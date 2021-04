Las mejores marcas de té verde del súper según la 'doctora' Marisol: Lidl, Mercadona, Carrefour...

El té es la segunda bebida más consumida del mundo tras el agua. De hecho, es un producto milenario que empezó a consumirse en China en el siglo III a.C. Y, a causa de su antigüedad, su consumo se ha ido popularizando por todo el planeta. Sin embargo, los europeos lo probaron por primera vez cuando los portugueses llegaron a la India a finales del siglo XV. Desde entonces, las importaciones de este producto de origen asiático no han dejado de realizarse a través de los siglos hasta llegar a nuestros días.

Pese a las 5.000 clases de té existentes que se pueden contabilizar en la actualidad, uno de los más populares es el té verde. “Es un producto que, a diferencia del té negro, no presenta ningún grado de oxidación, por lo que cuenta con un mayor grado de polifenoles beneficiosos para la salud”, explica Marisol González Manzanedo (Aguilar de Bureba, Burgos), la sumiller de té y profesora de la Escuela Española de Cata con quien ha contactado EL ESPAÑOL para que valore los comerciados por los principales supermercados de España.

Para la experta Marisol, el té es una pasión y explica a este diario que siempre fue usuaria de esta infusión, pero no fue hasta 2014 cuando decidió especializarse en esta bebida. “Soy ingeniera de telecomunicaciones y trabajo en una empresa y, aquel año un proveedor de Taiwán me propuso hacer un negocio de venta de té de ese país en España. Me pareció muy interesante por lo que acepté y me puse a investigar y a realizar la web de Té Solei, donde vendemos toda clase de tés”, esgrime.

Los mejores tés del mercado

Marisol, no obstante, reconoce a este periódico que cuando inició aquel negocio se dio cuenta de que “no tenía ni idea de tés”. Por ello, decidió cursar un título que la acreditara como sumiller de té en la prestigiosa organización El Club del Té —o Academia de Té—. Y, tras llegar a ser sumiller, empezó a concursar en los certámenes de esta infusión que se realizan a nivel nacional e internacional. “En 2017 fui finalista nacional en la categoría de maridaje en la cual teníamos que presentar un té con una comida como si fuera un vino con acompañamiento. El té, a diferencia de lo que se piensa, tiene más similitudes con el vino que con el café. Y, en 2019, también fui finalista en la categoría de identificación de té”, recuerda la sumiller Marisol.

Por estos credenciales, este diario, en colaboración con la Escuela Española de Cata, ha organizado una nueva prueba para que la sumiller Marisol pueda valorar cinco tés verdes de marca blanca que comercian las principales cadenas de este país. A saber: Mercadona, Día, Carrefour, Lidl y Alcampo. Pero, antes de eso, la experta explica que aunque en las instrucciones recomienden que hay que prepararlos con “agua hirviendo” cada té tiene una temperatura idónea para infusionar. “En el caso del té verde es de 70 a 80 grados y lo óptimo es dejarlo durante dos o tres minutos”, puntualiza.

Marisol González, sumiller de té, valorando el té verde de Mercadona. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

—Marisol, ¿qué va a tener en cuenta a la hora de valorar estos cinco tés verdes?

—Para valorar los tés, en primer lugar, romperé una de las bolsas de la caja en donde vienen para poder observar las hebras secas y olerlas. En esta fase observaré el color, si tienen tallo o no —que es algo menos positivo— y buscaré, en nariz, que no tengan defectos. Después, pondré otra bolsa en 200 mililitros de agua a 70 u 80 grados para que infusione durante dos minutos. Tras ello, la retiraré y, por un lado, oleré las hebras húmedas en la bolsa y, por otro, el licor, que es lo que se bebe. También observaré el color y la transparencia del líquido y, por supuesto, el sabor.

Carrefour

Tras explicar el proceso de cata, la sumiller Marisol coloca delante de sí cinco copas transparentes en donde se infusionan los tés verdes. Además, colocaría cinco pequeños platos blancos para alojar el contenido de las bolsitas con el fin de observar los tés y, también, cinco cuencos en donde depositaría las bolsas húmedas tras retirarlas del agua después de infusionar.

La caja de té verde de Carrefour. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Paralelamente, Marisol configura el hervidor de agua que ha traído consigo, amablemente, para realizar la cata por su precisión para calentar el agua a la temperatura que busca —70 u 80 grados—. Con unas tijeras, abre la bolsita de seda del té verde de Carrefour (0,79 euros la caja con 30 bolsas de té) para echar su contenido en el plato. Lo hace también con las bolsas de los otros cuatro tés.

“Si te fijas, en la bolsa de Carrefour viene menos cantidad de té que en las demás. Y, también, se puede apreciar que hay más tallos, un aspecto que es menos positivo”, indica la sumiller de té al observar el plato en donde está alojado el producto. “El color es correcto: es verdoso con tonalidades doradas, que es algo característico en los tés verdes”, continúa.

La experta Marisol observa las hebras secas de los tés verdes para comprobar su color. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

En la fase olfativa, en donde la sumiller Marisol huele tanto el té del plato como la bolsa húmeda, la experta no aprecia “notas defectuosas”. Y, al olfatear el licor resultante tras infusionar el té, explica que percibe en nariz “notas vegetales y cierto aroma a hierbas, lo cual es bueno al tratarse de un té verde”.

—¿Y qué tal le sabe?

—El toque vegetal que percibí en nariz no se aprecia en el sabor. Es bastante plano, sin embargo, no tiene notas astringentes, lo cual está bien en un té verde. Tiene cierta redondez en boca.

Al final de la cata, la sumiller Marisol, clasificaría a este té verde como el mejor empatado con el de Mercadona. Aunque, eso sí, siempre puntualiza que son productos muy “planos”.

Alcampo

“Este té verde huele correctamente”, describe Marisol tras despegar su experta nariz del plato con las hebras secas del té verde de Auchan, la marca blanca de Alcampo (0,49 euros la caja con 20 bolsas de té). Acto seguido lo observa, lo toca, lo remueve. “Tiene menos presencia de tallos que el té anterior [el de Carrefour]. Es algo muy positivo”, dice.

La caja de té verde de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Aunque cuando estaba seco el té verde de Alcampo ha recibido buenas valoraciones, en las siguientes fases comenzarían a ser menos agoreras. La especialista Marisol, tras oler las hebras húmedas del té dentro de su bolsa, explica que no nota “defectos”, pero tampoco “notas vegetales. Es absolutamente plano”. En estos tés de marca blanca, asegura, “es difícil percibir los matices”.

—¿Su sabor le dice algo más?

—Bueno, no está mal, pero sigue siendo plano. No hay presencia de notas aromáticas, pero no destacan las astringencias, que es algo bueno en un té verde.

Acabada la cata, cuando EL ESPAÑOL le solicita a la sumiller que haga un ranking, Marisol clasifica el té verde de Alcampo en segunda posición, empatado con el de Día.

Dia

Después de que la experta Marisol valorara el té verde de Alcampo, le llegaría el turno al de Día (0,75 euros la caja con 25 bolsas de té). El orden de la prueba, como en las anteriores catas que ha organizado este diario, ha sido puesto al azar. De esta manera, la sumiller coge el plato de en el que están las hebras secas para observarlas: “Están bien. No hay defectos aparentes y, como en los otros, hay presencia de tallos de la planta de té”.

La caja de té verde de Dia. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Dicho esto, Marisol acerca su nariz a esas hebras secas para percibir sus aromas y dice que nota “un poco” aroma a madera. “Es un aroma que, la verdad, no es propio del té verde”, añade. Deja el plato y coge el cuenco transparente en donde está depositada la bolsa húmeda, recién retirada de la copa tras infusionar. “Percibo en nariz notas vegetales”, explica con agrado.

Acto seguido, la sumiller coge la copa y la observa a contraluz y le gusta “la transparencia del líquido”. “Es el más transparente de todos y es algo bueno”, explica Marisol que, por fin, prueba el té verde de Dia: “Lo encuentro más astringente en el sabor y, aunque había notas vegetales en nariz, no han pasado al licor, por lo que no se perciben en boca. Pero bueno, como lo demás, es plano pero correcto”.

Marisol oliendo uno de los tés verdes probados para percibir sus notas aromáticas. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Por ello, como se ha apuntado, la especialista Marisol coloca al té verde de Dia en segunda posición —empatado con el de Alcampo— en la clasificación final que confecciona al final de la prueba.

Lidl

“Poner agua a hervir y dejar enfriar brevemente”, lee Marisol en la caja de té verde Lord Nelson, la marca blanca de infusiones de Lidl (0,69 euros la caja con 25 bolsas de té). “Mira, es más correcto que los otros en las instrucciones de preparación, a excepción del de Mercadona, porque aunque no indica la temperatura idónea para infusionar un té verde (70-80 grados) lo arregla con la coletilla dejar enfriar brevemente”, dice Marisol antes de empezar la prueba.

Era un buen primer buen paso en la calificación del té verde de Lidl. “La hebras secas no se ven defectuosas en el plato y hay también presencia de tallo, pero menor”, continuaba Marisol con buenas valoraciones de la infusión.

La caja de té verde de Lord Nelson, la marca blanca de Lidl. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Pero lo positivo acababa ahí. En las siguientes fases, la descripción de lo que percibía la sumiller fue a peor. “Este té me huele maderoso y no se percibe ninguna nota vegetal, a flores o a cítricos, que son los atributos olfativos de un té verde”, indica la experta tras oler el té de Lidl. Y, al observar la copa con el líquido, Marisol explica que “el licor es muy turbio, lo cual es menos bueno”.

—¿Le sabe bien?

—No sabe a nada. Es un sabor plano… De hecho, deja un regusto amargo. Es regularcillo...

Como en líneas generales el té verde de Lidl es el que convence menos a Marisol, la sumiller lo clasificaría en última posición al final de la cata.

Mercadona

Antes de iniciar la prueba del té verde de Hacendado, la marca blanca de Mercadona (0,65 euros la caja con 20 bolsas de té), a Marisol le sorprende algo: “Es el único de los cinco que en las instrucciones explica que se debe infusionar con el agua a 80 grados de temperatura. Eso está muy bien”. Y, una vez iniciada la cata en sí, continuarían las buenas valoraciones para la infusión del supermercado valenciano. “No hay defectos en las hebras secas en el plato y hay menos presencia de tallo, que eso está bien”, indica mientras observa el producto.

La caja de té verde de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Pero con la valoración de las hebras húmedas en nariz Marisol se entusiasma menos, ya que “no presenta ningún tipo de aroma. Quizá algo a madera, pero no mucho”. Y, de hecho, al observar la copa transparente con el té recién elaborado tampoco le convence mucho porque “no es muy transparente, algo que es menos positivo”. La cosa iría a mejor en boca.

—¿Le sabe bien el té verde de Mercadona?

—Bueno, es plano, como lo demás, y algo astringente. Aun así, como el primero probado —el de Carrefour—, tiene algo más de redondez en boca. Por ello, van a empatar ése y el de Mercadona como los mejores.

La sumiller Marisol González comparando el grado de transparencia de los tés verdes recién hechos. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Mejores y peores

Tras finalizar la prueba, EL ESPAÑOL pide a Marisol González, sumiller de té y profesora de la Escuela Española de Cata, que haga un ranking de los mejores tés verdes probados durante la cata. Y la conclusión de la experta sería la siguiente: “En un primer escalón empatan los tés de Carrefour y Mercadona; luego, en un segundo escalón quedan igualados el de Alcampo y el de Dia; y, el que menos me ha gustado, ha sido el de Lidl”.

“Eso sí, hay que puntualizar que todos son tés muy planos y no tienen apenas notas aromáticas de ninguna clase. Ha sido difícil sacarles más matices por su simpleza”, concluye la sumiller de té.

Los cinco tés verdes de los supermercados testados en la cata. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

