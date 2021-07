A Samuel lo mataron al grito de “maricón” en A Coruña: 13 detenidos y muchas incógnitas

Samuel estaba con una amiga en la madrugada del pasado sábado. Trató de apaciguar en una discusión, originada supuestamente por un malentendido. Sin embargo, los ánimos, lejos de relajarse, se encendieron aún más. Al joven, de 24 años, le dieron una paliza entre varias personas, alrededor de siete. Contra uno. Según se relató en las redes sociales, le golpearon al grito de "maricón".

Este suceso ha supuesto un duro golpe en todo España. La frase Justicia para Samuel se convertía este domingo por la tarde en la etiqueta viral en redes. Una lluvia de comentarios pedía que se llegara hasta el fondo de la cuestión: querían saber si se trataba de un ataque homófobo.

La Policía Nacional ha detenido a un total de 13 personas por su presunta relación con el crimen, según La Voz de Galicia. Entre otras, se intenta esclarecer si alguno de los detenidos golpeó a Samuel, ya que se piensa que fueron 7 personas las que participaron en la paliza.

La riña que acabó con la vida de Samuel tuvo lugar alrededor de las 3 de la madrugada del pasado sábado, a la altura del hotel Riazor de la ciudad herculina.

El joven falleció a causa de los golpes recibidos. Los servicios profesionales de Urxencias Sanitarias 061 desplazados al lugar trataron de reanimar a la víctima y luego la trasladaron al hospital. Sin embargo, Samuel no pudo recuperarse de la agresión y falleció en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Las redes sociales convirtieron este caso en un fenómeno mediático. Muchos usuarios se volcaron denunciando una agresión homófoba. Se especuló incluso con que el joven pudiera ir con su novia esa madrugada, algo que los propios amigos desmintieron en las redes sociales: era gay. Y en las mismas redes se difundió que le pegaron al grito de "maricón".

Todo esto forma parte de una investigación que continúa en curso. Las cámaras de seguridad del lugar ayudan a la Policía a aclarar qué ocurrió. Según fuentes consultadas por Europa Press, los investigadores han cotejado las grabaciones para conocer quiénes fueron las personas que perpetraron el ataque.

Esta misma agencia apunta que "los primeros indicios" señalan "la posibilidad de que el conflicto tuviese como origen una grabación efectuada con un teléfono móvil que derivó en el incidente".

Las fuentes oficiales no vinculan el crimen, en principio, a un ataque homófobo. El móvil de lo ocurrido es un dato a esclarecer por la investigación, que continúa abierta. Mientras tanto, la jueza ha decretado el secreto de sumario.

El padre de Samuel

Samuel era un joven pacífico. Nadie de su entorno esperaba lo ocurrido. Según relató La Voz de Galicia, era auxiliar de enfermería en Padre Rubinos, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la pobreza, la exclusión social, las personas mayores y la educación infantil.

En las redes sociales se ha difundido una de carta escrita por el padre de Samuel. En el lugar donde agredieron a su hijo, se podían leer una serie de pancartas que agradecían el trabajo de los servicios de Emergencias y el cariño recibido.

"Hola, soy el padre de Samuel. Quiero principalmente agradecer el excelente trabajo de los equipos del 061 por todo el esfuerzo realizado en cuanto al pronto atendimiento de nuestro hijo", iniciaba el escrito.

"Nos quitaron la única luz que iluminaba nuestra vida. Sabemos que vamos a tener un camino muy largo por recorrer en nuestra familia, amigos y compañeros que nos ayudarán a salir de este camino oscuro. Agradecemos todas vuestras oraciones y muestras de cariño. Agradecer a nuestra maravillosa ciudad A Coruña", continúa.

"Gracias, de corazón, que Dios pueda recompensar todo el cariño que nos estáis brindando. Un abrazo muy fuerte a todos y deseamos que nunca más llegue a ocurrir otro día tan negro como el que estamos viviendo", finaliza.

Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a los familiares de Samuel. También al colectivo LGTBI. La asociación Avante LGBT+ ha convocado varias concentraciones para este lunes en distintos puntos de Galicia. El ejemplo ha cundido en otros puntos de España.

Los convocantes han pedido con insistencia "que se esclarezca si se trata de un asesinato LGTBIfóbico como indican los testigos".

Con el paso de las horas, la propia asociación convocante tenía que ir sumando ciudades a su convocatoria. El crimen ha cruzado todo el territorio nacional y las protestas se realizarán en Barcelona, Madrid e incluso en ciudades andaluzas, como Sevilla.

Bronca política

Políticos y otras personalidades del mundo de la música o el cien se sumaron este domingo al apoyo del lema Justicia para Samuel. Algunos de ellos catalogaron el ataque de homófobo, ya que según se difundió en redes a Samuel le dieron una paliza al grito de "maricón". Esto provocó, incluso, un encontronazo entre José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos.

Las declaraciones de las miembros de Unidas Podemos del Gobierno no se hacían esperar. La gallega Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, exponía en Twitter que "no hay peros ante esta violencia mortal que quiebra nuestra idea de libertad, de convivencia y de diversidad. Hoy este país llora por Samuel y pide saber qué ha pasado. No podemos callarnos, nunca, ante quien alimenta el odio y quien lo ejecuta. Todo mi cariño y apoyo a su gente".

Las ministras Ione Belarra e Irene Montero tampoco tardaban en poner un mensaje condenando el crimen. Montero, ministra de Igualdad, escribía: "Todo el cariño para la familia y seres queridos de Samuel en estos momentos tan difíciles. Mi más firme condena. Debemos construir entre todas y todos una sociedad más libre en la que no dejemos cabida al odio".

Asimismo, Ione Belarra se mostraba en el mismo sentido que sus compañeras. "Todo mi cariño y apoyo para los familiares y amigos de Samuel. Y toda mi condena a este crimen de odio. Queremos un país libre de violencias en donde todos y todas se sientan libres por ser quienes son. Que se haga #JusticiaParaSamuel", escribió la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Diferentes artistas también se sumaron a esta condena, relacionando lo ocurrido con un ataque homófobo. Lo hizo Alejandro Sanz, que no se explicó bien y, al final, tuvo incluso que explicar sus palabras.

Pero el caso tomó aún más relevancia cuando Juan Carlos Monedero saltó a las bravas, mezclando al alcalde de Madrid con el ataque perpetrado en A Coruña. "A ver si alguien me explica a qué Dios le rezan los de VOX y los que les secundan cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales. Piensa, Almeida, que si hubieras colgado la bandera LGTBI en el ayuntamiento, el asesinato de Samuel habría sido un poco más dificil".

José Luis Martínez Almeida no dudó en responder a Monedero, también en Twitter. "Solo una mala persona puede banalizar un asesinato de odio. No todo vale".