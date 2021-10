Los mejores chocolates blancos del súper según la 'doctora' Helen: Lidl, Aldi, Dia, Mercadona...

Hay quienes consideran que el chocolate blanco no es chocolate realmente. En este caso, es cierto que el ingrediente principal del cual procede es la manteca de cacao y no la pasta. No obstante, lejos de estos debates, lo cierto es que a los consumidores más golosos les encanta comerse una onza de este dulce manjar. Es más, en España, cualquier variedad de chocolate triunfa: con leche, negro, blanco, con almendras, con naranja, con menta…

Así lo demuestran las cifras de consumo de chocolate en este país, que no paran de crecer. Al cierre de 2020 —último año con datos consolidados— cada persona consumió en este país, de media, 4,02 kilogramos de este dulce, según el último Informe del Consumo Alimentario en 2020 en España, elaborado y publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y es que el dulce no para de ganar adeptos, pues los nutricionistas incluso recomiendan endulzarse la vida con alguna onza de chocolate por las propiedades que aporta tanto al corazón como al cerebro. Pese a ello, es cierto que el blanco es más grasiento y dulce que el negro, por ejemplo.

Pero como son incontables los tipos de chocolates que se pueden encontrar en los lineales, EL ESPAÑOL, tras desvelar cuáles son los mejores chocolates con leche y chocolates negros de los supermercados, ha organizado una prueba para que una experta en el producto analice y valore las tabletas de chocolate blanco básicas que venden seis de las principales cadenas de este país. Estas son: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo.

Para ello, este diario ha contado con el experto paladar de Helen López, directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid y analista del producto. Esta profesional, nacida en Venezuela y afincada en España desde hace 15 años, ha probado las tabletas de chocolate blanco. Y, de hecho, su trayectoria le avala, a pesar de que en un principio aprendió el saber de manera “autodidacta”, poco a poco fue especializándose.

La analista explica que comenzó a aprender todo acerca del derivado del cacao “mediante viajes a las principales ferias europeas del chocolate como las de Ámsterdam, Londres o París celebradas en 2014”. Allí, poco a poco, fue escalando en este saber chocolatero hasta que la Universidad de Harvard llamó a su puerta: le habían becado para especializarse en chocolate en el Fine Cacao and Chocolate Institute. Y lo hizo.

Helen López, directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid, leyendo la composición de una de las tabletas. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Todo ello, le ha dado la experiencia necesaria para organizar multitud de eventos y catas especializadas en chocolate y, en última instancia, sus conocimientos han llevado a la experta a dirigir el Salón Internacional del Chocolate de Madrid y ayudar a abrir la Escuela de Chocolate de Madrid. Ahora, desde La Colonial de Eureka, una tienda especializada en el producto situada en el número 10 de la calle de Marceliano Santa María (Madrid), probará, para EL ESPAÑOL, las seis tabletas de chocolate blanco. “Explicaré sus propiedades a nivel visual, auditivo (el crujir), olfativo, gustativo e, incluso, del tacto”, aclara Helen antes de ponerse manos a la obra.

Mercadona

Dicho esto, la experta Helen, coge al azar una de las seis tabletas de chocolate blanco que tiene delante de sí. Se trata de la de Hacendado, la marca blanca de Mercadona, cuyo precio es de 0,60 euros la tableta de 100 gramos. Pero, antes de abrirla, la especialista lee la composición del producto —como haría con sus competidores— para observar el nivel de manteca de cacao que contiene.

La tableta de chocolate blanco de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“En ese caso no dice el porcentaje de manteca de cacao, algo que no es positivo, porque parece que lo ocultan. Pese a ello, pone que contiene aroma de vainilla, que es un compuesto artificial que se suele emplear en algunos chocolates blancos industriales”, explica la experta momentos antes de abrir, por fin, el paquete. “A nivel visual el producto es correcto y el temperado es uniforme”, indica.

Tras ello, la experta en chocolates parte una onza y se la lleva a la nariz para poder detectar los aromas del producto hecho a partir del cacao. “En nariz, este chocolate huele mucho a leche en polvo. Es algo que no es tan bueno porque deberían percibirse mejor los aromas del cacao”, concluye la especialista.

Helen López, directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid, huele cada onza antes de probarla. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Qué tal le sabe este chocolate blanco?

—Es un chocolate que tarda mucho en fundir y, cuando lo hace, se vuelve una pasta densa. El punto de azúcar es muy fuerte y también me sabe demasiado a leche. A pesar de contener aroma de vainilla, según ponía en el envase, no se le nota.

Al final de la cata, cuando EL ESPAÑOL le pide a Helen López que haga un ranking con los mejores chocolates blancos de los supermercados, la experta clasifica al de Mercadona en la quinta posición.

Dia

La tableta de chocolate blanco de Dia. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

A continuación, le llegó el turno a la tableta de chocolate blanco de Dia. En este caso, nos ha costado 1,09 euros el pack indivisible en el que vienen dos tabletas de 100 gramos cada una. “Me sorprende que el primer ingrediente que se refleja sea el azúcar y no la manteca de cacao, de la que ni siquiera dice su porcentaje”, expresa Helen mientras lee el reverso del paquete.

“A nivel visual, brilla, pero, si te fijas, al manosear la onza suelta una especie de polvo. Esto significa que tiene una textura arenosa, producto de ser un chocolate con mucha grasa. Es un atributo negativo, ya que se espera del chocolate que no sea muy grasiento”, dice Helen mientras observa y palpa la tableta de Dia. “En nariz también huele a leche, pero en menor medida que el anterior”, indica al oler una onza.

La experta Helen López, observando y palpando uno de los chocolates blancos durante la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Qué tal le sabe el chocolate blanco de Dia?

—Lo primero que aparece en boca es azúcar. Es muy dulce. Y, a pesar de que es grasiento, no se le siente el sabor a manteca de cacao.

A pesar de esto, Helen clasifica al chocolate blanco de Dia, tras probarlos todos, como el tercero mejor. “Es lo que podría esperar el consumidor medio de un chocolate blanco de supermercado”, puntualiza.

Carrefour

La tableta de chocolate blanco de Carrefour. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Carrefour, como el resto de supermercados, también vende su propia tableta de chocolate blanco. En este caso, evidentemente, también ha participado en la prueba organizada por este diario. Su precio: 0,56 euros la tableta de 100 gramos. Azúcar, leche en polvo y, en menor medida, manteca de cacao, son los ingredientes que componen este producto.

“Tiene un buen aspecto visual porque brilla. Es una buena señal que indica que tiene una buena mezcla. Aun así, hay ligeras imperfecciones en el molde, pero no son graves”, indica Helen nada más abrir el paquete. En este caso, le ha agradado que está envuelto en una suerte de papel de aluminio y no directamente en el plástico, algo que podría hacer que se le peguen “malos matices”.

Helen López explica que los envoltorios de papel de aluminio son más adecuados que los de plástico. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

En nariz, desvela la experta, “la leche en polvo se percibe demasiado, como si fuera un alimento de bebé. Huele en exceso y poco a manteca de cacao”, critica la experta en chocolates.

—¿Le gusta en boca?

—La mezcla es pastosa y tiene poca grasa. Se funde lentamente y genera una especie de harina, dándome una sensación arenosa. Es algo negativo, pues tiene mucha leche en polvo. De sabor, está muy dulce. Sólo sabe a leche en polvo y azúcar, pero cuesta percibir más matices.

Acabada la cata, la experta Helen clasifica al chocolate blanco de Carrefour en cuarta posición.

Lidl

La tableta de chocolate blanco Fin Carré, la marca blanca de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

La prueba avanzaba y le llegaba el turno a la tableta de chocolate blanco de Lidl. Su nombre: Fin Carré. Y, en este caso, la tableta de 100 gramos ha costado 0,55 euros la unidad. “Contiene un 18% de manteca de cacao y eso es positivo”, valora la especialista mientras lee la composición del dulce. “Hasta el momento es la única tableta que refleja el porcentaje de manteca de cacao y eso es muy bueno”, añade.

Acto seguido, la experta Helen inició la fase visual para valorar el chocolate blanco de la cadena alemana. “Es muy temperado, brilla y no tiene ningún defecto visual. De hecho, brilla por un lado, pero por el otro no, lo cual quiere decir que no contiene mucha grasa”, valoraba con agrado la especialista.

Tras ello, como había hecho con el resto de chocolates, Helen López olfateó sus matices para determinar que sus aromas eran “correctos”. Pero, al tocar y manosear una onza del chocolate blanco de Lidl, sí que hubo algo que le agradó menos: “En la fase táctil, si te fijas, aparecen restos de leche en polvo en la mano, lo cual es menos positivo”.

La especialista en chocolates, Helen López, explicando a este diario los matices que percibe en las tabletas. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Qué tal le parece en boca?

—Está rico, pero me recuerda a los sabores infantiles. Es un chocolate divertido para comerlo, pero es más como una chuche. Pero lo entiendo, ya que se trata de una tableta más industrial.

Al final de la prueba, la experta Helen López le colgó la medalla de oro al chocolate blanco de Lidl, alzándose, de esta manera, con la victoria.

Aldi

La caja de chocolate blanco Schogetten, la marca blanca de Aldi. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“Azúcar, manteca de cacao, extracto de vainilla…”, recita, uno a uno, los ingredientes que componen al chocolate blanco de Schogetten, la marca blanca de Aldi (0,99 euros el paquete de 100 gramos).

En ese caso, algo que le ha parecido curioso a Helen —y que no le ha agradado en exceso— es que las onzas de chocolate vienen ya cortadas y no forman una tableta como tal. Pero bueno, esto no provocaría que el chocolate blanco de Aldi quedase mal posicionado al finalizar la cata.

Helen López, directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid, oliendo una onza de chocolate durante la prueba. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“En nariz, este chocolate me huele a vainilla y se llega a percibir, también, un poco del olor de la manteca de cacao, que hemos visto que no es la tónica general”, expone la experta en chocolate con cierto agrado. “El sabor, sin embargo, me ha decepcionado un poco porque la textura se me ha vuelto pastosa en boca. Está rico como producto, porque recuerda a las galletas o a alimentos en polvo, pero no es tan complejo como un chocolate blanco”, sentencia la experta.

A pesar de todo, sus “matices ligeros a vainilla y su leve olor a manteca de cacao” hicieron que el chocolate blanco de Aldi ascendiera al podio de los mejores de los supermercados en la segunda posición.

Alcampo

La tableta de chocolate blanco de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Cierra la cata la tableta de chocolate blanco de Auchan, la marca blanca de Alcampo, cuyo precio es 1,20 euros la unidad de 200 gramos. “Este formato tan grande cada vez está más en desuso”, dice la experta Helen antes de abrir el paquete y de leer la composición del producto: “Contiene bastante azúcar, un 24% de leche en polvo, pero no indica el porcentaje de manteca de cacao que tiene, algo que no es bueno”.

“A nivel visual, este chocolate blanco me parece muy opaco, es decir, no tiene mucho brillo, lo que indica que tiene un bajo contenido en grasa. Esto se puede considerar un defecto en términos visuales”, indica la especialista en chocolates al examinar, con minucioso detalle, el aspecto del producto.

Helen observa una de las tabletas de chocolate blanco durante la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Le huele bien?

—Sólo me huele a leche en polvo.

—¿Y qué tal le sabe?

—Me sabe solamente a azúcar. Es la tableta más dulce de todas. No he detectado ningún tipo de matiz a grasas en boca. En cuanto a su textura, me parece muy pastosa y arenosa. Esto lo provoca la leche en polvo y el exceso de azúcar.

A causa de estas valoraciones negativas, para la experta Helen, la tableta de chocolate blanco de Alcampo sería “la peor de las seis”.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al especialista en chocolates, Helen López, que haga un ranking de las mejores tabletas de chocolate blanco probadas. Y la conclusión de la directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid no deja lugar a dudas: “La mejor ha sido la de Lidl; después, la de Aldi y; en tercer lugar, la de Dia”.

Las seis tabletas de chocolate blanco de los supermercados analizadas en la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

El chocolate blanco de Carrefour, para la catadora, ocuparía el cuarto lugar de la clasificación, “algo que mejor que el de Mercadona” —quinto—. La peor, a su juicio, ha sido la de Alcampo porque “sólo sabía a azúcar”.

