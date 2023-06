Apple ante su momento de la verdad: hoy dará a conocer sus esperadas gafas inteligentes

La Worldwide Developers Conference (WWDC) es el gran evento de Apple. Aunque a la mayoría de usuarios el encuentro anual que más le suene de la compañía de Cupertino sea la keynote de septiembre, en la que tradicionalmente se renueva el iPhone, es en la conferencia para desarrolladores de junio donde realmente se marca el devenir de la empresa. Y este año más que nunca.

En la WWDC de 2023 que arranca hoy a las 19:00 horas de España con la keynote inaugural de Tim Cook, CEO de la compañía, no sólo se marcará el futuro de la empresa sino que Apple aspira a cambiar la industria de la tecnología de consumo tal y como se entiende. Hoy se espera que de a conocer sus gafas inteligentes, que podrían denominarse Reality Pro, y con ellas aspiran a marcar un antes y un después en el mercado igual que lo han hecho con el iPod, el iPhone, el iPad, el Apple Watch o los AirPods. Hoy se espera que Apple haga historia con un dispositivo llamado a cambiar el mercado.

Más allá del previsible lanzamiento de estas nuevas gafas, se espera otro aluvión de novedades por parte de Apple en forma tanto de hardware como de software. En concreto, se estima que podrían llegar tanto nuevos ordenadores portátiles como equipos de escritorio, asimismo en este evento se presentarán las novedades para todos los sistemas operativos de la compañía: watchOS, iOS, iPadOS, macOS y tvOS. En la espera de que el Teatro Steve Jobs de Apple Park se ilumine y se den a conocer todas las novedades, esto es todo lo que se espera hoy:

El plato fuerte: las gafas

Hoy todos los ojos están puestos en sus gafas de realidad mixta (aumentada y virtual). En un momento en el que la venta de gafas de realidad aumentada se ha desplomado, pese a la fuerte apuesta de Meta por ello, Apple llegará para ofrecer una propuesta que tiene el doble reto de hacer comprender al gran público la adopción de este tipo de dispositivos al tiempo que aporta valor. Todo con la propuesta habitual de la marca: logrando un hardware excelente y una propuesta de software con la que dar sentido al mismo.

La realidad mixta es un tipo de tecnología que permite fundir el entorno real con información con funciones virtuales. Permite así tanto interacciones 3D naturales e intuitivas entre personas, equipos y el entorno como aislar por completo al usuario en un entorno virtual. Es decir, las gafas de Apple serían capaces de combinar a las Hololens de Microsoft y las Quest de Meta en un solo producto.

Tim Cook durante la presentación del iPhone 14. Chema Flores Omicrono

Las gafas de Apple llegarían bajo la denominación de Reality Pro o XR Pro, según el reputado filtrador de información de la compañía Mark Gurman, y llegarían junto al sistema operativo xrOS. Para combinar realidad aumentada con virtual utilizaría un par de pantallas 4K extremadamente brillantes, mucho más que cualquier dispositivo de la competencia, mientras que para la funcionalidad de realidad aumentada se activará un sistema de transparencia de vídeo que permitirá ver lo que rodea al usuario. La idea es que cuando el usuario esté en el entorno virtual pueda aislarse por completo, mientras que cuando quiera integrarse en el mundo físico pueda hacerlo con información adicional.

Este cambio entre 'mundos' se realizaría a través de un sistema de corona digital parecido al que tienen el Apple Watch o los AirPods Max, y es que las terminaciones del producto serían totalmente premium, con lo que se espera que puedan seguir la línea de diseño de sus exclusivos auriculares de alta gama.

Concepto de las gafas de Apple. Ian Zelbo Omicrono

Según Gurman, las Reality Pro se asemejarán a unas gafas de esquí. Estarán fabricadas con vidrio, fibra de carbono y aluminio, y tendrán un frente curvado que se ajustará a la cara del usuario y una pantalla externa para mostrar expresiones faciales del usuario a los demás. Integrarán varias cámaras y sensores externos que habilitarán el paso de vídeo, la detección del exterior y la gestión de la profundidad, todo para que el usuario no se sienta aislado cuando quiera integrarse en el exterior pese a llevar las gafas puestas, y pueda aislarse cuando sí lo desee.

Para mover la cantidad de información y potencia necesaria en un dispositivo de este tipo, se espera que integren un procesador M2 con 16 GB de RAM y una batería externa a modo de petaca. Todo estará en un dispositivo externo que el usuario podrá llevarse al bolsillo o ajustarse en la cintura y que se conectará a través de cable con las gafas. Se cargará a través de un sistema magnético y la autonomía no será para todo el día, probablemente un par de horas de uso intensivo. Es decir, no es un producto que venga a jubilar al iPhone, sino que estará pensado para casos de uso concreto.

Detalle de las terminaciones de los AirPods Max Chema Flores Omicrono

Y es que justo ese es uno de los elementos clave de las Reality Pro: ¿para qué servirá? Se estima que la interacción con ellas sea fluida con la idea de que el usuario se acostumbre a usarlas para sistemas de comunicación como FaceTime, ver series y películas, bienestar, juegos y productividad. Aprovechar todos los servicios de Apple en lo que la compañía entiende como el próximo paso de la informática personal.

Para interactuar con ellas se podrá hacer con un control visual y manual, así como con comandos de voz con Siri, un asistente que se espera que mejore a partir de la presentación de esta tarde. Integra de este modo un sistema de micrófonos para captar al usuario y al entorno, así como unos auriculares cercanos a las sienes del usuario, pero se estima necesaria la conexión con unos AirPods para sacar verdadero partido al audio.

Con respecto a su precio y disponibilidad no será barato ni inmediato. Todos los rumores apuntan a que por diseño, innovación y precio el dispositivo podría irse a los 3.000 euros, y es que cabe tener en cuenta que el MacBook Air más básico con la configuración M2 y 16 GB de RAM ronda los 1.800 euros. Si a eso se le suman las pantallas 4K de alta resolución, toda la nueva tecnología que integra, el diseño y desarrollo del primer producto, cabe asumir que requerirá una inversión importante.

Aunque habrá que esperar a la presentación para conocer todos los detalles, puede que el precio no se revele esta tarde ya que la disponibilidad no se espera que sea inmediata. Gurman apunta a que la puesta en el mercado sería a lo largo del año e incluso podría irse a 2024 con la idea de no eclipsar al iPhone y estar a la altura de la demanda, pues se estima que podrían rondar las 900.000 unidades en EEUU durante los 12 primeros meses.

Nuevos Mac

Además de las gafas Reality Pro, Apple podría lanzar esta tarde nuevos ordenadores Mac, concretamente nuevos MacBook Air y Mac Studio, dos de las máquinas con las que la compañía de Cupertino más se está centrando en los desarrolladores a todos los niveles —más allá del MacBook Pro renovado en enero—. Todo lo hará con la presentación de su nuevo chip: el M2 Ultra, una versión más potente de los M2 Pro y M2 Max lanzados a principios de año. Eso sí, para el M3 habrá que esperar aún.

Por un lado se espera que Apple pueda presentar un MacBook Air de mayor tamaño, que suba hasta las 15 pulgadas. Es uno de los rumores que se lleva rumiando desde el año pasado y sería en la WWDC 23 en la que finalmente vería la luz. De aspecto sería similar a la actual línea de diseño presentada en 2022 sólo que en un tamaño mayor, esto le permitiría integrar más potencia, más batería y —por supuesto— más pantalla.

MacBook Air M2 Chema Flores Omicrono

Al margen del portátil, Apple también presentaría nuevas versiones del Mac Studio, su potente ordenador de sobremesa que dio a conocer en marzo del año pasado. Sería una renovación continuista del dispositivo donde el mayor cambio estaría a nivel interno al adoptar los chips M2 Max y M2 Ultra que llevarían al equipo a unas cotas de rendimiento salvaje para trabajar y mover cualquier proyecto con una potencia jamás vista hasta ahora. El M2 Ultra se estima que pueda llegar a los 24 núcleos de CPU, 76 núcleos de GPU y ser compatibles con hasta 192 GB de RAM. Una bestia.

Todos pendientes del Watch

Más allá de los nuevos dispositivos de hardware, en la keynote inaugural de este lunes también se espera la renovación total de los sistemas operativos de todos los productos de Apple. Aunque no todos lo harán al mismo nivel de profunidad, como es habitual. Así por ejemplo, en iPhone o Mac no se espera una gran revolución en software, más allá correcciones y funcionalidades nuevas; sin embargo, sí se espera un lavado total de cara para el Apple Watch.

El reloj inteligente, que el pasado septiembre se renovó con su dispositivo más ambicioso de la historia, el Apple Watch Ultra. Con él, la compañía ya cuenta con un trío de relojes inteligentes enfocados a todo tipo de público y se espera que watchOS 10 se renueve en consecuencia 8 años después de haber lanzado el primer modelo.

Según Bloomberg, Apple quiere que los usuarios utilicen más su reloj, por lo que aportará más información de valor y contenido en el nuevo sistema operativo. Una de las formas de hacerlo será llevar los widgets —ya presentes en iPad y iPhone— al nuevo sistema operativo del reloj. Permitirá a los usuarios moverse mejor por las aplicaciones al tiempo que cambiará el comportamiento de algunos botones para poderse mover mejor por la interfaz.

Apple Watch Ultra Chema Flores Omicrono

La llegada de los widgets también modificaría la pantalla de inicio, que ahora cambiaría su aspecto y disposición para que su acceso fuese más fácil. Del mismo modo, con el crecimiento del tamaño de las pantallas desde el lanzamiento del primer modelo, también se centrará en aprovechar mejor el panel del Watch Ultra y los relojes con la esfera más grande.

Con respecto a su producto estrella, el iPhone, se espera que con iOS 17 el teléfono se pueda convertir en una pantalla que de información útil al usuario cuando no se está utilizando, una forma de competir con altavoces como el Echo Show de Amazon o el Google Nest. Asimismo, se espera la llegada de una mejora de la aplicación de salud centrándose en el estado anímico del usuario, nuevas funciones de accesibilidad, mejoras a la hora de compartir contenido desde el teléfono y una mayor funcionalidad de la aplicación Wallet con más información financiera personal —aunque esto podría quedarse principalmente en EEUU—.

En el caso de los Mac, el nuevo macOS 14 se espera que sea una versión más estable y refinada del sistema operativo y permita una integración mayor con iPhone y iPad, tanto a nivel de integración de dispositivos como en la posibilidad de seguir trasladando el uso de apps de los dispositivos móviles al Mac. Tampoco se esperan grandes novedades en iPadOS. Quizá el anuncio más llamativo se ha dado en las semanas previas con la llegada de Final Cut y Logic al iPad, una forma de aliviar tiempo en la presentación, y se espera que Apple siga trabajando en hacer del iPad una herramienta cada vez más útil al margen del Mac. En el mismo sentido no se esperan grandes novedades de tvOS más allá de una mejor integración con el resto de dispositivos.

También le puede interesar...

Sigue los temas que te interesan