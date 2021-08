Probamos los mejores tintos del súper con el 'doctor' Sergio: Lidl, Dia, Mercadona, Ahorramás...

"¡Tinto de verano, qué calor! ¡Tinto de verano hay que beber!". La banda sonora del anuncio ya está en nuestra cabeza. Y qué razón tiene la letra en plena ola de calor. La bebida, como su propio nombre indica, está compuesto por vino tinto y se toma en verano. Ahora se nos antoja. Sin duda, es una elección refrescante, que eligen muchos durante el estío, sobre todo, aquellos que no gustan de cerveza.

Antes, el tinto de verano se hacía casero. Ahora ya viene hecho y lo venden en la mayoría de supermercados. Ya no hay excusa casi para no tomarlo. Más fácil imposible: antes de ir a la playa pasamos por el supermercado, lo cogemos, pagamos en la caja y lo metemos en la nevera. Ponga el GPS. Dirección: la arena, sin número. Eso sí, no olvide comprar los hielos, que al final siempre se olvidan y hay que volverse.

¿Cómo se imagina el paraíso? Seguro que en la playa, sentado en su silla, de tiro bajo y con el respaldo inclinado un poco más allá de los 90º, que haya buen ángulo para captar los rayos del sol –póngase protección, por favor–. Los pies enterrados, que la arena de la superficie quema. ¡Y qué calor! De visión tiene un poco de reposabrazos, manos, piernas, arena y mar. El sonido de las olas llega a sus oídos, siendo interrumpido de vez en cuando por ese vendedor que medio canta: "¡El camarón, camarón, camarón. Eeeel caaaamarón de La Isla, oigaaa!". A la mente ese pensamiento de ahora me tomaba yo algo fresquito, que no veas la caló que hace.

Los mejores tintos de verano del super

Afortunadamente, usted ha comprado con anterioridad el tinto de verano y los hielos –y compre un cartucho de camarones, no sea malaje, que dicen en Andalucía–. Puede completar la escena llenando el vaso con ese líquido amoratado que ha metido en la nevera azul homologada para ir a la playa.

Ahora sí, medio recostado, vaso en una mano y móvil en otra –el cartucho de camarones sujeto con las rodillas–, se prepara para leer un reportaje que le ha llamado la atención en EL ESPAÑOL: 'Probamos los mejores tintos del súper con el 'doctor' Sergio: Lidl, Dia, Mercadona, Carrefour...'. Normal, quiere saber si ha acertado con el producto pagado.

Para analizar los mejores tintos de verano del supermercado, este periódico ha decidido contar con Sergio Estévez, economista y abogado experto en el desarrollo de nuevos productos, extensiones de marcas y exploración del consumidor en los sectores de alimentación, bebidas y destilados, es socio fundador de Lo Catamos.

Él nos cuenta qué debe tener un buen tinto de verano. "Sobre todo, como es un producto hedonista, hay que tener en cuenta la sensación global que nos aporta", comenta nuestro experto. Es decir, "no se valora tanto la complejidad, sino que no encontremos en el sabor del producto cosas raras. A alguno le he encontrado un poco pasado de limón, por ejemplo. Lo que más me ha gustado del mejor es que tenga un poco más de alcohol, sabe un poco más a vino y sobre todo que a nivel de sabores está compensado y es agradable".

Sergio Estévez prepara los vasos. Esteban Palazuelos

A veces, la duda asoma: ¿Con gaseosa blanca o refresco de limón? El tinto de verano se hace con sifón. Ahora, que la segunda fórmula también está en los supermercados.

No se conoce bien su origen, pero le contaremos la leyenda más aceptada. Federico Vargas tenía una venta en Córdoba. Allí donde estos días los andaluces fríen huevos en plena calle. Imagínese. Pues bien, se supone que el ventero tuvo a bien mezclar el tinto con sifón para hacerlo más refrescante y alegrar las noches de verano de sus clientes.

Sin más dilación, entramos de lleno en el análisis de los tintos de verano más refrescantes del verano. La cata se realizará con los productos de Lidl, Carrefour, Mercadona, Ahorramás, Don Simón y La Casera.

Ahorramás

Tinto de verano de la marca Alipende. Esteban Palazuelos

Sergio prueba el primero de los tintos de verano que tiene delante. Lo hace de izquierda a derecha. El fundador de Lo Catamos lo mantiene en la boca, lo saborea. Mira la etiqueta.

"4% de alcohol, bebida de zumo y edulcorante. Tiene como un aroma a fruta, a cítrico. Me recuerda un poco a cola, no sé el porqué. Me da una nota metálica no muy agradable. Me sabe a fruta roja, como fresa o frambuesa. Sin más. Un vino sencillito con un poquito de carbonatación y un poquito de azúcar. De gas está bien", expone sobre el vino de Ahorramás.

La valoración, en realidad, es muy complicada con estos vinos. Su composición es muy sencilla, por lo que los matices serán mínimos entre unos y otros. Como ya se ha referido, la clasificación final está realizada en base a un sabor global.

Mercadona

Tinto de verano comercializado por Mercadona. Esteban Palazuelos

El segundo de los tintos de verano clásicos probados es el de Mercadona. Tiene un precio de 1.18 euros los dos litros. La marca bajo la que se comercializa es Casón Histórico.

"Tiene un sabor muy marcado a gaseaosa. Y tiene también un aroma de limón de la gaseosa. En el primero no se nota ese aroma de limón que tiene, pero en este segundo sí que se nota. Predomina incluso por encima del vino", comenta Estévez.

Cabe recordar que Casón Histórico es la marca bajo la que Mercadona comercializa estos productos, como también lo hace con las sangrías.

La Fiesta del Dia

Tinto de verano de la marca Dia. Esteban Palazuelos

"El primero y el tercero están hechos por el mismo fabricante, que es el del número cinco –Don Simón–", comenta Estévez. El crítico prueba este nuevo tinto de verano clásico. En esta ocasión, le toca el examen a Dia.

"Me da una nota que me recuerda como pino. No sé el por qué. No sé si es porque tengo las manos con algún aroma o algo. Vino tinto sencillito, lo dicho antes. Se queda un poco flojo en boca", valora.

La botella de Dia delata que está realizado por el mismo fabricante que otros como el de Don Simón y Ahorramás. La Fiesta del Dia es la marca bajo la que se comercializa y tiene un precio de 0.89 euros el litro y medio.

Conde Noble (Lidl)

Tinto de verano de Conde Noble. Esteban Palazuelos

"En la nariz es bastante… Cuando lo hemos servido ha sido uno de los que ha tenido más carbonatación". Sergio analiza con detenimiento el producto que comercializa el supermercado alemán.

Tras la prueba, expone: "De momento, es el que me ha parecido más agradable. Tiene una nota de vino tinto sencillito, pero en boca es bastante sabroso, edulcorado… Es el más agradable de todos".

"Me da más acidez y algunas notas de cítrico. No se nota mucho el edulcorante artificial. Es agradable", comenta Estévez.

El precio del vino tinto de Lidl, comercializado bajo Conde Noble, es de 0.85 céntimos el litro y medio.

La Casera

Tinto de Verano de la marca La Casera. Esteban Palazuelos

"La Casera es la única que te dice con qué está hecho su producto. En este caso, con vino tinto tempranillo y gaseosa de la Casera", nos explica Estévez tras analizar el etiquetado.

Al no ser marca de distribuidor, tiene todas las papeletas para ser una de las grandes favoritas. No defrauda. "Muy agradable en boca. Tiene buena estructura, buen sabor… En boca tiene unas notas que me recuerdan un poco como a frigopie. Tiene un toque a sabor de frutos rojos con lácteo. Un poco, eh. Es agradable de tomar".

Se generan las primeras dudas, tras los dos últimos exámenes. "Mi duda está entre esta y esta, cuál es la mejor de las dos". Señala a Lidl y La Casera.

Este producto es el más caro del mercado. Cuesta 2.20 euros una unidad de 1.5 litros.

Don Simón

Tinto de verano Don Simón. Esteban Palazuelos

Llegamos a la última prueba. Estévez las ha probado todas y los resultados han sido similares, aunque con matices. Unos mejor por esto y otros peor por lo otro. Toca probar a otra de las favoritas. Don Simón, al terreno de juego.

"Aquí yo creo que aparte del vino y la gaseosa hay algo más. Yo creo que algo de azúcar residual habrá. De todas es la que tiene más peso en boca". Esta es la última valoración de nuestro experto antes de poner punto final a la cata.

Valoración final

El producto que mejor resultado ha obtenido ha sido el tinto de verano clásico de Conde Noble, comercializado por Lidl. Le siguen las dos marcas que no son de distribuidor. Completan el podio, por matices, La Casera y Don Simón.

Estévez explica su decisión. "El que más me ha gustado es el de Lidl, es el que más graduación tiene, 4.5 grados. Es la que más sabor a vino tiene".

El tinto de verano de Conde Noble, vencedor de la cata. Esteban Palazuelos

"Al final, la proporción de vino es mayor, es redondo, tiene buena estructura... Se sale un poco del patrón habitual, pero de las seis propuestas es la que más me ha gustado de todas", arguye el experto.

La Casera tiene 4.3 grados de alcohol y ha quedado la segunda. "Seguramente tengan las dos un porcentaje de vino mayor. Es interesante", dice Estévez.

Esta valoración le viene dada también porque "tiene ligeras notas lácteas que daban un toque a helado de fresa. Burbuja redonda y perfecto".

El bronce es para el tinto de verano clásico de Don Simón. Estévez culmina: "Está bien estructurado, sabor agradable y 4 grados de alcohol".

