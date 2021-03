Las mejores marcas de arroz del súper según el 'doctor' Toni: Carrefour, Lidl, Mercadona…

El arroz es un producto básico en la dieta de los españoles. Que se lo digan a los valencianos, cuya paella es uno de los platos más reconocidos e internacionales de la gastronomía de este país. De hecho, según el último Informe del Consumo de Alimentación en España publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada español consumió de media en 2019 —último año con datos consolidados— “la cantidad de 3,84 kilos de arroz”. Esto refleja que el producto es esencial en nuestra cocina, ya que puede ser el hilo conductor de cualquier plato o, incluso, servir como un buen acompañamiento.

Pese a ello, como ocurre con multitud de productos, el arroz también tiene muchas clases: redondo, largo, vaporizado, basmati… y así hasta contar unas 10.000 variedades distintas que se cultivan en el planeta. Aún así, como no podemos testarlos todos, EL ESPAÑOL ha querido que un cocinero profesional pruebe los arroces redondos de los principales supermercados de España. El motivo: es el más consumido en este país y, además, se puede considerar como el de toda la vida.

Este diario, en consecuencia, ha contactado con el cocinero profesional Toni Souto (La Coruña, 1989) para que cueza con sus expertas manos los diferentes cereales y nos dé algunas claves sobre los arroces redondos de marca blanca de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo. Los ha cocinado en los fogones del Bistrot Oh Délice, situado en el madrileño Mercado de la Paz, el lugar en el que el cocinero sorprende a los comensales con sus recetas desde el pasado mes de agosto.

Arroz redondo, los mejores y peores del súper. Javier Carbajal

“Con los arroces hacemos platos que sean diferentes de los habituales. Por ejemplo, un arroz con butifarra o un arroz con alcachofas y vieiras. Sin embargo, hay veces que vienen clientes que me piden improvisar, por lo que compro productos en el mercado y me invento un plato nuevo basado en el arroz. Los hago desde cero: con su sofrito, con su fumet… con todo”, explica Toni, acostumbrado a trabajar el cereal casi a diario gracias a la amplia experiencia que le han aportado sus siete años en las cocinas.

El cocinero profesional Toni Souto preparando los arroces en el fogones del Bistrot Oh Délice. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Este cocinero profesional, graduado en el Centro Integrado de Formación Profesional de As Pontes, relata que tras su experiencia en una cocina coruñesa, decidió aventurarse y trasladarse a la capital, puesto que “en Galicia, cuando no hay turismo, el trabajo se reduce muchísimo”. Fue cuando en Madrid arribó a un restaurante en el cual ha ejercido como Jefe de Cocina durante seis años. “Pero con los ERTE que ha provocado la pandemia decidí cambiar de trabajo”, explica Toni.

Ahora, ante los fogones del Bistrot Oh Délice, el experto cocinero se dispone a cocer los arroces de los supermercados para explicar sus atributos. “Los haré todos durante, aproximadamente, 10 minutos a una temperatura del agua de unos 80 ó 90 grados”, explica. “Prepararé unos 100 gramos de cada arroz a los que les echaré un poco de sal”, añade. Tras hacer los seis arroces, el experto Toni explica a EL ESPAÑOL sus impresiones. Comencemos.

Carrefour

Como Oh Délice es un pequeño bistró, la cocina sólo cuenta con cuatro fogones. Por ello, Toni decide cocer los arroces de tres en tres. Eso sí, entre cocción y cocción, el experto valora los arroces para poder catarlos —y calificarlos— a la misma temperatura para que sus conclusiones sean lo más ecuánimes posibles. Al azar, coge los arroces de Carrefour, Lidl y Aldi.

El arroz redondo de Carrefour. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Y echa 100 gramos de cada tipo en tres ollas para cocinarlos. Al sacarlos, tras 10 minutos, el experto indica “que están en su punto” y los emplata. Llega, por fin, el momento de la prueba. Tenedor en mano, usa el utensilio para coger un poco de arroz de Carrefour (0,79 euros el kilogramo) y se lo lleva a la boca.

“Este no está mal. En este tipo de arroz [redondo] lo que buscamos es que tenga mordida y éste la tiene, porque está al dente. También tiene una buena textura y buen sabor”, explica el experto Toni tras masticar varios bocados del cereal cocido. “Además, los granos del arroz están sueltos entre sí y no se apelmazan, lo cual nos indica que el arroz está bien. Además, es arroz que admite sabor, luego podría coger los matices de cualquier caldo”, añade.

Toni, analizando el arroz de Carrefour, durante la prueba de los tres primeros arroces elaborados. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Toni, además, al final de la cata añade que este arroz le sabe “a cereal y a campo; mucho menos industrial que otros”, por lo que lo clasifica como el mejor de los arroces en el ranking que EL ESPAÑOL le pide que haga.

Lidl

Al lado derecho del arroz de Carrefour, esperaba el plato de arroz recién hecho de Campo Largo, la marca blanca de Lidl (0,79 euros el kilogramo). Éste, como todos los catados por Toni en la prueba, también es redondo. Nuevamente, el cocinero coge su tenedor para probar el arroz blanco y desvelar los matices que percibe.

El arroz redondo de Campo Largo, la marca blanca de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Qué tal le sabe el arroz de Lidl?

—Me parece que este arroz es menos sabroso que el de Carrefour y tiene un retrogusto menor. Eso sí, noto que está más salado y eso significa que tiene mayor capacidad de absorción. Por ejemplo, para hacer un arroz a banda está muy bien porque cogería bien el sabor del caldo.

La textura del arroz de Lidl, para Toni, es algo mejorable porque “tiene menos mordida y se ha hecho más masilla”. Pese a esta valoración negativa, en líneas generales, el experto cocinero reconoce que es un arroz que “no está mal”, por lo que, al final de la cata, el arroz de Campo Largo obtendría la medalla de bronce.

Aldi

“Esto es una pelota”. Así presenta el cocinero Toni al arroz redondo de La Villa, la marca blanca de Aldi (0,79 euros el kilogramo). ¿Por qué? “Porque tiene mucha proteína y eso hace que los granos de arroz se peguen y se apelmacen”, explica el experto mientras muestra el tenedor con una pequeña bola de granos de arroz pegados entre sí.

El cocinero muestra como el arroz de Aldi está apelmazado y parece "una pelota". Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“La calidad del grano no me parece buena tampoco”, opina Toni. Las primeras valoraciones del arroz de Aldi eran bastante malas, pero no mejorarían cuando el cocinero se decide a probarlo a petición de este diario. “Uff… qué mal aspecto”, decía Toni con sólo observarlo. No le apetecía dar el bocado. Pero lo da.

—¿Qué me puede decir del sabor del arroz de Aldi?

—No sabe a nada. Es completamente insípido. Sólo al principio sabe algo a cereal, pero se pierde rápido y sabe a agua. Tiene como demasiado aglutinante. Es un arroz que sólo nos podría valer para preparar risotto, porque ahí buscas cremosidad, pero para una paella, no valdría ni de broma.

El arroz redondo de La Villa, la marca blanca de Aldi. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Alcampo

Tras la curiosa calificación de Toni al arroz de Aldi, el cocinero se dirige de nuevo a los fogones del Bistrot Oh Délice para cocer la siguiente ronda de arroces. En este caso, los que faltaban por valorar: Alcampo, Dia y Mercadona. Y lo primero que destaca cuando llega el momento de sacar los arroces de sus ollas para emplatarlos es que alucina “con la diferencia en el tiempo de cocción de estos productos, puesto que son lo mismo”.

En la cocina del Bistrot Oh Délice, el cocinero Toni vierte el agua hirviendo para cocer los arroces. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“El arroz redondo de Alcampo [0,78 euros el kilogramo] aunque ha sido el segundo que he introducido en su olla, ha sido el primero que he sacado”, desvela Toni en el comedor del establecimiento. Y, nuevamente, dispone los otros dos platos con los arroces recién hechos en la mesa para catarlos en esta segunda ronda.

El experto Toni coge nuevamente su tenedor y pincha en el arroz blanco de Auchan, la marca blanca de Alcampo. “Este es otra pelota”, critica el cocinero. Pero esta valoración negativa inicial del arroz del supermercado francés pronto se tornaría en elogios. “Tiene una textura que no es tan mala como la de Aldi”, indica.

El arroz redondo de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Qué tal su sabor?

—Tiene un sabor muy bueno: sabe completamente a cereal y nada a industria. Sabe como si fuera un arroz casero. Me gusta mucho el sabor.

De hecho, el arroz de Auchan acabaría siendo el segundo mejor de la cata para el cocinero Toni por su gran sabor, aunque la “mordida es un poco blanda” para su gusto.

Dia

Llega el momento de la prueba del arroz redondo de Dia (0,79 euros el kilogramo). “Este no huele como un arroz redondo, sino que huele más a basmati. Es muy fragante y me huele mucho a industrial”, dice el experto Toni nada más sacarlo de la olla para emplatarlo y comenzar con su cata. “Que huela tanto es algo negativo, ya que su aroma se puede comer el resto de los sabores en una elaboración con el arroz”, explica.

El arroz redondo de Dia. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

El arroz de Dia comienza sin convencerle en absoluto a Toni. Tras ello, coge su tenedor para probar el cereal recién hecho, pero las valoraciones no mejorarían en boca. Lo prueba, lo vuelve a probar y lo mantiene hasta 30 segundos en boca “porque se sigue masticando; se hace bola”.

—¿Qué tal el sabor del arroz de Dia?

—No sabe arroz y no tiene una buena textura. Sabe a artificial e industrial. No sé por qué me da la sensación de que tiene un sabor metálico al principio y, al final, deja un sabor muy extraño.

El cocinero Toni, tras probar cada arroz, apunta sus impresiones y valoraciones en una libreta. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Por todas estas valoraciones negativas, al final de la cata, el cocinero Toni clasifica al arroz de Dia como el peor.

Mercadona

“De textura, sin duda, es el mejor porque se distinguen perfectamente los granos en la boca y no se te queda pegado en el paladar como el Dia”, dice Toni nada más dar el primer bocado del arroz redondo de Hacendado, la marca blanca de Mercadona (0,79 euros el kilogramo). La valoración de la textura del arroz del supermercado valenciano empezaba bien.

Pero el sabor llevaría al arroz de Mercadona al cuarto lugar de la clasificación del experto Toni. “Tiene muy poco sabor, de hecho, no ha absorbido ni la sal”, esgrime. “De textura, el mejor, pero el sabor es ausente”, concluye.

El arroz redondo de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Para qué usaría usted este arroz?

—Este arroz lo usaría, si cabe, para elaborar un arroz socarrat. Lo utilizaría para cocerlo con un fumet de pescado.

Mejores y peores

Tras finalizar la prueba, EL ESPAÑOL pide al cocinero profesional del Bistrot Oh Délice que haga un ranking de los mejores arroces redondos probados durante la cata. Y la conclusión del experto no deja lugar a dudas: “El mejor ha sido el de Carrefour, porque me sabe a cereales y a campo; el segundo, el de Alcampo, puesto que sabe muy bien pero tiene una mordida peor y; en tercer lugar, el de Lidl, que tiene menos sabor que los anteriores pero dura más”.

Las seis arroces redondos de los supermercados testados en la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

En el cuarto lugar de la clasificación, el experto Toni pone al arroz de Mercadona “por su textura”. Tras él, en el quinto lugar del ranking, el cocinero pone al arroz de Aldi a pesar de que “no sabía a nada”. Y, por último, el peor de los arroces testados para el experto es el Dia por su “sabor artificial e industrial”.

