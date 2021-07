Estas son las mejores horchatas del súper según el 'doctor' Sergio: Lidl, Mercadona, Alcampo…

Este ha sido el primer fin de semana de la operación salida. Miles de españoles huyen de Madrid y las grandes ciudades del interior peninsular con el objetivo de llegar a las costas para pasar unos días de descanso. Después de un año difícil por la pandemia que ha vivido España y el mundo, los ciudadanos tienen necesidad de recreo —por supuesto, cuidándose—. Y, la verdad, en el verano hasta cambia nuestra dieta. Por ello, en ella se cuela una bebida natural y de temporada hecha a partir de la chufa: la horchata.

Que se lo digan a los valencianos, que defienden a capa y espada su horchata. Tanto que si las chufas proceden de la Comunidad Valenciana, la bebida adquiere el estatus de horchata con Denominación de Origen Chufa de Valencia. Ojo, no todas las tienen, pues los tubérculos esenciales para elaborar la bebida no siempre nacen en suelo valenciano. En todo caso y venga donde venga, la horchata es un superalimento.

Los investigadores, en este sentido, han demostrado que es una bebida que ayuda a controlar el colesterol y modula la tensión arterial. Sus beneficios, de hecho, se conocen desde hace siglos. Por ejemplo, el Consejo Regulador de la D.O.P. Chufa de Valencia ya decía en 1824 que la horchata era una bebida que servía “como remedio para úlceras de boca y encías, cólicos, vertidos y en los aturdimientos de cabeza”. Como ven, esta bebida tradicional, aparte de beneficiosa para la salud, es un producto muy estival.

Las mejores horchatas del súper

Por ello, EL ESPAÑOL ha querido preguntar a un experto en horchatas qué tal le parecen las de marca blanca de los principales supermercados de España. A saber: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo. Por ello, este diario ha contactado con Sergio Ferrer (Madrid, 1980), horchatero profesional y dueño de la fábrica artesanal de horchatas Oroxata, situada en el número 11 de la calle Pedro Tezano, en el madrileño barrio de Tetuán.

Allí, el horchatero recibe a este diario con el objetivo de informar de los secretos de las horchatas de las cadenas. Y la experiencia le avala. “Aunque yo nací en Madrid, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo son valencianos. De hecho, esta fábrica la fundó mi bisabuelo en 1946, así que soy la cuarta generación al frente de la horchatería. En aquel momento, el hermano de mi bisabuelo ya tenía en Valencia una horchatería artesanal, La Regional, y le propuso a mi bisabuelo abrir una fábrica en Madrid. Y lo hizo”, explica el horchatero Sergio.

“Eso sí, la horchata que fabricamos, desde siempre, ha sido con chufa con Denominación de Origen Valenciana. Queremos seguir haciéndola con los productos de la tierra”, puntualiza el experto. De hecho, Sergio cuenta que desde niño “siempre” se ha fijado en todos los procesos de elaboración de la fábrica en la que también jugaba. Vamos, que ha crecido entre horchatas y chufas.

La chufas con D.O.P. Chufa de Valencia que utiliza Sergio para elaborar su horchata artesanal.

Y en 2019, tras la jubilación de su padre, Sergio se hizo cargo de la fábrica en la que puede elaborar, de manera artesanal, unos 300 litros de horchata cada día en temporada alta. “No hay máquina que te haga una buena horchata natural”, opina. “La horchata tiene que tener buena agua, buena cantidad de chufa y le echamos un 9% de azúcar. Con las medidas adecuadas y tras limpiar y desinfectar las chufas, batimos todo y tamizamos la horchata a mano”, cuenta el experto.

—Sergio, ¿qué va a valorar en las horchatas de los supermercados, que no son artesanales?

—Valoraré, en primer lugar, el color. Debe parecerse al color de las chufas, que son de color crema, y no al blanco, pues algunas horchatas parecen leche y eso no sería bueno. Luego, veré la cantidad de chufa que contienen y las probaré. Cuanta más chufa, mejor. La mía, por ejemplo, lleva un 25% de chufa. También veré si son excesivamente dulces o no. Y, por último, veré su textura. La horchata tiene que ser un poquito espesa y tener cuerpo. Eso quiere decir que han sido generosos con la chufa.

Dia

El brick de la horchata Enchufa tu Dia, elaborada por Dia.

Sergio, tras explicar cómo va a valorar las horchatas, se sirve en un vaso una artesanal que acaba de elaborar y que permanecía a dos grados para “estar perfecta”. El objetivo: la quiere usar como referencia para analizar las de los supermercados. Y el azar hace que la horchata de Dia —llamada de manera original Enchufa tu Dia— sea la primera que pase por el paladar del horchatero. Su precio: 0,99 euros el brick de litro. Un envase que, por cierto, es muy bonito porque en él salen personajes con motivos veraniegos.

Una vez servida en un pulcro vaso de cristal, el aspecto del líquido también convence al experto horchatero. “El color está más o menos conseguido. Es verdad que el de las horchatas es más vivo y este es menos amarillento. Pero bueno, pasable”, califica Sergio antes de dar un sorbo para probar la bebida de chufa de Dia.

El horchatero Sergio Ferrer comprueba si el color de cada horchata se parece al de la chufa.

—¿Qué tal le parece el sabor de la horchata de Dia?

—Aunque pone que contiene un 10% de chufa, no sabe nada. Sabe totalmente a canela. La chufa es nula. No me gusta su sabor. Lo único salvable es que tiene un dulzor correcto y también una textura decente, pues no es muy líquida, pero no han conseguido un buen sabor.

A causa de que la horchata de Dia no le ha sabido a chufa a Sergio, cuando EL ESPAÑOL le pide que haga un ranking al final de la cata, el horchatero diría que es la “menos conseguida” junto a la Carrefour. Es decir, ocuparían la última posición.

Carrefour

El brick de horchata de Carrefour.

“Esta horchata a primera vista tiene mal aspecto porque es muy blanca. No tiene color de chufa. Además, está excesivamente líquida”, dice Sergio antes de ver que trataba de la bebida de chufa de Carrefour (0,99 euros el brick de litro). Pero lo ve normal porque cuando lee los ingredientes observa que “sólo contiene un 8% de chufa”. La cosa no empezaba bien para la horchata del supermercado francés.

Además, al compararla con una natural se observaba claramente que el color no corresponde al de las chufas, algo que ya de antemano hacía dudar a Sergio antes de probarla. Pero cuando lo hace el aluvión de valoraciones negativas no concluiría.

El horchatero Sergio lee el porcentaje de chufa de cada una de las horchatas probadas.

“Aparte de no saber a chufa, el regusto final que deja esta horchata es bastante industrial. Es decir, tiene un sabor amargo que no es nada típico de la chufa. Parece como si estuviera agria. Esta me ha parecido que no está nada conseguida”, argumenta el experto horchatero Sergio.

Tras estas valoraciones menos positivas, al final de la cata, Sergio clasificaría en última posición a la horchata de Carrefour —junto a la de Dia—, porque, en ambos casos, “no sabía a chufa”.

Mercadona

El brick de horchata de Hacendado, la marca blanca de Mercadona.

Llegaba el turno de la horchata de Hacendado, la marca blanca de Mercadona (1 euro el brick de litro). Aquí la expectativa era, quizá, algo más alta, ya que tanto la horchata como la cadena, tienen origen valenciano. “Veremos qué tal lo hace este supermercado”, dice Sergio mientras destapa el envase para servir el líquido de chufa en un nuevo vaso de cristal.

Acto seguido lee los ingredientes y dice con gratitud: “Mira, esta es la primera horchata que supera el 10% de chufa. Tiene un 14%, que, aunque no es abundante en exceso, es algo positivo”. Mientras observa el líquido antes de probarlo comenta que “el color está mucho más conseguido, porque es amarillento y crema, como el del interior de las chufas”. Dicho esto, el horchatero Sergio bebe del vaso y comienza a degustar.

Sergio Ferrer, experto horchatero, se concentra al degustar cada unas de las horchatas.

—¿Le sabe bien esta horchata?

—El sabor es bueno. Esta horchata está mucho más conseguida porque se nota el sabor a chufa. Evidentemente, ha influido que contenga más cantidad. Eso sí, la chufa que han empleado parece estéril. Pero bueno, no está mal. Si tuviera que sacarle una pega es que se han pasado un poco con la canela. El dulce, por su parte, está perfecto.

Cuando termina la prueba, el experto Sergio argumenta que la horchata de Mercadona ha sido “la mejor” de los supermercados, pero puntualiza que “tampoco es un producto perfecto”.

Lidl

La botella de horchata de Milbona, la marca blanca de Lidl.

“Uy… esta horchata contiene sólo un 8% de chufa, así que debe saber poco”, dice el horchatero tras leer el porcentaje de tubérculos que contiene la horchata de Milbona, una de las marcas blancas de Lidl (0,99 euros la botella de un litro). Dicho esto, bate bien el envase y lo abre para verter el líquido de chufa en un vaso transparente para observar su color.

“El color es blanquecino, pero se parece algo más al aspecto amarillento de la horchata natural. Está mejor que algunas de las anteriores”, opina el horchatero. La cosa empezaba bien para la bebida de chufa de Lidl, pero en la fase gustativa las valoraciones fueron algo menos agoreras.

Antes de probar cada horchata, Sergio compara con una artesanal el color del líquido.

“No me sabe mucho a chufa. Tiene un buen dulzor, pero las chufas están bastante ausentes. La textura, en este caso, es normal”, concluye el horchatero Sergio.

Pese a esta valoración, al final se la cata, el experto le coloca a la horchata de Lidl la medalla de bronce, pero ha sido más por los defectos de sus competidoras que por méritos propios.

Alcampo

La botella de horchata de Auchan, la marca blanca de Alcampo.

La última de las horchatas que testa Sergio es la de Auchan, la marca blanca de Alcampo (1,29 euros la botella de litro). Y, como en los casos anteriores, lo primero que observa el horchatero es el contenido de chufa. “Poner que contiene un 9%”, cuenta mientras lee los ingredientes de la bebida.

Tras verter el líquido en un vaso, Sergio dice que “tiene un color muy conseguido”. “Se acerca bastante al color de la chufa y de una horchata natural”, añade. Llegados a este punto, el experto prueba la horchata de Auchan y la degusta en boca.

Sergio Ferrer probando una de las horchatas durante la cata.

—¿Qué tal el sabor de la horchata de Alcampo?

—Esta, quizá, es la más dulce de todas. Sabe un poquito a chufa. Después de la de Mercadona, es la segunda que más me ha gustado. No es que sepa en exceso a chufa, sino que me sabe menos a los conservantes y colorantes industriales que le echan respecto a otras. Está algo más conseguida.

Por ello, el horchatero Sergio diría que la horchata de Alcampo es “la segunda mejor” de los supermercados.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al horchatero Sergio Ferrer, propietario de la fábrica artesanal de horchatas Oroxata, que haga un ranking de las mejores horchatas de marca blanca de los supermercados. Y la conclusión del experto es la siguiente: “La mejor ha sido Mercadona por su mayor contenido y sabor a chufa; después, la de Alcampo y; en tercer lugar, la de Lidl”.

Las cinco horchatas envasadas de los supermercados testadas en la cata.

Las dos restantes, las horchatas de Dia y Carrefour, empatarían en la última posición, a juicio del horchatero Sergio, porque “no saben a chufa”.

