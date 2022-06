El futuro Apple Watch podría tener una cámara de fotos integrada en su corona digital

En lo que se refiere a patentes de marcas, hay mucho escrito. En España hemos visto algunas de las más locas, ideas que nunca se han llevado a cabo por evidentes razones. Y desde hace un tiempo, algunas firmas han estado tonteando con la idea de incluir cámaras en relojes inteligentes. Apple sería una de ellas, y estaría planteándose incluir un sensor fotográfico en la Corona Digital del Apple Watch.

Una nueva patente recientemente otorgada a Apple muestra la idea de incluir una cámara en el Apple Watch. Esta cámara estaría situada en la Corona Digital del reloj, es decir, el componente de manejo principal del Apple Watch. La idea sería apuntar con la muñeca para poner en el encuadre la fotografía y que la cámara del reloj hiciera el resto. El usuario tan solo tendría que preocuparse de no obstruir la imagen con su mano.

La pantalla del reloj sería el visor de la cámara o el viewfinder, y se añadiría un accesorio con un "mecanismo de liberación" que permitiría extraer el chasis del reloj y moverlo para tomar las fotos, como si fuera una cámara digital point & shoot. No obstante, la Corona Digital se mantendría en el reloj para seguir navegando por el Apple Watch. Y lo más sorprendente de todo es que la patente llega incluso a razonar con incluir un flash para iluminar la fotografía.

Una cámara en el Apple Watch

Respecto al flash, la patente de Apple habla sobre un circuito para dejar espacio al flash de la cámara, y este actuaría además de como flash como sensor del Apple Watch. Por ejemplo, se podría usar como un monitor óptico o para realizar un monitoreo de otros apartados de la salud.

En caso de que se incluyera en el modelo final una cámara en la Corona Digital, se implementarían más coronas para modificar aspectos como la apertura de la lente. Aunque la patente sorprendentemente no detalla cómo se tomaría la fotografía, es fácil pensar que esta se podría tomar o bien con una aplicación dedicada o con el botón lateral del Apple Watch.

Imagen de la patente. Apple Omicrono

Respecto a los problemas de privacidad que esta cámara plantea, ya que los usuarios podrían darles usos maliciosos, si bien la patente no detalla ningún tipo de medida, es de esperar que Apple las implemente dada su fijación con este tema. No obstante, no se sabe qué medidas tomarían en todo caso.

¿Para qué?

Lo cierto es que aunque sería lógico esperar un buen sensor de cámara y unos buenos resultados fotográficos gracias a la magia computacional, en un inicio no parece que tenga mucho sentido, ya que un sensor en un espacio tan pequeño no ofrecería demasiada calidad. No obstante, hay ciertos casos en los que esta cámara podría ser útil, como por ejemplo captar escenas familiares en las que no te de tiempo a sacar el teléfono o para sacar fotografías de momentos importantes muy rápido.

Imagen de la patente. Apple Omicrono

Hay que aclarar que no es la primera vez que Apple coquetea con la idea de ponerle una cámara al Apple Watch. De hecho, uno de los inventores de la Corona Digital del Apple Watch, Tyler S. Bushnell, está presente en la lista de autores de esta misma patente. Por lo tanto, esta podría ser una patente que realmente viera la luz y no simplemente un proyecto guardado en un cajón por años.

