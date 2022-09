El Congreso aprueba con gran consenso la 'Ley Sara' para atajar el intrusismo en la profesión médica

Sara Gómez murió a las tres de la tarde del 1 de enero, a raíz de las terribles secuelas físicas que le causó una lipoescultura realizada por un cirujano cardiovascular sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Nueve meses y medio después, casi a la misma hora en la que Sara dejó de pelear por su vida, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Proposición no de Ley sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias: conocida como 'Ley Sara'.

"Esta Proposición no de Ley es por todas las vidas perdidas de personas que injustamente ya no están, pero sí están sus familias, sus amigos, sus vecinos y también nosotros: sus representantes políticos", tal y como reflexionó este martes en su intervención, la diputada socialista Marisol Sánchez, encargada de defender la PNL tramitada por el PSOE, cuya votación se acaba de celebrar, obteniendo la amplia mayoría por la que abogaba Sánchez: "Cuando les miro veo esperanza en la política útil y en la política sana que busca soluciones para los ciudadanos".

El tono de Marisol Sánchez era emotivo por dos motivos. El primero: la diputada es murciana, como Sara Gómez. Y el segundo: en la Cámara Baja seguían el debate los familiares de la agente inmobiliaria que perdió la vida con 39 años. Sus padres, Damián y Felisa, y sus hermanos, Nora y Rubén, se recorrieron 400 kilómetros desde Alcantarilla para asistir a la defensa de esta Proposición no de Ley por la que han organizado campañas de firmas, concentraciones de protesta y reuniones con sociedades médicas, con el objetivo de que ninguna familia sufra una pérdida como la suya.

La diputada socialista Marisol Sánchez, este martes, defendiendo la conocida como Ley Sara que ha tramitado el PSOE.

La familia de Sara no estaba sola, ya que en el Congreso fueron acompañados por dos políticas que han estado trabajando en silencio, fuera de los focos: la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcantarilla, Carolina Salinas, y la diputada autonómica Lara Hernández. A ese pleno, también asistieron miembros de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética: otra de las claves para lograr la aprobación de esta norma, ya que a través de Synapsis Lobby se han reunido con todos los grupos parlamentarios para reclamar su apoyo a la Proposición no de Ley sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias.

En la comitiva no había ni uno solo de los concejales del PP de Alcantarilla, a pesar de que lidera el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento y en esa localidad reside la familia de la difunta Sara. Tan notable ausencia se debía a que los familiares no se han sentido arropados nunca por los populares alcantarilleros. Valga como botón de muestra que la Corporación popular les instó a no colocar carteles en las calles, donde pedían firmas para aporyar esta ley, argumentado que estaban incumpliendo una ordenanza municipal, y más tarde se negaron a poner una foto de Sara en el Consistorio y a celebrar un homenaje en su memoria.

De hecho, la familia está sondeando realizar un acto tras la aprobación de la 'Ley Sara' en Molina de Segura o Murcia. Entretanto, sus padres y hermanos se quedan con el cariño que recibieron del portavoz del PSOE, Patxi López, que salió a recibirles a la puerta del Congreso, y con lo más importante: la sensación del trabajo bien hecho al lograr que en la Cámara Baja se escuche el nombre de Sara Gómez para aprobar una norma contra el intrusismo en la profesión médica.

"Quiero tener un recuerdo muy especial para Sara, una vecina de mi tierra, madre de dos hijos, y que tenía 39 años: Sara pagó por una lipoescultura a una clínica de Murcia que se anunciaba como un referente internacional, pero que puso en el quirófano a un médico que no contaba con la especialidad para la cual estaba realizando la intervención", tal y como lamentó Marisol Sánchez, después de reclamar "unanimidad sin matices, sin reparos y sin reproches" para la 'Ley Sara'.

Y así ha sido. Este jueves por la tarde se ha aprobado la PNL del PSOE con los apoyos de Podemos, Más País, PP, Compromís, PNV, Coalición Canaria, Teruel Existe… El texto definitivo incluye una enmienda transaccional del PSOE y PP para añadir dos puntos nuevos a los cuatro iniciales. El Proyecto no de Ley ha recibido 292 sufragios a favor y ningún voto en contra -tan solo 56 abstenciones-. Todos los parlamentarios se han puesto en pie y han dedicado una ovación a Damián, Felisa, Nora y Rubén: padres y hermanos de Sara Gómez, los cuales estaban emocionados con el resultado.

Los diputados del Congreso se han puesto en pie, este jueves, al conocer el resultado de la votación de la 'Ley Sara' para dedicar una ovación a sus familiares.

"Teníamos la mayoría necesaria para sacar adelante el texto antes de las enmiendas del Partido Popular, pero cuanta más unanimidad exista, esta PNL será más efectiva", subraya la socialista Marisol Sánchez. De esta forma, la parlamentaria ha puesto en práctica su intervención del martes donde pedía a los partidos el mayor consenso posible para aprobar esta PNL.

El primer punto de la enmienda transaccional del PP que se introduce en el texto va encaminado, como toda la norma, a blindar a los pacientes frente al intrusismo sanitario: "Establecer la obligatoriedad de la posesión del título de médico especialista recogido en nuestro ordenamiento jurídico, para el ejercicio profesional de todas las especialidades médicas y el desempeño de las funciones propias de cada una de ellas, todo ello en beneficio y protección del paciente, de la prevención de negligencias, y de la profesionalización del sector médico".

La segunda novedad del texto será esta: "Velar por el pleno cumplimiento de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica". Por último, la enmienda transaccional de socialistas y populares también introduce cambios en el punto tercero que quedará redactado de la siguiente manera:

"Modificar el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, con objeto de reforzar los artículos de la norma que correspondan, para evitar el intrusismo y garantizar que todas las actividades sanitarias se realizan por profesionales que dispongan de la titulación oficialmente reconocida".

La diputada socialista, Marisol Sánchez, tras conocer los resultados de la votación ha sido clara: "La ministra de Sanidad ya tiene que tomar cartas en el asunto y poner en marcha medidas".

