Meta, la nueva Facebook, desarrolla un reloj inteligente con cámara incorporada

Meta, compañía antes conocida como Facebook, estaría desarrollando una serie de relojes inteligentes según una filtración. El dispositivo se parece a los Apple Watch, que están a la venta en España, pero con una clara diferencia, tiene una cámara integrada en la pantalla.

El desarrollador de aplicaciones, Steve Moser, ha descubierto la primera imagen que se tiene de uno de estos relojes en la app Ray-Ban Stores AR. Con esta aplicación se controlan las nuevas gafas inteligentes que Meta ha lanzado junto a Ray-Ban, y puede que también se acabe usando para controlar los relojes.

Según Bloomberg, el dispositivo aún es solo un prototipo, pero podría presentarse en el año 2022. No sería el único modelo, sino que habría hasta tres generaciones diferentes de relojes en marcha.

Reloj con cámara

El gigante tecnológico está en plena evolución. Tras cambiarse de nombre y presentar su universo digital para el futuro, la recién nombrada Meta continúa con su apuesta por el mercado de los gadgets.

Las gafas inteligentes con cámaras incorporadas de Facebook y Ray-Ban

Primero fueron los altavoces para el hogar con pantalla y cámara, después las gafas con cámaras para grabar el entorno y ahora el reloj con cámara. La compañía está decidida a que se hagan fotos y vídeos de cualquier momento y lugar.

La imagen filtrada muestra un reloj con una carcasa de acero inoxidable y correas desmontables. Su forma es cuadrada con bordes redondeados, un estilo que se asemeja mucho a los relojes Apple Watch.

Sin embargo, un detalle capta todas las miradas, en la parte baja de la pantalla, una muesca integra la cámara del reloj. Se ve con claridad frente a la pantalla que está apagada.

El desarrollador que ha descubierto esta novedad, asegura que dentro del código de la aplicación se da a entender que la cámara podrá hacer fotos y videos para subir al teléfono y que el reloj podría llamarse Milan, aunque podría acabar siendo Meta Watch según el nuevo nombre de la matriz que alberga las principales redes sociales: Facebook, Instagram y WhatsApp.

Tres modelos diferentes

Aunque solo se conoce este prototipo y no se sabe cuándo llegará al mercado y en qué condiciones, es posible que no sea el único. Bloomberg asegura que la matriz de la red social Facebook, ya trabaja en hasta tres nuevas generaciones diferentes.

Facebook ahora es Meta: la empresa cambia de nombre para enfocarse al metaverso

The Verge explicó a principios de año que la compañía está diseñando un dispositivo con dos cámaras, una delante y otra trasera de 1080 píxeles y enfoque automático. No hay, de momento, datos que aseguren que no se trata del mismo reloj, pues esa segunda cámara no se muestra en la foto.

El dispositivo wearable también aportaría medición de frecuencia cardiaca y conectividad LTE, funciones cada vez más frecuentes en todos los relojes del mercado.

