Tu iPhone te avisará de qué partes han sido reparadas y si son oficiales

Apple ha sido acusada en varias ocasiones de dificultar enormemente la reparación de sus dispositivos para con los usuarios. Eso cambió recientemente, ya que en España se hizo eco la noticia de que Apple pondría las cosas más fáciles a los consumidores. Ahora dan un paso más allá permitiendo que iOS de más información sobre estas reparaciones, según una página de soporte de Apple.

iOS 15.2, la futura versión de sistema operativo para iPhone que llegará en las próximas semanas, incluirá una nueva sección en los ajustes para consultar no solo qué piezas han sido reparadas, sino el historial de reparaciones y si estas son genuinas. Todo desde la propia aplicación de Ajustes del iPhone.

Eso sí, Apple ha establecido algunas pautas para mostrar esta información. Dependiendo de qué iPhone tengas Apple mostrará un tipo de información u otra, y sobre todo advertirá sobre el uso de piezas no oficiales y de los posibles riesgos que estas incluyan.

Qué piezas se han reparado

Hasta ahora, iOS solo mandaba notificaciones a los usuarios si sus iPhones habían sido reparados con piezas desconocidas. En algunos casos, completamente incompatibles con iOS. Ahora, se incluirá una nueva sección llamada "Historial de repuestos y servicios", y solo aparecerá si se ha realizado alguna reparación dentro del dispositivo. Esta es la información que se mostrará dependiendo de qué iPhone se use:

iPhone mostrando la información. Apple Omicrono

Serie iPhone XR/XS: solo se mostrará información respecto a la batería.

Serie iPhone 11: solo se mostrará información respecto a la batería y a la pantalla.

Series iPhone 12 e iPhone 13 en adelante: solo se mostrará información respecto a la batería, a la pantalla y a la información de la cámara.

En caso de usarse una pieza original de Apple, se incluirán enlaces a la información del servicio correspondiente y además se incluirán las fechas y horas exactas en las que se llevó a cabo la reparación con dicha pieza. Así, el usuario tendrá el control total sobre qué se ha reparado y sobre todo los proveedores de Apple y los servicios de reparación tendrán una mejor idea de qué se ha hecho anteriormente con el teléfono.

Evitará estafas

En el terreno de las reparaciones se han suscitado muchas estafas. Una de las más comunes es la de anunciar que se usan piezas oficiales de Apple, y más tarde, usar piezas de terceros que simulan ser de Apple. Otra, por ejemplo, pasa por provocar daños en los dispositivos de forma intencional para forzar al consumidor a realizar otra reparación. Esta actualización soluciona estos dos problemas.

iPhone mostrando información. Apple Omicrono

Y es que además de la información de la pieza estándar, el iPhone también reconocerá si una pieza incluida en el teléfono es desconocida. Lo marcará con un mensaje de advertencia en caso de no ser una pieza genuina de Apple o incluso si esta pieza ya se usó en otro iPhone. También aparecerá si esta pieza no funciona como debería. Apple asegura que estos mensajes son puramente informativos, y no indican que estas piezas provoquen un mal funcionamiento en el dispositivo.

Este nuevo ajuste permitirá a los usuarios que usen servicios de reparación no autorizados por Apple conocer qué reparaciones se han realizado en el teléfono. Lo mismo ocurre a la inversa; si el usuario compra un teléfono de segunda mano, podrá verificar en un segundo qué cambios ha sufrido el smartphone de Apple.

