Probamos el roscón de Reyes de Antonio, el mejor Madrid estas Navidades: lo vende a 27 euros

A las 3:45 de la madrugada, en el municipio de Esquivias (Toledo), suena un despertador. La noche es aún profunda cuando Antonio García se pone en pie porque debe llegar a su trabajo. Recoge a dos de sus hermanas, también vecinas de esta localidad, y ponen rumbo a la capital de España. Tras media hora en coche, los tres hermanos comienzan a hornear todo tipo de panes y productos de pastelería para que cuando se suba el cierre de Panem, su obrador y panadería, los clientes tengan disponibles las elaboraciones recién hechas. Pero ahora Antonio ha logrado un nuevo éxito: su roscón de Reyes ha sido nombrado el mejor de la Comunidad de Madrid para el 2022.

Así lo han decidido este jueves ocho jueces tras la emocionante final del IV Campeonato del Mejor Roscón Reyes de Madrid. En ella, se han enfrentado 10 finalistas, pero sólo Antonio García (Esquivias, Toledo, 1979) ha alcanzado la gloria. Algo que no es nuevo para él, pues Antonio este año se está acostumbrando a ganar todo tipo de certámenes de panadería y pastelería artesanal. Hace tan sólo dos meses, el panadero obtuvo el premio al Mejor croissant artesano de España 2021. Pero ahora, al estar en temporada, este profesional ha decidido medirse ante los mejores reposteros participando con su propio roscón de Reyes, cuya pieza de 500 gramos se vende por 27 euros.

De esta manera, de los 40 participantes del concurso, el roscón de Reyes de Panem, un obrador situado en el número 42 de la calle de Fernán González, ha sido nombrado el mejor de la autonomía. “Estamos muy orgullosos de haber obtenido este premio y eso que esta mañana el roscón que llevábamos no me convencía al 100%. Para mí, no estaba perfecto y no entendíamos por qué se nos estaban agrietando los roscones durante los últimos tres días. Pero, a pesar de los nervios, lo presentamos y ganamos”, explica Antonio García a EL ESPAÑOL, mientras contemplamos, a media tarde de este jueves, que el ritmo de trabajo en el obrador sigue siendo frenético.

Panem, la panadería en la que se hace el mejor roscón de Reyes de Madrid, no deja de recibir clientes. N. A.

Los panaderos de Panem no paran de preparar todo tipo de masas para dejarlas listas para ser horneadas en tan sólo unas horas, mientras dos amables dependientas atienden la panadería. Y, de hecho, entre esos trabajadores están cuatro de los siete hermanos que tiene Antonio García. Si bien es cierto que Antonio, como hermano mayor, es el que más experiencia tiene como panadero, no es menos cierto que sin la ayuda de sus hermanos Marta, Ana, Laura y Pablo, el panadero no hubiera alcanzado esa receta perfecta del nuevo mejor roscón de Reyes de Madrid. Esta elaboración ha encandilado a jueces de la talla del gran pastelero Paco Torreblanca —entre otros—.

—Antonio, ¿cómo se ha hecho su roscón de Reyes y por qué es especial?

—En primer lugar, siempre buscamos ingredientes de máxima calidad: una buena mantequilla; una buena vainilla; el agua de azahar de Luca de Tena; naranjas ecológicas para la ralladura, etc. Y, en segundo lugar, cuidamos la elaboración. Este año, por ejemplo, hemos cambiado el proceso y ahora emulsionamos la mantequilla con el azúcar, la ralladura y el agua y, después, se lo añadimos a la masa, que fermenta durante 24 horas. Así conseguimos que el roscón esté esponjoso y que la emulsión guarde los aromas cítricos y de agua de azahar.

Dos trabajadoras de Panem, el obrador que prepara el mejor roscón de Reyes de Madrid. N. A.

Probando el roscón

Mientras Antonio nos explicaba los secretos de su exitoso roscón de Reyes, había dos cosas que no paraban de ocurrir. Una, la clientela no cesaba de entrar en Panem para llevarse todo tipo de productos. “A veces, las colas de mediodía pueden llegar a ser de hasta 45 minutos”, desvela Antonio. Y, dos, este diario no paraba de pensar a qué sabía el mejor roscón de la Comunidad de Madrid. Por ello, decidimos llevarnos uno a casa —abonando los pertinentes 27 euros— para poder degustar en primera persona la elaboración valorada por el jurado experto del IV Campeonato del Mejor Roscón Reyes de Madrid.

Por supuesto, no seremos nosotros quienes contradigan la decisión del experto paladar de los jueces. Ni tampoco hay motivos para hacerlo. “La masa está muy esponjosa y no es grasienta. Tampoco me parece que haya quedado excesivamente dulce y se nota perfectamente el sabor a cítricos y azahar. Está muy, muy bueno”, describe José Antonio, un cocinero con más de 40 años de experiencia con el que este diario ha probado el mejor roscón de reyes de Madrid.

El roscón de Reyes de Panem. N. A.

“Además, es un gran detalle que hayan llenado la capa externa de almendras y, por último, la naranja escarchada que tiene está muy bien”, celebra el hostelero.

Y es que se nota que Antonio y del equipo de Panem cuidan cada detalle. Por ello, su roscón ha superado a otros como el de Panod —segundo— o el de Isabel Maestre —tercero—, según la decisión del jurado que se ha reunido en Casa Lhardy para realizar la cata a ciegas de los roscones finalistas.

De izquierda a derecha, los roscones de Panod; de Antonio García, de Panem; y de Isabel Maestre. Gastroactitud

Los García, panaderos

Pero como ocurre con cualquier obra de maestra, el autor es primordial. ¿Qué sería La Gioconda sin Leonardo da Vinci? Exageraciones aparte, lo que está claro es que el roscón de Reyes de Panem tampoco sería nada sin Antonio García, un panadero que llegó a los obradores, podría decirse, de rebote. “Mi suegro, Manuel Hita, pertenece a la tercera generación de panaderos en Esquivias, pero en 2013 enfermó, así que empecé a ayudarle en su obrador elaborando panes y otros productos, como los roscones”, recuerda Antonio.

Allí estuvo trabajando hasta que, tres años después, Manuel Hita se jubiló y cerró su panadería. “Fue cuando decidí abrir Panem en Madrid. Primero abrimos un obrador en 2018 y hace un año nos trasladamos al local actual porque es más grande”, esgrime Antonio García. Previamente, y para aumentar sus conocimientos, el panadero realizó varios cursos sobre el oficio en Toledo o Sabadell.

De izquierda a derecha, Marta, Antonio, Ana, Pablo y Laura, los miembros de la familia García que trabajan en Panem. N. A.

En ellos, Antonio García terminó por profesionalizarse y empezó a trasladar el amor por la panadería a sus hermanos. “Primero empezaron a trabajar conmigo Marta y Ana, adquiriendo experiencia en el obrador y luego se engancharon Laura y Pablo”, cuenta Antonio, quien se puede considerar como el panadero que ha inspirado la carrera en el obrador de cuatro de sus siete hermanos.

Todos ellos hoy celebran que Panem pueda ofrecer el mejor roscón de Reyes de Madrid. “Pero la que más orgullosa está es mi mujer, María José, que aunque es enfermera, siempre le ha interesado mucho el mundo de la panadería por su familia. Ella, cuando podía, siempre nos ha ayudado a preparar nuestras elaboraciones”, añade Antonio.

El exitoso panadero toledano, a pesar de haber ganado durante la mañana de este jueves el concurso, seguía trabajando por la tarde. Él, junto a sus hermanos, han hecho que Panem esté en el mapa panadero gracias a sus recientes éxitos. El último de ellos es que la familia García prepara, en la capital, el mejor roscón de la Comunidad de Madrid.

—Antonio, ¿le gustaría que sus hijos siguieran con el legado familiar panadero?

—Tengo dos hijos, Antonio, de 15 años; e Inés, de 11, y me gustaría que se dediquen a lo que les guste. El mundo de la panadería es muy sacrificado, así que prefiero que estudien y se dediquen a otra cosa que les pueda gustar más. Pero, insisto, que estudien y se dediquen a lo que quieran.

Vista exterior de Panem, el obrador situado en el número 42 de la calle de Fernán González, en Madrid. N. A.

