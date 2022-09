Apple presenta sus nuevos iPhone 14 y sorprende con un Apple Watch para deportes extremos

Los nuevos iPhone 14 están aquí, y no lo hacen solos. Tal y como se esperaba, han llegado acompañados de nuevos relojes Apple Watch y la renovación de los icónicos AirPods Pro. Productos que llegarán antes de lo habitual a España, ya que se han presentado una semana antes en comparación con la generación anterior.

Por primera vez desde la pandemia, el teatro Steve Jobs vuelve a llenarse de prensa y analistas, aunque Apple ha mantenido el formato virtual ya que ha sido "tremendamente exitoso", explicaba Tim Cook, CEO de la compañía. Al salir al escenario y antes de dar paso al vídeo de la presentación Cooke explicaba que "el Steve Jobs Theatre se concibió para días como este, se había perdido el contacto humano y ahora por fin ha vuelto". Confirmando así el máximo responsable de Apple el asentamiento de este formato mixto de presentación.

La presentación siguió el plan esperado con la llegada de cuatro modelos de iPhone 14, 3 modelos de Apple Watch y los nuevos auriculares. Con respecto al precio, los nuevos teléfonos partirán desde los 1.099 euros, mientras que los relojes se establecen en 499 euros para el Series 8, 299 euros para el Watch SE y 999 euros para el Watch Ultra. Por su parte, los nuevos AirPods Pro se ponen a la venta por 299 euros.

Apple Watch Ultra, la bestia

La keynote Far Out, comenzó con el Apple Watch. No sólo anunciando de lo que será capaz la nueva generación del reloj, sino de experiencias de usuarios en las que el Apple Watch ha llegado —literalemente— a salvar la vida de muchos usuarios, o bien integrarlos más fácilmente por sus funciones de accesibilidad.

La nueva familia de relojes inteligentes es "la más completa que nunca", explica Tim Cook, ya que ha llegado con los nuevos Apple Watch SE, Apple Watch Series 8 y Apple Watch Ultra, la joya de la corona.

El Apple Watch Series 8 es la opción más completa para llevar un estilo de vida saludable que registre la actividad y el estado físico del usuario. Además de contar con una mejor pantalla, y más sensores, incluyendo el sensor de temperatura. Este nuevo sensor de temperatura (capaz de detectar variaciones de 0,1 grados) no sólo se puede usar para saber si tenemos fiebre, sino que las mujeres podrán realizar un seguimiento de la ovulación desde la aplicación de salud. Apple explica que el cambio de temperatura provocado por las hormonas de ovulación puede estimar ciclos de ovulación, lanzando así alertas al usuario.

Apple Watch Series 8 Apple

Otro de las novedades que viene con el Apple Watch Series 8 es la detección de accidentes de tráfico. Para ello han desarrollado dos nuevos sensores que son capaces de detectar si el usuario ha tenido un accidente de tráfico, con lo que al instante mandará un aviso a emergencias y a los contactos cercanos con el suceso así como la ubicación. Gracias a acelerómetros, giroscopio, micrófono e inteligencia artificial el Watch será capaz de detectar además que tipo de accidente ha sido (frontal, lateral, vueltas de campana...)

Otras de las mejoras que llegan al Apple Watch es la optimización de la batería para que dure más de un día con un modo de bajo uso que permite multiplicar su autonomía. Asimismo será compatible con servicios internacionales de roaming. Novedades que llegarán con la actualización a watchOS 9.

Apple sigue manteniendo el Apple Watch SE con una actualización de funciones pero manteniendo su punto fuerte: el precio. Mantiene características de salud y pierde con respecto al Apple Watch Series 8 la detección de accidentes de coches y el sensor de temperatura, así como cuenta con una pantalla considerablemente menor, no cuenta con certificación IPX6 ni app de oxígeno en sangre.

Sin embargo, la estrella de la tarde en la división de relojes ha sido el Apple Watch Ultra. Un reloj inteligente ultrarresistente (cristal de zafiro y titanio ultraresistente) pensado para aquellos usuarios cuya actividad deportiva va un paso más allá y casi luchando contra los elementos. No sólo es el reloj más resistente y duradero de la empresa, sino que es el reloj que tiene más batería (36 horas con una carga —60 horas con la nueva funcionalidad de batería extendida—), la pantalla más grande y resistente.

Apple Watch Ultra Apple

Entre las novedades de diseño se encuentra el nuevo botón Acción en color naranja internacional de alto contraste puede personalizarse fácilmente para acceder al instante a varias prestaciones, como Entrenos, Puntos de Referencia de la Brújula o Retorno.

El reloj no sólo cuenta con mejor construcción para la actividad deportiva, sino que llega de la mano de una serie de aplicaciones para, por ejemplo, hacer cross en el monte pudiendo establecer balizas virtuales para no perderse, saber dónde están otros compañeros o lanzar un aviso sonoro si nos hemos perdido. Asimismo, cuenta con funciones y resistencia (EN13319) para submarinismo, tanto para establecer rutas o conocer la profundidad como para llevar control de lo que nos queda de inmersión.

Aplicación de submarinismo en Apple Watch Ultra Apple

Al igual que para la concepción del reloj, Apple también ha puesto el enfoque en la resistencia y usabilidad extrema para actividad física outdoor con nuevas correas. No sólo son más duras y resistentes, sino que están optimizadas según el tipo de deporte que hace cada usuario.

El Apple Watch Ultra costará 999 euros, mientras que los otros modelos tienen un precio de 299 euros para el SE y 499 euros para el Watch Series 8.

AirPods Pro

Una de las renovaciones más esperadas esta tarde era la de los AirPods Pro que llegaron en 2019. Los nuevos auriculares de Apple llegan con el chip H2, compatibilidad con Audio Espacial y con un sistema de cancelación de ruido activa que promete el doble de cancelación que la generación original. Asimismo llega con un juego de almohadillas de diferentes tamaños con la idea de que los usuarios eligen la que mejor se ajuste a su oreja.

Cuenta además con un sistema de transparencia de sonido ajustable, con lo que el usuario podrá elegir si quiere integrarse en el mundo que le rodea saliendo de la burbuja que proporciona la cancelación de ruido, y en qué modo.

AirPods Pro de segunda generación Apple

El diseño cambia ligeramente con respecto a la generación anterior, pero sigue manteniendo el factor forma tanto para introducirlo en la oreja como el botón para controlar la cancelación de ruido. Mayor cambio se puede encontrar en el estuche, que ahora se podrá cargar a través del cargador del Apple Watch, una hendidura para colgarlos, así como incorpora un pequeño altavoz que sirve para localizarlo o bien que nos avise si queda poca batería

Con respecto a su autonomía, los AirPods Pro ofrecen una hora y media más de escucha que la generación anterior, es decir, hasta seis horas con cancelación de ruido activa. Si se usa el estuche para cuatro cargas más, se consiguen hasta 30 horas de escucha con cancelación activa de ruido: seis horas más que la generación previa.

AirPods Pro Apple

Con respecto a su precio de los AirPods Pro es de 299 euros, con que se establece en la barrera de los 300 euros de los modelos equivalentes de la competencia.

iPhone 14 Pro, gran cámara

Si ha habido un elemento controvertido en los iPhone desde la llegada del iPhone X ha sido el notch. Ahora Apple ha ido un paso más allá para integrar el agujero en la pantalla que integra el reconocimiento facial y la cámara frontal con un sistema denominado como Dynamic Island, que permite a los modelos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max una forma de que esa muesca se convierta en un elemento de software para integrar notificaciones y otras funcionalidades.

La pantalla de los iPhone 14 Pro es mejor que nunca. Aunque mantienen su tamaño de 6,1 y 6,7 pulgadas, ahora alcanzan los 2.000 nits de brillo máximo y, al fin, llega la pantalla Always On Display, una forma de poder ver notificaciones e información sin tener que encender la pantalla. Para ello, la compañía ha desarrollado un modo de ultra bajo consumo. Asimismo mantienen la tecnología ProMotion de 120 Hz que le diferencia de los modelos sin apellido Pro.

Dynamic Island Apple

Los modelos Pro son los únicos que integran los nuevos chips A16 bionic, una auténtica bestia de 4 nanómetros que le convierte en el chip más rápido que puede llevar cualquier móvil del mercado. Por ponerlo en contexto es hasta un 40% más que la generación anterior. Una bestia.

Pero si hay una bestia dentro de los nuevos iPhone 14 Pro esa es su cámara. Cuenta con un sensor de 48 megapíxeles, que incluye sensor Quad Pixel y Photonic Engine, un sistema de tratamiento de imágenes que mejora sustancialmente las fotos en ambientes con poca luz. El sensor Quad Pixel también hace posible un teleobjetivo de dos aumentos que usa los 12 megapíxeles intermedios del sensor para hacer fotos en alta resolución y vídeos en 4K sin zoom digital. Ahora se dispone así de Zoom óptico de 3x para acercar, zoom óptico de 2x para alejar; rango de zoom óptico de 6x y zoom digital de hasta 15x. Mientras que los iPHone 14 y 14 Plus se quedan en zoom óptico 2x.

Nuevas cámaras del iPhone 14 Pro Max Apple

También ha mejorado considerablemente el gran angular, lo que permite captar hasta 3 veces más luz que la generación anterior, así como hacer mejores tomas macro, con un detalle impensable hasta ahora. Estas mejores lentes y sensores también se trasladan a la experiencia de vídeo, que no sólo mejorará en calidad sino también en estabilidad gracias a un nuevo modo Acción con el que olvidarse del gimbal para siempre. Asimismo, el modo Cine, ahora está disponible en 4K a 30 f/s y en 4K a 24 f/s.

Por su parte, la cámara frontal dispone de una apertura de ƒ/1,9 que permite hacer mejores fotos y vídeos con poca luz. Asimismo, estrena el enfoque automático, que enfoca incluso más rápido con poca luz y hace fotos de grupo a más distancia.

Sistema satélite del iPhone 14. Apple

Con respecto a la conectividad, van más allá de la conexión 5G, los cuatro nuevos iPhone cuentan con conexión satélite pensando en aquellas zonas en las que no se puede acceder a una torre de telecomunicaciones. Para hacerlo, Apple ha desarrollado un software que localiza el satélite para poder conectarse sin necesidad de una antena. Esta conexión, pensada para emergencias, permite mantener conversación así como se puede gestionar un formulario para avisar a servicios de auxilio.

Por otro lado, ha hecho una fuerte apuesta por la eSIM con la que se puede cambiar más fácil de plan de operadoras, sin la necesidad de esperar a la SIM física. Tanto es así que por primera vez, en EEUU los nuevos iPhone vendrán sin espacio para la tarjeta SIM.

iPhone 14 y iPhone 14 Plus Apple

Además de la cámara o la Dynamic Island en los modelos Pro, la otra gran novedad en la familia iPhone 14 ha sido la llegada del iPhone 14 Plus. Un teléfono de gran tamaño —6,7 pulgadas— pero más asequible que el iPhone 13 Pro Max (1.159 euros frente a 1.259 euros).

Los nuevos iPhone 14 han mejorado en la cámara tanto en hardware como en software. Incorporan la tecnología Photonic Engine que mejora la toma de imágenes en baja luz gracias a disponer de una mayor apertura. Asimismo, ahora es capaz de disparar el doble de rápido en modo nocturno. Así como también cuenta con enfoque automático en la cámara frontal.

Frente a la generación anterior, aunque el diseño sea continuista, los iPhone 14 y 14 Plus mejoran en autonomía a los modelos del año pasado con 20 y 26 horas de reproducción de vídeo estimadas, respectivamente.

Con respecto a los precios, suben con frente al año pasado. Ahora el iPhone 14 parte de los 1.009 euros, mientras que el Plus se va a los 1.159 euros. Por su parte los iPhone 14 Pro y Pro Max parten desde los 1.319 y 1.469 euros.

