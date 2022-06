¿Tienes un iPhone antiguo? Apple podría indemnizarte por ralentizarlo a propósito

¿Has tenido un iPhone 6, 7, 8 o un iPhone X? ¿O alguna de sus variantes? Entonces quizás gracias a una demanda Apple pueda indemnizarte por 'estrangular' la batería de tu teléfono. Y es que Apple se ha visto envuelta en una demanda impuesta en Reino Unido que podría beneficiar a ciertos usuarios de iPhones antiguos en España.

Justin Gutmann, residente en Reino Unido, ha presentado una demanda contra los de Cupertino, acusándoles de ralentizar de forma deliberada los iPhone antiguos de dichas gamas. Lo hizo, además, de forma completamente secreta, aplicando actualizaciones con un sistema de administración de energía del que Apple no advirtió.

Este sistema se habría encargado de limitar el rendimiento de estos iPhone de manera severa para evitar no solo los problemas de ralentización, sino que estos dispositivos se apagaran de forma repentina. Este sistema no ha sido documentado correctamente por parte de la compañía, y la demanda colectiva presentada por Gutmann podría beneficiar a 25 millones de usuarios en todo el mundo.

Todo comienza en 2017, cuando Apple decide de forma secreta ralentizar los teléfonos más antiguos de su catálogo incluyendo en sus actualizaciones un sistema de administración de batería no documentado. Este se encargaba de ralentizar los teléfonos para que estos no se apagaran y los usuarios no sabían absolutamente nada de él.

Más aún; los usuarios no tenían opción a desactivar esta nueva configuración y estos no sabían que sus teléfonos estaban siendo 'estrangulados'. Gutmann cree que la decisión de Apple de ralentizar estos teléfonos no se reveló en el momento debido y que se lanzó para ocultar que las baterías equipadas en estos dispositivos no eran suficientes para las demandas de los usuarios actuales.

En lugar de introducir un programa de retirada de dispositivos o de reemplazo de batería, Gutmann cree que Apple instó a los usuarios a instalar estas actualizaciones a sabiendas de que el rendimiento se vería afectado. También cree que, como mínimo, Apple debería haber advertido sobre esta actualización a sus usuarios, explicándoles que su rendimiento se vería mermado con la misma.

Por ello, Justin Gutmann ha solicitado al Tribunal de Apelaciones de Competencia de Reino Unido el inicio de una demanda colectiva en nombre de todos los usuarios de iPhone afectados por estas actualizaciones. En caso de que esta prospere, los usuarios beneficiados incluyendo los españoles podrían ascender a 25 millones. No es para menos, ya que se incluyen todos los iPhone desde el iPhone 6 hasta el iPhone X, incluyendo sus variantes.

La demanda establece que Apple aprovechó su posición privilegiada a nivel mercantil para explicarles que las actualizaciones de software de por aquel entonces mejorarían el rendimiento de sus baterías, cuando el resultado era diametralmente contrario. Gutmann y su equipo de abogados estiman que, de ganar el caso, la multa ascendería a 896 millones de euros o lo que es lo mismo, 768 millones de libras.

No es la primera vez

Apple lleva años totalmente sumergida en causas judiciales tanto de organizaciones como de usuarios de todo el mundo a tenor de esta situación. De hecho, se ha visto obligada a pagar millones en multas a miles de estadounidenses debido a las actualizaciones de iOS 10, que provocaron precisamente estos fallos.

De hecho, España también está involucrada; la Organización de Consumidores y Usuarios lleva desde el año 2020 batallando contra los de Cupertino acusándoles de obsolescencia programada. Enarboló el mismo argumentario que usa Gutmann ahora: que Apple quiso, con estas actualizaciones, ocultar los problemas de batería de estos dispositivos, 'forzándoles' a actualizar.

