porque “no es bonito” y porque “los ingredientes no están equilibrados”.

—¿Alguno en particular?

—Sobre el roscón hay muchísimo azúcar. Si un niño toma esto, luego nadie le hará dormir—bromea Begoña.

“No obstante, la fruta escarchada es bonita y no tiene colores artificiales”, dice Irene, salvando un poco las malas primeras impresiones. En cuanto al sabor, una de cal y una de arena. “La textura de este bizcocho es buena. Está esponjoso”, dice Irene, “pero el problema es que no sabe a azahar, por lo que no tiene sabor a roscón”, añade. “Esta masa está bien, pero pega más con salados. Si lo rellenamos de jamón y queso, quedaría un plato buenísimo”, añade Begoña.

Irene, anontando sus valoraciones para poder dar, al final de la cata, su veredicto final. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

La nata, como el bizcocho, tenía algo positivo y algo negativo. Lo positivo: que “es ligera y no es empalagosa”, según Irene y, lo negativo: que “es escasa”. “Al pastelero creo que se le agotó la nata en la manga pastelera cuando iba a rellenar este roscón”, sonríe Begoña. Quizá, por estas valoraciones, positivas y negativas, el roscón de reyes de Carrefour quedó a mitad de tabla en el ranking. Concretamente, ha obtenido la tercera posición.

Alcampo

El roscón de Reyes relleno de nata de Alcampo. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

El roscón de reyes de Alcampo —6,99 euros— es el último en ser probado por las reposteras Begoña e Irene. Y, como ha ocurrido con varios de los testados, el postre no ha entrado por la vista porque “tiene sólo tres trozos de fruta y las almendras están mal distribuidas”, describe Begoña que añade que a pesar de ello “se ve esponjoso y blando a primera vista”.

Pero hay algo que no les convence en el aspecto visual. Se trata del color que, a su juicio, es “artificial”. En la fase gustativa, las reposteras profesionales han indicado que el bizcocho es “esponjoso”, pero con demasiado sabor a azahar. “Se han pasado un poco”, declara Begoña.

Pero la cosa se complicó con la nata. “Más que nata parece merengue”, dice Irene mientras coge un trozo. Si, como leen, pudo coger un trozo de nata porque estaba bastante dura. “A mí más que nata, me parece que este producto es como una nata vegetal con espesante de Xantana”, describe Begoña.

Las pasteleras Begoña e Irene analizando un roscón. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿La fruta escarchada qué tal?

—En general, bien. Quizá, algo ácida.

Al final de la cata, Begoña e Irena dirían que el roscón de Reyes con nata de Alcampo es el que menos les ha gustado.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a las mejores reposteras de España, Begoña Gardel e Irene Amat, que hagan un ranking de los mejores roscones de Reyes con nata del súper. Y la conclusión de las expertas, tras desvelarles cuál es cuál, es la siguiente: “El mejor ha sido el de Mercadona, por goleada; después, el de Lidl y; en tercer lugar, el de Carrefour”. En el cuarto lugar de la clasificación, las especialistas clasifican al roscón de Dia y en última posición al de Alcampo.

A la izquierda, Begoña Gardel y, a la derecha, Irene Amat, la mejores reposteras de España. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

