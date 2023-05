Sánchez promete a la familia de Sara aprobar por decreto una ley contra el intrusismo médico

Felisa no ha vuelto a pisar el cementerio desde enero de 2022, cuando se despidió de su hija, Sara Gómez, fallecida tras someterse a una lipoescultura con un cirujano cardiovascular sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Este domingo, con motivo del Día de la Madre, Felisa intentará ir al camposanto porque tiene una cosa que contarle a su hija: le ha entregado personalmente una carta, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para arrancarle su compromiso de que entrará en vigor la conocida como 'ley Sara' contra el intrusismo en la profesión médica.

Esta madre coraje ha logrado tener una audiencia improvisada con el mismísimo presidente del Gobierno, este sábado, en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. Allí estaba Pedro Sánchez, aguardando a salir para ofrecer un mitin de precampaña con el PSOE, cuando Felisa, acompañada de su marido, Damián, y sus hijos, Nora y Rubén, se ha plantado en la bocana de los vestuarios -donde empezaba el anillo de seguridad- y le ha dicho a los escoltas que quería darle una carta a Sánchez.

EL ESPAÑOL ha sido el único testigo del emotivo encuentro de Felisa con Pedro Sánchez, cuando el personal de la Moncloa les ha dado luz verde para atravesar la bocana de vestuarios y el periodista de este diario se ha metido entre los familiares, como uno más, disimulando móvil en mano. En los escasos metros que han recorrido hasta la zona donde estaba el presidente, ni el matrimonio ni sus dos hijos han sido capaces de articular palabra: los nervios les atenazaban.

Sánchez recibe a la familia de Sara Gómez antes del mitin en Murcia Sara Fernández

Desde el vestuario, el secretario general del PSOE en Murcia, José Vélez, les hacía un gesto con la mano para que entrasen sin reparos a hablar con el presidente del Gobierno. Felisa no lo ha dudado, como una exhalación, le ha entregado la carta a Pedro Sánchez y acto seguido, le ha cogido las manos con la calidez propia de una madre desesperada porque han pasado 233 días desde que la 'ley Sara' se aprobó en el Congreso de los Diputados -por mayoría- y la norma todavía no ha entrado en vigor.

[El Congreso aprueba con gran consenso la 'Ley Sara' para atajar el intrusismo en la profesión médica]

Felisa: He venido a darle esto en mano para que se acuerde de mi hija, Sara. Quiero que lea la carta para que la 'ley Sara' siga [su tramitación] porque no queremos que esto pase más. Estamos luchando por eso.

Pedro Sánchez: Lo sé.

Felisa: Muchas gracias. Estoy muy emocionada.

Pedro Sánchez: Nosotros también estamos agradecidos por la lucha que estáis llevando. Os estaremos ahí ayudando.

Felisa: Que no pase más esto y que la 'ley Sara' se cumpla ya por mi hija. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.

Esta limpiadora del Hospital Reina Sofía de Murcia, de 60 años, trataba de no romper a llorar, mientras miraba con firmeza a los ojos del presidente, para que entre en vigor una norma que el PSOE impulsó en la Cámara Baja, a raíz de la campaña que inició la familia de Sara Gómez, junto a la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, con el objetivo de evitar el intrusismo médico y regular el sector de la estética.

De ahí que la ley sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias, sea conocida como 'ley Sara'. Felisa ha logrado entregarle esa misiva a Pedro Sánchez, en el nombre de su difunta hija, en la víspera del Día de la Madre. Al ver la empatía con la que la ha atendido el presidente, la mujer, presa de los nervios, no ha podido más que darle un par de besos y protagonizar un momento que ha hecho reír a los presentes al piropear a Sánchez: "Es más guapo en persona".

Felisa echándose las manos a la cara para no romper a llorar, mientras Pedro Sánchez la consuela. Badía / Sara Fernández

Después de la audiencia improvisada, el periodista se dirigía a la zona donde estaban sentados los cargos del PSOE para consultar por el estado de tramitación de la 'ley Sara', a la diputada socialista Marisol Sánchez: la parlamentaria que defendió la citada PNL en el Congreso, en septiembre de 2022, cuando fue aprobada por 292 votos a favor y la abstención de Vox traducida en 56 sufragios. "Se va a vehiculizar en un Real Decreto para no someterlo a exposición pública", tal y como aclaraba Marisol Sánchez.

El presidente de los socialistas murcianos, Alfonso Martínez Bañoz, corroboraba que la norma contra el intrusismo médico entrará "en vigor en esta legislatura" porque lo supervisará el propio Pedro Sánchez.

"Después de la reunión con la familia de Sara, en el backstage, el secretario general del PSOE en Murcia, José Vélez, ha hablado con Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno le ha dicho que él mirará personalmente el tema. Estoy seguro de que la ley puede estar con carácter inmediato: es una cuestión de trámite", tal y como explicaba Baños.

Eso es lo que espera la familia de Sara Gómez: la agente inmobiliaria que perdió la vida con 39 años, dejando atrás a dos hijos, a causa de una supuesta negligencia médica cometida por un cirujano cardiovascular que ofertaba sus servicios para realizar lipoesculturas, sin tener la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Precisamente, esa es una de las cuestiones que impedirá la entrada en vigor de esta ley sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias.

"No quería dar la nota, pero necesitaba entregarle la carta en persona al presidente del Gobierno para asegurarme de la que la iba a leer. A mi hija ya no me la van a devolver, esto lo he hecho para que se comprometa Pedro Sánchez a que entrará en vigor la 'ley Sara'", reflexionaba Felisa, tras salir de los vestuarios del Pabellón Príncipe de Asturias. "No quiero ver a más madres sufriendo como yo".

Pedro Sánchez cogiendo con cariño a Felisa, junto a su marido, Damián, sus hijos Rubén y Nora, el secretario general del PSOE en Murcia, José Vélez, el alcalde de Murcia José Antonio Serrano, y María Dolores Muñoz, presidenta de la Federación de Municipios de Murcia. Badía

EL ESPAÑOL ha accedido a la carta que esta madre le ha entregado a Pedro Sánchez. La misiva arranca explicando lo que ha supuesto que se viralizase la muerte de su hija por una lipoescultura. "Primeramente me presento: soy Felisa Sánchez, madre de Sara Gómez. Por desgracia, poner en Google el nombre de mi hija, es sinónimo de un debate y una ley conocida popularmente como 'ley Sara'".

"Con dolor, incomprensión, agotamiento, resignación, y lágrimas en los ojos, escribo esta carta como madre de una joven sana, madre de dos niños, brutalmente muerta, a consecuencia de una operación de estética llena de "vacíos legales" que aún hoy pueden repetirse, y créame que se repite".

"Desde que mi hija, Sara Gómez, falleció, nuestro duelo, y día a día, ha sido luchar con todas nuestras fuerzas para evitar que vuelva a suceder. Cuando mi hija murió, ya había una moción que regulaba este problema, aprobada en el Senado por unanimidad (septiembre 2020). Hoy son tres, la última de ellas en el Congreso de los Diputados (15 de septiembre de 2022), donde ustedes la presentaron y defendieron con 282 votos a favor, 56 abstenciones y 0 votos en contra", tal y como detalla con precisión.

Felisa le recuerda al presidente que ocho meses después de aquella votación en la Cámara Baja y con la legislatura agonizando, la 'ley Sara' sigue sin entrar en vigor, para delimitar que solo realizarán intervenciones estéticas los médicos con la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, acabando con la confusión actual donde algunos facultativos ofertan sus servicios bajo especialidades falsas: cirujano cosmético, cirujano estético...

"Aquel día, el portavoz y diputado, Patxi López, cogiéndome de las manos y mirándome a los ojos, nos prometió que nos iba a ayudar, y así fue. Han pasado 233 días desde entonces, y estoy segura de que ambos, usted y yo, deseamos lo mismo: transparencia, seguridad al paciente y, sobre todo, salvar vidas. Confiamos plenamente en que habrá un compromiso de usted para ello. Y aunque no me devuelva a mi hija, por lo menos, nos quedará la plena satisfacción de que evitará que suceda otra vez, y hará de España un país un poco más seguro".

Pedro Sánchez dedicando unas palabras de ánimo a Felisa, este sábado, en el vestuario del Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. Badía / Sara Fernández

En la desgarradora carta de Felisa también recuerda una fecha tan señalada como el 7 de mayo y que para ella se ha convertido en una de las jornadas más tristes de cada año, junto al aniversario de la muerte de Sara: "Mañana es el Día de la Madre, y tendré el corazón vacío y roto, pues me faltará tener conmigo a mi hija, pero le aseguro que haremos todo lo posible y lucharemos hasta el final para que ninguna madre o ninguna familia pase lo que hemos pasado nosotros, y sobre todo, ninguna persona sana muera en un hospital como consecuencia del intrusismo sanitario".

"La familia de Sara Gómez le agradecemos enormemente el apoyo que hemos tenido de parte del Partido Socialista Obrero Español; desde sus bases (Ana Toledo), el Grupo Municipal de Alcantarilla (Lara Hernández y Carolina Salinas), pasando por el grupo regional (José Vélez y Marisol Sánchez Jódar). Ellos nos han arropado y ayudado en nuestros peores momentos y han ido con nosotros de la mano".

Felisa no se ha incorporado a su trabajo desde la muerte de su hija porque sigue bajo tratamiento psicológico y no tiene fuerzas para entrar a limpiar un quirófano, como hacía antaño en el Hospital Reina Sofía, debido a que una mesa de operaciones fue el inicio de la pesadilla de esta madre. Tampoco ha sido capaz de regresar al cementerio de Alcantarilla donde enterró a Sara en enero de 2022: cada vez que lo intenta, se da la vuelta a mitad de camino porque sigue sin encajar su pérdida.

"Sara era el pegamento de la familia. Por ella somos capaces de cruzar el mar andando", subraya esta madre coraje. "Yo sé que ella sigue conmigo y que me ha abierto las puertas, para que me reciba el presidente del Gobierno, porque una de las últimas palabras que le dijo en vida a su hermana era que quería que se hicera Justicia. Para mí, era muy importante que Pedro Sánchez leyese la carta para que la 'ley Sara' no caíga en el olvido. El presidente me ha escuchado y se ha comprometido".

