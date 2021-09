Los mejores macarrones del súper según la 'doctora' Lucía: Lidl, Día, Mercadona, Carrefour...

Hablemos claro. Uno de los productos al que más recurren los consumidores como comodín es la pasta. Sus precios competitivos y su aporte nutricional han provocado que este producto procedente de la sémola de trigo sea fundamental en la dieta de los españoles. Tanto que, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada persona consumió de media en este país 4,53 kilos de pasta en el año 2020, indica en el último Informe de Consumo Alimentario en España, elaborado por la institución que encabeza el ministro Luis Planas.

Aunque siempre se presupone que la pasta nació en Italia, lo cierto es que no hay un consenso en la actualidad y hay quienes afirman que se originó en China. Lo que sí es cierto es que, en nuestros días, contamos con todo tipo de pastas: macarrones, espaguetis, espirales, raviolis, fusilini… y una amplísima gama casi interminable. Pero como es imposible organizar una cata sobre todos los tipos que existen, EL ESPAÑOL ha organizado una prueba en la que los macarrones de las distintas marcas blancas de los supermercados de España compiten por ser los mejores.

La razón: aunque en España se pueden adquirir en los lineales infinidades de tipos de pastas, las que siguen siendo vanguardia en ventas son los macarrones y los espaguetis —sin contar, claro está, los fideos para sopa—. De ahí que este diario haya visitado el bar y restaurante El Tarantín de Lucía para que su dueña, Lucía Mora (Venezuela, 1973), pueda probar los macarrones de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo para valorar, con su experto paladar, los diferentes productos homólogos.

“Desde muy pequeña he estado muy familiarizada con la pasta porque, aunque soy venezolana, tengo ascendencia italiana. Concretamente, de Sicilia. Por eso, desde niña, conozco el producto e, incluso, lo he elaborado”, explica esta cocinera profesional mientras se cuecen las pastas para que queden al dente. Para ella, sin duda, lo fundamental en una buena pasta es la materia prima con la que se hace, que “debería hacerse a partir del trigo duro”.

Pese a todo, la chef Lucía Mora llegó al mundo hostelero hace pocos años, en 2016. “Aquel año perdí el oído izquierdo por una mala praxis médica, por lo que tuve que replantearme la vida. Pensé qué me gustaba y, desde siempre, la cocina me ha apasionado por eso decidí hacerme profesional”, dice la cocinera que lleva afincada en España desde 2001. Ahora, y gracias a la colaboración de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre), la profesional abre las puertas de su local hostelero, situado en el Mercado de Antón Martín, con el fin de informar a los consumidores sobre las pastas de los supermercados.

Lucía Mora, cocinera, hablando con una colega de profesión en el Mercado de Antón Martín. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—Lucía, ¿qué criterios va a tener en cuenta a la hora valorar las pastas de los supermercados?

—A parte de su sabor, analizaré la elasticidad que tienen las pastas, es decir, el nivel de proteínas y almidón que contienen. Eso determinará si se pegan o no los macarrones entre sí. Además, comprobaré la textura de las pastas. Esta debe ser fina y rígida, ya que si estuviese blanda ya se volvería como una sopa. Por último, veré los ingredientes con los que se ha elaborado la pasta.

Alcampo

El paquete de macarrones de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

La experta Lucía, tras explicar cómo valorará cada pasta, dirige a EL ESPAÑOL a un local aledaño “porque cuentan con un hervidor profesional para cocer las pastas” para la elaboración de cada plato de macarrones. La primera pasta que sale de las cocinas, tras 10 minutos de cocción —como indica el paquete—, es la de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Estos macarrones de “calidad superior” han costado 0,74 euros el envase de un kilo.

“Esta pasta está elaborada con trigo duro y contiene trazas de huevo”, dice Lucía tras leer el reverso del paquete de macarrones. “Esto es algo positivo, porque al estar hechos con sémola de trigo duro, el sabor no debe de estar mal”, pronostica la cocinera momentos antes de coger su tenedor y pinchar un par de macarrones.

La experta en pasta, Lucía, controla los minutos de cocción de cada plato de macarrones. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Mientras mastica, Lucía no habla. Está concentrada en sacar los atributos positivos —o negativos— de la pasta. La cocinera deja de comer e inicia la descripción y valoración de los macarrones de Alcampo: “Tienen una textura muy buena. La elasticidad está muy bien porque, si te fijas, no se pegan. Eso sí, cabe destacar que si estos macarrones se cuecen de más corren el riesgo de abrirse rápidamente, así que hay que tener cuidado con la cocción”, recomienda la chef Lucía.

En cuanto a su sabor, Lucía prefiere ser conservadora y no dar más valoraciones, porque quiere “probarlos todos primero”. Cuando lo hace y este diario le pide que elabore un ranking en el que clasifique los macarrones de los supermercados, la cocinera no duda y dice que la pasta de Auchan es la que más le ha gustado. “Es una pasta que si se saltea con verduras, carnes o salsas, va a quedar muy bien, pero recordemos que no hay que pasarse en la cocción”, expresa la profesional. Al final de la cata, Lucía clasificaría a la pasta de Alcampo en la primera posición.

Lidl

El paquete de macarrones de Combino, una de las marcas blancas de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

La segunda pasta en pasar por el paladar de Lucía ha sido la de Combino, una de las marcas blancas de Lidl —0,49 euros el paquete de 500 gramos—. Ésta también ha estado cociéndose durante 10 minutos, porque a la cocinera le preocupa que se pasen a pesar de que el envase indica un tiempo de cocción de 11 a 13 minutos. “Mira, aquí viene un dato interesante: pone que por cada 100 gramos de pasta se debe emplear un litro de agua, lo cual es correcto”, indica la profesional que añade que la pasta “sólo se debe hervir con sal”.

Antes de probar los macarrones de Lidl, Lucía lee el paquete y hay algo que le llama la atención: “Aparte de haber sido elaborada con trigo duro —como las demás—, en este caso contiene trazas de soja y no de huevo”. “Esto es algo positivo, sobre todo, para aquellas personas que tengan intolerancia al huevo, así que pueden encontrar en la pasta de Lidl una buena opción para comer macarrones”, agrega.

La chef Lucía lee los ingredientes con los que ha sido elaborada la pasta de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Qué tal la textura y la elasticidad de esta pasta?

—Aunque la pasta se sacó a los 10 minutos, la textura está blanda. A mí me gusta más al dente. La elasticidad, por su parte, es correcta.

Tras finalizar la cata, la cocinera Lucía le colgaría la medalla de bronce a los macarrones de Lidl “porque son una buena opción para las personas con intolerancia al huevo, ya que las trazas que contiene son de soja”.

Mercadona

El paquete de macarrones de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

La cata avanzaba y le llegó el turno a los macarrones de Hacendado, la marca blanca de Mercadona —0,55 euros el paquete de 500 gramos—. Nuevamente, “esta pasta está hecha con sémola de trigo duro, algo que es positivo y, en el envase, indica que la cocción de los macarrones se debe hacer durante 8 ó 10 minutos, como máximo”, lee la cocinera. En este caso, los macarrones de Hacendado también han estado durante 10 minutos en el agua hirviendo.

Quizá, por haber apurado el tiempo límite de cocción, los macarrones de Mercadona no triunfaron durante la prueba, a juicio de la cocinera Lucía. “La pasta está muy blanda, por lo que recomiendo a los consumidores que, para que les quede al dente, no dejen cocer la pasta más de 6 ó 7 minutos”, recomienda la chef.

Lucía Mora, degustando uno de los platos de macarrones durante la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“En cuanto a la elasticidad, me temo que no es del todo buena porque se pegan. No hay que dejarlos reposar durante mucho tiempo”, describe Lucía tras probar varios bocados de la pasta de Hacendado.

Por ello, al final de la prueba, Lucía opinaría que la pasta de Mercadona es la que menos le ha gustado, por lo que quedaría en una de las posiciones más bajas del ranking.

Carrefour

El paquete de macarrones de Carrefour. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Mejor suerte tuvieron los macarrones de Carrefour durante esta curiosa cata. El paquete de 500 gramos de pasta del supermercado de origen francés, en este caso, ha costado 0,49 euros. Como en el envase se indica que para que queden al dente han de cocerse durante 7 minutos, el tiempo en el que se deja la pasta sería algo menor que el de los primeros macarrones.

“También, estos macarrones están hechos a partir de la sémola de trigo duro y pone que contienen trazas de huevo”, repite la cocinera Lucía, siempre preocupada por leer los ingredientes de los productos testados. En este caso, en particular, le ha llamado la atención que la pasta está confeccionada con una mezcla de trigos, a pesar de provenir todos de España. “En este país se cultiva trigo, sobre todo, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, aunque también se produce en otras autonomías como Aragón, Extremadura o Andalucía…”, explica.

Lucía inspecciona el paquete de macarrones de Carrefour antes de probarlos. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—En este caso, ¿qué le parece la textura y la elasticidad de los macarrones?

—La textura está muy bien y su elasticidad es correcta, ya que no se pegan. Se parece mucho a la de Alcampo, pero la textura de estos últimos es algo superior.

Ese punto de menos decantaría la victoria, al final de la prueba, del lado de los macarrones de Alcampo, cuyos máximos competidores han sido los de Carrefour, que quedarían en la segunda posición de la clasificación.

Dia

El paquete de macarrones de Dia. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Cerrarían la prueba los macarrones de la marca blanca de Dia, cuyo precio es de 0,55 euros el paquete de 500 gramos. En este caso se han cocido durante 8 minutos, pues la recomendación del envase indica que deben hervir entre ese tiempo y 10 minutos. La experta Lucía, que se había quitado las gafas para descansar la vista unos minutos, vuelve a ponérselas para leer los ingredientes de la pasta.

“Están hechos con sémola de trigo duro y también, como la mayoría de los anteriores, contienen trazas de huevo”, indica la experta cocinera antes de coger el tenedor. Pincha unos cuantos macarrones, los come y el resultado, a su juicio, fue un tanto decepcionante.

Lucía Mora apunta todos los atributos que percibe a la hora de catar las pastas. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“La pasta no está mal de sabor, pero ha quedado muy blanda a pesar de que no hemos apurado al máximo el tiempo de cocción. La elasticidad, por su parte, no está mal”, valora la chef venezolana momentos antes de pensar y emitir su veredicto final.

Pero, si quieren un spoiler, para la cocinera Lucía, los macarrones de Dia quedarían cuartos en la clasificación final.

El 'ranking' final

Tras finalizar la prueba, EL ESPAÑOL pide a la cocinera profesional de El Tarantín de Lucía, Lucía Mora, que haga un ranking de los mejores macarrones probados durante la cata. Y la conclusión de la experta no deja lugar a dudas: “Los mejores han sido los de Alcampo, por su buena textura y elasticidad; los segundos, los de Carrefour y en tercer lugar, los de Lidl, que son una buena opción para las personas intolerantes al huevo”.

Los cinco paquetes de macarrones de las marcas blancas de los supermercados. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

En el cuarto lugar de la clasificación, la experta Lucía pone a la pasta de Dia. Tras ella, la de Mercadona, que quizá le penalizó un excesivo tiempo de cocción.

