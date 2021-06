El monólogo viral de Jorge, el enfermero del Wanda Metropolitano con el que todos quieren vacunarse

Jorge, un joven enfermero del SUMMA 112, lleva meses poniendo vacunas contra el coronavirus en el Wanda Metropolitano. Pero nadie sabía de él hasta ahora. Hasta que, un paciente, tras inocularse contra el coronavirus, decidió grabarlo. ¿La gracia? Cómo da las indicaciones antes de que reciban el pinchazo.

"Me ha llegado esto por WhatsApp. No sé quién es pero es un crack. Gente así nos saca de esto. Seguro que alguien le conoce. Divulgación, empatía y sentido común. Es una maravilla", escribía el médico Alberto García-Salido en su cuenta de Twitter. A partir de ahí, su vídeo no tardó en hacerse viral.

Jorge se presenta, en su particular monólogo, como "personal del Summa 112", el servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid. No tiene Twitter, pero sí Instagram. No va al Club de la Comedia, pero lo podría compaginar con su labor como enfermero.

Vamos 🤟🏻 pic.twitter.com/sIzASR9GlN — Alberto García-Salido (@Nopanaden) June 2, 2021

En su monólogo explica a los pacientes cuándo se tienen que tomar paracetamol y reconoce que no sabe cuándo les volverán a llamar. "No tenemos mano en la gestión de cita ni de teléfono".

"Si les llega el mensaje para la cita de la segunda dosis al número de otra persona, nosotros que vamos con botas refozadas y de fosforito, no podemos hacer nada", prosigue en su monólogo.

Con gracia, Jorge explica que si la segunda dosis coincide con un viaje... pues a disfrutar del viaje. "Es que yo dentro de 21 días exactos tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara para llevarme", bromea, entre las risas de los presentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge (@emergencia_112)

Para terminar, da las gracias a todos por vacunarse a pesar del "bombardeo de los medios de comunicación". "Con ese pinchacito que casi no se nota toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para acabar con esta pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza (y no es por la vacuna".

"Les voy a pedir que hagan vida normal porque esto es una vacuna y les prometo que no acaba el mundo y que abandonen la sala porque aquí vamos como el Cholo Simeone, partido a partido y vacuna a vacuna", termina Jorge.