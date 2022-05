Nothing confirma cómo será su móvil phone (1): transparente y con un diseño radical

Aspecto de la pantalla principal del Nothing Phone (1) Omicrono

Se espera con bastante hype en España y en muchos otros países el Nothing phone (1), el que será el primer teléfono de la firma tecnológica del cofundador de OnePlus, Carl Pei. Un dispositivo que presumiblemente destacará en diseño, tal y como han hecho otros aparatos como los Nothing ear (1) de la compañía. Una entrevista exclusiva a Carl Pei, CEO de la compañía, esclarece algunos detalles adicionales sobre este teléfono y aclara todavía más la hoja de ruta de la compañía.

Pei ha querido dar un primer vistazo sobre el diseño y detalles más importantes este nuevo teléfono. Lo ha hecho acompañado del jefe de diseño de Nothing, Tom Howard, dando pistas sobre qué pueden esperar los usuarios. El primer detalle es quizás el más relevante: seguir la estética de los ear (1) de Nothing.

En este apartado específico, tanto Howard como Pei señalan en una entrevista al medio Wallpaper* que, al igual que pasaba con los ear (1), el Nothing phone (1) tendrá una parte trasera translúcida que revelará los componentes internos del dispositivo, al menos los que desde la compañía consideran los más importantes, como la cámara o la bobina de carga inalámbrica.

Cómo será el Nothing phone (1)

Lo primero en lo que hacen hincapié tanto el CEO como el jefe de diseño es que quieren romper con lo establecido en la industria. "Cuando miras dentro de casi cualquier teléfono Android, casi todos son exactamente iguales". La idea es ofrecer un nuevo enfoque "desde la perspectiva del diseño". Señalando los componentes más importantes, desde Nothing quieren "celebrar los [componentes] buenos" debido a que hay más de "400 componentes en un smartphone, ensamblados en capas".

Nothing quiere que este teléfono permita que usuarios vean elementos que hasta ahora no estaban a la vista. "Estás viendo componentes que el usuario normalmente nunca ve, por lo que casi tienes que revisar todo el proceso de fabricación para resaltarlos", asegura Howard. Un proceso que el propio jefe de diseño describe como "un rompecabezas".

Esto es algo que ya nos explicó en EL ESPAÑOL - Omicrono David Sanmartín, cofundador y responsable de la compañía para el Sur y el Este de Europa. El propio Sanmartín habla sobre cómo los elementos transparentes son una seña de identidad de la marca y de sus productos. "Consideramos que había mucho espacio para la diferenciación en lo que respecta a diseño [...] En ese sentido, nos permitía añadir además elementos transparentes, que forman y formarán parte de nuestra identidad visual y se trasladará a más productos".

De hecho, Pei ya habló sobre esto cuando marcó su hoja de ruta en su evento 'The Truth'. Uno de los detalles en los que más hincapié hizo Pei en el desarrollo del producto no sólo tenía que ver con que fuesen transparentes, o con su buen equilibrio en la relación calidad-precio, sino que sirviesen para que "la tecnología vuelva a ser una inspiración para las generaciones del futuro".

Aspecto de Nothing OS Omicrono

Y es que la clave del diseño de este teléfono es que no es tan simple. Este proceso, en el caso del Nothing phone (1), implica "trabajar con los ingenieros" para conseguir dejar al descubierto estas partes importantes. Howard presume que para ayudar a visualizar cómo iban a realizar esta tarea, el equipo de Nothing tuvo en cuenta un punto de referencia esquemático clásico, el mapa del metro de Nueva York de 1972 de Massimo Vignelli y Bob Noorda.

Lo relacionan con el hecho de que el 'padre' de los mapas de tránsito modernos es el mapa del metro de Londres, de 1933, creado por Harry Beck, que se inspiró en parte en la vista esquemática de los circuitos eléctricos, "enfatizando la importancia de las conexiones y la claridad por encima de todo", señala el medio. Lo que buscan conseguir con el Nothing phone (1) es tener una "forma consistente de diseñar productos", según asegura Carl Pei. "Queríamos tener un lenguaje de diseño muy distintivo e icónico propio".

Muy personalizado

Además de todo ello, en la entrevista recalcan el hecho de que este dispositivo usará procesadores Qualcomm Snapdragon, debido a que su ecosistema "es maduro, pulido y familiar para una parte sustancial del mercado". Pei añade que Nothing se enfoca "en la conectividad subyacente, por lo que tu teléfono se convierte en un centro de control para tu vida digital", y además aprovecha para elogiar el trabajo de Google.

Anuncio del Phone (1) Omicrono

El Nothing phone se apoyará en "fondos de pantalla, widgets y sonidos personalizados" que intentarán enfatizar esta filosofía de diseño. "Parte de nuestro trabajo es contar la historia de cómo funcionan las cosas", asegura Howard, especificando que "el diseño no es solo un adorno, sino que debe haber una unión entre la forma y la función".

Por último, se detalla el hecho de que el marco del Nothing phone (1) estará fabricado con aluminio reciclado para reducir su huella de carbono inicial. Un teléfono que pondrá patas arriba el mercado de smartphones Android, al menos durante un buen tiempo.

