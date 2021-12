La jubilación dorada de Javier García: da el Gordo 15 días después de retirarse y se va de viaje

—Vendí la administración de lotería el pasado día 6 diciembre. Hemos vendido 127 series en ventanilla del Gordo, de las 170.

—¿Y se quedó usted con algún número antes de jubilarse?

—Sí, claro.

—¿Y entre ellos estaba el del Gordo?

—No lo sé, puede ser, tengo que mirarlo...

Javier García Moya está jubilado desde hace dos semanas. Regentaba la Administración de Lotería de la estación de Atocha en Madrid, la que está a la puerta de las salidas del AVE. "La guinda al pastel", dice a un empleado que le da la enhorabuena por haber dado el premio. Puerta grande en la despedida.

El número que no olvidará nunca Javier es el 86148. Dos niñas de San Ildefonso emparejaban esa bola con los 4 millones de euros para cada serie. Las lágrimas de las menores se desbordaban y dejaban un tierno gesto de amistad: "No llores"; "te quiero mucho".

—Bueno, Javier, y si le ha tocado, ¿qué hará con el premio?

—Pues nos iremos de viaje mi mujer y yo.

Los seguridad de Atocha

La estación madrileña de Atocha tiene dos administraciones de lotería, pero ninguna de ellas está abierta hoy. Los periodistas se agolpan en la puerta de una de ellas, ante las quejas de unos y otros de poco compañerismo por parte de alguno —muchas manos y poco espacio para los gráficos—.

Al mediodía, excepto algún despistado, toda la estación sabe que el Gordo ha caído aquí. En la planta baja, justo a la salida del AVE, justo a la entrada del jardín botánico de Atocha.

Todos los trabajadores del lugar consultados niegan que les haya tocado el premio. Pero a unos cuantos les han temblado las piernas al escuchar el número del sorteo y dónde había tocado.

Los seguridad de Atocha jugaban con el número 86748. ¡Por uno! Aunque los puristas de las matemáticas dirán que por 600, claro.

Por si fuera poco, también habían comprado el número en Atocha, pero en la otra administración, la que hoy no presenta actividad ninguna.

La reja está bajada en este otro lugar, cercano a la entrada al Metro de Madrid o a la red de Cercanías, y no hay nadie. Una mujer se para delante y dice al reportero de El ESPAÑOL que fotografía el cartel de la persiana: "Aquí han dado el Gordo, por lo visto, y está cerrada". Yerra y se lo explicamos: los periodistas están en el lugar donde han dado el gordo y hay huelga de loteros para reclamar un porcentaje mayor de la venta de boletos.

"Hoy cierro por mi dignidad y la de mis compañeros. 22 de diciembre de 2021: cerrado. 17 años comisiones congeladas", reza un folio en blanco sobre la puerta.

La otra administración, en la que ha tocado el Gordo, también está cerrada, aunque nos dicen que es por todo el jaleo de los periodistas que se han presentado. Pero Javier García, su antiguo dueño, recalca que ojalá consigan algo sus compañeros con la protesta.

Así fueron los premios

El Gordo ha caído casi íntegro en Madrid, con 130 series. 129 de ellas en la administración que hasta hace unos días era de Javier, en Atocha. La otra, en la calle Toledo.

También está el Gordo en Las Palmas de Gran Canaria (40 series), Santoña (Cantabria) y Ayamonte (Huelva).

Pero lo cierto es que esas son las localizaciones de venta. Según Javier, el Gordo no se ha vendido a ninguna peña, sino que ha salido décimo a décimo por ventanilla. Es decir, si su vecino viajó a Madrid en AVE y compró lotería en la estación, quizás podría ser un nuevo rico.

"Lo que más me enorgullece es que haya sido tan repartido, ha viajado en tren a muchos sitios", reconoce. "No había nadie abonado a este número, no ha habido ningún grupo, ni bares ni ninguna empresa que se haya llevado este número", dice Javier García.

"Tenía mucha fe y el presentimiento de que me iba a ir por la puerta grande", ha añadido el hasta hace unos días lotero, que tiene el móvil echando humo.

Ha sido el cierre definitivo a 25 años en esta administración. No podía haber un cierre mejor. Muchos de los que le felicitan hoy en Atocha, ni siquiera se han enterado de que ha traspasado la lotería. Algunos ya se lo dijeron: "Ya que te vas, a ver si haces la gracia". Y vaya que si la ha hecho: también ha dado un quinto premio.

Cabe recordar que, aunque el premio es de cuatro millones de euros la serie y 400.000 euros el décimo, los agraciados sólo recibirán 328.000 euros por boleto.

El segundo premio ha sido para el 72.119; el tercero para el 19.517; los dos cuartos son para el 42.833 y 91.179; y los ocho quintos para el 92.052, 70.316, 26.711, 24.198, 69.457, 89.053, 34.345, 89.109.

