Los mejores chocolates negros del súper según la 'doctora' Helen: Alcampo, Lidl, Mercadona, Dia...

En los últimos años, se ha popularizado sin parangón el consumo de chocolate negro en España. Los nutricionistas, de hecho, los consideran un superalimento que, si no se consume en exceso, puede ser muy beneficioso para la salud de las personas. Es bueno para el cerebro, el corazón e, incluso, ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. Y, como saben, se obtiene a partir del cacao. Concretamente, a partir de uno de sus derivados: la pasta de cacao —que no la manteca—. Los hay con un 70%, un 85% o los que superan el 90% de este elemento en su composición.

En este sentido, los nutricionistas consideran que cuanto más oscuro es el chocolate negro es más saludable. Pero como es difícil analizar todos los que hay en el mercado a disposición de los consumidores, EL ESPAÑOL ha organizado una prueba para que una experta en el producto analice y valore las tabletas de chocolate negro básicas que venden seis de los principales supermercados de este país. Estos son: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo.

La razón principal de la cata es que los ciudadanos puedan informarse de las características de este tipo de producto, puesto que se han registrado, a lo largo de los años, variaciones en el consumo de chocolate en este país. En 2019 —último año con datos consolidados—, cada persona consumió, de media, 3,52 kilogramos de chocolate, según el Informe del Consumo de Alimentación en Español, elaborado y publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Pese a ello, tras explicar las propiedades de las tabletas de chocolates con leche de los supermercados, en este entrega Helen López, directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid y analista del producto, probará las de chocolate negro. “Hay que destacar, en primer lugar, que estos chocolates negros básicos rondan el 50% de cacao, por lo que si los compradores quieren versiones mejores o más premium deben fijarse bien en las etiquetas de los productos”, recomienda la experta.

Helen, nacida en Venezuela y afincada en España desde hace 15 años, cuenta a este diario que es periodista “especializada en chocolate”. Y, de hecho, su trayectoria avala estas palabras porque, a pesar de que en un principio aprendió el saber de manera “autodidacta”, poco a poco fue especializándose. La analista explica que comenzó a aprender todo acerca del derivado del cacao “mediante viajes a las principales ferias europeas del chocolate de Europa como las de Ámsterdam, Londres o París celebradas en 2014”. Allí, poco a poco, fue escalando en este saber chocolatero hasta que la Universidad de Harvard llamó a su puerta: le habían becado para especializarse en chocolate en el Fine Cacao and Chocolate Institute. Y lo hizo.

Todo ello, le ha dado la experiencia necesaria para organizar multitud de eventos y catas especializadas en chocolate y, en última instancia, sus conocimientos han llevado a la experta a dirigir el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Ahora, desde La Colonial de Eureka, una tienda especializada en el producto situada en el número 10 de la calle de Marceliano Santa María (Madrid), probará, para EL ESPAÑOL, las seis tabletas de chocolate negro. “Explicaré sus propiedades a nivel visual, auditivo (el crujir), olfativo, gustativo e, incluso, del tacto”, aclara Helen antes de ponerse manos a la obra. Comencemos.

Mercadona

La experta Helen tiene delante de sí las seis tabletas de chocolate negro. Y, completamente al azar, las va cogiendo para analizarlas una a una. Y el destino decide que el primer chocolate negro que prueba la directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid es el de Hacendado, la marca blanca de Mercadona (0,75 euros la tableta de 150 gramos). En este caso, cuenta con mínimo de 55% de cacao y, para la experta, no es bueno que no lo exprese “en la parte delantera del paquete, sino que lo haga con letra pequeña en el reverso”.

Dicho esto, abre el envase y antes de nada, observa la tableta con minuciosidad. “No tiene mucho brillo, pero me parece un detalle bonito que cada onza tenga escrita la palabra Cacao”, opina Helen. Tras ello, rompe la tableta y explica que el sonido que hace romperse, “el snap”, es correcto”. Y se acerca un trocito de la tableta a la nariz. “Huele mucho; pero tiene un olor un tanto artificial: percibo excesivas notas a vainilla y me huele de manera empalagosa. No huele mucho a cacao”, describe la analista mientras tiene los ojos cerrados, como gestos de concentración, para percibir mejor sus aromas.

—¿Qué opina del sabor de chocolate negro de Mercadona?

—Como en nariz, en boca también tiene un sabor algo artificial. Tiene notas a vainilla, que son muy envolventes y, para ser un chocolate negro, es muy dulce. Me parece goloso. Y percibo claramente que han usado polvo de cacao para elaborar este chocolate —algo que es menos positivo porque lo bueno es la pasta de cacao—.

A pesar de que las valoraciones de Helen sobre el chocolate negro de Mercadona no han sido las mejores, cuando al final de la cata este diario le pide un ranking, no lo posiciona mal. “Para mí, el chocolate de Hacendado sería el cuarto”, declara.

Dia

La siguiente tableta de chocolate negro que coge la analista es la de Dia (0,49 euros la tableta de 100 gramos). “En este caso tiene un mínimo de un 50% de cacao, pero veo que el principal ingrediente que tiene es el azúcar”, dice Helen, contrariada, mientras lee la composición del producto derivado del cacao en el reverso del paquete. Pero al abrir y observar las onzas con detenimiento es algo menos negativa: “Tiene un color correcto, pero no brilla”. La cosa empezaría a torcerse en las siguientes fases del análisis.

—¿Qué tal le huele?

—Me huele a plástico. Normalmente, los chocolates van envueltos en papeles aislantes, como el de aluminio, o envoltorios adaptados para que no afecten a la tableta. Pero, en este caso, el envoltorio de plástico ha hecho que se le peguen esas notas artificiales y fuertes al plástico al chocolate.

Tras la mala valoración de la experta Helen en la fase olfativa, sus calificaciones no mejorarían mucho en la gustativa: “En este caso no me sabe nada a chocolate negro. Sí, hay algo en la boca que es dulce, pero me sabe como a caramelo y a notas malteadas. No me gusta. Su sabor también es artificial”. Es por estos olores y sabores “artificiales” por los que la analista, al final de la cata, clasifica al chocolate negro de Dia en el quinto lugar.

Carrefour

En tercer lugar, Helen prueba las onzas del chocolate negro de Carrefour (0,68 euros la tableta de 150 gramos). Ésta, casualmente, al final de la prueba también sería declarada “la tercera mejor, a pesar de los defectos que presentaba”. Es decir, para la experta ha obtenido la medalla de bronce, pero no le ha apasionado este chocolate negro con un mínimo de 50% de cacao.

“Esta tableta, como la de Mercadona, la veo muy grande (150 gramos), pero eso no es un defecto porque es verdad que estamos analizando tabletas de supermercado. Ahora, las más sofisticadas, rondan los 100 gramos. Esto es un dato, pero no lo considero un defecto para este tipo de formatos de gran consumo”, comienza a describir Helen nada más abrir el paquete. “Su color es muy oscuro para contar sólo con el 50% de cacao”, opina la experta.

Acto seguido, la analista parte unas onzas para analizar el snap y, sobre todo, para olerlas. “Uy… no me gusta el olor: no tiene nada en nariz, salvo notas artificiales. Me huele como a polvo; a guardado. Esto, evidentemente, sería un defecto”, cuenta la especialista. “Aun así, sí percibo alguna nota sensorial a cacao al final, pero en polvo”, añade.

—¿Le sabe bien esta tableta de chocolate negro de Carrefour?

—Las leves notas a cacao que percibí en nariz no aparecen en el sabor, sino que aparecen sabores de confitería masiva, como a chuches; waffles; a barquillos o a batidos. Está rico, sí, pero no sabe a chocolate negro que es lo que hemos venido a valorar.

Lidl

“Mira, esta tableta tiene el sello de Fairtrade, el cual llevan los productos de comercio justo. Es decir, los que han sido elaborados con componentes justos y sin explotar a los trabajadores”, explica Helen con agrado antes de abrir la tableta de chocolate negro de Fin Carré, la marca blanca de Lidl (0,47 euros el paquetes de 100 gramos).

Pero al darle la vuelta al paquete la sonrisa de Helen se borró. “Según lo que pone, contiene un mínimo de un 50% de cacao, pero veo que el elemento principal es el azúcar”, explica la experta un tanto decepcionada. Era el momento de abrir el envase y sacar la tableta para observar el color de la misma, que, en este caso, era algo más claro que el de sus competidores, pero según la experta “no es algo malo”.

Tras ello, la analista rompe una onza; cierra los ojos y se la acerca a su experta nariz. Y la huele. “Por desgracia, como en alguna de las anteriores, también percibo algunas notas a plásticos que pueden provenir del paquete. Pero, si es verdad que tiene ligeros matices a cacao, aunque sobresalen las notas malteadas”, describe Helen, concentrada en escudriñar los aromas.

—¿Qué tal el sabor de esta tableta?

—En boca sabe como a los siropes que le echas a los gofres o a batido de chocolate. Tiene un sabor cacao, pero es muy corto y se desvanece rápido. Pese a ello, percibo el sabor del chocolate.

Al final de la prueba, la experta Helen clasificaría a la tableta de chocolate negro de Lidl en la segunda posición, gracias a que en ciertas fases de la cata sí que le recordaba al cacao que deben contener estos productos.

Aldi

“Este chocolate en fase visual está bien, puesto que tiene un color normal y es brillante”. Fue el primer comentario que hizo la analista Helen nada más abrir la caja de 100 gramos de Schogetten, la marca blanca de Aldi (0,99 euros). Y, quizá, sería la única valoración positiva por parte de la analista Helen. A partir de ahí, vendría un aluvión de descripciones negativas a este chocolate negro con un mínimo de cacao del 50% .

“En nariz no me huele a nada. Quizá como a fruta pasada”, describe Helen al coger una de las 18 onzas que vienen en la caja. “Y, evidentemente, como ya viene partida la tableta de chocolate negro, no se puede analizar el sonido del crujir al romperlo”, añade. Sería el momento de que la directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid iniciase la fase gustativa del dulce del supermercado alemán.

—¿Qué tal le sabe?

—La verdad, no me sabe a chocolate, sino más bien azúcar. Además, al comerlo pareciera que tiene notas alcohólicas. Es decir, su sabor me recuerda como al Baileys o a una crema de orujo. Se puede comer, claro, pero no sabe nada a cacao. Además, la textura en boca tampoco me convence porque se te hace bola.

Para Helen, el chocolate negro de Aldi sería el que menos le gustaría. Por ello, cuando EL ESPAÑOL le pide a la experta que confeccione un ranking al final de la cata lo clasificaría en el último lugar.

Alcampo

Llega el final de la prueba. Es el momento en el que Helen coge, al azar, la última tableta de chocolates negros de supermercados. Corresponde, en este caso, a la de Auchan, la marca blanca de Alcampo (0,73 euros la tableta de 150 gramos). “Éste dice en el envase que contiene un mínimo de 55% de cacao. Y, además, veo que el principal ingrediente es la pasta de cacao, lo cual es algo positivo”, celebra la experta antes de abrir el paquete.

Y al ver la tableta, que nuevamente la considera grande pero lo ve “normal al ser un producto de gran consumo”, aprecia que su color es “más oscuro”. Tras ello, parte la onza y suena el snap —el crujir— que buscan los analistas de chocolates, lo cual supone otro punto positivo. En nariz, sin embargo, la experta Helen volvería a percibir notas negativas: “Huele a cacao, sí, pero hay notas de plásticos que se la habrán pegado del paquete en el que viene”.

—¿Qué tal le sabe la tableta de chocolate negro de Alcampo?

—En boca aparecen matices más próximos al chocolate negro y eso me gusta mucho. Es verdad que sigue predominando el azúcar, pero por lo menos se le nota el cacao y sus matices de chocolate; de tostado. Está bien, lo importante es que ha conservado el sabor a cacao y eso no ha ocurrido con algunos de los anteriores.

Gracias a estas valoraciones, el chocolate negro de Alcampo fue declarado “el mejor de la cata” para la analista Helen. Por ello, sería clasificado como el primero de su particular ranking.

EL 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al especialista en chocolates, Helen López, que haga un ranking de las mejores tabletas de chocolate negro probadas. Y la conclusión de la directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid no deja lugar a dudas: “La mejor ha sido la de Alcampo; después, la de Lidl y; en tercer lugar, la de Carrefour”.

El chocolate negro de Mercadona, para la catadora, ocuparía el cuarto lugar de la clasificación, “algo por encima del Dia” —quinto—. El peor, a su juicio, ha sido el de Aldi porque “no sabe a cacao y tenía notas alcohólicas que recordaban al Baileys”.

