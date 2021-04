Las mejores cervezas de malta del súper según el 'doctor' Carlos: Dia, Lidl, Mercadona, Carrefour...

Como saben, la cerveza es una bebida alcohólica milenaria nacida tras la fermentación de algunos cereales como el trigo o la cebada. En España, año tras año, este producto ha conquistado el paladar de los españoles y eso lo demuestra la Asociación Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que explican que, desde el año 2012, el consumo cervecero en este país no ha parado de crecer: rubias, negras, rojas, blancas… de todos los estilos. Da igual, el consumo de cerveza en este país se cerró en 41 millones de hectolitros en 2019 —último año con datos consolidados—.

Así, los datos reflejan que los consumidores de España beben hasta 50 litros por persona cada año, según los datos de la citada asociación. Por ello, EL ESPAÑOL ha contactado con el analista sensorial experto en cervezas, Carlos Gómez (Madrid, 1957), con el fin de que dé a los consumidores algunas claves sobre las cervezas de marca blanca con extra de malta de algunos de los principales supermercados de este país. A saber: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Aldi .

Carlos, además, está convencido de “la necesidad de la formación sobre las cervezas tanto para los consumidores como para los vendedores para aumentar el conocimiento sobre esta bebida”. “Para los consumidores es importante saber lo que beben y para los vendedores saber lo que ofrecen”, explica. Pero su pasión por la cerveza viene de lejos. Concretamente, desde que dejó San Juan del Olmo, el municipio de Ávila donde creció.

Cervezas extra: las mejores y peores del súper

“Como mi familia materna vivía en Jaén, también me crié entre olivos, por lo que empecé a meterme en el mundo del análisis sensorial de los aceites de oliva”, cuenta a este diario el analista. Pero, poco a poco, Carlos se lanzó a especializarse en nuevos productos. “A mí me gusta mucho la cerveza, entonces me puse a analizar de dónde venía e, incluso, empecé también a elaborarla, ya que durante los años 80 había poca gente especializada en esta bebida en España”, desvela el catador.

Y lo que empezó siendo una afición con “formación autodidacta” acabó convirtiéndose en una profesión. “Por ello, estudié un curso de Tecnología de los Alimentos en la Universidad Complutense de Madrid”, recuerda el analista y profesor de la Escuela Española de Cata. Y, poco a poco, Carlos fue formándose y especializándose en el mundo de la cerveza. Como ya analizó las cervezas de estilo Lager de los supermercados para EL ESPAÑOL, ahora le proponemos que analice las que tienen extra de malta, que son algo más fuertes y alcohólicas, pero que tienen una gran aceptación entre los consumidores.

El analista sensorial, Carlos Gómez, explica los matices que percibe en las cervezas probadas. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

—Carlos, ¿qué diferencia a una cerveza normal de una que tenga extra de malta?

—Todo tiene que ver con el extracto seco primitivo (ESP), que está compuesto por los ingredientes orgánicos presentes en el mosto antes de que fermente. Este ESP es el causante de que se produzca el alcohol. En España, la cerveza tipo lager básica cuenta con un 11% de ESP, mientras que una que contenga extra de malta supera el 15% de la masa, por lo que sería algo más alcohólica. Y, además, tiene más cuerpo y deberíamos percibir en una con extra de malta que tiene mayor amplitud en boca.

Ahora, el analista de cervezas Carlos Gómez probará cinco cervezas con extra de malta de los supermercados para contar a EL ESPAÑOL sus conclusiones. Primero realizará una fase visual en la que determinará el comportamiento de sus espumas, su color y su limpieza; luego, las olerá, para describir sus aromas y; por último, las saboreará. A continuación, sus valoraciones:

Carrefour

El analista Carlos, como hizo cuando probó los mejores jamones serranos de los supermercados, pide a este diario que la cata sea a ciegas para “no tener ningún tipo de sugestión para ser lo más objetivo posible”. Por ende, la prueba se realizará de esta manera dentro del salón la Escuela Española de Cata, situado en el número 19 de la calle de las Mártires Concepcionistas (Madrid). Lo único que sí advierte es que, “a pesar de que todas las cervezas tienen extra de malta, la graduación a veces no es la misma, por lo que sería conveniente que las pruebe en el siguiente orden: de la que menos graduación tenga a la que más”.

La lata de cerveza de Carrefour con extra de malta. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

Por ello, aunque el analista no lo sabe, comenzaremos la prueba con las cervezas con extra de malta de Carrefour y de Lidl, ambas con un 6,8% de alcohol. Al azar, prueba la cerveza de Carrefour (0,40 euros la lata de 33 centilitros). La servimos en una copa transparente para que pueda apreciar en fase visual los matices. “Aquí busco observar su limpidez y no tanto el color, porque una cerveza extra no tiene un color concreto aunque suelen ser más o menos claras”, explica. “Ésta, en particular, observo que está limpia y brillante y la espuma le da sensación de cremosidad, que está bien. Además, deja adherencias [resto de espuma] en la copa, lo que la hace estar correcta”, describe el experto.

Comenzaría, acto seguido, la fase olfativa, en la cual el analista sensorial Carlos buscará los aromas a lúpulo o los aromas a las maltas empleadas, entre otros matices. “La verdad que en nariz es neutra. Está limpia, sí, pero no tiene nada de complejidad. Percibo ciertos aromas de malta y un toque ligeramente floral, pero, insisto, es muy neutra”, describe el experto con un gesto agridulce.

El experto Carlos Gómez huele cada una de las cervezas durante la cata para detectar sus aromas. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

—¿Qué tal en boca?

—En boca entra suave y es amplia, que es lo que buscamos en una cerveza con extra de malta, porque son más corpulentas; más estructuradas e, incluso, tienen toques picantes al final porque son más alcohólicas. Pero, en este caso, aunque entra suave, luego percibo que está descompensada porque el alcohol domina el sabor y le quita la frescura.

Cuando este periódico pide al analista Carlos realizar un ranking al final de la cata, clasificará “la número 1” (la de Carrefour) en cuarta posición de las cinco testadas.

Lidl

La lata de cerveza de Argus con extra de malta, la marca blanca de Lidl. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

Como se ha apuntado, la segunda cerveza con extra de malta que prueba —a ciegas— el analista sensorial Carlos será la de Argus, la marca blanca de Lidl. Ésta tiene un 6,8% de alcohol y la lata de 33 centilitros le costaría al consumidor 0,39 euros. “Esta tiene el mismo rango de color, pero, si te fijas, el desprendimiento de las burbujas es rápido. En otras palabras, la espuma tiene menos cremosidad que la anterior, lo que denota una mala integración del carbónico”, esgrime el analista. La fase visual de la cerveza no le ha convencido en exceso.

Pero, rápidamente, la cerveza con extra de malta de Lidl remontaría en las valoraciones del analista Carlos. “En nariz es mucho más compleja que la anterior [de Carrefour] y aquí domina más el aroma a lúpulos. También percibo toques cítricos y especiados. Claramente, me ha gustado mucho más en esta fase olfativa”, concluye tras despegar su nariz experta del borde de la copa.

—¿Qué tal le sabe esta cerveza?

—En boca está muy equilibrada. El carbónico que se desprende da sensación de sedosidad, untuosidad y cremosidad, lo cual me gusta. Además, tiene un final amargo causado por el lúpulo. Es una cerveza larga en la boca y muy equilibrada.

El analista sensorial, Carlos Gómez, probando una de las cervezas durante la cata. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

La cerveza Argus Extra Malta de Lidl ocuparía la segunda posición en la clasificación final que realiza el experto Carlos para este periódico.

Aldi

Con un 7% de alcohol, la siguiente cerveza con extra de malta que prueba Carlos es la Karlsquell, la marca blanca de Aldi (0,38 euros la lata de 33 centilitros). Como con las anteriores, este diario sirve al analista la cerveza en una copa para que, antes de olerla y probarla, el experto pueda observar el líquido. “El color que tiene es más pálido, pero no es algo malo porque en esta clase de cervezas no hay estándares de color definidos por lo que se puede deducir que se han empleado menos maltas tostadas para su elaboración”, inicia.

Y al observar el comportamiento de la espuma, Carlos dice que “el desprendimiento de las burbujas es más lento y, al bajar, deja adherencias [resto de espuma en la copa], lo cual es algo positivo. La espuma es cremosa”, concluye el experto en cervezas. Pero al iniciar la fase olfativa, el analista pone mala cara.

La lata de cerveza de Karlsquell con extra de malta, la marca blanca de Aldi. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

—¿Le huele bien?

—Uy, la verdad es que tiene defectos de DMS —un exceso de sulfuro de dimetilo de la cerveza, que es un error—. Me huele a sebo. Quizá sea por un mal control de la fermentación o problemas de control en la temperatura. Se nota que está menos cuidada en el proceso de elaboración. No da sensación de frescura en nariz, lo cual es una nota negativa.

En boca, las valoraciones no serían mucho mejores para el analista sensorial. “Aunque es muy ligera, al principio, tiene un final bastante amargo provocado por el tratamiento de los lúpulos. La encuentro descompensada porque tendría que tener amplitud y volumen y le falta. Además, está descompensada con un final amargo y áspero”, describe Carlos. Pese a las valoraciones menos halagüeñas que ha tenido el experto respecto con otras cervezas, le bastan para poder clasificar a la cerveza de Aldi en tercera posición en el ranking final.

Mercadona

La lata de cerveza de Mercadona con extra de malta. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

“Uy,… esta cerveza presenta materia en suspensión. Está algo turbia”, observa el analista Carlos al ver, a contraluz, la copa llena de cerveza Doble Malta de Mercadona con 7,4% de alcohol (0,48 euros la lata de 33 centilitros). “Sin embargo, la espuma está muy bien porque no baja y es cremosa”, describe el experto de la Escuela Española de Cata.

—¿Qué le parece esta cerveza en nariz?

—En nariz tiene poca intensidad. No tiene defectos, como la anterior, pero cuesta olerla y percibir algún tipo de aroma. Es muy poco intensa.

El experto Carlos Gómez observa el color y el comportamiento de la espuma de cada cerveza probada. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

—¿Y qué tal le sabe?

—En la boca, lo único que percibo es una sensación untuosa y grasa. Apenas hay lúpulo y sólo siento el alcohol. Esta cerveza está rota. La culpa puede que esté en el proceso de almacenaje y distribución y no tanto en su elaboración.

Al final de la cata, el analista concluye que esta cerveza, “la número 4”, es la que menos le ha gustado.

Dia

La lata de cerveza de Dia con extra de malta. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

Cierra la cata la cerveza con extra de malta de Dia al ser la que mayor graduación alcohólica presenta con un 8%. Su precio: 0,45 euros la lata de 33 centilitros. Tras echarla en una copa, como se ha hecho con sus competidoras, Carlos inicia sus valoraciones de la fase visual: “La espuma no es cremosa porque tiene las burbujas muy gordas, que no es algo positivo. No da sensación de crema y la espuma deja adherencia [restos en la copa]. Sin embargo, está limpia y brillante”.

Las primeras calificaciones de la cerveza de Dia eran regulares, pero pronto mejorarían hasta el punto de que el experto Carlos la ha declarado la mejor de la cata. “Aunque tiene una intensidad aromática media, percibo ciertos aromas que me recuerdan a herbáceos; a hierba seca; a fruta compotada, como la mermelada. En nariz es la más compleja”, dice con asombro el experto catador.

Carlos Gómez describe todos los aromas que percibe en nariz de cada cerveza. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

—¿Qué tal su sabor?

—Es muy untuosa y amplia; te llena la boca. Es ligeramente fresca y tiene notas de acidez al final. Sin embargo, está muy equilibrada en boca; muy balanceada. Es una cerveza que está muy bien y, de hecho, he vuelto a notas sensaciones de pistacho y un fondo floral en lo retronasal. Aunque es la que tiene más alcohol, está equilibrada.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al analista de cervezas Carlos Gómez, profesor de la Escuela Española de Cata que haga un ranking y diga cuáles son las mejores cervezas con extra de malta probadas. Y la conclusión del experto no deja lugar a dudas: “La mejor ha sido la de Dia; después, la de Lidl y; en tercer lugar, la de Aldi”.

La cerveza Doble Malta Mercadona, para el catador, sería la que menos le ha gustado, ya que la de Carrefour —cuarta— “estaba algo descompensada”.

Las cinco cervezas con extra de malta de los supermercados testadas en la cata. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

