Los mejores turrones del súper según el 'doctor' Antonio Palomo: Lidl, Carrefour, Mercadona...

Faltan ya pocos días para el día de Navidad. La cuenta atrás para acabar 2021 está ya en marcha. Un año en el que, como saben, la pandemia ha seguido protagonizando nuestras vidas y modificando muchos de nuestros hábitos y tradiciones. Pero hay muchos que aún resisten. Uno de ellos es el de reunirnos —aunque extremando precauciones y reduciendo el número de personas— con nuestras familias y amigos durante las fiestas navideñas. Y, por supuesto, compartir comiendo y bebiendo la amplia oferta gastronómica con la que cuenta España para Navidad.

Platos dulces y salados. Caseros o comprados. Da igual. A los consumidores españoles les gusta conectar con la Navidad a través de la gastronomía y, por supuesto, de los dulces. Uno de ellos, el turrón, es el dulce navideño español con mayor éxito internacional. No se sabe bien su origen, pero se piensa que se originó cuando los musulmanes gobernaban gran parte de la Península Ibérica durante la Edad Media. Lo que sí se sabe con seguridad es que en este país sigue gustando —y mucho— este postre navideño.

Según los datos publicados por la Asociación Española de Turrones y Mazapanes, el 79% de los dulces que se consumen en Navidad son turrones. Dentro del 21% restante, estarían los mazapanes u otros dulces navideños. Por ello, EL ESPAÑOL ha decidido realizar una cata con los turrones de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo para informar de cuáles son los mejores. No obstante, como es complicado testar todos los tipos de turrones que existen, este medio se ha decantado por realizar una prueba con los turrones de chocolate con almendras, al ser una de las clases más buscadas en los lineales.

Turrones: los mejores y peores del súper Javier Carbajal

Para ello, este diario ha contactado, a través de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre), con Antonio Palomo Jara (Madrid, 1985), maestro artesano de la pastelería Luzón. Él, desde muy pequeño, ha elaborado turrones y los conoce como la palma de su mano. Buena culpa de ello la tiene su familia materna. “Mi familia lleva dedicándose a la repostería desde 1752, por ello, yo pertenezco a la octava generación de maestros artesanos”, explica este profesional en su pastelería, situada en el número 42 de la calle del Conde de Peñalver, en Madrid.

Esta pastelería, la más antigua del barrio de Salamanca al llevar 85 años abierta, ha sido testigo de la cata turrones de Antonio, que explica a este medio que la repostería es su “pasión”. “Desde muy pequeño he ayudado en el obrador de la familia, pero desde hace varios años me dedico a esto de manera profesional. Para mí, esto es una pasión y quiero que nuestros clientes me valoren no por ser la octava generación de reposteros, sino por ofrecer productos de primera calidad. Por ello, me encanta investigar, mejorar y actualizar nuestras viejas recetas para que sea el trabajo quien hable de nuestra pastelería”, explica el maestro repostero.

Antonio Palomo, maestro repostero, coloca sus elaboraciones en el escaparate de su pastelería. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—Antonio, ¿qué debe tener un buen turrón y qué va a valorar?

—Como en casi todos los productos, valoraré que contengan muchos alimentos nobles y frescos. En este caso, por ejemplo, analizaré la calidad de las almendras de estos turrones. Los turrones de calidad, de hecho, han de tener miel, así que veré si estos tienen. También, probaré y comentaré cómo es el chocolate. Por último, los calificaré a nivel visual, porque ten en cuenta que un turrón tiene que ser bonito para servirse en una fuente de Navidad. Es importante su aspecto.

Lidl

Tras explicar los aspectos a valorar, Antonio coge al azar el primer turrón de chocolate con almendras. Es el de la marca Dor, la firma de productos navideños de Lidl. En este caso, la tableta de 250 gramos ha costado 1,99 euros. Al abrir su caja, el maestro artesano comenta su aspecto visual: “El chocolate brilla, lo cual es positivo porque el chocolate tiene que brillar al cristalizarse. En este caso, se nota que el turrón se ha hecho en un molde de manera cuidada”.

El turrón de chocolate de Dor, la marca blanca de productos navideño de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Con un cuchillo, el pastelero parte el turrón y explica que contiene bastantes almendras —un 30%—, pero la cosa cambiaría cuando el profesional lo prueba. “Pese a su contenido, las almendras de este turrón no me saben. Creo que es porque el fruto seco no ha sido tostado lo suficiente. Esto sería algo negativo porque cada ingrediente tiene que saber en una elaboración”, explica Antonio Palomo.

—¿Qué tal le sabe el chocolate de este turrón?

—Para mí, sabe poco a chocolate y es un producto excesivamente dulce. Además, este chocolate tiene una textura terrosa, algo que no es positivo porque debería ser más crujiente.

Por ello, el pastelero coge nuevamente la caja para leer la composición del producto y observa que hay un ingrediente que le choca. “Este producto tiene aceite de girasol, algo que no es nada común en un turrón y esto seguramente ha ayudado a que el chocolate brille más”, esgrime. Pero insiste en que “tiene poco sabor a chocolate y las almendras no tienen sabor”.

Antonio, leyendo los ingredientes del turrón de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Al final de la cata, en consecuencia, el repostero Antonio clasificaría al turrón de chocolate con almendras de Lidl en última posición.

Carrefour

El siguiente turrón de chocolate con almendras que prueba Antonio es el de Carrefour —1,93 euros la tableta de 250 gramos—. Como antes, el repostero abre el producto con el fin de describir su aspecto visual. A su juicio, “el chocolate brilla menos que el anterior —el de Lidl—, algo que no es positivo. Además, las almendras —25%— están peor distribuidas porque, si te fijas, todas están en la parte baja de la tableta. Es mejor que estén en medio y que el chocolate proteja al fruto seco”, indica.

El turrón de chocolate con almendras de Carrefour. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Tras partir el turrón y probar un trozo Antonio se queda callado y cierra los ojos para escudriñar en boca cada pequeño matiz del dulce navideño. “La almendra de este turrón me gusta más. Se nota que ha sido tostado y aunque esté peor distribuida en la tableta, sabe mucho más. Es más palpable”, describe.

—¿Sabe bien el chocolate de este turrón?

—Este chocolate, tras comerlo, me ha dejado un picor en la boca, algo que no es bueno. El buen chocolate es un producto que limpia la boca y en este caso me la ha dejado sucia. Esto ocurre porque no es chocolate realmente y, si te fijas, ni siquiera sale esta palabra en sus ingredientes, sino que lo que prima es el azúcar. Los dentistas estarían encantados con estos turrones. De textura, sin embargo, el chocolate es menos terroso— valora Antonio, mientras lee el reverso de la caja.

Al probar cada turrón, Antonio Palomo cierra los ojos para concentrarse mejor en sus sabores. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

A pesar de ello, el sabor de la almendra, que “salva al turrón”, ha hecho que Antonio, al final de la prueba, pusiese al turrón con almendras de Carrefour en la segunda posición.

Mercadona

El turrón de chocolate con almendras de Hacendado, la marca blanca de Mercadona, marcaba la mitad de la cata. En este caso, la tableta de 250 gramos ha costado 1,90 euros. Y, Antonio, al abrirla se lleva una grata sorpresa. “Este es muy bonito”, opina. “Cuando servimos un turrón solemos cortarlo en barritas. En los anteriores, era una tableta sin más, pero en esta ocasión está divida en barritas, lo que me da la sensación de que ha sido bien rematado”, añade el repostero, que este año se ha lanzado a abrir el comercio de sus productos vía online.

Luego, el repostero Antonio ha continuado valorando el chocolate. “Brilla y está bien rematado. En este caso, además, las almendras —28%— están mejor repartidas que en el turrón anterior —el de Carrefour—. Si te fijas, están en el centro del turrón, lo cual indica que se ha cuidado más su elaboración”, expresa el maestro pastelero. La cosa no empezaba mal para el turrón de Mercadona, pero al iniciar la fase gustativa, las valoraciones han sido menos agoreras.

El turrón de chocolate con almendras de Hacendado, la marca blanca de Mercadona.

“A pesar de tener alto contenido de almendras, y muy bien colocadas, no me han sabido mucho. Les falta sabor y eso que en este caso se indica expresamente que han sido tostadas. Pero es verdad que el fruto seco le da una buena textura al producto final”, dice Antonio, a quien le ha convencido por un lado el producto de Mercadona, pero por otro no: “Aunque el chocolate es menos dulce que algunos de sus predecesores, tampoco sabe a chocolate. Como mucho, tiene algún matiz a cacao”.

“En general, no noto chocolates, sino bombas de azúcar”, ha concluido Antonio. Momentos después y tras acabar la cata, el repostero ha clasificado el turrón de chocolate de Mercadona en la tercera posición del ranking.

Dia

El turrón de chocolate con almendras de Dulce Noel de Dia. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“Mira qué marketing tan brutal. Este turrón tiene una caja muy, muy bonita. Y es por donde entran al consumidor. Es la caja que más me gusta, pero el aspecto del turrón que hay dentro no tanto”. Así se ha mostrado Antonio Palomo nada más abrir la caja de 200 gramos del turrón de chocolate con almendras de Dulce Noel de Dia. Su precio: 1,79 euros.

La tableta, no obstante, le ha gustado menos. Cuchillo en mano, el repostero se dispone a cortar el turrón y el corte le sale recto, pero pasa algo que le descuadra. “El corte de las barritas ha sido perfecto, algo que no debería ser así en el caso de contener auténtico chocolate. Se ha partido recto y eso no es positivo”, explica el catador de turrones. Acto seguido, el catador coge un trozo y se lo mete a la boca para degustarlo.

—¿Qué tal este turrón en boca?

—El sabor de este turrón se me pasa muy rápido y me parece muy azucarado. No me sabe a chocolate, y lo único que rescato de este producto es que tiene una buena textura. Pero, insisto, no sabe a chocolate ni a almendras —30%—.

El corte del turrón de chocolate con almendras de Dia ha sido recto. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Antonio, que hasta el momento no le estaba convenciendo el turrón de Dia, terminó por dar su veredicto negativo al leer que el turrón de Dia contiene aceite de girasol refinado. “En primer lugar, estos turrones no deberían llevar aceite de girasol, pero ya que lo llevan, por lo menos que no sea refinado. Si escatiman en eso, imagínate en el resto”, sentenciaba el maestro repostero.

Pese a ello, el profesional de la pastelería Luzón no puso al turrón de chocolate con almendras de Dia en la última posición, sino en la cuarta de cinco.

Alcampo

El turrón de chocolate con almendras de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Cerraba la cata el turrón de chocolate con almendras de Auchan, la marca blanca de Alcampo. En este caso, la tableta de 260 gramos ha valido 2,29 euros. “La placa me parece la más fea de todas. Estamos ante una cosa tosca”, opina el repostero nada más sacar el turrón de su envase. Nuevamente, el repostero parte en barritas el turrón y como le salen “perfectas”, se preocupa, “porque no es un comportamiento propio del buen chocolate”.

Tampoco le es de mucho agrado que este turrón sólo contenga el 18% de almendras, pero la cosa cambia al probarlo: “La almendra es crujiente y sabe muy bien. No está humedecida. A veces, si la almendra tiene buen sabor, no hace falta que se eleve su cantidad en el producto”. Una circunstancia que a juicio de Antonio se cumplía en el turrón de Alcampo.

El maestro artesano Antonio Palomo apunta todas sus valoraciones antes de emitir su veredicto. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“Además, el chocolate de este turrón es el único que sí me ha sabido a chocolate y no sólo a cacao. Se derrite bien en boca. No tan bien como me gustaría, pero es el más salvable y, en este caso, el chocolate no me deja sucia la boca”, ha valorado positivamente el repostero Antonio. “Aparentemente, es el turrón más feo, pero el sabor es el que tenía un mejor sabor de todos”, ha concluido.

Por estas buenas valoraciones, el repostero Antonio Palomo diría que el turrón de chocolate con almendras de Alcampo es el que más le ha gustado.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al maestro artesano de la pastelería Luzón, Antonio Palomo, que haga un ranking de los mejores turrones de chocolate con almendras del súper. Y la conclusión del experto es la siguiente: “El mejor ha sido el de Alcampo; después, el de Carrefour y; en tercer lugar, el de Mercadona”. En el cuarto lugar de la clasificación, el especialista Antonio clasifica al turrón de Dia y en última posición, al de Lidl.

Los cinco turrones de chocolate con almendras de los supermercados testados en la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

También te puede interesar...

-Las mejores lonchas de queso del súper según la 'doctora' Mar: Lidl, Carrefour, Mercadona...

-Este es el mejor cannabis legal del mercado según el 'doctor' Pablo: CB Weed, Flower Farm y CBD House

-Las mejores marcas de té negro del súper según la 'doctora' Marisol: Dia, Carrefour, Mercadona...

Sigue los temas que te interesan