Estas son las mejores aguas del súper según la ‘doctora’ Mar: Mercadona, Dia, Carrefour, Alcampo...

Según los estudios científicos, el cuerpo de un ser humano tiene entre un 60 y un 70% de agua, aproximadamente. De ahí ese dicho machacado de "somos agua". Y, la verdad, lo somos. Los humanos y los demás seres vivos de este planeta necesitan consumir este elemento vital para la supervivencia. En España, por ejemplo, al cierre de 2019 —el último año con datos consolidados—, los consumidores bebieron 2.814 millones de litros de agua embotellada. Por ello, en EL ESPAÑOL hemos querido comparar las aguas minerales naturales de los principales supermercados de este país.

Pero no lo hemos hecho solos. Para ello, este diario ha contactado con Mar Luna Villacañas (Madrid, 1966), directora de la Escuela Europea de Cata y analista sensorial, para que nos dé algunas claves sobre las aguas minerales naturales que venden en Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo. Y, lo primero que ha querido dejar claro la especialista es que en esta cata sensorial se ponen a prueba "las aguas minerales naturales, que no son las mismas que, por ejemplo, las aguas potabilizadas embotelladas. Por lo que el consumidor debe mirar bien qué producto está comprando".

"No quiere decir que las segundas sean malas, pero son productos distintos", puntualiza la experta Mar. Ella es analista sensorial y, desde hace tiempo, se ha especializado en aceites de oliva, vinos y cervezas, pero "aprender bien el análisis sensorial de los productos, te da las herramientas necesarias para poder analizar, usando los sentidos, cualquier elemento como lo puede ser el agua".

Y, en este caso, en la particular cata organizada por este diario, hemos seleccionado las aguas de marca blanca de los supermercados con "mineralización débil". "Estas aguas o las que tienen mineralización muy débil son más bajas en sales minerales como los bicarbonatos o los sulfatos —que no es algo malo—, por lo que son más refrescantes. Las aguas minerales más duras tienen más sales minerales y están muy bien para consumirlas, por ejemplo, después de hacer deporte para recuperar. Sin embargo, serían menos indicadas para una persona que tenga cálculos en los riñones o para hacer un biberón a un bebé", indica la analista Mar.

Tras la explicación, la experta Mar explica que para catar bien el agua ha de estar "en temperatura ambiente, ya que el frío puede disimular algún posible defecto que tenga cualquier producto". Por ello, las aguas empleadas para la cata son del tiempo para que Mar pueda oler sus matices y beberlas para determinar cuáles le gustan más y por qué. De hecho, al final de la prueba, EL ESPAÑOL le pide a la directora de la Escuela Europea de Cata que haga un ranking de las seis aguas probadas. A continuación, sus valoraciones. Comencemos.

Carrefour

Esta agua procede del "manantial Fontecelta", lee la experta Mar en la etiqueta de la botella de litro y medio de agua mineral natural de Carrefour —0,26 euros—. Y, de hecho, antes de catar las aguas, observa cada etiqueta con minuciosidad y descubre que la de Alcampo —abajo analizada— también procede del mismo manantial. "A priori, estas aguas de mineralización débil no deberían presentar diferencias significativas", aprecia la analista.

Acto seguido, abre la botella y antes de verter el agua en el vaso, Mar explica que "es importante que la copa esté limpia porque puede haber residuos de lavavajillas que pueden distorsionar el análisis sensorial". Y la echa. "La sensación en nariz es que esta agua está perfectamente limpia y no huele a nada, con lo cual estamos ante un agua que no ha sido tratada con elementos como el cloro, por ejemplo, que sí que está presente en el agua de grifo. Pero ésta tiene limpieza aromática", cuenta la analista tras despegar la nariz de la copa.

—¿Qué tal le sabe?

—En boca tiene una sensación que puede parecer dulzona. Esto es causa de que, como las demás, tiene una baja mineralidad y no tengo sensación de una excesiva presencia de magnesio, sulfatos o bicarbonates, que son sales minerales que hacen que las aguas sean más duras. Es un agua neutra y no me aporta matices en boca. Refresca, pero no es redonda y no sé si me va a quitar la sed, ya que necesitaría más sales minerales para la redondez en boca.

Alcampo

El agua mineral natural de Auchan, la marca blanca de Alcampo, cuesta 0,23 euros la botella de litro y medio y también tiene mineralización débil. Y, como había señalado anteriormente la experta Mar, procede del manantial Fontecelta —como el agua de Carrefour—, que está situado en la provincia de Lugo (Galicia).

"Como era de esperar, tampoco huelo nada extraño en esta agua, lo cual es un atributo positivo, ya que un agua mineral natural no debe oler a nada. La nada aquí es algo bueno porque si apreciara alguna nota olfativa como el cloro, por ejemplo, significaría que el agua habría sido tratada y ésta está limpia", dice la analista tras oler el agua de la copa.

—¿Le sabe distinta a la de Carrefour?

—No. La sensación en boca es de la misma baja mineralidad. Por tanto, hace que tenga una sensación de dulzor. Y, claro, no tiene atributos sensoriales diferentes a la de Carrefour, como cabía de esperar al ser del mismo manantial. Sería una incongruencia que fuese distinta de la anterior.

Mar decide valorar "juntas" las aguas de Carrefour y Alcampo, ya que en el fondo son el mismo producto —o muy, muy similar—. Al final, las coloca en tercera posición en el ranking que elabora para EL ESPAÑOL.

Mercadona

El agua mineral natural de Mercadona, en este caso, no está etiquetada bajo el nombre de Hacendado, su marca blanca de productos alimentarios. Los consumidores de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha la podrán encontrar en los lineales de la cadena valenciana bajo el nombre de Aguadoy por 0,21 euros la botella de litro y medio.

"El agua de marca propia de Mercadona varía en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre el supermercado. La de Aguadoy abastece a las tiendas del centro de España. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tienen otra", explican fuentes cercanas a la empresa Fuente Arevalillo, que explota el manantial Agua Doy, en Calera y Chozas (Toledo). Por ello, este diario, al tener su sede central en Madrid, ha comprado esta agua para la cata.

"En este caso, el agua de Mercadona también es de mineralización débil y en nariz está perfecta: ningún resto de cloro u otro elemento extraño", explica la directora de la Escuela Europea de Cata, Mar Luna Villacañas, tras oler la copa de agua servida con el cristalino líquido de Aguadoy.

"En la parte gustativa, el agua de Mercadona tiene un punto por encima de sensación de frescor que las dos anteriores. Y es que esta agua tiene mayor sensación de redondez porque la carga de minerales es superior sin llegar a ser excesiva", continúa valorando Mar. Y se para. Deja el vaso del agua de Mercadona y coge las botellas de Aguadoy, Carrefour y Alcampo para leer sus etiquetas.

"La clave está en que las aguas minerales de Carrefour y Alcampo tienen más sodio (94,9 miligramos por litro) que la de Mercadona (35,8 miligramos por litro). Por ello, esta última es más refrescante y quita más la sed, aunque las otras son buenas para beberlas tras hacer deporte, por ejemplo", explica la experta Mar tras leer la información de los envases. Por todas estas razones, al final de la cata, Mar pone al agua de Mercadona en segundo lugar en el ranking "por muy poco; casi empatada con la primera".

Dia

"Anda mira, el agua de Dia es del manantial Fuentevera, en el municipio toledano de Calera y Chozas [la misma localidad de la que procede el agua de Aguadoy], por lo que, a priori, esta agua debe ser similar a la anterior porque procede de la misma ubicación geográfica", esgrime Mar tras leer la etiqueta de la botella de agua mineral natural de Dia (0,21 euros la botella de litro y medio). Después, como ha hecho con las aguas anteriores, abre el envase y sirve una copa para olerla antes de probarla.

—¿Qué tal le huele esta agua?

—No me huele a nada, lo cual es bueno, como te he explicado antes. No hay ningún matiz que haga sospechar un mal tratamiento en el agua.

Y Mar le da un sorbo a la copa. "En boca tiene un tono ligeramente más salino que refresca y le da redondez. Es parecida en contenidos minerales a la de Mercadona. De hecho, tiene una escala parecida, pero si nos fijamos, me sabe más salina porque tiene un pelín más de sodio (46,5 miligramos por litro)", asegura la analista tras observar con detalle el análisis químico del agua de Dia. Esta agua mineral natural obtendría la medalla de oro "por muy poco" al vencer en un duelo muy reñido con el agua de Mercadona.

Aldi

El agua mineral natural de Aldi procede del manantial Fuentealejara, situado en el municipio toledano de Belvís de la Jara. Esta agua, cuya botella de litro y medio cuesta 0,21 euros, como el resto de las analizadas por la especialista Mar, también es de mineralización débil. Y, como con sus antecesoras, lo primero que hace la analista sensorial es abrir el tapón de la botella de plástico, mientras que recuerda que, en general, "los consumidores no deben rellenar las botellas de plástico, ya que el material se degrada y suelta partículas. Por eso, estas botellas de plástico no están hechas para reutilizarlas".

En todo caso, Mar vierte el líquido en la copa e introduce su nariz. "Esta agua está perfectamente limpia y no detecto ninguna traza ni nota extraña. Ha sido bien tratada", explica la analista sensorial. Comenzaba bien la cata del agua mineral de Aldi, pero pronto la cosa se empezaría a torcer. Tras sorber un trago del agua, Mar tarda un poco más de tiempo en emitir alguna valoración.

—¿Está buena el agua?

—Al beber esta agua, al final, me deja la boca seca; me deja astringente la boca, cosa que no ha ocurrido con las demás. Por el momento, es la menos interesante, ya que me ha dejado la lengua seca y áspera. La usaría para hacer una paella, por ejemplo.

Al final de la cata, la especialista Mar explica que es el agua que le ha parecido menos buena de las seis probadas de los supermercados.

Lidl

Y llegaba el final de la cata con el agua de Lidl (0,20 euros la botella de litro y medio). En este caso, el supermercado de origen alemán la vende bajo el nombre de Naturis y procede del manantial San Joaquín, situado en la provincia de Salamanca. Y, tras abrir la botella, la analista sensorial, nuevamente, llena una copa perfectamente limpia.

—Mar, ¿qué tal le huele esta agua?

—En nariz, bien, por supuesto. Está totalmente limpia.

—¿Y qué tal le sabe?

—Me parece que esta agua tiene notas azufradas y vuelvo a tener sensación de sequedad y astringencia en boca. Está bien, pero no es de las mejores. La pondré, yo creo, en el cuarto lugar.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a la directora de la Escuela Europea de Cata, Mar Luna Villacañas, que haga un ranking de las mejores aguas minerales naturales probadas durante la cata. Y la conclusión de la analista sensorial no deja lugar a dudas: "La mejor ha sido la de Dia; después, prácticamente empatada con ella, la de Mercadona y; en tercer lugar, las de Carrefour y Alcampo, ya que "son prácticamente el mismo producto al proceder del mismo manantial".

En el cuarto lugar de la clasificación, la experta Mar pone al agua de Lidl y, en último lugar, a la de Aldi, porque le "ha dejado la boca seca".

—Mar, ¿usted prefiere un agua mineral natural débil o dura?

—A mí, como usuaria, me gustan las aguas de mineralización débil porque son más refrescantes y limpian más la boca. Algo que para mi profesión, de analista sensorial, es muy importante. Pero las duras son muy interesantes, por ejemplo, para deportistas.

