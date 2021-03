Las mejores barras de pan integral del súper según la 'doctora' Celia: Carrefour, Aldi, Mercadona, Lidl…

“Con pan y vino de anda el camino”, dice uno de los refranes más populares de España. Y no se aleja tanto de la realidad porque el pan es uno de nuestros productos estrella. Lo comemos casi todos los días y es un alimento fundamental en la dieta de los españoles. De hecho, según el último Informe del Consumo de Alimentación en España publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada español consumió de media en 2019 —último año con datos consolidados— 31,08 kilogramos de pan.

De hecho, nos gusta el pan de cualquier clase: de picos, de masa madre, baguettes, de molde, de cereales, integrales… de cualquier tipo. Por ello, EL ESPAÑOL, tras explicarle cuáles son las mejores barras pan blanco, de pan de masa madre y las mejores rebanadas de pan de molde —normal e integral— de los supermercados, ahora se aventura a contarle cuáles son las mejores barras de pan integral de las diferentes cadenas de España. El motivo: su demanda es creciente “porque es más saludable” y, además, cada español ya se acerca al consumo de dos kilos de pan integral cada año.

Este periódico, en consecuencia, ha contactado con la experta en pan Celia Mora-Rey (Madrid, 1996) para que pruebe seis barras de pan integral vendidas por algunos de los principales supermercados de España. A saber: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo. Su experiencia como profesora del curso de panes y masas de la escuela de cocina El Gusto es nuestro es lo que necesitamos para que pueda analizar —y describir— cada barra de pan con buen criterio.

Los mejores panes integrales Jorge Barreno

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que, según la última legislación, para que un pan se considere integral debe estar hecho con, al menos, un 80% de harina integral. Por ello, es importante que los consumidores se fijen bien en el porcentaje de harina integral que llevan los panes”, explica la especialista formada en la Universidad Francisco de Vitoria y en la escuela de cocina Le Cordon Bleu, tanto en su sede madrileña como en su sede parisina.

Dicho esto, la experta Celia explica que las barras de pan integral se consideran más saludables porque “tienen mayor cantidad de fibra. Concretamente, cada 100 gramos de pan integral llevan un 9% de fibra, mientras que la misma cantidad de pan blanco sólo cuenta con el 3,5%”. Además, según esgrime la cocinera especialista en panadería repostería “el pan integral es más saciante que el blanco, por lo que el consumidor comerá menos cantidad para sentirse satisfecho”.

Las seis barras de pan integral de los supermercados testadas en la cata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Tras ofrecer a este periódico estos curiosos datos sobre el pan integral, Celia indica que para valorar las barras que tiene delante de sí tendrá en cuenta su aspecto visual, su tacto, su olor y, por supuesto, su sabor. Eso sí, avisa de que hay que tener en cuenta que las barras de pan integral “son más difíciles de hacer porque la harina no está refinada. Por tanto, la masa será más espesa y suelen quedar menos esponjosas que las de pan blanco”.

EL ESPAÑOL, por su parte, ha escogido la barra de pan integral más barata de cada superficie con el fin de que, dentro de lo que cabe, la cata sea lo más homogénea posible. Pese a ello, los porcentajes de harina integral que ha empleado cada panadería de las cadenas varía. Por ello, la experta Celia decide probar las barras en función del grado de harina integral que contengan. Las que menos porcentaje tengan se probarán primero y, las que más, después. A continuación, las valoraciones de la profesora de panes y masas de la escuela El Gusto es nuestro.

Mercadona

La barra de pan integral de Mercadona. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Inaugura la cata la barra de pan integral de Mercadona (0,43 euros). “Ésta tiene muy buen aspecto visual”, indica Celia, pero sólo contiene el 41% de harina integral. Es decir, para ser considerada como tal le haría falta otro 39%. “El greñado [los cortes que se hacen en la masa antes de hornear para que suba mejor] del pan está muy bien hecho. Está bien marcado y es algo difícil de ver en los panes industriales”, explica tras observar la barra comprada en la cadena valenciana.

Tras ello, la experta Celia coge un cuchillo de pan con el mango amarillo para cortar un trozo y poder olerlo. “No se puede decir mucho de este pan a nivel olfativo porque no huele; su aroma no es muy potente”, indica. ¿Eso es bueno? “No es ni bueno ni malo, pero en un pan integral busco que huela a harina integral y este huele poco”, puntualiza.

La experta Celia saboreando una de las barras de pan integral probadas en la cata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Qué tal le sabe la barra de pan de Mercadona?

—En el sabor no destaca mucho. De hecho, si cierro los ojos podría incluso pensar que estoy comiendo una barra de pan blanco. Evidentemente, influye que no ha sido hecho con mucha harina integral. Para las personas que no le gusten los panes fuertes está bien, la verdad. Y lo mejor que tiene es que la corteza está muy crujiente y bien formada. Eso no es fácil en un pan hecho con harina integral, pero, insisto, no tiene mucha.

Lidl

Acto seguido, le llega el turno a la barra de pan integral de Lidl (0,39 euros) porque es la segunda con menos harina integral en su elaboración. Concretamente, este pan ha sido fabricado con un 50% de harina integral, quedándose, nuevamente, lejos del umbral del 80%. Es el momento de que la experta Celia la saque de su envoltorio para poder observarla con detenimiento.

La barra de pan integral de Lidl. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“A nivel visual, ésta es menos bonita que la otra. Se nota más industrial. Además, no se aprecia que la barra tenga un buen greñado y es irregular. En otras palabras, no se ha formado un buen greñado, probablemente, por una mala fermentación”, explica Celia, que no parece muy ilusionada con la fase visual de la barra de Lidl. Pese a ello, en la fase visual, la cosa mejoraría. “Huele más a harina integral que a la primera barra. Claramente, el 9% de diferencia en esta ocasión ha marcado la diferencia aunque no es una regla general”, indica.

—¿Le gusta la barra integral de Lidl en boca?

—Se parece mucho a la anterior. Es muy simple su sabor. A pesar de tener más harina integral no sabe mucho y me ha parecido más rica la primera [de Mercadona]. Si tuviera que elegir entre las dos probadas, me quedaría con la anterior porque, además, tiene mejor la corteza. Ésta está más blanda.

Dia

La barra de pan integral de Dia. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Por llevar un 60% de harina integral en su haber, la barra de pan de Dia es la siguiente que será probada por Celia. “Uy... pone que puede contener trazas de huevo, pescado, cacahuete… Claro, lo avisan porque los panes industriales, en general, se cuecen en los mismos hornos en los que se preparan otros platos”, explica la experta tras leer el contenido del paquete en el que viene esta barra de pan integral (0,49 euros).

—¿Qué tal le parece a nivel visual?

—Visualmente, no me gusta. No es una barra de pan agraciada. Tiene forma de chapata, pero no gana con ese aspecto. El greñado que tiene, además, no está nada marcado y es irregular. Eso sí, la veo más oscura que las anteriores. Pero, cuidado, a veces pensamos que cuanto más oscuras son las barras integrales más cantidad de harina integral tienen y eso no es así. A veces, emplean salvado de centeno para oscurecer las barras y darnos esa falsa percepción. Así que insisto, hay que mirar siempre el porcentaje de harina integral en el etiquetado.

La cocinera Celia lee la composición de la barra de Dia antes de probarla. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Aunque la barra de Dia no le ha parecido bonita a la especialista Celia, sus valoraciones en la fase olfativa mejorarían algo: “Huele más fuerte; noto más el olor de harina integral”. Pero, pronto, la calificación de este pan integral volvería a bajar en boca porque Celia notaba que tenía “una textura apelmazada y no nada crujiente”. Eso sí, para la experta, su sabor “no está mal”.

A pesar de ello, cuando EL ESPAÑOL le pide a Celia que elabore un ranking de las barras de pan probadas, pesaron más los atributos negativos que los positivos. Por ello, la barra de pan de Dia quedaría como última clasificada a pesar de tener, incluso, mayor cantidad de harina integral que las barras de Mercadona y Lidl.

Alcampo

Rozando el umbral del 80% para considerarse una auténtica barra de pan integral, la de Alcampo (0,79 euros), con un 70%, sería la siguiente barra en ser analizada. Y, con la misma ilusión que las primeras, Celia abre el envoltorio y saca la barra de Alcampo para visualizarla.

La barra de pan integral de Alcampo. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“Creo que quien la ha amasado lo podía haber hecho con algo más de cariño”, inicia. “Está deforme porque, por un lado, es más gruesa y, por otro, más estrecho y el greñado que le han puesto de lado a lado es muy raro. Se suele hacer perpendicular a la barra o en diagonal”, explica. Y tras cortar un trozo con el cuchillo, a Celia le impresiona una cosa cuando se acerca el pan a la nariz: “No huele más que las anteriores y, en teoría, tiene mayor cantidad de harina integral”.

—¿Qué tal su sabor?

—Me gusta mucho la miga porque es muy ligera y eso no es fácil de conseguir en una barra de pan integral con alto contenido de harina integral como lo tiene esta. También me gusta el sabor. Sin embargo, no me convence la corteza porque no cruje. Pero en líneas generales, aunque visualmente es un pan feo, es correcto en boca.

Celia, especialista en panes, explica que la barra de Alcampo tiene un grosor irregular en cada uno de sus extremos. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Tras finalizar la cata, la experta Celia le otorgaría la medalla de bronce a la barra de pan integral de Alcampo.

Aldi

La siguiente barra de pan integral que prueba la especialista Celia es la de Aldi (0,49 euros). Al igual que la de Alcampo, también ha sido elaborada con un 70% de harina integral. “Esta es la más bonita de todas. El greñado que tiene es profundo y, además, tiene harina por encima lo que da una sensación de artesanía, aunque sea industrial”, califica la experta tras observar este pan.

Tras ello, Celia corta la barra con su cuchillo de pan para poder oler mejor su interior. Y, como ha ocurrido con la de Alcampo, le impresiona que “no tiene mucho olor a pesar de que tiene un 70% de harina integral”. “Su masa está apelmazada”, añade al observar el interior del pan.

La barra de pan integral de Aldi. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Cómo calificaría su sabor?

—Está rico, pero no es un sabor fuerte. Me sabe más a harina integral que las anteriores, aunque, la verdad esperaba más sabor —indica Celia, que clasificaría, al final, a la barra de Aldi como “la segunda mejor” tras una decisión que le ha costado porque la siguiente barra, la de Carrefour, presentaría batalla.

Carrefour

La última de las barras de esta particular prueba es la de Carrefour (0,99 euros). Y, según el baremo explicado por Celia para considerar a una verdadera de pan integral, esta barra es la única que se puede considerar como tal al haber sido elaborada con un 100% de harina integral, superando, de este modo, el umbral del 80%.

La barra de pan integral de Carrefour. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Qué tal le parece a nivel visual?

—A nivel visual es la más fea de todas. Es muy plana y no tiene greñado. Es como una barra de pan de una persona seria. Sin embargo, aquí destaca lo que valoren más los consumidores: que sea más saludable, pero más fea o que sea más bonita, pero menos saludable. En mi caso, yo valoro más que sea saludable.

Acto seguido y como ha hecho con las barras anteriores, Celia corta un trozo para olerlo y valorar el pan en fase olfativa. “Huele más que las anteriores a harina integral, pero no es algo exagerado, la verdad. De momento, la recomendaría porque ha sido elaborada con un 100% de harina integral, pero huele poco”, critica la experta tras despegarse el currusco de pan de la nariz.

La especialista Celia huele cada una de las barras de pan integral para poder valorarlas. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Qué tal su sabor?

—Está rico y no es fuerte. No estoy segura de si me gusta más que las anteriores porque le hace falta mucha esponjosidad. Se ha quedado dura y es menos jugosa, pero hay que destacar que es difícil conseguir esa esponjosidad y esa jugosidad cuando elaboramos un pan solamente con harina integral.

“Lo guay es que te comes un trozo y te sacia. Por eso y por ser saludable, elijo a la barra integral de Carrefour como la mejor de las probadas”, explica la especialista Celia a la hora de realizar su particular ranking.

Mejores y peores

Celia, profesora de panes y masas de la escuela El Gusto es nuestro, con las barras de pan integral probadas. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Tras finalizar la prueba, EL ESPAÑOL pide Celia Mora-Rey, cocinera profesional y profesora de panes y masas de la escuela de cocina El Gusto es nuestro, que haga un ranking de las mejores barras de pan integral probadas durante la cata. Y la conclusión de la experta no deja lugar a dudas: “La mejor ha sido la de Carrefour, porque es la más saludable; la segunda, la de Aldi, porque tenía buen sabor y visualmente era la más bonita y; en tercer lugar, la de Alcampo, porque tenía una masa ligera”.

En el cuarto lugar de la clasificación, la experta Celia pone a la barra de pan integral de Mercadona. Tras ella, en el quinto lugar del ranking, la cocinera pone la barra de pan Lidl a pesar de su “sabor simple”. Y, por último, la peor de las barras de pan integral testadas, a juicio de la especialista, ha sido la de Dia porque “era la más mazacote”.

También te puede interesar...

-Las mejores marcas de jamón serrano del súper según el 'doctor' Carlos: Mercadona, Aldi, Lidl…

-Las mejores marcas de arroz del súper según el 'doctor' Toni: Carrefour, Lidl, Mercadona…

-Estas son las mejores aguas del súper según la 'doctora' Mar: Mercadona, Dia, Carrefour, Alcampo...

-Estas son las mejores tortillas del súper según la 'doctora' Lola: Mercadona, Dia, Lidl, Carrefour…

-Estos son los mejores chocolates con leche del súper según la 'doctora' Helen: Lidl, Mercadona…

-Estas son las mejores cervezas del súper según el 'doctor' Carlos: Lidl, Dia, Carrefour, Mercadona...

- Estas son las mejores marcas de aceite de oliva del súper para la 'doctora' Luna: Mercadona, Lidl...

- Estas son las mejores pizzas del súper para los 'doctores' de Fratelli: Dia, Mercadona, Carrefour...

- Estas son las mejores leches de supermercado según la 'doctora' Carmen: Lidl, Mercadona, Dia...

- Estos son los mejores cafés del súper para el 'doctor' Nolo: Mercadona, Lidl, Dia, Carrefour, Alcampo y Aldi

- Las mejores rebanadas de pan de molde del súper para la ‘doctora’ Rocío: Mercadona, Lidl, Dia…

- Estas son las mejores barras de pan del súper para la 'doctora' Celia: Mercadona, Lidl, Dia...