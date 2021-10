Las mejores marcas de té negro del súper según la 'doctora' Marisol: Dia, Carrefour, Mercadona...

El té, tras el agua, es la segunda bebida más consumida del mundo. Y ahora que se aproxima el invierno no hay nada mejor que una infusión para calentarnos el cuerpo. Una de ellas puede ser el té, que se trata de un producto milenario que empezó a consumirse en China en el siglo III a.C. Y, a causa de su antigüedad, su consumo se ha ido popularizando por todo el planeta. Sin embargo, los europeos lo probaron por primera vez cuando los portugueses llegaron a la India a finales del siglo XV. Desde entonces, las importaciones de este producto de origen asiático no han dejado de realizarse a través de los siglos hasta llegar a nuestros días.

Aunque existen unas 5.000 clases de té en la actualidad, uno de los más populares es el té negro. “En estos tés, las hojas hacen un proceso que provoca que queden totalmente oxidadas. En dicho proceso de oxidación, los compuestos del té hacen que adquiera un color negruzco, por lo que el licor que sale de él tiene un color rojizo o cobrizo”, explica Marisol González (Aguilar de Bureba, Burgos), la sumiller de té y profesora de la Escuela Española de Cata con quien ha contactado EL ESPAÑOL para que valore los vendidos por los principales supermercados de España.

Para la experta Marisol, el té es una pasión y explica a este diario que siempre fue usuaria de esta infusión, pero no fue hasta 2014 cuando decidió especializarse en esta bebida. “Soy ingeniera de telecomunicaciones y trabajo en una empresa y, aquel año, un proveedor de Taiwán me propuso hacer un negocio de venta de té de ese país en España. Me pareció muy interesante por lo que acepté y me puse a investigar y a realizar la web de Té Solei, donde vendemos toda clase de tés”, esgrime.

Los mejores tés negros de los supermercados

Marisol, no obstante, reconoce a este periódico que cuando inició aquel negocio se dio cuenta de que “no tenía ni idea de tés”. Por ello, decidió cursar un título que la acreditara como sumiller de té en la prestigiosa organización El Club del Té —o Academia de Té—. Y, tras llegar a ser sumiller, empezó a concursar en los certámenes de esta infusión que se realizan a nivel nacional e internacional. “En 2017, fui finalista nacional en la categoría de maridaje en la cual teníamos que presentar un té con una comida como si fuera un vino con acompañamiento. El té, a diferencia de lo que se piensa, tiene más similitudes con el vino que con el café. Y, en 2019, también fui finalista en la categoría de identificación de té”, recuerda la sumiller Marisol.

Por esta trayectoria, este diario, en colaboración con la Escuela Española de Cata, ha organizado una nueva prueba para que la sumiller Marisol pueda valorar cuatro tés negros de marca blanca que comercian las principales cadenas de este país. A saber: Mercadona, Dia, Carrefour y Alcampo. Pero, antes de iniciar la cata, la experta explica que aunque en las instrucciones se recomiende que hay que prepararlos con “agua hirviendo durante tres, cuatro o cinco” cada té tiene una temperatura idónea para infusionar. “En el caso del té negro es de unos 95 grados y lo óptimo es dejarlo durante dos o tres minutos para evitar que sea astringente”, puntualiza.

—Marisol, ¿qué va a tener en cuenta a la hora de valorar estos cinco tés verdes?

—Para valorar los tés, en primer lugar, romperé una de las bolsitas en donde vienen para poder observar las hebras secas y olerlas. En esta fase observaré el color, si tienen tallo o no —que es algo menos positivo— y buscaré, en nariz, que no tengan defectos. Después, pondré otra bolsa en 200 mililitros de agua a 95 grados para que infusione durante dos minutos. Tras ello, la retiraré y, por un lado, oleré las hebras húmedas en la bolsa y, por otro, el licor, que es lo que se bebe. También observaré el color y la transparencia del líquido y, por supuesto, el sabor.

Alcampo

La caja de té negro de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Tras explicar los criterios, la sumiller Marisol, que tiene delante de sí los tés negros, coge, al azar, el de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Esta caja de 25 bolsitas de té negro cuesta 0,59 euros. Y, con habilidad, la profesional toma una de las bolsitas y la introduce en el agua, casi hirviendo, para que comience a producir el licor. También abre otra y vacía las hebras en un plato blanco para poder observarlas.

“Este té negro, en húmedo, tiene notas en nariz a madera mojada”, explica la sumiller Marisol mientras huele el interior de la copa. También, la observa a contraluz y explica que el licor producido por el té es “transparente”, una tonalidad que a su juicio es “positiva”. Acto seguido Marisol vuelve a oler el licor y dice que le parece “plano”, pero sigue percibiendo esas “notas a madera”.

Marisol, sumiller de té, observa las hebras húmedas durante un momento de la cata. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

—¿Qué tal le sabe el té negro de Alcampo?

—En boca salen notas astringentes y planas. No se perciben notas frutales ni de madera. No está mal, pero es más bien normalito.

Pese a estas valoraciones, Marisol, al final de la cata, indica a EL ESPAÑOL que el té negro de Alcampo ocuparía la tercera posición en el ranking aunque “es muy parecido al de Dia” —segundo—.

Carrefour

La caja de té negro de Carrefour. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

El siguiente té negro probado por la sumiller es de la marca blanca de Carrefour —1,24 euros la caja con 50 bolsitas—. Como ha hecho con el primero, Marisol lo introduce en el agua y abre una de las bolsitas para poder valorar las hebras de té. “Son hebras secas que no presentan defectos”, observa la experta catadora.

Y, al aproximar su nariz al plato con las hebras de té, dice, sorprendida, que le huelen “a menta” y que tiene “poco aroma”. “Es un té negro sencillo en nariz”, explica Marisol. Luego, la sumiller observa el licor a través de la copa y lo describe como “transparente”, pero con tonalidades “cobrizas” y “ámbar”.

La analista sensorial Marisol probando uno de los tés negros durante la cata. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

—¿Qué tal en boca el té negro de Carrefour?

—Este té tiene una nota a malta. Es un atributo positivo. Además, es bastante redondo en boca. También es astringente, pero no es una cualidad dominante. Destaco sobre todo su redondez.

La “redondez” del té negro de Carrefour provocaría que la sumiller Marisol declarase al té negro de Carrefour como el mejor de la cata.

Dia

La caja de té negro de Dia. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Pasado el Ecuador de la prueba, llegaría la cata del té negro de Dia, cuya caja de 25 bolsitas tiene un precio de 0,59 euros. Nuevamente, la sumiller Marisol deposita una bolsita de té negro en una copa con agua hirviendo y abre otra para observar las hebras que contiene.

“Entre las hebras de este té se aprecian tallos. No es un defecto grave, pero tampoco se puede considerar como un aspecto positivo”, indica la analista sensorial. El color de este té negro, sin embargo, “tiene un tono más tostado”, algo que es “menos positivo” pues es menos translúcido que los anteriores.

La sumiller manipulando una de las bolsitas de té negro de los supermercados. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

—¿Le gusta el sabor del té negro de Dia?

—Este es más astringente y tiene menos redondez que al anterior. De hecho, esta nota de astringencia puede ser provocada por las notas tostadas, y casi quemadas, que percibo.

A pesar de esta valoración, la sumiller Marisol clasifica al té negro de Dia en la segunda posición, pero sin que sobresalga en exceso sobre el tercero, el de Alcampo.

Mercadona

La caja de té negro de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Por último, Marisol toma la última caja de los tés negros de los supermercados probados. Se trata de la de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Su precio: 0,60 euros la caja con 20 bolsitas. Así, la analista sensorial deposita una de las citadas bolsitas en el agua y vuelve a abrir otra en un plato blanco para explicar que “las hebras que contiene son bastante iguales, algo que no es malo”.

También, Marisol destaca que, a nivel visual, “el licor es bastante transparente”, algo que, como ha explicado previamente, no es algo malo. Llega el momento de que la analista lo valore a nivel olfativo. “No presenta defectos en el olor, pero es muy plano”, esgrime la sumiller.

Marisol González, sumiller y profesora de la Escuela Española de Cata, explicando sus valoraciones. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

—¿Qué el sabor del té negro de Mercadona?

—En este último té se nota mucho la astringencia. También, tiene un punto muy amargo y es bastante plano. Por último, percibo notas de madera mojada.

Por estas valoraciones menos positivas, la sumiller Marisol diría que el té negro de Mercadona es el que menos le ha gustado de todos los probados.

El 'ranking' final

Tras finalizar la prueba, EL ESPAÑOL pide a Marisol González, sumiller de té y profesora de la Escuela Española de Cata, que haga un ranking de los mejores tés negros probados durante la cata. Y la conclusión de la analista sensorial sería la siguiente: “El mejor ha sido el de Carrefour; luego, casi empatados, los de Dia y Alcampo y; por último, el de Mercadona”.

Los cuatro tés negros de los supermercados testados en la cata. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

“Eso sí, hay que puntualizar que todos son tés negros muy planos y no tienen apenas notas aromáticas de ninguna clase. Ha sido difícil sacarles más matices por su simpleza”, concluye la sumiller de té.

También te puede interesar...

-Estos son los mejores sushis del súper según la 'doctora' Yoka: Carrefour, Lidl, Mercadona...

-Los mejores chocolates blancos del súper según la 'doctora' Helen: Lidl, Aldi, Dia, Mercadona...

-Los mejores macarrones del súper según la 'doctora' Lucía: Lidl, Dia, Mercadona, Carrefour...

Sigue los temas que te interesan