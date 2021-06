Los mejores helados almendrados del súper según el 'doctor' Samuel: Mercadona, Lidl, Dia…

Es junio, el mes en el que empieza el verano. Poco a poco, la temperatura va subiendo y los termómetros rondan ya los 30 grados en diversos puntos del país —tormentas mediante—. Todo ello indica que vuelve la temporada del helado, ese dulce frío que le pirra a las personas más golosas y, por supuesto, las refresca. En España, en especial en toda la costa mediterránea, la tradición heladera siempre ha estado presente gracias a la influencia de Italia, uno de los países del planeta con mayor recorrido en el mundo de los helados. Además, por nuestro clima, el helado siempre ha triunfado en este país.

No obstante, el último Informe Anual del Consumo Alimentario de 2020 en España, elaborado y publicado hace unos días por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sostiene que el consumo de helado cayó un 40,8% en el primer año de la pandemia con respecto a 2019. En otras palabras, en 2020, cada ciudadano comió, de media, 0,67 kilos de helado mientras que el año anterior, el consumo per cápita se situaba en este país en 1,14 kilos de helados y granizados.

Evidentemente, la pandemia de la Covid-19 ha influido en que los españoles pasen más tiempo en casa, por lo que el consumo de los productos heladeros, muy relacionados con el exterior, ha decaído. Sin embargo, la vacunación para neutralizar los estragos del coronavirus Sars-CoV-2 ha traído consigo la esperanza de que, poco a poco, volveremos a la normalidad. Por ello, los heladeros esperan que este verano la mala tendencia cambie y los españoles vuelvan a comerse su helado, ya sea de chocolate, vainilla, pistacho o de cualquiera de los miles de sabores que existen.

Los mejores y los peores helados almendrados del súper Jorge Barreno

Por ello, EL ESPAÑOL ha querido preguntar a un experto en helados acerca de los que se comercian en los supermercados. Pero como es difícil que el especialista pueda probarlos todos, este diario ha organizado una cata de los mejores helados almendrados —o bombón— que comercian los principales supermercados de España. A saber: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo. Todos ellos tienen “sabor a vainilla” y están recubiertos por una capa de chocolate con leche con almendras.

“Este tipo de helado tiene mucho éxito entre los consumidores porque la vainilla, el chocolate y las almendras son tres productos con sabores que casan de maravilla. Por ello, es uno de los helados más básicos del mercado”, explica a este medio Samuel Serrano (Madrid, 1988), el repostero artesanal a cargo de la pastelería La Barra Dulce, sita en el número 22 de la calle del Mesón de Paredes, en el madrileño barrio de Lavapiés. Allí, el experto en helados recibe a este diario con el fin de degustar y desvelar cuál es, a su juicio, el mejor helado almendrado de marca blanca de los supermercados.

El repostero de La Barra Dulce, Samuel Serrano, durante la cata de helados en Lavapiés. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

La competición promete ser dura porque el pastelero Samuel, que lleva desde 2011 en la profesión, tiene un paladar fino que buscará los matices de cada helado. Esa experiencia, de hecho, le ha llevado a que, en 2019, el repostero se alzara con el título de Mejor Postre de la Comunidad de Madrid, entre otros galardones que tiene en su haber. Ahora, y tras pasar un año “complicado” por la pandemia en el que su negocio ha sobrevivido “gracias a los vecinos del barrio”, el profesional se enfrentará a esta particular cata.

—Samuel, ¿qué va a buscar y qué criterios va a emplear para valorar los helados?

—Observaré que el color del helado sea natural. Los industriales, en muchas ocasiones, usan colores vivos para llamar la atención, pero son artificiales. Un helado artesanal, por ejemplo, suele ser más pardo. Luego, al probar el helado, valoraré su mantecosidad, es decir, que sea como una crema y no contenga cristales de hielo, que sería algo propio de un granizado. Evidentemente, también valoraré su sabor y, por último, la estructura del helado, en la que debería ser masticable como una crema y no debería de romperse y caerse del palo. Por último, en el almendrado, en particular, observaré la cantidad de almendras que contiene y el grosor de la capa de chocolate.

Lidl

La caja de helados almendrados Bon Gelati, la marca blanca de Lidl. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Tras aclarar los criterios y aprovechando el buen tiempo que hay en la capital, EL ESPAÑOL, en colaboración con el repostero Samuel Serrano, monta la cata a las puertas de La Barra Dulce, como una suerte de prueba de exteriores. El helado, por supuesto, lo requería. Y, al azar, este medio irá sacando los helados uno a uno del congelador que hay dentro del local. Así, la prueba comenzará con el almendrado de Lidl, comerciado bajo el nombre de Almond y vendido a través de Bon Gelati, su marca blanca de helados y granizados.

La caja de seis helados almendrados de 120 mililitros cada uno cuesta 1,99 euros. Pero, el experto Samuel sólo necesitará uno. Abre el paquete, observa el helado y opina: “A primera vista tiene buena pinta. Veo que tiene una buena cantidad de almendras. Y, si te fijas, se nota que han conservado bien la cadena de frío porque no hay cristales de hielo. De lo contrario, el chocolate sudaría”.

Antes de probar cada helado, Samuel observa si tiene o no cristales de hielo. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Llega el momento de saborear el helado. Samuel le da un mordisco al almendrado y lo primero que dice, tras romper el chocolate, es que “tiene una buena capa crujiente y se mantiene muy bien”. Le ha gustado el grosor y el sabor del envoltorio de chocolate. Pero, ¿y la crema de helado sabor vainilla que hay dentro? “No sabe mucho a vainilla. Me sabe más a nata y, en todo caso, sabía a vainilla industrial. Eso sí, tiene un agradable sabor láctico y la textura de la crema es mantecada, lo cual está muy bien”, esgrime el pastelero experto una vez deja de saborear el helado.

Al final de la cata, este diario le pide al repostero Samuel que realice un ranking de los helados almendrados probados durante la cata. Y, para el experto, el de Lidl ocuparía el segundo lugar.

Dia

La caja de helados almendrados Temptation, la marca blanca de Dia. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

El siguiente helado almendrado que prueba Samuel es el Temptation, una gama de helados de marca blanca que comercia Dia. La caja, en este caso, ha costado 2,09 euros y contiene seis helados de 120 mililitros. Como con el anterior, el repostero coge uno y abre su paquete para valorarlo en fase visual. “Este helado, de momento, también está bien porque no está cristalizado. Como en el de antes, no ha sudado ni el chocolate ni el papel en el que viene envuelto”, observa.

Al morderlo, Samuel se da cuenta de que el helado de Dia tiene una capa de chocolate y almendras “más fina, pero con muy buen sabor”. Los problemas empezarían a llegar cuando el repostero llega a la crema con “sabor a vainilla” que hay en su interior.

El repostero profesional Samuel Serrano, probando uno de los helados durante la cata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Qué le parece este helado en boca?

—La crema también me sabe más a nata que vainilla, pero en este caso me sabe un poco más a nata vegetal. Por tanto, sabe más artificial. Además, las grasas vegetales se quedan en el paladar y es lo que me está pasando. La crema no tiene buen sabor y me da pena porque el chocolate y las almendras estaban buenas.

En la evaluación final, el sabor de la crema del helado almendrado de Dia le penalizará mucho para Samuel. Por ello, el repostero decide que es “el peor de la cata”.

Alcampo

La caja de helados almendrados de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Con el siguiente helado llegamos al Ecuador de la prueba. En este caso, el azar hace que sea el bombón almendrado de Auchan, la marca blanca de Alcampo, cuya caja de cuatro unidades de 120 mililitros vale 1,05 euros. Y, a primera vista, este helado parece que le gusta menos a Samuel: “Tiene menos almendras que los dos anteriores. Eso me gusta menos”.

Acto seguido lo muerde y también comprueba que “la capa es más fina” y que, efectivamente, “lleva menos almendras”. No obstante, como apunte positivo, el repostero Samuel dice que “el chocolate está muy bueno, aunque para ser con leche, se nota poco el lácteo”.

Samuel Serrano observa cada helado probado con minuciosidad. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Qué tal la crema “sabor vainilla” del almendrado de Alcampo?

—La textura es cremosa y tiene mejor sabor que el de Dia. Como los anteriores, no me sabe a vainilla, pero por lo menos tiene más sabor a nata. Y, en este caso, no tiene el regusto químico de la nata vegetal. Está bueno su sabor. No sabe a vainilla, pero el sabor lácteo es más aceptable. En cuanto a la estructura, como todos, es buena.

El helado almendrado de Alcampo sería galardonado por Samuel con una medalla de bronce al final de la cata.

Mercadona

La caja de helados almendrados de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

El helado almendrado de Hacendado, la marca blanca de Mercadona, será el siguiente en pasar por el paladar del experto Samuel. En este caso, la caja de seis unidades de 120 mililitros cada una cuesta 2,10 euros. “Este supermercado lo debería hacer muy bien porque es valenciano, tierra de helados”, bromea el repostero momentos antes de abrir uno de los paquetes.

“Mira, el paquete de este es más llamativo. No es transparente y parece un helado de marca”, describe el repostero antes de abrir y sacar el bombón almendrado de Mercadona. Cuando lo tiene delante de sí, lo mira con minuciosidad y dice que “lleva una buena cantidad de almendras” y que, visualmente, “tiene buen aspecto”. Y, tras morder su capa “gruesa” de chocolate con los citados frutos secos, comenzaría una cascada de buenas valoraciones.

De cara al 'ranking' final, el experto Samuel anota los matices de cada helado para evaluarlos. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—Descríbame su sabor.

—El chocolate, para empezar, está muy bueno. Se aprecian bien los toques lácticos y las almendras están muy ricas. Son tostadas. La crema, como en anteriores ocasiones, aunque es de “sabor vainilla”, vuelve a saber a nata. No obstante, tiene un sabor lácteo muy bueno. Además, no es excesivamente dulce. La textura que tiene es mantecosa y hay ausencia de cristales de hielo, lo cual es algo positivo. Por último, la estructura del helado, en este caso, está perfecta.

Por todas estas valoraciones, el experto Samuel declara al helado almendrado de Mercadona como “el mejor” al final de cata.

Carrefour

La caja de helados almendrados de Carrefour. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

No obstante, antes de dar el veredicto final, a Samuel le faltaba un helado almendrado por probar. Se trata, en este caso, del bombón de la marca blanca de Carrefour. La caja ha costado 2,80 euros, pero contiene ocho unidades. Eso sí, en este caso, cada helado es de 110 mililitros, es decir, son algo más pequeños que sus competidores.

De hecho, el repostero Samuel, sin ver siquiera la caja en donde se informa del tamaño del helado, lo detecta rápidamente. “Parece un pelín más pequeño que el resto”, afirma nada más abrir el paquete en el que está envuelto. Acto seguido lo prueba, lo lame y lo saborea como ha hecho con los anteriores y la primera valoración de su sabor es como una losa: “El chocolate de este helado no me dice nada. Es totalmente plano”.

El repostero Samuel analiza la composición de cada helado testado en un plato. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

—¿Y qué tal la crema de helado del interior?

—La crema está buena. No sabe a vainilla, pero ésa ha sido la tónica general. En este caso, aunque no tiene sabores lácteos naturales como el de Dia, no se queda pegado al paladar. No está mal. No emociona, pero no está mal. Por lo menos tiene una textura mantecosa, que es positiva y mantiene la estructura.

El repostero Samuel, al final de la prueba, clasificaría al helado almendrado de Carrefour en un ranking particular en la “cuarta posición”.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al repostero profesional Samuel Serrano, pastelero de La Barra Dulce, que haga un ranking y diga cuáles son los mejores helados almendrados probados. Y la conclusión del experto heladero no deja lugar a dudas.

Los cinco helados almendrados de marca blanca del supermercado probados. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“El mejor ha sido el de Mercadona por el buen sabor del chocolate y el helado interior; después, el de Lidl, cuya crema estaba muy rica también y; en tercer lugar, el de Alcampo”, indica. El helado almendrado de Carrefour, para el catador, sería el cuarto clasificado, ya que la crema del helado de Dia —quinto— sabía a “nata vegetal” y era “muy artificial”.

También te puede interesar...

-Las mejores aguas del súper (Lidl, Mercadona...) según la 'doctora' Carmen: Bezoya, Lanjarón...

-Los mejores salmorejos del súper según el 'doctor' Jose: Mercadona, Aldi, Dia, Lidl, Carrefour...

-Los mejores gazpachos del súper según el 'doctor' Juan José: Alcampo, Lidl, Mercadona, Dia...