Los mejores gazpachos del súper según el 'doctor' Juan José: Alcampo, Lidl, Mercadona, Dia...

A veces lo queremos todo a golpe de nevera. Los consumidores somos muy así, de jugar cortita y al pie, que se diría en el fútbol. De buscar la solución más fácil posible sin complicarnos la vida. Ahora que se acerca el verano queremos, además, productos frescos, ligeros, que nos sacien y nos quiten esa sensación de calor que nos invade el cuerpo. Sin duda, cuando pensamos en algo que cumpla estos requisitos, una receta tradicional se nos viene a la cabeza: el gazpacho.

No es de extrañar que cada vez se esté vendiendo más este plato listo para consumir en los supermercados. Sólo en los seis primeros meses de 2020 se vendieron 32 millones de litros de gazpacho. Aunque García Carrión es la marca que domina el mercado, son muchas las marcas comerciales y de distribuidor que se están lanzando a producirlo, para que el consumidor lo tenga disponible en su nevera, sin tener siquiera que pararse a prepararlo. Abres la botella, lo echas en el vaso y a disfrutar.

Pero, ¿qué hay de realidad en estos botes que nos venden ya preparados? EL ESPAÑOL ha consultado a un experto para saber qué hay detrás de estos productos, cómo se elaboran y si su sabor se asemeja o no a lo que consideramos gazpacho. Se trata de Juan José López, propietario de La Tasquita de Enfrente. Situado en la calle Ballesta 6, de Madrid, es uno de esos lugares donde cualquiera debe parar a probar su gazpacho. Primero lo miras y te sorprende. Luego lo pruebas y quedas anonadado.

¿Cuál es el mejor gazpacho del súper? Carmen Suárez

Parece que pensamos en su nombre y ya estamos recibiendo el frescor. Nuestra mente se recrea con el color de los tomates 'coloraos', que dirían en Andalucía; el verde del pepino, el pimiento y el aceite de oliva. La boca empieza a hacerse agua mientras la cabeza elucubra cómo será el sabor que nos dejará en la boca el vinagre de Jerez, el ajo, la cebolla y la sal mezcladas con todo lo anterior.

Los ingredientes expuestos anteriormente componen la receta tradicional. Simple, pero para quitarse el sombrero. Como un pase entre líneas en un campo de fútbol, una 'pataita' por bulerías en un escenario, una media verónica de Rafael de Paula o un quejío de El Torta o Camarón. Parece fácil y hace levantarse a todo el público al unísono. Pero ¿es tan fácil conseguir un buen gazpacho?

Para esta cata, realizada por el ya mencionado chef Juan José López, ponemos en liza los productos vendidos bajo marca de distribuidor por seis supermercados: Mercadona, Carrefour, Alcampo, Aldi y Lidl. Aquí están los resultados.

La presentación

Cuando compramos los productos en el supermercado, todos nos parecen más o menos similares. El gazpacho se vende en cajas de un litro terminadas en forma piramidal, con un tapón circular.

Imagen de los seis gazpachos diferentes probados por López. Carmen Suárez

En los lineales de los supermercados las podemos encontrar en las zonas de refrigeración. Sólo Mercadona las vende en un paquete de dos cajas indivisible y hay que tener cuidado. Podemos encontrar el gazpacho tradicional o el 'andaluz' -—la supuesta diferencia es que porta pan— y el salmorejo. Similares, pero no iguales.

Cuando ponemos en los recipientes estos gazpachos, encontramos una curiosidad. Las botellas tienen como color predominante el rojo y el blanco. En algunos casos está presente el verde también. Sin embargo, el color de estos productos en un recipiente transparente no es otro que el naranja, recordando casi más al salmorejo tradicional que al gazpacho.

Juan José López afirma que todos los productos que hemos comprado "cumplen la finalidad de tener una bebida fresquita en este tiempo caluroso, pero todos se quedan cortos en lo que para mí es un gazpacho. Yo recomendaría que cada persona que tuviera tiempo, cinco minutos, hiciera la receta en casa".

Desde su punto de vista, a estos gazpachos les falta la consistencia que podría lograr uno realizado en casa. Es decir: bien para salir del paso, pero les falta un toque para poder quitarse el sombrero con ellos.

López, durante un momento de la cata. Carmen Suárez

Todas las cajas compradas hacen referencia a un producto tradicional, aunque el de Lidl contiene "zumo de limón". Este dato chirría a nuestro chef y, seguro, que también al lector. Así, para saber qué nos vamos a encontrar, quizás lo mejor es valorarlos uno por uno.

1. Aldi

El producto que compramos en Aldi está envasado en una caja completamente roja, a excepción de su tapón. Está elaborado con aceite de oliva virgen extra y y contiene los ingredientes tradicionales del gazpacho: tomates, pepino, pimiento verde, cebolla, sal, ajo, aceite de oliva virgen extra y vinagre de Jerez reserva DOP.

El gazpacho de Aldi. Carmen Suárez

La Cocina de Aldi es la marca bajo la que se comercializa este gazpacho. Juan José lo prueba con tranquilidad. Lo saborea y piensa en qué reacciones ha tenido el producto al contactar con su paladar.

"Le falta un poco de profundidad y se queda corto de sabor", expone. Tiene ante sí el producto Número 1, que posteriormente asemejará al 2 diciendo que son "fresquitos, para tenerlos en la nevera y beberlo".

2.- Dia

El gazpacho tradicional que encontramos en DIA es uno de los productos Elopack. Su empaquetado advierte que es un gazpacho elaborado con aceite de oliva virgen extra y avisa: es de origen 100% español y sin gluten.

Juan José lo prueba. Palpa el sabor de esta bebida que contiene exclusivamente los ingredientes del gazpacho tradicional, según su etiquetado.

Imagen del gazpacho de Dia. Carmen Suárez

En el paladar de nuestro experto, que lo está probando como el número 2, le falta "un poco de sabor y de profundidadad", recalca que es un poco más corto que el anterior en cuanto al sabor.

Este producto tiene un coste de 1.45 euros en los lineales de DIA. Al igual que al producto número 1, le falta para nuestro experto "la textura del gazpacho".

3. Lidl

"Este tiene un poco más de sabor, pero para mí todos adolecen de tener el sabor de los ingredientes que tiene que tener un gazpacho", expone Juan José tras probar el tercero de los gazpachos que tiene por delante.

El gazpacho de Lidl es el único que tiene un envoltorio naranja. Carmen Suárez

Quizás este es el único en el que podemos ver en la zona posterior un color naranja en el producto. Este número 3 puede ser el que menos 'engañe' a la vista desde el lineal.

Aquí además tenemos un apunte curioso. A pesar de que exponen en la zona posterior que se trata de la receta tradicional, hay algo que no cuadra: para la elaboración de este gazpacho de Lidl se ha utilizado zumo de limón para hacer el producto.

Este producto tiene un coste de 1.19 euros.

4. Mercadona

Nada más probar el gazpacho de Hacendado, Juan José tiene un claro ganador. Aún faltan dos más por catar, pero el número 4 ha sorprendido con respecto al resto. Si los demás eran muy similares, este "tiene más estructura, tiene más sabor y es posible percibir el sabor de los ingredientes".

Mercadona vende su gazpacho tradicional en un paquete indivisible de dos. Carmen Suárez

Este producto se vende en paquetes de dos indivisibles en los supermercados de Mercadona. Tiene un precio de 2.44 euros los dos litros.

"De momento, este es el ganador", dice López, que señala la contradicción del color. "Lo ponen todo muy rojo en el envase, pero el gazpacho sale naranja".

5. Carrefour

"Este seguramente sea el segundo", señala el propietario de La Tasquita de Enfrente. "Tiene estructura, te queda buen sabor al final".

El gazpacho de Carrefour, en manos de López durante un momento de la cata. Carmen Suárez

Es la penúltima prueba y el gazpacho número 5 es el comercializado por Carrefour. Como curiosidad, tiene la calificación A en la etiqueta Nutri-score, algo de lo que el resto adolecen.

Este producto tiene un coste de 1.58 euros y su etiqueta es la apuesta por un rojo más apagado. Además, es el único que termina en color blanco en la zona superior.

6. Alcampo

Se trata del que comercializa Alcampo bajo la marca Auchan. La botella de este producto tiene un coste de 1.88 euros. En su apariencia destaca la palabra "pasteurizado". Es curioso porque el resto no hace hincapié en esa cualidad. Además, es la botella que más apuesta por el verde como color principal al lado del rojo.

Gazpacho de la marca Auchan. Carmen Suárez

Asimismo, dentro de sus ingredientes tiene una cualidad diferenciadora del resto. Todos hacen mención al vinagre utilizado. Lo habitual es que el gazpacho se elabore con un vinagre de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry. Sin embargo, en este punto sólo se establece: vinagre de vino.

Al igual que el resto, Juan José establece que cumple los "requisitos para tener una bebida fresquitar en la nevera".

Finaliza la cata exponiendo que quizás todos adolezcan de "querer agradar a todos los paladares", dejando atrás el sabor del vinagre y la consistencia de la receta tradicional.

Clasificación

"Hoy en día hay mucha confusión entre gazpachos y salmorejos. Todos tienen un requisito y es que son una bebida refrescante, pero no son lo mismo", expone el chef.

La cata realizada ha dejado un claro vencedor. Juan José nos va diciendo los números y le explicamos a qué marca pertenece cada uno para saber cuáles son, finalmente, los vencedores.

Juan José prueba uno de los gazpachos de los supermercados. Carmen Suárez

Explica que ninguna marca es menos que otra. Sin embargo, siempre existen peros. "El 4 es el que más se asemeja al gazpacho que yo tengo en mi memoria", expone Juan José una vez finalizada la prueba. Se trata del de Merca

Hay muchas confusiones entre gazpachos y salmorejos. Todos son bebidas refrescantes para tener en la nevera. Para mí les falta el tono del vinagre y la personalidad que tiene que tener el gazpacho en general".

Juan José es claro: "Todos tienen una cierta similitud. Todos pretenden imitar el sabor del gazpacho, pero nadie llega a ese sabor. Un gazpacho tiene que tener un toque de vinagre de Jerez que es muy importante y estos no tienen ese sabor. Luego hay confusiones con el salmorejo, que no es lo mismo. Y, por último, encontramos ingredientes en algunos de ellos como es el limón. Que yo sepa no se utilizan en el gazpacho".

A partir de aquí, establece su clasificación. "Prácticamente hay una similitud —expone—, pero el que más se aproxima a lo que es el gazpacho, porque incluso la textura está muy agradable, es el Mercadona".

Alcampo y Dia completan el podio. Carrefour, Aldi y Lidl son los tres que se quedan fuera después de la cata de los mejores gazpachos del supermercado.

Mercadona fue el vencedor de la cata. Carmen Suárez

"Teniendo en cuenta que nadie debe ofenderse porque los matices entre todos son igualitarios. Si esto fuera gimnasia rítimica, todo se habría decidido por centésimas", apunta Juan José.

Según el experto consultado, estos platos "agradarían al 99% de la población. Luego encontrarían con el radical que soy yo y quiero el gazpacho de toda la vida. Está claro que los procesos de industrialización son distintos, pero todos son muy razonables, todos cumplen la función, pero si entamos a valorar, pues costaría decantarse por uno de ellos".

La recomendación del chef es muy clara a todo el público. "Cojan una receta tradicional y la cocina es prueba error. Ajo, vinagre, sal, cebolla, pimiento verde, pepino y tomate y consiguen la receta que ellos quieran. Tendrán que ir viendo cantidades, pero eso es lo bonito: tener tu propia receta de gazpacho. Y si no, cualquiera de los probados cumple la base de tomarse una bebida refrescante con sabor a tomatito".

