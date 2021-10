Las mejores lonchas de queso del súper según la 'doctora' Mar: Lidl, Carrefour, Mercadona...

Los productos lácteos son muy importantes en la dieta de los humanos. Y, unos de los derivados de la leche con más éxito en España es el queso. En este país, de hecho, existen 26 tipos de quesos con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) avalados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los hay asturianos, gallegos, manchegos, murcianos… Eso representa la riqueza que hay en este país respecto a la elaboración de este lácteo procedente de la leche de vaca, oveja o cabra.

Los usos del queso, en este sentido, son infinitos y uno de los más comunes es el de acompañamiento en bocadillos, hamburguesas, sándwiches, etc. Para ello, en España se consumen muchos tipos de queso en lonchas, entre los que destacan el queso Gouda, chédar, havarti, edam… y así hasta una decena de tipos. El caso es que es un producto indispensable. Así lo demuestran las cifras del último Informe del Consumo Alimentario de 2020, elaborado y publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Según el departamento encabezado por Luis Planas, cada ciudadano consumió, de media, 8,80 kilogramos de queso el pasado año —el último con datos consolidados—.

Pero como los consumidores tienen a su disposición infinidad de quesos en loncha, EL ESPAÑOL se ha lanzado a analizar los quesos Gouda, pues se encuentran entre los más consumidos en España —y en el mundo—. “El consumo de este tipo de quesos, los de leche de vaca pasteurizada de pasta prensada, puede rondar entre el 55 y el 60% en todo el mundo y, dependiendo de su estado maduración, puede ir desde los más sencillos, como estas lonchas de Gouda, hasta los más complejos, que tienen una maduración más larga”, explica la analista sensorial con quien ha contado ese diario.

El mejor y peor queso de lonchas del súper

Se trata de Mar Luna Villacañas (Madrid, 1966), directora de la Escuela Europea de Cata. Ella proporcionará algunas claves sobre las lonchas de queso Gouda que venden en Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo. Los ha probado todos y sus expertos sentidos han provocado que haya podido hacer una clasificación sensorial sobre los que más le han gustado y los que no.

—Mar, ¿qué criterios tendrá en cuenta a la hora de valorar las lonchas de queso?

—En fase visual, buscaré que las lonchas tengan tonos cremas y amarillos pajizos. También, si son translúcidos o no, lo que determinaría la cantidad de queso. En la fase olfativa, que es fundamental, buscaré que no tenga aromas extraños como avinagrado, de moho, notas medicinales o rancias. Como positivo, estos quesos pueden tener aromas mantequillosos o de frutos secos. En la fase táctil, pero también visual, doblaré la loncha para comprobar su elasticidad. Es mejor que no se rompa. Y, por último, en la fase gustativa se tiene que apreciar la sensación de salado, pues estos quesos pasan por la salmuera, pero tienen que ser a la vez dulces. También buscaré la sensación de acidez. Asimismo, buscaré que la textura no sea arenosa, sino cremosa. Sería un elemento positivo.

La analista sensorial Mar muestra las cinco lonchas de queso Gouda que se someterán a la prueba. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Alcampo

Las primeras lonchas de queso Gouda que prueba Mar, al azar, son las de Auchan, la marca blanca de Alcampo. El paquete de 200 gramos cuesta 0,98 euros y el queso ha sido elaborado en España. “Este queso tiene mayor brillo que los demás. Eso da información. Aunque tiene un color pálido amarillento, el brillo que tiene es sospechoso y puede ser artificial y, si te fijas, puedo ver mis dedos a través de él porque es translúcido”, describe la catadora mientras observa el queso con minuciosidad.

Pero al doblar la loncha, Mar valoraría positivamente la “elasticidad” del producto. “Tras dos dobleces no se rompe. Eso es bueno”, aclara. Llega el momento de la fase olfativa en la que la analista sensorial comienza a describir lo que percibe su experta nariz. “Aparecen aromas a leche cruda, pero no tiene complejidad. No hay rastros de notas de frutos secos ni de fruta. Ni siquiera mantequillosas”, indica, decepcionada, la experta.

El paquete de queso Gouda en lonchas de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Le gusta el queso Gouda de Alcampo en boca?

—En boca no funde con facilidad y no es bueno porque genera trozos sueltos. No tengo sensación de cremosidad, sino que hay gránulos. Tampoco tiene una salazón muy pronunciada y es excesivamente ácido.

Por todas estas valoraciones negativas, para Mar, al final de la cata, las lonchas de queso Gouda de Alcampo serían las peores de los supermercados.

Carrefour

El paquete de queso Gouda en lonchas de Carrefour. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Es el turno del queso Gouda en lonchas que comercia Carrefour bajo su marca blanca. En este caso, el queso se ha importado desde los Países Bajos. De hecho, es por Gouda, una ciudad holandesa, por lo que el queso Gouda recibe su nombre. En este caso, el paquete de 200 gramos cuesta 1,07 euros.

“En fase visual hay tonos pajizos, que es bueno y da la sensación de que es más opaco que el anterior. Es bueno, porque significa que tiene más cantidad de leche”, valora la analista Mar. Y, al doblarlo, tampoco se rompe, lo que indica, a juicio de la experta, que tiene una buena “elasticidad”.

Tras ello, la mujer toma un loncha y se la acerca a la nariz para poder indicar los matices que percibe: “En fase olfativa aparece la leche, pero no me aparecen las sensaciones de cuajo. En este caso, sin embargo, percibo las notas lácticas y mantequillosas. Este queso Gouda parece que tiene mayor maduración”.

La catadora Mar Luna Villacañas oliendo uno de los quesos durante la cata. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Le sabe bien el queso Gouda de Carrefour?

—En boca mantiene la estructura. No se destruye y tiene una sensación fundente, algo muy bueno. Además, tiene equilibrio entre el salado, el ácido y el dulce, algo que también es positivo.

Por todas estas buenas valoraciones, el queso Gouda de Carrefour ganaría la medalla de plata en la clasificación final que ha hecho Mar para EL ESPAÑOL.

Mercadona

El paquete de queso Gouda en lonchas de Hacendado, la marcas blanca de Mercadona. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

La prueba avanzaba. Y, cómo no, este diario también ha llevado a la cata el queso Gouda de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Este producto también ha sido fabricado en los Países Bajos y el paquete de 300 gramos ha costado 1,60 euros. “En la fase visual, observo que el queso tiene más cuerpo que los anteriores. Vuelve a tener un tono un amarillo pajizo y da la sensación de que la loncha tiene más consistencia”, expresa con agrado la analista Mar.

Pero a la hora de doblarlo, la experta observa algo menos positivo: su “poca elasticidad”, ya que se ha roto en el primer doblez. “Parece que está más curado”, indica la catadora antes de añadir que “no es algo del todo malo”. “En nariz tiene menos intensidad aromática que el anterior. Percibo tonos lácticos y también huele a mantequilla, pero menos”, esgrime mientras olfatea la loncha de queso Gouda.

Mar manipula, dobla y parte los quesos para comprobar su elasticidad. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Qué tal el queso Gouda de Mercadona en boca?

—En boca, no tiene la estructura arenosa del primero, pero no es tan fundente como el segundo. Además, se me desequilibra hacia el salado, por lo que tiene menos notas dulces. Esto no es ni malo ni bueno, sino que depende del gusto de cada persona.

Al final de la cata, Mar pone al queso de Mercadona en tercera posición del ranking, “empatado con el queso de Dia”.

Dia

Como en el caso anterior, el queso Gouda de la marca blanca de Dia también ha sido elaborado en los Países Bajos. “Y en la misma fábrica que el de Mercadona”, indica Mar tras observar los datos que ofrece el paquete de 240 gramos, cuyo precio asciende a los 1,35 euros.

El paquete de queso Gouda en lonchas de Dia. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

“Pero en este caso aparecen ojos —los agujeritos de los quesos—”, observa. El peso de la loncha a Mar le parece “correcto”, pero al doblar dicha loncha también se rompe en el primer pliegue, por lo que la analista explica que, probablemente, ha influido que “se haya elaborado en la misma fábrica que el anterior”. “Nada es casualidad”, puntualiza. En nariz, asimismo, el queso Gouda de Dia es de “poca intensidad” y con “notas lácticas, pero no complejas”.

—¿Le gusta el sabor del queso Gouda de Dia?

—En boca, tengo sensaciones más terrosas y menos fundentes. Le falta complejidad en boca. Es verdad que no es igual que el de Mercadona, pero la diferencia es mínima. Yo creo que depende del lote y de la fecha de consumo preferente.

La analista sensorial Mar percibe, con su nariz, las notas aromáticas de los productos. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Como el queso Gouda de Dia era un producto tan “similar” al de Mercadona, la especialista lo clasifica empatado con él en el tercer lugar de la clasificación.

Lidl

Cierra la prueba el queso Gouda de Milbona, la marca blanca de productos lácteos de Lidl. En este caso, el paquete de 300 gramos ha costado 1,89 euros. “Mira, este tiene el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que hace que su aspecto sea muy distinto al de sus competidores pese a tratarse de un producto, en teoría, homólogos”, valora Mar. Y se nota en muchos aspectos. Tantos que para la analista este queso juega “en otra liga”. Desgranemos sus valoraciones.

El paquete de queso Gouda en lonchas de Milbona, la marca blanca de productos lácteos de Lidl. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

“A nivel visual, en este caso han mantenido la corteza. En este caso es de parafina comestible, pero no se debería consumir”, aconseja la experta. “En los laterales ha perdido la elasticidad, por lo que se rompe con mayor facilidad”, explica mientras dobla y manipula el producto también elaborado en los Países Bajos. Las buenas valoraciones, no obstante, vendrían en cascada en las fases olfativa y gustativa.

“En nariz es el que mayor intensidad aromática tiene. Con diferencia. Aparecen notas de avellana, de mantequilla curada, lácticas y se nota la maduración. Me gusta”, describe Mar.

Mar observa la loncha de queso Gouda de Lidl, declarado el mejor de la cata. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Qué tal el sabor del queso Gouda de Lidl?

—En boca está a años luz de sus competidores. La acidez, el dulzor y el salado están muy equilibrados. Tanto que su complejidad me llena la boca. Es una explosión de sabor. También, al probarlo, se confirman las notas a frutos secos.

Evidentemente, con tan buenas valoraciones, Mar diría que el queso Gouda de Lidl ha sido el mejor de los cinco testados.

Mejores y peores

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a la directora de la Escuela Europea de Cata, Mar Luna Villacañas, que haga un ranking de los mejores quesos Gouda en lonchas probados durante la cata. Y la conclusión de la analista sensorial no deja lugar a dudas: “El mejor ha sido la de Lidl; después, el de Carrefour y; en tercer lugar, empatados, los de Mercadona y Dia, ya que “productos similares al proceder de la misma fábrica”.

Los cinco quesos Gouda en lonchas de los supermercados testados en la cata. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

En el cuarto y último lugar de la clasificación, la experta Mar pone a queso Gouda en lonchas de Alcampo por su textura y sus desequilibrios en el sabor.

