La 'Reina de la cirugía plástica' operó sin licencia a 25 mujeres: la última lleva dos hospitalizaciones

La conocida como 'Reina de la cirugía plástica' se marchó de nuestro país el 28 de junio. Lo hizo después de haber operado en una clínica privada de Cartagena, a unas 25 personas, sin tener homologado en España su título de medicina general y sin contar con un número de colegiada en suelo español. Así se lo ha confirmado la Policía Nacional a la abogada Verónica Ene, tras abrir una investigación, a raíz de la denuncia que la letrada presentó por las graves secuelas físicas y las perforaciones en el hígado y el intestino que sufrió una de esas pacientes: Yngrid Goitia.

Esta doctora de 45 años, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, y que suma más de 195.000 seguidores en sus redes de Instagram, con el eslogan 'pide tu valoración y obtén el cuerpo de sirena', centra una investigación en la Comisaría de Cartagena.

"Esta persona no tenía derecho a operar ni a entrar en ningún quirófano de España y la Policía Judicial me ha informado que incumplía los requisitos", tal y como remarca Verónica Ene, abogada de Yngrid Goitia, paciente que ha vuelto a ser hospitalizada por segunda vez, tras pagarle 8.770 euros a la 'Reina de la cirugía plástica', para ser sometida el pasado 15 de junio a un recambio de prótesis mamarias, una miniabdominoplastia, una liposucción y una lipotransferencia a glúteos.

"Esta parte quiere hacer constar que hay múltiples personas afectadas por la Señora N., que han sido operadas en España, concretamente en el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, tanto en octubre de 2023 como en junio de 2024. Es por los anteriores hechos que esta parte interpone la presente denuncia, pues pueden ser constitutivos de varios delitos, como un delito grave de lesiones, o según posterior valoración forense, un posible delito de tentativa de homicidio, de intrusismo profesional, estafa y falsedad documental", según expone la letrada en la denuncia presentada ante la Policía Nacional y a la que ha accedido EL ESPAÑOL.

De hecho, la abogada le ha entregado a los investigadores varios vídeos tomados por Yngrid a la 'Reina de la cirugía plástica', cuando acudió a visitarla al Hospital Santa Lucía de Cartagena, a raíz de las secuelas que le causó la intervención, y donde esta doctora venezolana aparece explicándole a su paciente que ella la operó en el Virgen de la Caridad, "como invitada especial" de otro cirujano que ejerce en nuestro país.

Tal figura de invitada especial no es válida para la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética porque cualquier médico de América del Sur debe cumplir dos requisitos para poder ejercer en sueño español: "Contar con el título de cirugía plástica o de medicina general, homologado en España, y con un número de colegiado en nuestro país".

La 'Reina de la cirugía plástica'

En sus redes sociales, la propia doctora (Venezuela, 1979) anunciaba que había cruzado el charco con el bisturí, publicando el 'capítulo España', como suele hacer cuando opera en otros países. Prueba de ello es una publicación de Instagram que se titula así: 'Llegando a Colombia para hacerte un cuerpo de sirena'. Pero este último viaje se ha saldado para la cirujana con la apertura de una investigación, por parte de la Policía Nacional, ante el delicado estado de salud que sigue presentando su paciente: Yngrid Goitia.

Esta paciente venezolana que se gana la vida como esteticista, el 2 de julio recibió el alta del Hospital Santa Lucía de Cartagena donde había ingresado en la UCI, unas horas después de ser intervenida por la 'Reina de la cirugía plástica', debido a que estaba aquejada de un shock hipovolémico; una hemorragia... El día posterior a su alta del Santa Lucía, tras regresar a su casa en Madrid, la pobre Yngrid sufrió su segundo ingreso hospitalario porque sigue sin recuperarse del posoperatorio.

"Este martes ingresé en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid porque llevo ocho días seguidos con fiebre y no se me quita desde el 3 de julio", tal y como explica Yngrid en conversación telefónica con este diario. "He llegado a tener 39,7 grados. Estoy preocupada y deprimida porque no me recupero. Todo esto es por las secuelas de la operación con la 'Reina de la cirugía plástica'. Los médicos me han dicho que a lo mejor tengo que seguir hospitalizada toda la semana".

- ¿Qué es lo que más le preocupa?

- Yngrid Goitia: Mi seno derecho está peor que cuando entré al quirófano. No puedo volver a trabajar porque no me recupero y la cuenta bancaria se me está quedando a cero, teniendo a un hijo que es menor de edad.

- ¿Qué sabe de la cirujana que usted contrató por Instagram?

- No he vuelto a saber nada de ella. Ella se fue de España y está en Colombia operando como si nada. Voy a seguir en la lucha porque esta mujer tiene que pagar porque viene lucrándose tres años en España con sus operaciones.

Billetes de 100 y 200 euros que Yngrid le pagó a la doctora venezolana. Cedida

Esta venezolana, de 50 años, sabe bien lo que se dice porque tras haber gestionado por WhatsApp los pormenores de su intervención quirúrgica con una asistente de la 'Reina de la cirugía plástica' y de haber pagado durante año la operación, cuando conoció a la doctora en Cartagena, el viernes 14 de junio, tuvo que entregarle 2.225 euros. "Me hizo pagar en metálico, con billetes de alta denominación, y tuve que apuntarle en un documento el número de serie de cada billete, para que comprobase que no era falso".

- ¿Por qué le tuvo que entregar ese dinero con esas condiciones?

- Yngrid Goitia: Yo pienso que es para que no se llevase un fajo de billetes grande y así pasarlo desapercibido por la aduana cuando regresara a su país. A mí me dijo que 280 euros, eran por una comisión bancaria, por algunas mensualidades de la operación que aboné por PayPal y me hizo pagársela porque se la cobraron a ella. Otros 555 euros, eran de gastos administrativos, 5 masajes posoperatorios y 3 curas posoperatorias, pero no recibí ni una porque ingresé en la UCI del Hospital Santa Lucía de Cartagena.

Y los 1.390 euros restantes, eran por un examen posoperatorio tras recibir el alta en el Virgen de la Caridad, para una prueba cruzada, un kit de plasma rico en plaquetas, una bomba analgésica, dos fajas, un sostén... Pero muchas de esas cosas tampoco las he recibido porque me ingresaron al salir mal la operación. Cuando ella iba a verme al Santa Lucía me decía que ese dinero lo tenía apartado para mis gastos, pero no me ha devuelto ni un euro.

Verónica Ene, abogada de Yngrid, se muestra preocupada por el estado de salud de su clienta después de que haya sufrido su segundo ingreso hospitalario porque encadena ocho días con fiebre. "Temo por su vida porque puede tener una infección por las perforaciones que ha sufrido tanto en el hígado como en el intestino".

La letrada lamenta que "la doctora se fue deprisa" de España, pero espera que "se depuren responsabilidades" en los juzgados, cuando concluya la investigación que ha iniciado la Policía Judicial a raíz de la denuncia presentada por su bufete MMB Abogados en la Comisaría Cartagena.

En la denuncia se expone que la cirujana venezolana estuvo hospedada en los apartamentos turísticos San Sebastián, antes de someter a su clienta a una miniadbdominoplastia; liposucción de abdomen; mastopexia y lipotransferencia; fijada en un quirófano del hospital privado Virgen de la Caridad, el sábado 15 de junio.

La letrada Verónica Ene, en su despacho en el bufete MMB Abogados. Cedida

"A las pocas horas de darle el alta médica, el día 17 de junio de 2024 por la mañana, la paciente empezó a sentir dificultad para respirar, poniéndose morada, con vómitos, malestar y sangrado, presentándose en urgencias a las 11.40 horas, en el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, donde tras realizarle analíticas y un TAC, determinan la gravedad y el estado de la paciente, derivando directamente a Yngrid Goitia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Lucía de Cartagena, temiendo por su vida, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante 5 días [...]", según expone la abogada en la denuncia.

También enumera el parte médico de su clienta: shock hipovolémico secundario a complicación hemorrágica; laceración hepática grado IV y hematoma subhepático. "Posteriormente, ha podido saber que la doctora K. N. carece de habilitación legal para realizar este tipo de operaciones en España, siendo de destacar que la denunciante conoció a la citada doctora, por medio de la red social Instagram, donde tiene un perfil con miles de seguidores y se hace llamar 'reina de la cirugía plástica', ofreciendo sus servicios por todo el mundo".

"Tras más de un año de conversaciones entre la paciente [Yngrid Goitia] y la doctora, en el que se realizaban pagos parciales adelantados de la operación de estética, la doctora citó en España a unas 25 pacientes, aproximadamente, para ser intervenidas durante varios días en la clínica Virgen de la Caridad de Cartagena, a lo largo del mes de junio 2024".

"Para ello, la doctora K. N. se ha servido de la colaboración del doctor J. A. S. R. que es el que firma el informe de la intervención [a Yngrid Goitia]; si bien quiere hacer constar que en todo momento quien trata a la paciente, la reconoce, le prescribe la intervención, le realiza la operación quirúrgica y a quién únicamente la paciente ve en el quirófano es a la doctora K. N.".

Tales afirmaciones llevan a la letrada del bufete MMB Abogado a pedir a la Policía Nacional la "detención y puesta a disposición judicial" de la 'Reina de la cirugía plástica'.