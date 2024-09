Una juez de Cartagena pide localizar en Venezuela a la 'Reina de la cirugía plástica' para interrogarla

En plena tormenta diplomática entre Venezuela y España, tras la detención de dos españoles por un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro, el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena ha emitido un auto donde insta a la Policía Nacional a solicitar a las autoridades venezolanas que localicen en su país a la 'Reina de la cirugía plástica'. Todo ello, para que la citada doctora preste declaración como investigada por la denuncia presentada por Yngrid Goitia: una paciente que la denunció tras someterse a una operación estética que la llevó a la UCI.

EL ESPAÑOL ha accedido al auto judicial donde subraya que hay abierta una investigación tras recibir un atestado de la Policía Nacional, por un delito de intrusismo profesional y falsificación documental por operar sin permiso en España. De modo que la magistrada María Pascual Hernández considera necesario interrogar a esta doctora, de 45 años, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, y que en algunos de sus perfiles de Instagram se presenta como la 'Reina de la cirugía plástica'.

Así expone su decisión la juez: "En cuanto a la declaración de la investigada Kebeya del Carmen N. M., se deberá realizar mediante comisión rogatoria a Venezuela. Líbrese un oficio a la Policía Nacional de Cartagena, para que lleven a cabo las diligencias pertinentes para recabar el domicilio de Kebeya del Carmen N. M. en Venezuela".

Verónica Ene, abogada que representa a la denunciante Yngrid Goitia, se ha mostrado "satisfecha" por esta decisión de la magistrada, a pesar de que es consciente de que la coyuntura actual entre Venezuela y España no es la más propicia para dar fluidez a esta comisión rogatoria internacional. "Este auto pretende localizar a la doctora investigada para notificarle una citación, para que declare por videoconferencia desde un juzgado venezolano", tal y como explica la letrada del bufete MMB Abogados.

Yngrid Goitia, paciente de una cirugía estética

La magistrada quiere saber si la 'Reina de la cirugía plástica' viajó desde América del Sur, para operar a Yngrid, junto a otras 25 pacientes, en la Clínica Privada Virgen de la Caridad de Cartagena, a pesar de que supuestamente no tenía homologado su título de medicina general en España y no contaba con un número de colegiada en suelo patrio. "Si este auto no prospera, si hace falta, esta acusación particular solicitará una orden de extradición o de busca y captura de la doctora a través de la Interpol", según advierte la abogada Verónica Ene.

Este diario se ha puesto en contacto con Carlos García Gil, letrado que representa a la 'Reina de la cirugía plástica', pero ha declinado pronunciarse sobre las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena: "Mi clienta no tiene nada que decir sobre este procedimiento". El contenido del auto no es baladí porque salpica al médico Joaquín S. R. que ejerce en la Región de Murcia y que también ha sido citado como "investigado" por dos motivos.

El primero, debido a que tanto en el alta médica de la paciente Yngrid Goitia como en el consentimiento informado que firmó en junio para someterse a una cuádruple operación estética, aparecen los datos del doctor Joaquín S. R., pero no figura la rúbrica de la doctora Kebeya. Todo ello, a pesar de que la paciente sostiene que durante un año gestionó con el equipo de la 'Reina de la cirugía plástica' someterse a un recambio de prótesis mamarias, una miniabdominoplastia, una liposucción y una lipotransferencia a glúteos, a cambio de abonar 8.770 euros.

El segundo motivo por el que ha sido citado este médico, se debe a que la abogada Verónica Ene entregó un vídeo a la Policía Nacional donde aparece la 'Reina de la cirugía plástica' visitando a Yngrid Goitia, a raíz de su ingreso en el Hospital Santa Lucía de Cartagena por las secuelas que sufrió durante la cuádruple operación estética a la que fue sometida. En la grabación, la doctora Kebeya (Venezuela, 1979) le asegura a Yngrid que ella estaba en la Clínica Virgen de la Caridad como una "invitada especial" del doctor Joaquín: el otro facultativo que ahora también está investigado.

La 'Reina de la cirugía plástica'

La doctora Kebeya, de 45 años, suma más de 195.000 seguidores entre sus distintos perfiles de Instagram, donde se presenta como la 'Reina de la cirugía plástica' y se promociona con preguntas de este tipo: '¿Entonces quieres tener una esposa bien buenota?' De hecho, ha llegado a publicitar su presencia en septiembre, en Bogotá y Cartagena de Indias (Colombia); en octubre, en España; en noviembre, en Margarita, Caracas y Lechería (Venezuela)... 'Y dime, ¿ya estás en mi agenda?'

Tales anuncios han provocado que algunos usuarios de Instagram respondan a la cirujana con mensajes irónicos, a raíz de la investigación judicial abierta: 'Espero que no se haga un Puigdemont y dé cuentas a la Justicia. ¡La Policía Nacional y el juzgado de Cartagena esperan noticias!'

El auto del juzgado de Cartagena está fechado el 6 de septiembre, pero ha trascendido en pleno rifirrafe diplomático entre Venezuela y España. La magistrada está dispuesta a aclarar la actividad de esta cirujana venezolana en suelo español hasta el punto de que el auto también afecta a la clínica privada por cuyo quirófano pasó Yngrid Goitia. "Póngase en conocimiento de los hechos al Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, como responsable civil, asimismo que aporten la póliza de seguros que cubra la indemnización por los hechos denunciados".

Llueve sobre mojado en el Virgen de la Caridad que también está en la diana judicial por otra causa que trata de esclarecer las circunstancias de la muerte de Sara Gómez: una agente inmobiliaria, de 39 años, y madre de dos hijos, que falleció el 1 de enero de 2022, a raíz de las terribles secuelas físicas que le causó una lipoescultura realizada en esas instalaciones, por un cirujano cardiovascular sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, asistido por el anestesista José G. V.

De hecho, los familiares de Sara Gómez visitaron a Yngrid en el Hospital Santa Lucía, tras conocer su caso, con el objetivo de ayudarla a dar los primeros pasos para documentar su denuncia que ha motivado las actuales diligencias. Incluso la propia doctora Kebeya cuando fue a visitar a Yngrid, le advirtió de que si emprendía una batalla legal contra ella, como hizo la familia de Sara, el litigio se podría prolongar durante años.

La 'Reina de la cirugía plástica' VIDEO0203

La abogada Verónica Ene remarca que el auto no solo pide localizar a la 'Reina de la cirugía plástica' en Venezuela, sino que además reclama un informe forense para "aclarar si se ha cometido una negligencia médica temeraria con la paciente Yngrid Goitia". Esto es lo que dice el auto: "Liberese oficio a la Clínica Forense de Cartagena para que determinen incumplimiento de la Lex Artis médica, en la intervención quirúrgica de la denunciante, en caso negativo emitan informe de sanidad definitiva".

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la venezolana Yngrid, de 50 años, para conocer su situación médica después de haber recibido el alta en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Allí ingresó el 16 de junio, tras someterse a una cuádruple operación estética, con el siguiente cuadro clínico: shock hipovolémico secundario, a complicación hemorrágica tras someterse a una lipoescultura; laceración hepática de grado IV; hematoma subhepático...

- ¿Cuál es su situación actual dos meses después de recibir el alta hospitalaria por la intervención por la que abonó 8.770 euros?

- Yngrid Goitia: Me han tenido que operar otras dos veces más por herida quirúrgica en el pecho y por un desplazamiento medial del implante, con tejido necrótico. Me ha causado unos cortes que me han dañado el escote de los senos y eso me tiene muy traumatizada. En la herida de la abdominoplastia, también me han extraído pus.

Además, he pasado por el quirófano por un hematoma y un sangrado activo en el seno izquierdo. El resultado de todo este desastre es que aún sigo delicada y las heridas han tardado mucho en sanar. Todo lo que me hizo ella [la 'Reina de la cirugía plástica'] fue un desastre. Me ha dejado como una muñeca de trapo: mal remendada. Estoy endeudada hasta el cuello.