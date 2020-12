Apple patenta un Apple Watch con cámara bajo la pantalla y Touch ID

Apple ha innovado en algunos de los productos que ha lanzado recientemente en España, como en los MacBook con M1 o el iPad Air heredando el diseño de los iPad Pro. Y muchos creen que cuando Apple inicia una tendencia, la lleva hasta sus últimas consecuencias. El último conejillo de Indias de la firma sería el Apple Watch.

Y es que el reloj inteligente de Apple ha demostrado ser todo un éxito y le toca el turno de mejorar. Las últimas patentes referentes a este reloj, según podemos ver en Patently Apple, muestran un Apple Watch con un botón Touch ID en un lateral. Pero esta no sería la mayor novedad.

Además de ser el primer reloj de Apple con Touch ID, este sería el primero del mundo con una cámara bajo la pantalla. Esta patente también incluye la adición de esta tecnología aún sin ser popular a nivel mundial.

Un Watch con Touch ID

Patentes de Apple Apple Omicrono

La patente original detalla cómo funcionaría este sistema. Respecto a la pantalla, la patente teoriza sobre un Watch con una pantalla con doble capa, de tal forma que la cámara y el flash estarían visibles únicamente cuando estuvieran en uso. Un funcionamiento muy similar, al menos en lo referente al uso, al que hemos visto en otros dispositivos.

Un panel de píxeles se coloca por debajo y encima una capa con una matriz que cambia el flujo de luz que llega. De esta forma, si necesitamos la cámara esa parte de la pantalla puede volverse transparente o, al menos, permitir que entre la luz para que la cámara pueda captarla y así hacer las fotos o vídeos.

¿Lector de huellas?

Sobre el Touch ID, la cosa es mucho más sencilla. Apple seguiría los mismos pasos que ha llevado a cabo con el iPad Air; el botón principal del reloj tendría en su superficie un lector de huellas, igual que ocurre en la última tablet de Apple. La diferencia es que en este caso el lector sería bastante más pequeño.

Esta decisión puede ser controvertida, ya que los lectores de huellas están pensados para superficies más grandes. En este caso, serviría para nuestros dedos y para que sea funcional Apple tendría que refinar muy bien esta tecnología.

Como siempre, hemos de recordar que estas no son más que patentes, es decir, ideas que es posible que no se traduzcan en productos reales. No obstante, Apple ya se ha atrevido a innovar con algunos de sus nuevos productos, por lo que no sería raro que volviera a intentarlo con su reloj más exitoso. No es ni mucho menos, por otra parte, la primera vez que Apple idea estas patentes tan locas.