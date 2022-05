Apple presenta las nuevas correas y esferas para el Apple Watch con las que apoyar el Orgullo

Como es habitual en cada mes de mayo, Apple ha anunciado sus nuevas correas Pride Edition para el Apple Watch en apoyo de la comunidad LGBTQ+ y el movimiento de la igualdad que se pueden comprar ya en España —y llegarán a partir del 26 de mayo— a un precio de 49 euros y compatibles con todos los modelos de su reloj.

En concreto las correas que Apple ha puesto a la venta son la Loop deportiva edición Orgullo, en la que puede leerse la palabra "Pride" (orgullo en inglés) con una terminación arcoíris sobre un fondo blanco, mientras que la edición Nike Sport se trata de un modelo Loop con una terminación negra y también el arcoíris. Como detalle Apple sigue promocionando la Solo Loop trenzada edición orgullo que lanzó el año pasado, un modelo icónico que ha arrasado en ventas.

No es casualidad que las dos nuevas correas de Apple en esta ocasión sean de nailon trenzado, es que precisamente ese es el motivo que la compañía ha querido llevar a sus dos nuevas esferas por el mes del Orgullo que se celebra en junio.

Nueva correa del Apple Watch

"Inspirada en múltiples banderas del orgullo, esta nueva esfera del reloj combina colores para representar la fuerza y el apoyo mutuo del movimiento LGBTQ+. Reflejando los bucles tejidos del Sport Loop, cada hebra de hilo vibrante contribuye a la composición general de la esfera del reloj", explica la compañía.

Las nuevas esferas, que ya se pueden descargar, cuentan con la peculiaridad de que los hilos de colores se mueven cuando se gira la corona digital del Apple Watch, se toca la pantalla o se levanta la muñeca del usuario. Además, se incluye la nueva funcionalidad App Clip dentro del empaque de la correa para ofrecer una forma simple y conveniente para que los clientes accedan de inmediato a la nueva esfera del reloj.

Nueva esfera del Apple Watch

La compañía ha explicado que estas correas no sólo se tratan de visibilizar el apoyo al colectivo, sino que participa activamente desde hace tiempo en ayudar a organizaciones de defensa LGBTQ+ que trabajan para lograr un cambio positivo.

"Desde Encircle, una organización que brinda programas y servicios que afirman la vida para la comunidad LGBTQ+ y sus familias, hasta The Trevor Project, el proyecto mundial. la mayor organización de intervención en crisis y prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ+. Otras organizaciones de defensa que Apple apoya incluyen Equality Federation Institute, Equality North Carolina, Equality Texas, Gender Spectrum, GLSEN, Human Rights Campaign, ILGA World, The National Center for Transgender Equality, PFLAG y SMYAL. Ahora en su séptimo año, las correas y carátulas del Apple Watch Pride Edition ilustran las formas en que la compañía apoya, ayuda y se enorgullece de estar formada por la comunidad LGBTQ+".

Más allá de las correas, Apple ha explicado que llevará a cabo una acción con fotografías tomadas con el iPhone en la que mostrará imágenes de un ilustre grupo de creativos interseccionales, celebrando a los pioneros queer actuales en lugares de importancia histórica para el movimiento LGBTQ+.

Lo hará a través de su cuenta de Instagram y contará con trabajos de los fotógrafos Ryan McGinley en Stonewall Inn en Nueva York; Evan Benally Atwood en Window Rock en Arizona; Meinke Klein en The Homomonument en Amsterdam; Caia Ramalho en la Avenida Paulista de São Paulo; Lydia Metral en la Plaza de Chueca de Madrid; y Collier Schorr en Harvey Milk Plaza en San Francisco, con Baobei.

