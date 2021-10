El Apple Watch Series 7 se pone a la venta el 15 de octubre pero lo puedes reservar este viernes

El pasado 14 de septiembre Apple presentó los iPhone 13, las nuevas generaciones de iPad y iPad mini así como el Apple Watch Series 7. Sin embargo, el reloj inteligente era el único que no se había puesto a la venta. Hasta ahora. La compañía ha explicado que este viernes se podrá hacer la precompra del mismo y estará en tiendas el día 15 a nivel global, también en España.

Apple todavía no ha confirmado los precios en España, pero todo apunta a que se mantendrán con respecto al Series 6 ya que en EEUU el Series 7 parte de los 399 dólares, al tiempo que mantiene a la venta el Watch SE por 279 dólares y el Watch Series 3 por 199 dólares.

El principal aliciente del nuevo Apple Watch Series 7 reside en la pantalla, que cuenta con mayor superficie que la generación anterior, aunque también cuenta con una serie de mejoras con respecto a la sexta generación. En concreto, viene con durabilidad mejorada, un sistema de carga más rápida y nuevos colores para la caja de aluminio.

Pantalla más grande

El Apple Watch Series 7 estará disponible en dos tamaños, 41 y 45 mm, tamaños que le convierten en el reloj con la caja más grande de la historia de Apple. El diseño del Series 7 se refina con esquinas más suaves y redondeadas, y la pantalla tiene un borde refractivo único que hace que las esferas y aplicaciones de los relojes de pantalla completa parezcan conectarse sin problemas con la curvatura de la caja. Sin embargo, sus dimensiones no crecen prácticamente, lo que permite que las correas de generaciones anteriores puedan seguir usándose.

Así es el Apple Watch Series 7

El estrechamiento a los 1,7 mm de grosor permiten una interfaz de pantalla más grande con un nuevo teclado QWERTY, además de dos esferas de reloj únicas (Contour y Modular Duo), diseñadas específicamente para el nuevo dispositivo.

Pese a contar con una pantalla más grande, Apple explica que la autonomía del reloj es la misma que la generación anterior (unas 18 horas) aunque mejora con respecto al modelo del año pasado con el sistema de carga rápida, que ahora es un 33% más veloz.

Un reloj más duro

Otra de las grandes novedades del nuevo diseño es su resistencia. Apple explica que el nuevo Series 7 es el reloj más resistente lanzado nunca por la compañía de California. Tiene "un cristal frontal más fuerte y resistente a las grietas", explica Apple. Siendo así el primer Apple Watch en tener una certificación IP6X para la resistencia al polvo, y mantiene una clasificación de resistencia al agua WR50.

Con respecto a los materiales, el Series 7 sigue viniendo en una caja de aluminio que ahora llega en cinco colores (negro, gris, verde, un nuevo azul y Product(RED)). Sin embargo, también se podrán comprar en acero inoxidable (plata, grafito y dorado), en titanio (gris o negro) así como en las colecciones propias de Nike y Hermès.

Con respecto a las funcionalidades de medición de la salud, el Series 7 mantiene los mismos sensores y capacidades del Series 6.

Fitness+, para final de año

Pese a que la llegada del nuevo Apple Watch Series 7 cristalizará la próxima semana, no lo hará de la mano de su servicio de actividad física Apple Fitness+. Este servicio que va estrechamente vinculado con el reloj inteligente (si no se dispone de un Watch no se puede usar), mantiene su fecha de salida en España para finales del 2021, con lo que todavía habrá que esperar para poder hacer algunas de las clases deportivas online que Fitness+ ofrece en su catálogo.

