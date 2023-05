Podemos responde a Ayuso: "No entiende" lo que es la justicia social porque "no la practica"

La secretaria de organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ella "no entiende y no comprende" qué es la justicia social porque "no la practica".

Así lo ha remarcado a los medios de comunicación junto al candidato de Podemos-IU-Alianza Verde a la Alcaldía de la capital, Roberto Sotomayor. Lo ha hecho tras afirmar este sábado la mandataria autonómica que este concepto es un "invento de la izquierda" que solo promueve "la cultura de la envidia" y que "normaliza el delito" castigando "a la gente de bien".

Frente a ello, la integrante de Unidas Podemos ha remarcado que la justicia social es el "corazón" del programa de su grupo y sus coaliciones a lo largo de España. "Justicia social no es nada más y nada menos que igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar su vida de la manera más justa posible", ha descrito.

Dice la sra Ayuso que la justicia social es un invento de la izquierda. Ella apuesta más por un Madrid injusto en el que las únicas oportunidades sean para quienes pueden pagárselas.



El 28m @AleJacintoUrang y @RbSotomayor harán que eso cambie. pic.twitter.com/CWBdVcckH7 — Lilith Verstrynge (@MazelLilith) May 7, 2023

Como parte de ello, ha apuntado que allá donde gobiernen tras el 28 de mayo se aplicará "hasta la última coma" de la Ley de Vivienda y conseguir que se "regulen os precios del alquiler". Además, proponen otras iniciativas que lo que permiten es que "este derecho sea una realidad lo antes posible" en España.

"Revivir" el bipartidismo

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, ha defendido este domingo que Unidas Podemos ha demostrado que es una "coalición estable" y ha lamentado que RTVE pretenda "revivir" el bipartidismo, al quedar fuera del reparto de spots de propaganda electoral que emitirá RTVE en su programación de ámbito estatal durante la campaña de las elecciones locales del 28 de mayo.

"Esto es una prueba más del intento de revivir un bipartidismo que ya no es una realidad que existe en nuestro país. Lo que hay que hacer es reconocer la pluralidad democrática y a todas las fuerzas y coaliciones políticas que existen en España", ha asegurado Verstrynge, durante un acto en Madrid junto al candidato a la alcaldía de la capital, Roberto Sotomayor.

RTVE miente. Su propuesta es unilateral, no interviene la Junta Electoral Central. De hecho RTVE publica el jueves a las 8:29h de la mañana la nota del reparto de espacios electorales cuando el órgano competente para hacer ese reparto se constituyó el jueves a las 12 de mañana,… pic.twitter.com/YIo59hOGht — María Teresa Pérez (@m_tere_perez) May 5, 2023

Verstrynge ha ensalzado que la coalición de Unidas Podemos "lleva muchos años de historia" y ha precisado que han realizado más acuerdos de unidad "que nunca en unas elecciones municipales y autonómicas".

La coalición interpuso este sábado un recurso ante la Junta Electoral Central contra el diseño del Plan de Cobertura de RTVE. IU y Podemos sostienen que el citado plan "vulnera principios constitucionales de pluralismo político y proporcionalidad".

[Podemos e IU acusan a la JEC de obviar los "valores democráticos" al darles un 1% de cobertura en RTVE]

El pasado jueves transcendió que el reparto de tiempos informativos de RTVE, donde los dos grandes partidos copan la mitad de los minutos que se emitan, un 29,38% para el PSOE y un 22,77% para el PP, y el resto se distribuye entre los demás partidos que superaron el 1% de los votos hace cuatro años.

Podemos e IU entran en el reparto por la mínima, puesto que quedan por debajo del 1,23% de Adelante Andalucía, el 1,44% de En Comú, el 1,52% de Compromís, el 1,77% del PNV, el 2,30% de Más Madrid, el 3,63% de Vox o el 8,63% de Ciudadanos, entre otros.

Sigue los temas que te interesan