Las mejores cervezas estilo IPA del súper según el 'doctor' Carlos: Lidl, Aldi, Carrefour, Mercadona...

Con todo el respeto que merece el vino, la cerveza es una bebida que, año tras año y generación tras generación, gana nuevos adeptos en España. Así, el 83,4% de los adultos de este país reconoce que consume la bebida alcohólica nacida de la fermentación de la cebada —u otros cereales—, según la Asociación de Cerveceros de España. De hecho, ha crecido tanto su consumo que los bebedores ya no sólo se conforman con la cerveza tradicional, de estilo Lager; o con las especiales con extra de malta, sino que los consumidores cada vez demandan más variedades y estilos: Stouts, APA, IPA…

Por ello, en EL ESPAÑOL, tras contar cuáles son las mejores cervezas de los supermercados y explicar cuáles son las que más destacan entre las especiales, ha querido organizar una nueva prueba en la que un analista sensorial de la Escuela Español de Cata valora las cervezas de estilo IPA —Indian Pale Ale—. Un estilo que, la verdad, está de moda. Tanto que cualquiera de los grandes grupos cerveceros de España —Mahou -San Miguel, Cruzcampo, Damm…— ya cuenta en su oferta con una cerveza de esta clase.

“Las cervezas estilo IPA nacieron en el siglo XVII, más o menos. Entonces, en Gran Bretaña tuvieron que fabricar una cerveza que se pudiese exportar hasta la India —de ahí su nombre Indian— u otras colonias británicas sin que se pusiese mala. Para ello, empezaron a echarle mucho más lúpulo —uno de los ingredientes esenciales de la cerveza y que sirve como conservante— para conseguir mayor cantidad de alcohol. Así aumentaron su tiempo de conservación de cara a los largos viajes. Luego, también es Pale, por su color pálido. Y, por último, Ale, que denota que es una bebida de alta fermentación”, explica Carlos Gómez (Madrid, 1957), experto en cervezas y docente de la Escuela Española de Cata.

¿Cuál es la mejor cerveza IPA del súper? Carmen Suárez

Este diario, nuevamente, acude a este analista sensorial, ya que su experiencia como catador es interesante para calificar las cervezas estilo IPA de las marcas blancas de algunos de los principales supermercados de España —Mercadona, Carrefour, Lidl y Aldi—. De hecho, Carlos reconoce la importancia y la necesidad de “formación en cervezas” tanto para consumidores como vendedores.

“Para los consumidores es importante saber lo que beben y para los vendedores saber lo que ofrecen”, explica. Y es que, como se ha apuntado, el consumo de esta bebida no deja de crecer. Según el Informe del Consumo Alimentario en España 2020, elaborado y editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada español, consumió, de media, 23,31 litros de cerveza al cierre del citado año.

El analista Carlos Gómez explica que las cervezas estilo IPA son, siempre, más amargas. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

Pero, antes de iniciar la prueba, el experto Carlos indica que las cervezas IPA son muy amargas y que, por ello, no les gusta a todo el mundo. Es algo característico en ellas, tanto que para que sean consideradas cervezas estilo IPA deben superar los 40 IBUs en la escala”, explica el experto. Los IBUs —International Bitterness Unit—, de hecho, son una escala internacional que mide el amargor de cada cerveza. Para que se hagan una idea, una de estilo Lager —la tradicional; la de toda la vida— tiene entre 8 y 26 IBUs.

Pese a todo, el analista Carlos valorará las cervezas de estilo IPA después de una fase visual en la que observará el color y la brillantez del líquido; una fase olfativa, en la que buscará en nariz el “olor a lúpulo” y otras sensaciones como “aromas frutales”; y una gustativa, en la que describe su sabor, su cuerpo y su untuosidad.

Aldi

La lata de cerveza estilo IPA Karlsquell, la marca blanca de Aldi. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

Como en anteriores entregas de El catador de productos, la prueba que realiza el analista Carlos será a ciegas. Será EL ESPAÑOL el que le sirva las cervezas estilo IPA en sendas copas de cristal para que el experto valore los productos. El orden de la cata, en este sentido, será completamente al azar. Esto hace que la primera cerveza IPA en ser testada sea la de Karlsquell, una de las marcas blancas de Aldi (0,38 euros la lata de 33 centilitros).

“A nivel visual esta cerveza está limpia y brillante. Tiene un color cobrizo y, quizá, sea algo menos oscura que la mayoría de las cervezas estilo IPA, pero entra en el rango”, explica Carlos mientras observa, con detención, a través de la copa transparente donde se halla el líquido. Tras ello, el experto se lleva la bebida a la nariz para olerla: “Aquí percibo que tiene buena cantidad de lúpulos frescos, lo cual es bueno. De hecho, percibo sensaciones frutales, de pino, de resina... que son atributos positivos en una IPA. Incluso, al final, tiene aroma a frutos secos”, explica el experto.

Carlos Gómez, docente de la Escuela Española de Cata, observa una de las cervezas durante la cata. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

—¿Le gusta la cerveza número 1?

—En boca está muy bien. La entrada es suave, pero luego es amplia y da sensación de untuosidad. Esto, probablemente, sea el resultado de la cantidad de lúpulo que contiene. También percibo sensaciones amargas y ásperas, pero, en todo caso, me parece una cerveza muy equilibrada. Es larga, lenta y me gusta su sabor.

Por todo ello, al final de la cata, cuando este diario le dice qué cerveza corresponde a cada número, el analista Carlos Gómez clasifica en segunda posición a la cerveza estilo IPA de Aldi.

Carrefour

La botella de cerveza estilo IPA de Carrefour. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

La siguiente cerveza estilo IPA que prueba Carlos a ciegas es la de Carrefour. En este caso el envase cambia, ya que el supermercado francés sólo la vende en botella de cristal. Su precio: 1,20 euros. La cantidad: 33 centilitros. Y, en este caso, el dicho de que no hay que juzgar un libro por su portada se hizo realidad.

Para el analista sensorial, la cerveza IPA de Carrefour era “correcta” en fase visual a pesar de que “es más oscura que la primera”. “Pero la espuma es muy densa y deja bastantes adherencias en la copa, pero tampoco es algo malo”, esgrime Carlos. Pero las valoraciones cambiarían en la fase olfativa.

“El aroma es menos intenso. Me atrevería a decir que su intensidad es media-baja. Y tampoco tiene muchos matices. Es plana. Aunque tiene aroma a lúpulos no hay complejidad. Solamente hay un olor herbáceo al final”, dice Carlos, poco convencido de las pocas notas olfativas que ha podido percibir.

El analista sensorial, Carlos Gómez, explica los matices que percibe en las cervezas probadas. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

—¿Su sabor es mejor?

—En boca, la entrada es dulce y es más seca que la anterior. Eso provoca sensaciones de aspereza. Y, aunque tiene un sabor final más suave que la primera, me parece que esta cerveza está más desequilibrada. Probablemente, por un mal tratamiento de los lúpulos. Además, entraría en el concepto de cerveza IPA tradicional, pero le falta amplitud y untuosidad.

Pese a ello, al final de cata, la cerveza de Carrefour sería condecorada con la medalla de bronce para el analista sensorial de la Escuela Española de Cata.

Mercadona

La botella de cerveza estilo IPA de Mercadona. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

La cata avanzaba. Y el azar hizo que la siguiente cerveza que prueba el analista Carlos fuese la IPA de Mercadona. En este caso, el supermercado valenciano vende cada botella de 33 centilitros a 1,20 euros. Se suelen comerciar en packs de cuatro unidades, cuyo precio asciende a los 4,80 euros.

El experto coge la copa con la cerveza recién servida para observar sus atributos visuales. “Tiene unas burbujas muy gordas, como si hubiese tenido un chute extra de gas. Pero, bueno, aunque contiene bastante carbónico, la espuma parece estable”, esgrime el analista sensorial.

Llega, a continuación, el momento en el que Carlos huele la cerveza para poder decir, tras olerla, que parece que “contiene menos lúpulos”. “La sensación olfativa es menos intensa que las anteriores. Eso sí, en este caso percibo aromas de frutos secos, herbáceos y un fondo ligeramente maltoso y tostado, pero menos lupulado”, añade el experto.

Carlos Gómez apunta los matices que va percibiendo en cada cerveza probada. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

—¿Qué tal el sabor de la cerveza IPA número 3?

—Es suave, ligera y fresca, pero si no me dices que es una cerveza estilo IPA, no te hubiese dicho que lo es. Sabe poco a lúpulo y noto más, en boca, las sensaciones maltosas. Es demasiado suave y ligera para ser un IPA.

Por esta falta de amargor en el sabor y de intensidad olfativa, Carlos diría que la cerveza estilo IPA de Mercadona es la que menos le ha gustado de las cuatro testadas.

Lidl

Cierra la cata a ciegas la cerveza IPA Warrior, perteneciente a Lidl y comerciada a 1,29 euros la botella de 33 centilitros. Y a pesar de que fue la última de las cervezas en ser probada por el analista Carlos, eso no le impidió alzarse con el título de la mejor IPA de los supermercados.

“Es la más oscura de todas y es ligeramente turbia. Y hay algo que me gusta menos: tiene mucho carbónico, por lo que los agujeros de las burbujas se asemejan a los del champán”, indica Carlos nada más observar, detenidamente, la cerveza. La prueba no empezaba con la mejor de las valoraciones para la IPA de Lidl, pero pronto cambiaría su descripción.

La botella de cerveza estilo IPA Warrior, perteneciente a Lidl. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

—¿Qué le parece esta cerveza en nariz?

—Tiene mucho carácter y eso es bueno en una cerveza estilo IPA. Lo digo porque se le notan mucho los lúpulos en nariz. Además, percibo notas cítricas, herbáceas y florales. Y, en general, tiene bastante intensidad. Me gusta.

—¿Y en boca?

—En boca está muy bien. Tiene todos sus atributos muy equilibrados: es redondeada, balanceada y deja sensaciones agradables. En este caso, han conseguido equilibrio con el lúpulo. Por ello, puedo decir que es la cerveza estilo IPA más equilibrada de las cuatro que hemos probado.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al analista de cervezas Carlos Gómez, profesor de la Escuela Española de Cata, que haga un ranking y diga cuáles son las mejores cervezas estilo IPA probadas. “Ha habido muy pequeñas diferencias entre todas las cervezas que han participado”, indica, “pero podré dar una conclusión”.

Las cuatro cervezas estilo IPA de los supermercados testadas en la cata. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

“La mejor ha sido la de Lidl, por su equilibrio; después, la de Aldi y; en tercer lugar, la de Carrefour, aunque era menos intensa”, califica. En contraparte, la que menos le ha gustado ha sido la de Mercadona porque “no parecía una IPA pese a estar rica de sabor”

