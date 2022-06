Apple da la campanada con un MacBook Air totalmente rediseñado y su nuevo procesador, el M2

Ha dado comienzo la Worldwide Developers Conference de Apple, la Conferencia de Desarrolladores de la compañía de Cupertino que se ha podido seguir desde España vía online, como ha ocurrido en los años anteriores. Además de mostrar novedades a nivel de software, presentando las nuevas actualizaciones de sus sistemas operativos, como iOS 16 o macOS 13 Ventura, Apple ha querido sorprender con actualizaciones en hardware.

Una de las más importantes sin duda la nueva generación de procesadores Apple: el Apple M2. El sucesor del chip M1, presentado en 2020, y que ha tenido múltiples interacciones en nuevos lanzamientos de Apple, como los M1 Pro, Max y Ultra. Además, este nuevo chip ha coronado dos nuevos portátiles: el MacBook Air M2 rediseñado y el MacBook Pro de 13 pulgadas M2.

El enfoque detrás de este nuevo chip M2, rumoreado con anterioridad, es la eficiencia energética respecto a la potencia. Construido en un proceso de fabricación de 5 nanómetros, monta un ancho de banda de memoria de 1.000 gigabytes por segundo, con 24 GB de memoria RAM unificada y 20.000 millones de transistores.

Nuevo chip M2

Monta una GPU de 10 núcleos, consiguiendo un rendimiento en gráficos de un máximo de 35% respecto al chip M1 y 8 núcleos de CPU, que añaden un 18% más de potencia respecto a la versión anterior. El M2 sigue manteniendo la configuración de 4 núcleos de alta eficiencia energética y 4 núcleos de alta potencia.

Integra un motor multimedia de nueva generación y un nuevo motor de vídeo para codificar y decodificar vídeo ProRes con aceleración de hardware, y soporta un 50% más de ancho de banda de memoria. Permite trabajar con contenido multimedia en 8K e integra un procesador Neural Engine hasta un 40% más rápido, con 16 núcleos.

Procesador M2 de Apple. Apple Omicrono

Como siempre, Apple ha sido muy abstracta en sus gráficas de rendimiento. El M2 promete un rendimiento hasta un 25% mejor que en el caso del M1, y respecto a chips de la competencia, el M2 es hasta 1,9 veces más potente que "un procesador de portátil de 10 núcleos" en el caso de CPU y hasta 2,3 veces más potente en el campo de los gráficos.

MacBook Air

El primer Mac en montar este nuevo chip no podía ser otro que el MacBook Air, la versión rediseñada del MacBook Air que ya revolvió el mercado en el año 2020. Con un chasis de aluminio, una de las mejoras principales de este nuevo MacBook Air es su ligereza; tan solo tiene un grosor de 11,3 milímetros. Y sí, MagSafe ha vuelto para quedarse, igual que en los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, este MacBook Air recupera la conexión de carga magnética. Eso sí, los rumores fallaron en la paleta de colores, que se queda tan solo 4 versiones; azul oscuro, plateado, gris espacial y gris dorado.

MacBook Air M2. Apple Omicrono

La pantalla, coronada por un notch, es de 13,6 pulgadas y monta bordes más reducidos respecto a la generación anterior. Tiene un brillo de 500 nits, con un 25% más de brillo que en el MacBook Air M1. Su cámara está rediseñada, pasando a una resolución de 1080p y sus altavoces están situados entre el teclado y la pantalla del portátil, con 4 altavoces en formato estéreo.

Igual que la generación anterior, este MacBook Air M2 no tiene ventilador en el chasis, manteniendo los niveles de ruido al mínimo. Por cierto, sus nuevos altavoces y micrófonos soportan Dolby Atmos. Y no, al igual que en el caso de los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, el notch del MacBook Air no integra Face ID.

MagSafe en el nuevo MacBook Air M2 Apple Omicrono

Es compatible con el Audio Espacial y su teclado, también rediseñado, incluye Touch ID, así como la tecnología Force Touch en el trackpad. Gracias al M2 de Apple, este portátil es hasta un 20% más rápido que la generación anterior. Su batería promete 18 horas de reproducción multimedia.

Su cargador ahora ofrece carga rápida de 67%, con el 50% de carga del portátil en 30 minutos y con doble puerto USB-C. Desgraciadamente, a nivel de puertos, el MacBook Air M2 sigue contando con dos USB-C, aunque gana un puerto jack de 3,5 milímetros. En términos de rendimiento, en las tareas más exigentes este MacBook Air M2 es un 40% superior a su predecesor, y hasta 15 veces más rápido que modelos sin chips Apple Silicon.

MacBook Pro de 13 pulgadas

Los rumores estaban en lo cierto: llega un nuevo MacBook Pro, esta vez potenciado con el M2 de Apple y con un tamaño de 13,6 pulgadas. Soporta hasta 24GB de memoria unificada y ofrece hasta 20 horas de reproducción de contenido.

MacBook Pro M2 Apple Omicrono

Respecto al diseño, el MacBook Pro de 13 pulgadas sigue siendo exactamente igual que el modelo anterior, incluyendo el ventilador del chasis. Una pantalla de 13 pulgadas, con un brillo de 500 nits y sorprendentemente, este MacBook Pro sigue manteniendo los bordes amplios y la Touch Bar, que había desaparecido en los modelos de 14 y 16 pulgadas. Soporta hasta 2 TB de memoria SSD y 24 GB de memoria RAM.

Precio y disponibilidad

El nuevo MacBook Air M2 costará en su versión base 1.519 euros, mientras que el MacBook Pro M2 solo costará 100 euros más, 1.619 euros. Respecto a los detalles, el adaptador de corriente con doble USB-C de 30W costará 65 euros y el adaptador de corriente USB-C de 67W, 65 euros en la Apple Store. Estarán disponibles el mes que viene, en julio.

Apple, además, ofrecerá una sesión personalizada gratis online para todos los que compren un MacBook Pro con un Especialista de Apple y configurar su dispositivo.

