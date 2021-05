Dime qué vacuna te han puesto y te diré cuán protegido estás contra las distintas variantes

Las visiones más pesimistas ven la campaña de vacunación contra la Covid-19 como un reflejo del pasado, no como el presente: las vacunas están pensadas para las formas del virus que irrumpieron en la primera ola, hace ya más de un año. Frente a eso, surgen con frecuencia noticias de variantes que parecen ser más peligrosas: británica, sudafricana, brasileña, india, californiana… Todas ellas suponen una amenaza a la gestión de la pandemia a través de la vacunación.

Pero, ¿cuánto hay de realidad en todo esto? Pese a que los laboratorios farmacéuticos están apresurándose a actualizar sus vacunas para combatir estas variaciones del virus (debidas a mutaciones en la proteína S, que es la que se engancha a las células para infectarlas), la realidad es que no se sabe bien si las vacunas actuales son eficaces o no.

Aquí hay que hacer un pequeño inciso: efectividad en la vida real no es lo mismo que eficacia en un laboratorio. Una vacuna puede generar una respuesta de anticuerpos menor en una variante nueva comparada con las clásicas, pero esto no quiere decir que no evite la infección, las formas graves de la enfermedad y sus consecuencias, como hospitalizaciones y muertes.

El Ministerio de Sanidad, en su última actualización de la estrategia vacunal contra la Covid-19, reúne la evidencia disponible sobre cómo actúan las vacunas actuales frente a las nuevas variantes. Y la conclusión es… que no se sabe mucho.

Pero tranquilos: hasta el momento, solo la variante británica, conocida como B.1.1.7, ha penetrado con fuerza en el país. De hecho, entre un 70,4 y el 98,5% de los nuevos casos, según la comunidad, pertenecen a esta variante.

Las otras dos variantes consideradas 'preocupantes' hasta el momento, la sudafricana (B.1.351) y la brasileña (P.1, que en realidad se trata de una variación de la sudafricana), afectan hasta al 5,7% de las infecciones en algunas regiones. En otras, sin embargo, no han llegado.

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que la variante india, conocida como B.1.617, pasaba de ser considerada 'de interés' a 'preocupante'. En España se detectó la semana pasada un brote con seis casos, y hay otros tres en barcos con varios tripulantes afectados, así como casos esporádicos. Sin embargo, todavía no se sabe nada de la efectividad de las vacunas frente a la misma.

Pfizer

Fue la primera de las vacunas contra la Covid-19 aprobada en Europa y la mayoría de inoculaciones en nuestro país son con este preparado. La buena noticia es que su efectividad parece no bajar demasiado con las nuevas variantes: según un estudio realizado en Qatar, protege frente la infección de la cepa británica en el 89,5% de los casos, y en el 75% de los de la sudafricana. Además, su protección frente a formas graves de la enfermedad alcanza el 90%.

Eso sí, la vacuna no genera la misma cantidad de anticuerpos neutralizantes (los que evitan la unión del virus con las células humanas) en estos casos: su actividad se reduce 2 veces en el caso de B.1.1.7, y hasta 6,7 veces para B.1.351 y P.1.

Moderna

La eficacia de la vacuna Covid-19 de Moderna frente al virus clásico es del 94%, muy alta. Aunque todavía está por determinar cómo de potente es con las nuevas variantes, se sabe que su actividad neutralizante disminuye 1,8 veces en el caso de la británica, 4,5 veces en el de la brasileña, y 8,6 veces en el de la sudafricana.

Un estudio con una vacuna de refuerzo a los seis meses de haber recibido la pauta completa reflejó un más que notable aumento de anticuerpos. Con un refuerzo específico frente a B.1.351, la cantidad de anticuerpos alcanzada fue mayor todavía.

AstraZeneca

La efectividad general de la vacuna desarrollada conjuntamente con la Universidad de Oxford se sitúa en torno al 67% para las variantes dominantes en 2020, si bien el resumen del Ministerio de Sanidad eleva esa eficacia al 74% en el caso de la variante británica.

En cuanto a la variante sudafricana, aquí viene el tema espinoso: la eficacia desciende al 10%. Sin embargo, la eficacia mostrada en zonas con fuerte presencia de esta forma del virus se eleva hasta el 22%.

Janssen

Al ser la vacuna aprobada más joven, no hay demasiados datos sobre la actividad de la vacuna desarrollada por la subsidiaria del gigante Johnson & Johnson. Su eficacia evitando la infección en las variantes clásicas se sitúa en torno al 66%, si bien es capaz de prevenir de enfermedad grave en el 85% de las ocasiones.

Los últimos datos disponibles indican, no obstante, que en zonas con presencia de la variante sudafricana, la vacuna de Janssen tiene una efectividad del 57%.

Novavax, Sputnik, Sinovac

Novavax llegó a un acuerdo con la Unión Europea para la venta de su vacuna a finales de 2021, cuando se prevé que esté aprobada. Hasta el momento, los ensayos revelan una eficacia del 89% frente a las variantes pre-existentes del virus, mientras que la capacidad neutralizante del suero se reduce 1,8 veces con la variante británica. En zonas con la cepa sudafricana, la eficacia se reduce a un 49%.

La eficacia de Sputnik V, el preparado elaborado por el instituto ruso Gamaleya, está cifrada en el 92%, superior a las otras vacunas que utilizan el mismo sistema de adenovirus. No obstante, todavía no han trascendido datos sobre su comportamiento frente a las nuevas variantes.

Pasa lo mismo con las vacunas chinas de Sinovac y Sinopharm (que, como Sputnik y Novavax, no están aprobadas en la Unión Europea de momento). Frente a las variantes clásicas del SARS-CoV-2, tienen eficacias que oscilan entre el 51% y el 91%, pero no hay datos sobre las nuevas variantes. Solo Sinopharm tiene algo de información respecto a la mutación sudafricana: la capacidad neutralizante decrece 1,6 veces respecto a las cepas pre-existentes.