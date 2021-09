Estas son las mejores galletas del súper según el 'doctor' Samuel: Lidl, Dia, Alcampo, Mercadona…

Las galletas son un alimento esencial en la dieta de los españoles. Muchos, de hecho, no conciben su desayuno sin este alimento hecho a base de harina, mantequilla, azúcar y huevo. Así lo refleja el último Informe Anual del Consumo Alimentario de 2020 en España, elaborado y publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que sostiene que cada persona consumió de media en este país 5,53 kilogramos de galletas. De todos los tipos y presentaciones. Desde las que se pueden hacer en casa hasta las más industriales.

Pese a ello, como ocurre con muchos productos de la cesta de la compra, es difícil analizar todas las clases de galletas que se comen en España a causa de la gran variedad que hay a disposición de los consumidores. En consecuencia, EL ESPAÑOL, en su incesante labor de informar sobre cuáles son los mejores y peores productos de los supermercados, ha decidido organizar una nueva cata en la que un experto repostero artesanal analiza las diversas marcas de galletas María. Las típicas y las básicas. Las de toda la vida.

Estas galletas nacieron en 1874 de la mano de la empresa inglesa de galletas Peek Freans and Co y se les puso ese nombre para conmemorar la boda entre la gran duquesa María Aleksándrovna de Rusia y el príncipe Alfredo I de Sajonia-Coburgo-Gotha, hijo de la reina Victoria. Pero lejos de sus orígenes históricos, lo que está claro es que las galletas María son un auténtico reclamo internacional, que sirven para comerse solas o, incluso, son un ingrediente para todo tipo de recetas de repostería.

Las mejores y peores galletas María del súper Silvia P. Cabeza

Por ello, este diario, gracias a la colaboración de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre), ha podido preguntar a un repostero artesanal acerca de las que se comercian en los supermercados. Pero como es difícil que el especialista pueda analizarlas todas, el experto sólo estudiará las de las marcas blancas de los principales supermercados de España. A saber: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo.

“Seguramente, las cinco galletas María que probemos sean muy parecidas, ya que se trata de uno de los productos más básicos de repostería”, explica a este medio Samuel Serrano (Madrid, 1988), el repostero artesanal a cargo de la pastelería La Barra Dulce, sita en el número 22 de la calle del Mesón de Paredes, en el madrileño barrio de Lavapiés. Allí, el experto repostero recibe a este diario con el fin de degustar y desvelar cuál es, a su juicio, la mejor galleta María de marca blanca de los supermercados.

El experto repostero Samuel Serrano sujeta una de la galletas María probadas. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

La competición promete ser dura porque el pastelero Samuel, que lleva desde 2011 en la profesión, tiene un paladar fino que buscará los matices de cada galleta. Esa experiencia, de hecho, le ha llevado a que, en 2019, el repostero se alzara con el título de Mejor Postre de la Comunidad de Madrid, entre otros galardones que tiene en su haber. Ahora, y tras pasar un año “complicado” por la pandemia en el que su negocio ha sobrevivido “gracias a los vecinos del barrio”, el profesional se enfrentará a esta particular cata.

—Samuel, ¿qué va a buscar y qué criterios va a emplear para valorar las galletas?

—Lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de valorar una galleta María es el sabor. Buscaré que sepa a mantequilla y que tenga el sabor típico de galleta María, es decir, que no sepa a rancio. Además, también analizaré la estructura de la galleta, que esté bien hecha. Para ello, deben estar crujientes, pero tampoco duras o que se desmoronen.

Dia

El paquete de galletas María de Dia. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Tras explicar sus criterios de valoración, el experto Samuel toma al azar uno de los cinco paquetes de galletas María que tiene delante de sí. Se trata del de Dia, cuyo precio es de 0,99 euros el paquete de 800 gramos. El repostero, con habilidad, abre el paquete y coge cinco galletas que pone sobre un plato. Toma una y se la lleva a la nariz por si percibe algún matiz extraño y no lo hay: “Huele bien; a galleta María. Es correcto”.

Acto seguido, Samuel parte una de las galletas para analizar su estructura. “No se desmorona, están crujientes y se parten bien, lo cual nos quiere decir que no están rancias. Su grosor, además, es correcto”, explica el experto antes de añadir que le gusta que están “doraditas”, algo que se valora bien dentro del mundo de la pastelería.

Al abrir cada paquete, Samuel parte una galleta María para analizar su estructura. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Qué tal le saben las galletas María de Dia?

—Tiene un sabor perfecto a galleta María. No están rancias y también crujen en la boca. Además, me parece que el punto de azúcar es aceptable.

Cuando el repostero Samuel hace un ranking final de galletas María a petición de EL ESPAÑOL, el experto dice que las del Dia son “las segundas” que más le han gustado.

Alcampo

El paquete de galleta María de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Una vez concluida la prueba de las primeras galletas, Samuel coge un segundo paquete de María. En este caso, son las de Auchan, la marca blanca de Alcampo, que cuesta en los lineales 0,86 euros el paquete de 800 gramos. A diferencia del paquete de Dia, en esta caso se refleja el porcentaje de harina de trigo que contiene el producto. Se trata del 70%.

“Estas son más gruesas que las de Dia. La diferencia es mínima, pero tiene al menos un milímetro más de grosor”, apunta el repostero artesanal al observar la galleta María de Alcampo. Cuando se la lleva a la nariz para determinar si hay algún aroma extraño percibe que “huele menos que la galleta de Dia”. “A lo mejor, al contener más harina, huele menos a galleta”, razona el experto.

El pastelero Samuel Serrano, probando una de las galletas María durante la cata. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Y qué tal su sabor?

—Tampoco están rancias, en absoluto. Cumple la expectativa de lo que esperamos en una galleta María. Eso sí, me da la impresión que sabe un poco menos a mantequilla que la de Dia y eso, para mi gusto personal, es menos bueno porque yo las prefiero con más sabor.

Quizá este último matiz en boca es lo que llevó al repostero Samuel a clasificar en “tercera posición” a las galletas de Alcampo en el ranking final.

Mercadona

El paquete de galletas María de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

“En este paquete tampoco viene reflejado el porcentaje de harina de trigo. Es curioso que sólo ocurre con los supermercados que tienen origen español”, reflexiona el pastelero Samuel. En este caso, el repostero tiene en sus manos el paquete galletas María de Hacendado, la marca blanca de Mercadona —0,90 euros el paquete de 800 gramos—.

“En comparación con las dos primeras, estas galletas son las que menos olor a galleta María tienen”, describe Samuel mientras escudriña cada pequeño matiz que le puede aportar su entrenado olfato. Y, cuando las parte, observar que también crujen de manera “correcta” y que la estructura de la galleta “no se desmorona”.

Samuel, repostero de La Barra Dulce, huele cada galleta María para valorarla. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Le saben bien las galletas María de Mercadona?

—Como ha ocurrido con su olor, estas galletas también son las que menos sabor tienen hasta el momento, pero en este caso tienen un matiz agradable que se lo da el aroma a leche que contiene —dice Samuel mientras lee qué ingrediente le daba ese toque diferente—. Pese a ello, hasta el momento es la que tiene menos sabor a galleta María.

Al final de la cata, en consecuencia, el repostero diría que las galletas María de Mercadona se quedarían en el “cuarto lugar” de su clasificación particular.

Carrefour

El paquete de galletas María de Carrefour. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Turno para las galletas María de la marca blanca de Carrefour, cuyo precio es de 0,86 euros el paquete de 800 gramos. Como observó anteriormente Samuel, este paquete del supermercado de origen francés, también pone el porcentaje de trigo que contienen sus galletas. Concretamente, es del 83%, el más alto de los que se han podido acreditar. Pero eso no significa que estas galletas hayan sido mejores que el resto de sus competidoras.

Al sacar una muestra de cinco galletas en el paquete y verlas en el plato, hay algo que no le gusta mucho a Samuel. “Estas son las galletas María más blancas. Están menos tostaditas y, a mí, en particular, eso me llama menos la atención porque soy de los reposteros que piensan que si un producto está bien tostado, se resaltan más sus sabores”, explica el pastelero mientras compara el color de la galleta María de Carrefour con la de otro marca.

A la izquierda, la galleta María de Carrefour y, a la derecha, la de otra marca. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Acto seguido coge una y se lleva a la nariz y, por primera vez, Samuel dice algo menos positivo en la fase olfativa de la cata: “No huelen a nada. Son muy neutras. Las otras olían normal, a galleta María, pero éstas ni eso”.

Cuando llega la hora de degustarlas, la cosa no mejoraría mucho para las galletas María de Carrefour, según Samuel. “Son muy neutras, no saben mal ni nada, pero son las que menos sabor galleta María tienen… Con diferencia. No se aprecia ningún matiz ni mantequilla ni a leche... Son sosas.”, explica el repostero.

Por esta ola de valoraciones menos positivas, al final de la cata Samuel clasificaría en última posición a las galletas María de Carrefour.

Lidl

Las galletas María de Sondey, una de las marcas blancas de Lidl. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Por último, el repostero Samuel cata las galletas María de Sondey, una de las marcas propias de Lidl. Su precio: 0,89 euros el paquete de 800 gramos. “En apariencia, estas galletas me llaman más que las anteriores porque están tostadas. Eso me gusta”, dice el pastelero nada más sacar las galletas del pack.

“También tienen un buen olor característico de las galletas María”, añade después de oler una de las galletas. Tras olfatearlas, nuevamente, el experto parte las galletas para ver si tiene una estructura adecuada y, según él, “la tiene, porque no se desmorona”.

Una de las galletas María analizadas durante la cata. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Qué tal el sabor de las galletas María de Lidl?

—Estas están muy bien. Tiene un buen sabor a galleta a María y lo curioso es que son las que menos porcentaje de harina tienen —un 67%—. Son las que más sabor a galleta María tienen.

Como podrá deducir, para Samuel, las galletas María de Lidl serían las mejores de la cata a la hora de elaborar su clasificación final.

Mejores y peores

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al repostero profesional Samuel Serrano, pastelero de La Barra Dulce, que haga un ranking y diga cuáles son las mejores galletas María probadas. Y la conclusión del experto se hace esperar porque “son productos muy similares”. Al final decide.

Los cinco paquetes de galletas María de marca blanca de los supermercados. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

“Las mejores han sido las de Lidl por el buen sabor que tienen y porque están doradas; después, las de Dia, que también saben bien y; en tercer lugar, las de Alcampo”, indica. Las galletas María de Mercadona, para el catador, serían las cuartas clasificadas, ya que las de Carrefour —quintas— no sabían a “nada” y eran “muy blanquitas”.

