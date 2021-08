Los mejores lomos embuchados del súper según el 'doctor' Carlos: Lidl, Aldi, Mercadona...

Estamos delante del estante del supermercado. La nevera nos ofrece múltiples variedades de embutido loncheado. Elegir siempre es difícil, el coste de oportunidad es un problema bastante grande aquí. Hay que rechazar el jamón, el chorizo o el salchichón, entre otros. Pero a veces uno decide darse un gusto, algo un tanto diferente: un poquito de lomo embuchado. Es el embutido casi perfecto, es muy completo, porque lo mismo te sirve para una tostada en el desayuno que para una merienda o una cena de picoteo.

Por este motivo, hemos decidido probar los mejores paquetes de lomos embuchados del supermercado. Así que EL ESPAÑOL ha organizado una nueva prueba en la que un analista sensorial de la Escuela Española de Cata. Se trata del doctor Carlos, que en otras ocasiones ya ha probado otros productos similares, como el chorizo o el jamón. También ha hecho lo propio recientemente con las cervezas IPA.

Cuando acudimos a las neveras de los supermercados, tenemos que tener en cuenta varias cosas a la hora de elegir el lomo embuchado que pondremos en nuestra mesa. Lo más importante es el nombre del paquete. No es lo mismo el anuncio de un lomo embuchado que el cabecero de lomo, por ejemplo. Tampoco que la caña de lomo.

El mejor lomo de caña del súper Jorge Barreno

Le presentamos los paquetes que hemos comprado a Carlos. Tenemos lomo embuchado –según establecen todos– de Mercadona, Dia, Aldi, Alcampo y Lidl. Son cinco, pero el experto los mira y pregunta antes de avanzar. "Estos de aquí son cabecero de lomo y no lomo embuchado, ¿no?".

La respuesta es sencilla y ya está dicha: todos son lomo embuchado. Sin embargo, el experto aprecia antes de realizar la cata: "Aquí hay unos cuántos que tienen más pinta de cabecero".

El motivo es que el lomo es una pieza única. El cabecero de lomo está formado por dos piezas del cerdo. El cabecero y el lomo. Son dos zonas unidas y, aunque el cabecero está menos valorado, cada uno debe decidir qué le gusta más.

"Esto no es un lomo limpio", dice Carlos Gómez señalando uno de los platos. Le preguntamos a qué se refiere con esa afirmación. "Un lomo puede tener una pequeña línea en un color distinto al del resto de la pieza, pero aquí hay carne de la cabeza", contesta.

Explica por qué ocurre esto. "Es una forma de aprovechamiento de una pieza que no tiene tanta salida y que sólo puede salir como cabecero de lomo. Para que el consumidor lo tenga claro a la hora de comprar: cuanto más compartida esté la rodaja entre dos colores, más carne de la cabeza tendrá lo comprado".

Cuenta nuestro experto antes de empezar que esto no significa que el lomo sea de mejor o peor calidad, simplemente que está mezclado con otra pieza. El cabecero suele ser una zona más grasa, por lo que aportará al lomo más sabor.

Explicación visual de la diferencia entre lomo embuchado y cabecero de lomo. Jorge Barreno

La siguiente pregunta es lógica. Si vemos dos piezas de distinto color en lo que hemos comprado y nos lo venden como lomo embuchado, ¿es una estafa? Gómez señala que no es así, pero que quizás sí 'se juegue' al límite. A lo Marc Márquez en Moto GP, le decimos entre bromas. "No hay problemas, pero si pago lomo, que me pongan lomo, no me pongan cabecero".

Vayamos al turrón. Bueno, mejor dicho, al lomo embuchado. ¿Cuál será el mejor de los cinco lomos embuchados del súper? Lo vemos.

Alcampo

Lomo embuchado de Auchan. Jorge Barreno

El lomo embuchado de la marca Auchan es el primero que analizará nuestro experto. Tiene la catalogación de número uno a sus ojos, ya que para él la cata es ciega. Sólo nosotros sabemos a qué número y color corresponde cada plato. La señal es roja.

Este producto nos ha costado 1.73 euros.

Lo primero que hace el experto es ver la morfología. "Este tiene dos piezas. Están separadas morfológicamente", señala Gómez para hacer referencia a que tiene demasiada parte del cabecero. De todas maneras, "no está mal", apunta el experto antes de pasar a la siguiente fase. "A ver en la nariz".

Aquí tiene "un toque de ahumado". Señala que está muy equilibrado. Parece que le convence el producto de Auchan a nuestro experto de la Escuela Española de Cata.

En boca es jugoso y tiene buena mordida. El 'doctor' ha quedado contento con esta primera prueba.

Lidl

Lomo embuchado de Lidl. Jorge Barreno

Llega el turno del supermercado amarillo. La tónica es la misma que en el anterior. Esta vez, este producto número 2 tiene un señalamiento morado.

Habla de la curación de este producto. Gómez explica con facilidad cómo puede conocer este detalle el consumidor. "Las formas del perímetro", señala. "Si el lomo embuchado está bien morfológicamente, está teniendo una buena curación. Mejor que tenga una forma ovalada que no que tenga muchos acanalamientos".

Tiene buena morfología, pero está menos curado que el primero que se ha probado. Además, reconoce que tiene un color más apagado.

Llega el momento de olerlo y probarlo. Tenemos un equilibrio aquí. Parece que ha hecho efectiva una remontada y podrá clasificar en una buena posición, aunque aún queda mucho.

Por cierto, este producto tiene un precio de 2,09 euros.

Mercadona

Lomo embuchado de Hacendado. Jorge Barreno

El momento del producto de los supermercados de Juan Roig ha llegado. Marca verde oscura y número 3 como presentación. Gómez lo mira, lo analiza, se lo lleva a la nariz y por último a la boca.

Normalmente, el experto mientras realiza la cata habla en voz baja, comenta cosas, qué le está pareciendo. En estos momentos, su boli apunta y sólo dice "3, 4, 4...".

Como haría un juez de gimnasia rítmica, Gómez puntúa los diferentes aspectos del lomo en ojo, nariz y boca. El número máximo es el 5.

El análisis en conjunto da unas buenas puntuaciones a Hacendado y su lomo embuchado. "La rodaja, aunque se ve una pequeña línea de cabecero, está equilibrada, tiene una buena morfología, está la pieza perfecta, tiene buen color, brillantez", dice de su aspecto. En nariz habla de especias bien equilibradas y le ha gustado en este caso la jugosidad en la mordida.

El lomo embuchado de Mercadona tiene un precio de 1.80 euros.

Tiene pinta de ganador, a falta de la valoración final y de la prueba de otros dos productos.

Aldi

Lomo embuchado de Aldi. Jorge Barreno

Aquí llega el pinchazo de la tarde. Morfológicamente tiene buen aspecto el producto de este supermercado. Sin embargo, cuando llega a la nariz de nuestro experto, los olores denotan un fallo. "Huele a jabón".

Este fallo, nos explica, no se debe a que el producto sea malo o de menos calidad. Suele ocurrir a veces por un fallo en el envasado.

Es un fallo en un paquete concreto, recalca. Sin embargo, dentro de la prueba le hará perder todo su potencial.

"En cuanto a morfología está bien, aunque es pequeño, pero nos ha dado un problema en la nariz. Denota aromas un poco a disolventes, un poco a artículos de limpieza. Da sensaciones de no haber sido cuidado en el envasado. La pieza se ve muy bien, pero lo de la nariz y la sensación de sequedad en boca me han dejado un poco extraño", dice.

El precio del paquete de lomo embuchado de Aldi es de 2.09 euros.

Dia

Lomo embuchado de Dia. Jorge Barreno

El lomo embuchado de Dia tiene un primer problema a la vista. "Se le ven dos piezas muy separadas", dice Gómez para advertir de que hay demasiado cabecero en este lomo. "Eso hace que tenga un gran contraste, que se le vea un poco desigual".

En la zona positiva, habla de la bien que está la pieza en boca y en nariz. "Le da valor que está muy equilibrado el adobo y que el toque de grasa le da mucha jugosidad. Hay que quitarle un poco porque no es realmente una pieza exclusivamente de lomo, sino que está ahí un poco encajada con la cabecera".

Esta pieza ha costado 1.85 euros.

Decisión final

Carlos Gómez ha valorado todos los productos señalados y ha establecido una clasificación para ellos. Este es el resultado de la prueba realizada en la Escuela Española de Cata.

–¿Qué ha valorado, Carlos?

–Siempre hemos buscado que sea lomo. Porque hablamos de lomo. Esa es una de las partes importantes. Lo siguiente es que no esté demasiado pasado. El equilibrio en las especias tiene que ser algo que nos sea agradable y no que salga una especie u otra. Que no esté salado, que no esté rancio… Luego, en la morfología que no haya acanalamientos, que no esté deforme, que haya un secado homogéneo. Y luego que haya un olor agradable y que sea el que más te guste.

A partir de aquí empezamos con la clasificación. El primero ha sido el de Mercadona, con la marca Hacendado. "Está bastante mejor que el resto", apunta a pesar de recalcar que ninguno es malo.

El 'doctor' Carlos durante la cata. Jorge Barreno

En segunda posición clasificamos al de Dia. "La morfología es desigual, pero estaba muy equilibrado en todo".

Completa el podio el número 3, el de Alcampo. "Tiene una línea desigual, pero tiene una buena nariz".

El de Aldi no calificó por los pequeños matices en su olor. Así que Lidl quedó en cuarta posición por su buena morfología.

