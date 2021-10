Estos son los mejores sushis del súper según la 'doctora' Yoka: Carrefour, Lidl, Mercadona...

En España, a pesar de tener una gastronomía extensa, variada y sana, se están incorporando platos venidos de todas las partes del mundo. Uno de ellos es el sushi, un plato de origen asiático hecho a base de arroz, vinagre, algas y pescado —y que puede contener más ingredientes—. Pero, lo realmente importante en estos círculos típicos de la dieta japonesa es el arroz, porque contiene alto contenido en almidón. Esto permite que los makis —o rollitos de arroz rellenos envueltos en alga Nori— tengan la textura y consistencia perfecta para ser comidos, tras mojarlos en soja, en un bocado.

Y lo cierto es que la gastronomía oriental y, en este caso, la japonesa han ido ganando fieles a lo largo de los años en España. Tanto que durante los tres últimos años, la presencia de sushi ha experimentado un aumento del 48% en su consumo. Sólo en 2020 —último año con datos consolidados— se consumieron 2.715 toneladas de sushi preparado, según los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre).

Por ello, en EL ESPAÑOL, en su incesante labor de informar a los consumidores sobre los productos de los supermercados, ha querido organizar una nueva cata sobre el sushi que venden los distintos lineales de España. Para ello, este diario ha recurrido a la chef Yoka Kamada (Kawasaki, Japón, 1980), experta en la gastronomía de su país, para que pruebe los mejores makis de cuatro de las principales cadenas de España. A saber: Mercadona, Carrefour, Lidl y Alcampo.

“Todo comenzó cuando conocí a un madrileño en la India, que fue quien me puso el apodo de Yokaloka —como el nombre del restaurante que dirige en la actualidad—, porque estaba un poco loca. En aquella época, llevaba rastas y era más hippie y, la verdad, el viaje a la India me sirvió para reconectar con mi cultura de origen. Fue experiencia que me sirvió para morir y olvidar todo lo malo y renacer a través de la cocina japonesa”, recuerda para EL ESPAÑOL, la chef Kamada, desvelando los orígenes de su carrera culinaria.

Fue cuando, en 2005, Yoka viajó por primera vez a España coincidiendo con las fiestas del Orgullo LGTBI. “Me enamoré de Madrid y empecé a buscar la forma para quedarme”, explica la chef. Y la respuesta le vino a través de la cocina. “Mi madre es cocinera y me enseñó a elaborar makis y nigiris, entre otras cosas, así que decidí reconectar con la cultura japonesa a través de la cocina. Por ello, en 2007, abrí la tienda de sushi más pequeña del mundo. Tenía un metro cuadrado y también estaba en el Mercado de Antón Martín. Allí hacía los platos japoneses sólo para llevar”, continúa la profesional.

La chef Yoka Kamada explica sus valoraciones tras probar uno de los sushis. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Y, tras ver la buena salud de su negocio, Yoka Kamada decidió seguir formándose “junto a los mejores cocineros japoneses de Madrid”. Después de trabajar codo con codo ellos abrió su actual restaurante, Yokaloka, situado en el madrileño Mercado de Antón Martín. Ahí ha recibido a este diario con motivo de hacer la cata de los sushis de los supermercados.

—Yoka, ¿qué va a valorar en los makis de los supermercados?

—Para mí, lo fundamental es el arroz, que debería ser arroz japonés. Se caracteriza porque tiene mucho almidón, lo que le da al sushi una textura más pegajosa y consistente. Es lo que más voy a valorar. Y, también, probaré los demás ingredientes como el pescado o la soja, pero lo fundamental, insisto, es el arroz.

Lidl

La bandeja de sushi comerciada por Lidl. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Tras explicar los criterios de la valoración, la chef Yoka Kamada dirige a este periódico a un local próximo a Yokaloka. También pertenece al restaurante y es donde tiene las mesas destinadas a sus comensales. El espacio está decorado con todo tipo de motivos japoneses: desde carteles de su país natal, hasta todo tipo de colores orientales… Allí, la chef, al azar, coge la primera bandeja de sushi. Se trata de la de Lidl —2,99 euros la bandeja con ocho makis y 2 nigiris—, cuyo nombre es Arakawa —aunque hay más variedades—.

“Esta bandeja de sushi viene con soja, wasabi y jengibre, lo cual es bueno. En Japón siempre se toma el sushi con salsa de soja”, explica la chef nipona. Y, de hecho, lo primero que hace la cocinera y experta es probar la soja. “Para mí, esta salsa está un poco pasada. Como si se hubiera oxidado un poco”, esgrime.

Yoka Kamada analiza y lee la composición de las salsas de soja que acompañan al sushi. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Tras ello, la chef japonesa coge los palillos —que vienen incluidos en el pack de Lidl— y con habilidad coge uno de los makis de salmón para mojarlo en la salsa de soja. “El arroz, para mí, está bastante pegado y apelmazado. Que esté tan aplastado es algo que no es bueno. Además, tiene poco vinagre y es un ingrediente fundamental en el sushi”, explica la especialista.

—¿Qué le parecen los demás ingredientes?

—Están bien. Por ejemplo, destaca mucho el salmón, que es un pescado que a los españoles les gusta mucho.

Cuando EL ESPAÑOL le pide a la chef Kamada, al final de la cata, que realice un ranking de los sushis de los supermercados, ella clasifica a la bandeja de Lidl en segunda posición.

Alcampo

La bandeja de sushi que comercia Alcampo. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

En su gama de sushi, Alcampo cuenta con la marca Sushita para elaborar y proveerles los makis que comercia. En este caso, este diario ha comprado una bandeja con 15 piezas por 5,09 euros. Y el azar hace que sean los segundos en ser testados por la chef Yoka Kamada. La profesional, nuevamente, abre el pack para observar qué contiene.

“Veo que en este caso también viene con salsa de soja, algo que es positivo. Eso sí, no tiene el color de la soja porque es más oscuro. Está mezclada con más cosas: jarabes de glucosa, almidón de maíz, conservantes —lee la chef—. Tiene muchas cosas para mí, pero veo como algo positivo que hayan elaborado su propia soja para su producto”, dice la cocinera.

Al probar la salsa de soja, la chef indica a este medio que le sabe “muy suave”, como si fuera un “caldo para sopa”, pero igualmente valora bien que la bandeja contenga wasabi y unas láminas de jengibre. Pero vayamos a lo importante, el sushi.

La chef Kamada valorando el sushi de Alcampo. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Qué opina de los makis de Alcampo?

—Lo primero que no me gusta es que el arroz que han utilizado es largo. Para mí es algo negativo. Además, está bastante seco y no contiene almidón. Este arroz no es pegajoso, lo que hace que la textura del sushi no sea buena. Además, está algo crudo. El resto de ingredientes no están mal, pero es una pena lo del arroz.

Este arroz “inadecuado” para sushi decantaría la posición de Alcampo en el ranking final. En este sentido, el producto que comercia el supermercado francés quedaría en última posición.

Mercadona

La bandeja de sushi que comercia Mercadona. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

La cata avanzaba y con en el siguiente sushi, superaríamos el Ecuador de la prueba. En este caso, la chef Kamada cogió la bandeja del sushi Leroy, la marca de makis y nigiris que vende Mercadona —9,95 euros la bandeja de 16 piezas—. “En este caso no viene con salsa de soja, algo que me parece negativo porque es algo fundamental a la hora de comer sushi. Tampoco contiene ni wasabi ni jengibre”, indica la cocinera japonesa nada más abrir el paquete.

Pero se guardaba un as en la manga. En este caso, la chef usa su propia salsa de soja casera —elaborada en Yokaloka— para probar los makis de Mercadona. No obstante, había un ingrediente que brillaba por su ausencia y, según explica la cocinera, es fundamental: el vinagre.

“El arroz no tiene vinagre. Esto es algo negativo porque tiene que tenerlo. Cuando se empezó a hacer sushi en Japón no había nevera. Por ello, para conservar el pescado se usaba el arroz y el vinagre. Así nació el sushi. Por ello, el vinagre es un ingrediente fundamental”, explica Yoka Kamada.

Yoka Kamada, anotando las valoraciones del sushi de Mercadona. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—Sin embargo, ¿qué le parece el arroz del sushi de Mercadona?

—El arroz está seco aunque es mejor que el anterior. Aunque no es arroz japonés, es corto y tiene almidón, algo positivo. Lo que más me gusta es la cantidad de arroz que contiene cada maki. Tiene mucho volumen y es algo bueno para que el comensal no se quede con hambre. El resto de los ingredientes están bien y ricos. Me gusta mucho el pescado y el sashimi que llevan.

A pesar de que el sushi de Mercadona no tenía vinagre, fundamental según la chef Kamada, la bandeja de Mercadona, para la profesional, obtendría la medalla de bronce en esta particular cata.

Carrefour

La bandeja de sushi que comercia Carrefour. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Cerraría la cata el sushi fresco que comercia Carrefour. En este caso, se llama Sushi Daily y en el envase vienen 18 piezas. Si bien es cierto que es el más caro de todos —13,10 euros—, no es menos cierto que hay envases más pequeños con precios asequibles, pero este diario compró el citado debido a la escasa oferta. Eso, en todo caso, no entraba en la valoración de la chef Yoka Kamada, que le pareció muy positivo que la salsa de soja que acompaña a los makis fuese sin gluten, ya que “la personas con intolerancia también lo pueden comer”.

Y, de hecho, tras probar la salsa, la chef Kamada la calificó como “muy rica”. “Y no es algo fácil, porque, en muchas ocasiones, los alimentos sin gluten pueden saber distinto a los originales”, continuó la experta. Llegó el momento en el que Yoka cogía, con habilidad, los makis para probarlos. Había de todo tipo: con pescado, aguacate, etc.… Ella, comienza por uno de salmón.

Yoka Kamada coge uno de los 'makis' probados durante la cata. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Qué le parece el arroz del sushi de Carrefour?

—El arroz está mucho mejor, porque es más pegajoso que otros tipos, aunque está un pelín crudo. Aún así, es más parecido al que comemos en mi país. La salsa de soja, por otra parte, me parece muy sabrosa. También me gusta que los makis sean grandes, por lo que los consumidores pueden comer bien.

Gracias a estas valoraciones positivas, para la chef Yoka Kamada, el mejor sushi de los supermercados sería el de Carrefour.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a la chef Yoka Kamada, cocinera del restaurante japonés Yokaloka, que haga un ranking y diga cuáles son los mejores sushis probados.

Las cuatro bandejas de sushi de los supermercados analizadas en la cata. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

“El mejor ha sido el de Carrefour, por el arroz que contienen los makis; después, el de Lidl y; en tercer lugar, el de Mercadona, aunque no contiene vinagre, fundamental en el plato”, califica. En contraparte, el que menos le ha gustado ha sido el de Alcampo porque “el arroz era largo y estaba un poco crudo”, concluye la chef nipona.

