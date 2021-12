El iPhone SE llegaría en el 2022 sin cambios en diseño pero con 5G

Aunque el iPhone SE 2020 se ha convertido en un teléfono popular en España debido a su precio, no son pocos los detractores de este dispositivo debido a su diseño continuista. Por ende, los que quieren una renovación de este smartphone esperan con ganas el nuevo iPhone SE que presumiblemente llegará en el 2022, según los últimos rumores.

Según TrendForce, el iPhone SE llegará en apenas unos meses. Concretamente, en primavera del año 2022, en el primer trimestre del año. Los rumores también hablan de que este dispositivo integrará conectividad 5G (es decir, que tendrá un procesador de última generación de Apple) pero con un gran problema.

Y es que tal y como confirmaron los rumores que el analista Ming-Chi Kuo lanzó hace meses, este iPhone SE 2022 será exactamente igual que el modelo del 2020. Es decir, que este iPhone seguirá siendo un iPhone 8 por fuera, pero un iPhone 12 o 13 por dentro.

El iPhone SE 2022, más cerca

Según TrendForce, este iPhone SE servirá para expandir todavía más el uso de la conectividad 5G en su línea de smartphones. De hecho, hacen estimaciones de producción, con unas 25 o 30 millones de unidades para todo el año que viene. Se desconoce si se presentará mediante un evento en directo en marzo junto a los nuevos productos que se rumorean de Apple o si lo hará mediante nota de prensa.

iPhone SE Chema Flores Omicrono

Los rumores de TrendForce coinciden con lo que se había estado hablando hasta ahora. Mismo diseño de iPhone 8 por fuera, con las mismas 4,7 pulgadas en resolución HD y tecnología LCD. Tendría los mismos bordes de pantalla, el mismo cuerpo con la misma cantidad de sensores traseros, y presumiblemente con la misma capacidad de batería.

Los cambios estarían en el interior. Dicho iPhone SE 2022 tendría 5G gracias a la inclusión de un procesador Apple A14 o A15 Bionic. Estos procesadores dan vida a los iPhone 12 y 13 respectivamente, aunque no está claro cuál de los dos modelos adoptará. La decisión de mantener el exterior serviría para que este iPhone SE mantuviera un precio relativamente comedido.

iPhone SE Chema Flores Omicrono

No obstante, aún hay incógnitas. Por ejemplo, no se sabe cómo se llamará este teléfono, y se están barajando nombres como el iPhone SE 2022 e incluso el iPhone SE Plus. También se especula con que se llamará iPhone SE de tercera generación y ya está, y que mantendrá la misma configuración de memoria que los iPhone SE 2020 actuales: 3 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna.

Esta es otra fuente más que corrobora las predicciones de Ming-Chi Kuo, el famoso analista especializado en Apple junto a Macotakara y DigiTimes. Habrá que esperar al mes de marzo para ver si Apple renovará su teléfono más barato.

