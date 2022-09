Todo lo que esperar del Apple Event: nuevos iPhone, tres Apple Watch y nuevos AirPods Pro

Tim Cook con el logo del nuevo evento de Apple, Far Out Manuel Fernández / Apple Omicrono

El día ha llegado. Apple presentará este miércoles a las 19 horas de la España peninsular su nuevo iPhone 14. Después de muchos rumores, el nuevo smartphone de los de Cupertino llega una semana antes de lo habitual, una foma de estirar una semana las ventas de su nuevo teléfono así como para distanciarse de otro lanzamiento de producto que podría suceder en octubre.

Los iPhone serán la piedra angular del evento, sin embargo, no serán los únicos protagonistas. Durante la presentación de esta tarde también se espera que los iPhone 14 vengan acompañados de una nueva generación de relojes Apple Watch así como de unos nuevos auriculares AirPods Pro. Aunque no se descarta algún anuncio más, pues Apple siempre tiene esa capacidad de sorprender, la intención de la compañía es separar más los iPhone de los iPad y no habrá tabletas hoy, como sí sucedió el año pasado.

Se espera que la empresa distancie los iPhone de los iPad en eventos diferentes, una forma de dar más peso a su división de tabletas, en la que se prevé una pequeña revolución con la próxima versión del sistema operativo. La idea es que sean más autónomas que nunca en el actual escenario de teletrabajo mixto.

Así pues, todo apunta a que la presentación rondará en torno a tres familias de productos altamente relacionadas entre sí y, que en muchos sentidos, no se entienden las unas sin las otras.

iPhone 14

Los iPhone 14 se esperan como una evolución y no una revolución. Se espera que haya ligeros cambios estéticos en pantalla y cámaras, pero casi todas las novedades estarán bajo el capó. El cambio más llamativo será la desaparición del notch, esa muesca en la pantalla que ha ido acompañando a los teléfonos de Apple desde el iPhone X. En esta ocasión se espera que tenga una doble perforación, aunque por software se vería como una pequeña píldora uniforme negra.

Apple seguirá manteniendo los cuatro modelos para elegir con el iPhone 14, aunque con cambios. Dirá adiós a la versión mini que llegó con el iPhone 12, para adoptar el tamaño del Pro Max en una versión más ligera, barata y con menores características. De este modo Apple presentaría el iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Así, habrá un modelo de 6,1 pulgadas y otro de 6,7 pulgadas en cada categoría.

iPhone 13 Pro en color verde. Chema Flores Omicrono

Mark Gurman, el periodista de Bloomberg especializado en Apple, ha adelantado que "las mejoras, por segundo año consecutivo, serán más modestas que alucinantes", con lo que se espera que los iPhone 14 apuntalen la experiencia de usuario centrándose en rendimiento, batería, pantalla y sobre todo sus cámaras.

Aquí, se ha venido rumoreando que Apple marcará una división más clara entre los modelos Pro y los iPhone 14 y 14 Plus, ya que serán ellos los que reciban las principales novedades. Se espera que mantengan las tres lentes traseras pero creciendo en tamaño de sensor, de 48 megapíxeles, lo que permitirá capturar mucha más luz e información para hacer mejores fotos y vídeos que nunca. Asimismo, también se espera una mejora en el teleobjetivo y gran angular que se distancie de la actual generación de iPhone 13.

Los iPhone 13 J.C. | C.S. Omicrono

Por otro lado, para gestionar este nuevo potencial fotográfico, no se descarta que únicamente los iPhone 14 Pro y Pro Max sean los que incorporen el nuevo chip A16 Bionic, mientras que los iPhone 14 y 14 Plus o bien continuarían con el A15 Bionic o con una versión de este. Está por ver, ya que se trataría de la primera vez que Apple diferencia sus modelos de la misma generación con distinto chip.

El A16 Bionic también será el encargado de gestionar la batería del móvil, especialmente importante ya que se espera que los modelos Pro incorporen always on display, una tecnología de la que muchos móviles Android disponen desde hace años y que permite ver notificaciones sin tener que tocar el smartphone. Esta funcionalidad tiene especial sentido con los cambios que llegan con iOS 16.

Con respecto al precio, se estima que puede subir en unos 100 euros con respecto al actual. También llegará con nuevos colores y opciones para elegir. Sin embargo, uno de los detalles que está por confirmarse que podría generar más polémica es la desaparición del espacio para tarjeta SIM física, con lo que Apple apostaría en algunos de sus modelos por la eSIM por completo.

Apple Watch Pro

Aunque los focos estarán puestos en el iPhone 14, la gran novedad que también se presentará en Apple Park será el Apple Watch Pro. Se espera que, por un lado, la compañía renueve el Apple Watch Series 7 con un nuevo reloj Series 8, pero también que llegue una versión más avanzada con mejoras de conectividad y durabilidad pensado para aquellos deportistas más profesionales. Una forma de mirar cara a cara a Garmin o Suunto con una alternativa a su altura. Por último, también se estima que llegará una renovación del Apple Watch SE, el reloj barato que Apple lanzó en 2020.

Apple Watch Series 7 C.F.Q. Omicrono

Con la llegada del Apple Watch Pro la compañía diferencia en todos sus productos aquellos que están pensados para el usuario general de los que están concebidos para un usuario profesional o de alto nivel. Es decir, alguien que va a exigir más que otro a sus equipos. Sucede con sus MacBook, sus Mac, sus iPhone, sus AirPods, sus iPad y ahora también con el Apple Watch.

Los rumores más insistentes señalan que el Apple Watch 8 Pro será más grande, considerablemente más grande. Según las últimas filtraciones, podría tener una esfera de 47 o 49 mm, que se integraría en un nuevo diseño rugerizado para hacer más resistente a caídas y golpes. Aquí no primaría tanto la estética sino que el reloj dure y soporte condiciones extremas.

En este nuevo diseño se integraría un nuevo botón con el que acceder a nuevas funciones. Gurman apunta a que las actuales correas seguirían siendo compatibles, aunque habría correas específicas y únicas para el modelo Pro. Por otro lado, el experto en Apple ha comentado que tendría mejores conexiones —vía satélite, que también podría llegar a los iPhone Pro— para llegar donde no lo hacen las redes de telefonía.

Por su parte, el Apple Watch Series 8 tendrá un diseño más continuista. Se espera que pueda incorporar nuevas funciones para la salud como la medición de la temperatura, así como otras mejoras centradas en el seguimiento de la actividad física diaria. Podría tener una pantalla algo más grande gracias a estrechar los márgenes, pero sin alterar los actuales tamaños de 45 y 41 mm.

Apple Watch Series 7 C.F.Q. Omicrono

Por último, el Apple Watch SE también recibirá una puesta al día. Igual que ha sucedido con el iPhone SE, se espera que la empresa remoce internamente el dispositivo para que sea capaz de asumir más funcionalidades, pero sin canibalizar al Series 8 pues su objetivo es reemplazar al Watch Series 3. Así pues, equiparía el mismo chip S8 pero con un diseño que no aprovecha tanto la pantalla como sus hermanos mayores.

Con respecto al precio, es una incógnita saber si Apple mantendrá los mismos de la generación anterior o los subirá debido a la situación actual. En cualquier caso, se espera que el modelo Pro sea considerablemente más caro que el Series 8, con un precio que podría rondar los 1.000 dólares.

AirPods Pro

La otra novedad de la tarde llegaría de la mano de los AirPods Pro. Los auriculares que se lanzaron en 2019 y abrieron —junto a Sony— el camino a que la cancelación de ruido activa se popularizara en todo el mercado, recibirán una actualización. En estos tres años el mercado ha cambiado y evolucionado mucho, con lo que la renovación de Apple llega en el momento oportuno.

Se espera que los AirPods Pro 2 mejoren en calidad de sonido —con sonido espacial por bandera— con la compatibilidad por primera vez de Apple Lossless Audio Codec (ALAC), un códec de audio sin pérdida muy avanzado y que hasta ahora no tiene ningún AirPod de la empresa.

AirPods Pro Apple Omicrono

Además también mejoraría en cancelación de ruido, comodidad y autonomía, sin embargo, podrían ir más allá. Según rumores, los auriculares de Apple integrarían una serie de sensores de movimiento con los que los propios auriculares podrían registrar la actividad física e integrarse con la aplicación de Salud.

Asimismo, otro de los detalles de los AirPods Pro 2 es el rediseño de su estuche. Se ha especulado con que la nueva generación integrará un pequeño altavoz —parecido al de los AirTag— lo que permitiría reproducir un sonido en la caja desde la aplicación Buscar para localizarlos.

¿Alguna sorpresa?

Aunque los ocho dispositivos que se esperan esta tarde serán los nuevos iPhone 14, Apple Watch y AirPods Pro, no es descartable que Apple pueda guardarse alguna sorpresa en forma de nuevo dispositivo a todos los niveles. En los últimos meses ha sonado con fuerza tanto la renovación de su familia HomePod como el desarrollo de unas gafas de realidad mixta.

Es poco probable que la compañía dé a conocer alguno de estos nuevos productos en la tarde de hoy, pero tampoco descartable. Sobre los primeros, Apple ha centrado su estrategia en el HomePod mini que, tras retirar el HomePod del mercado, le hace falta un complemento para luchar contra Google y Amazon en el hogar.

Render de las gafas de realidad mixta de Apple Ian Zelbo Omicrono

Sobre las gafas inteligentes, durante el presente año han sido muchas las compañías como OPPO, Xiaomi o TCL las que han presentado y dejado ver sus diferentes modelos comerciales, aunque el enfoque sería diferente que Apple. La situación del mercado recuerda a cuando Apple lanzó el Watch: toda la competencia se estaba preparando.

Las gafas de realidad mixta podrían ser un gran One more thing, la sorpresa final que ponga la guinda a la presentación. El analista Ming-Chi Kuo apunta a que su lanzamiento sería a principios de 2023, con lo que si la presentación tuviera lugar hoy podría no ser completa.

Totalmente descartado hoy está la posibilidad de ver nuevos MacBook y Mac para profesionales. Los equipos con las nuevas versiones de M2 se espera que lleguen en un evento el mes que viene, al que acompañarán los iPad.

En cualquier caso, para conocer qué es lo que Apple comenzará a vender en las próximas semanas habrá que esperar a que las luces del Teatro Steve Jobs se enciendan, aparezca Tim Cook y comience a contar todas las novedades.

También le puede interesar:

Sigue los temas que te interesan