Si tienes iPhone 12 o 13, actualiza iOS y soluciona ya el fallo de las llamadas

Aunque iOS 15 ya esté disponible en España, Apple ha estado lanzando algunos parches para la actualización debido a la falta de características de salida o a algunos problemas que han ido surgiendo con el tiempo. Si tienes un iPhone 12 o un iPhone 13 habrás notado un pequeño fallo con las llamadas, que por fin tiene solución con iOS 15.1.1.

Apple ha lanzado una nueva actualización para iOS 15. Más que una actualización es un parche, ya que busca solucionar un problema con las llamadas en las dos últimas generaciones de iPhone. Según Apple, este parche "mejora el rendimiento de caídas de llamadas en los modelos iPhone 12 e iPhone 13".

La actualización se ha lanzado hoy mismo y podría tardar unas pocas horas en llegar a todos los usuarios. No obstante, es curioso que se lance este parche cuando no se ha reportado este fallo por parte de una comunidad de afectados hasta la fecha.

Actualiza tu iPhone

Este parche llega solo a los iPhone 12 e iPhone 13, ya que el resto de generaciones de teléfonos de Apple no han sido afectados. Algunos usuarios de estos teléfonos de Apple estaban sufriendo caídas en sus llamadas, lo que sin duda ha forzado a Apple a tener que lanzar este pequeño parche.

De hecho, el parche soluciona tan solo ese problema, y no se ha reportado que Apple haya solucionado más fallos con esta pequeña actualización. Hasta ahora, se esperaba que la siguiente actualización de iOS fuera iOS 15.2, que añadía un buen puñado de mejoras a los teléfonos de Apple. No obstante, con este parche podría llegar a retrasarse, aunque esto no está claro aún.

Algunas de las mejoras que planea introducir iOS 15.2 son la capacidad de buscar AirTags atados a los usuarios que sean sospechosos de forma manual, mejoras en el modo macro del iPhone 13 Pro y el informe de privacidad de las aplicaciones, además de otras.

Para actualizar tu iPhone 12 o 13, necesitarás ir a Ajustes, ir al apartado General y luego ir a Actualizaciones de software. Ahí, aparecerá iOS 15.1.1 y que podrás descargar en un segundo desde esa opción. Tendrás que esperar a que tu iPhone se reinicie para que se aplique la actualización, aunque afortunadamente no debería tardar mucho en instalarla.

