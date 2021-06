Probamos las mejores sangrías del súper con el 'doctor' Sergio: Lidl, Dia, Mercadona, Carrefour...

Llega el verano y apetecen bebidas refrescantes. Podemos tirar del gazpacho o del salmorejo, por ejemplo, pero a veces apetece que lleve un toque vitivinícola. La sanrgía es una de esas bebidas que cada estío se convierte en una de nuestras preferidas. Hacerla es relativamente fácil, pero en los últimos tiempos ya la encontramos hechas en los lineales de los supermercados. Sin duda, un signo de que cada día cuenta con más adeptos.

La receta de la sangría es fácil. Sergio Estévez, economista y abogado experto en el desarrollo de nuevos productos, extensiones de marcas y exploración del consumidor en los sectores de alimentación, bebidas y destilados, es socio fundador de Lo Catamos. Nos cuenta la receta más sencilla para hacerla.

"La sangría viene de un vino tinto de equis calidad", comenta Estévez. Continúa con su explicación sobre los orígenes. "Bajas la temperatura del vino y le pones dos camuflantes: el azúcar y fruta macerada. Lo habitual es que haya naranja o canela".

Las mejores sangrías del super

Sobre la receta, Estévez comenta. "La mejor forma de hacerlo es coger un tupper mediano. Le metes el vino y luego incluyes, para que se mezclen, las ralladuras de fruta, el azúcar y la canela. Tras dos horas en la nevera, lo colamos y no necesita nada más".

— ¿Tan fácil es, Sergio?

— Coges un vino de 2, 3 o 4 euros, le pones canela natural, un par de fresas, naranjas y lo dejas que repose una noche y tienes una sangría espectacular. Y no hace falta echarle licores. Que la gente antes le echaba licores y demás, no hace falta, que eso lo que hace es tapar el sabor. Nada de eso.

Pero antes de hacerla en casa, en EL ESPAÑOL hemos decidido probar las mejores sangrías del supermercado. Porque hay días que no tenemos tiempo para preparativos. Y otros, simplemente, puede no apetecernos hacer esos sencillos pasos.

Para hacer esta cata, se desplaza desde Barcelona Sergio Estévez. El socio fundador de Lo Catamos está especializado en catas de vino y también de ginebras. Pero, en los últimos tiempos, se centran sobre todo en las pruebas vitivinícolas.

— ¿Qué vamos a valorar en estas sangrías?

— Lo que más vamos a valorar es que la sensación global, es decir, el trago, parezca agradable y natural, que el sabor del vino esté presente y que las notas de fruta no sean demasiado sintéticas o no estén mal integradas. Y, luego, el peso en boca. Que no sea demasiado estringente, ni demasiado ácido o amargo, que aquí no hay sabor. Vamos, lo que valoramos principalmente es eso, que sea agradable al paladar. Luego, de color, por ejemplo, son todos similares.

Sangría Conde Noble (Lidl)

Conde Noble trabaja para Lidl. En los lineales de este supermercado podemos encontrar esta sangría por un precio establecido de 1.39 euros. No es difícil de encontrar. Se puede coger de la zona donde están los vinos tintos.

Las primeras sensaciones de Estévez con esta sangría no parecen ser las mejores. "Nariz muy escasa. No huele prácticamente a nada. Vamos a probarla", dice antes de llevársela a la boca.

—Explicanos un poco qué connotaciones tiene esta sangría en boca.

—El sabor de boca denota astringencia. Lo cierto es que el sabor general está bien. Tiene cierta tanizidad que denota que no está hecha con edulcorantes artificial. Le falta aroma y sabor. Por momentos me recuerda como a un trina de naranja.

La traducción, para aquellos que no estén dentro del mundo vitivinícola es que es un vino duro y que produce en boca sensación de sequedad. Es de aquellos que te deja sin saliva y las encías resecas.

Casón Histórico (Mercadona)

"Esta parece que tenga como burbujas. En nariz da cómo…", comienza a decir Sergio en la segunda sangría que prueba. Se trata de la que se vende en Mercadona: Casón Histórico. La hemos comprado a un precio de 1.20 euros y tiene 1 litro y medio.

"A nivel de sabor se nota más la fruta, es más ligerita… Es curiosa…", comienza a comparar Sergio entre esta sangría y la anterior.

—¿Qué te ha parecido a nivel general esta sangría?

—Aquí aparece la información nutricional y tiene unos 8 gramos de azúcar, pero el sabor a lo mejor es demasiado afrutado. El vino ha pasado a un segundo plano. Sabe a macedonia de frutas. Me dan notas un poco curiosas y no sé… En nariz también es bastante llamativo.

"Aquí tiene más aroma. Tiene notas de vino tinto muy especiadito, muy sencillito, por eso aparecen esas notas de fruta, pero muy sintética. Prefiero de momento la primera. Me parece más sencillita. Voy a probar la fiesta del día", dice Sergio para dar paso a la siguiente.

La Fiesta del Dia

La marca de supermercados alemanes tiene su propia marca de distribuidor para los productos de sangría y tinto de verano. Al contrario que el resto, no hace falta buscarlo: tienen la sangría colocada en el primer estante que vemos nada más acceder a la tienda.

El precio de la sangría denominada La Fiesta del Dia es de 1.20 euros. Sergio la vuelca en el vaso, la huele y posteriormente se la lleva a la boca. La cata comienza a coger ritmo.

—¿Qué piensas acerca de este producto?

—Aquí se nota un poco más el carácter vínico, pero bueno, estamos hablando de algo muy parecido al anterior. Tiene una base de vino correcta, edulcorada, y es con azúcar, lo que hace que el peso sea correcto. Lleva aroma de fruta y aroma de canela. Es agradable, pero no es un gran sabor. Lo que sí es verdad es que en frío bajan las notas aromáticas, que se hacen más evidentes.

Sergio para un momento y se fija en un detalle. Todas las botellas son parecidas, excepto la de Casón Histórico. Las marcas de distribuidor son similares a la que probará en último lugar, la sangría de Don Simón. "Están todas producidas por J. García Carrión, menos Lidl. El cierre es exactamente el mismo. Supongo que cada uno tendrá una receta distinta, pero bueno", comenta al respecto.

Don Simón

La sangría Don Simón es la que solemos encontrar en todos los supermercados. Da igual al que vayamos, allí siempre aparece Don Simón. Este formato nos ha costado 1.75 euros, aunque es cierto que la marca también vende 'bricks' en establecimientos como gasolineras, donde su precio se dispara -nada nuevo bajo el sol-.

Sergio se lleva el vaso a la boca para saborear esta última sangría. "Tiene un aroma vínico muy parecido a los anteriores, aunque es cierto que tiene unas notas un poquito más avermutadas. Nos encontramos con lo mismo que en las anteriores: azúcar, agua, ácido cítrico y aromas de canela".

Nuestro experto piensa sobre todo lo que ha venido probando. "Todos tienen unas recetas realmente parecidas. Voy a hacer el repaso final, pero elegir es muy complicado. Son recetas muy similares. La de Don Simón es un poco más intensa, pero estamos hablando de pequeños matices", apunta.

"Son muy parecidas. Yo aquí le veo un poco más de complejidad, de más estructura", comenta sobre la de Don Simón de nuevo. Sin embargo, apunta que si tuviera que elegir una, lo haría por el precio. Las diferencias entre las cuatro sangrías probadas son escasas. "No vale la pena gastarse un euro más. No tienen sabores artificiales, no tienen sabores raros…"

El ránking final

"A mí me parece que necesitaríamos más sabor a vino tinto de verdad, o un vino más intenso.. Es decir, que el sabor del vino esté presente. Y más sabor a frutas de verdad, un poquito más de sabor a cítricos", dice Sergio antes de comenzar con la valoración general de los productos catados en la sede de EL ESPAÑOL.

A pesar de todo, hay una clara vencedora para el experto de Lo Catamos: "La que más me ha gustado ha sido a Don Simón".

—¿Por qué te ha parecido la mejor? Explícanos un poco.

—La de Don Simón me ha parecido la más redonda. Me han parecido todas agradables, porque han tenido un sabor correcto. Todas tienen azúcar y eso es positivo para el peso en boca. Ha sido positivo que tengan edulcorantes naturales también, si hubieran sido artificiales habrían tenido un sabor más duro. El azúcar ha hecho un buen trabajo en las cuatro. Sin embargo, Don Simón tenía esa nota de vino correcta, tenía en boca acidez, buen sabor a fruta, un peso agradable. Y me la tomaría, aunque no es la mejor que me he tomado nunca, pero para un día de calor es maravillosa.

El ránking se completa con las otras tres, que tienen un sabor muy parecido. "La segunda y la tercera la tengo un poco en duda. Estamos entre DIA y Mercadona. Personalmente, me ha gustado un poco más la de DIA porque le he notado que las notas de fruta están un poco más integraditas y la acidez está un poco más marcada. Pero ya os digo que son relativamente parecidas".

Y, por último, la sangría de Lidl me ha parecido la más floja de todas. La nota vínica tenía un contrapunto que me han recordado un poco a la naranja. Entonces, me ha parecido más simplona y tenía un poco más de astringencia. Me parece que era menos agradable al paladar".

Sergio termina con una conjura clave: "Las cuatro son sangrías correctas para disfrutar de un día de verano sin mucho trabajo".

