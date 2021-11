Apple echa marcha atrás: si cambias la pantalla del iPhone 13 no perderás Face ID

Hace unas semanas, saltaba la polémica en España y en el resto del mundo. iFixit descubrió que si se cambiaba la pantalla de un iPhone 13 por un recambio de terceros, el iPhone perdería el Face ID. Un problema que generó críticas de todo tipo, y que parece que desaparecerá dentro de poco, ya que Apple ha dado marcha atrás.

Según ha confirmado Apple al medio The Verge, se lanzará una actualización de iOS para que si se cambia la pantalla por un recambio no oficial, el Face ID no se deshabilite. Si bien es cierto que no ha detallado cuándo exactamente lanzará la actualización, ha confirmado que llegará en un futuro.

Anteriormente, tanto iFixit como iCorrect descubrieron que para cambiar la pantalla del iPhone 13 a un recambio que no fuera oficial, los usuarios debían cambiar de sitio un pequeño chip controlador de la pantalla táctil oficial a la no oficial. En caso contrario, el Face ID dejaría de funcionar.

Apple se retracta

Según afirmó iFixit en su día, este problema afectaba a cualquier reemplazo de pantalla que usara recambios de terceros. "A menos que Apple revise este comportamiento en el software, los reemplazos de pantalla fuera de la reparación autorizada por Apple pierden la funcionalidad de Face ID", aseguró.

Los iPhone 13 J.C. | C.S. Omicrono

Ya realizar un cambio de pantalla es un proceso bastante invasivo, pero realizar este cambio de chip complica enormemente el procedimiento, afectando tanto a los usuarios experimentados que quieran realizar un reemplazo de su pantalla como a las empresas de reparación no autorizadas. Y era imperativo, ya que dicho controlador, emparejaba directamente la pantalla con el teléfono.

Aún habiéndose echado para atrás, Apple no especifica el porqué realizó este movimiento. Recordemos que desde los iPhone X, en los modelos modernos (incluyendo el iPhone 13) el único método de desbloqueo biométrico es el Face ID, y sin él, se fuerza al usuario a tener que introducir un código PIN. Por ende, estamos hablando de una ausencia bastante grave en el teléfono.

iPhone 13 Pro Max J.C. | C.S. Omicrono

Según el comunicado, llegará "una solución" en forma de actualización en un futuro. Algo que ha celebrado Kevin Purdy, de iFixit. "Este es un logro táctico para el mercado de reparaciones [...] pero es una lucha interminable hasta que cambie el campo de batalla". Si tienes un iPhone 13 y quieres cambiarle la pantalla debido a una reparación, te recomendamos enormemente esperar a que llegue la actualización de software si no quieres pasar por el servicio de reparación oficial.

Pero ¿qué ocurre con los servicios de reparación autorizados? Estos tienen una herramienta que permite al software reconocer el Face ID incluso con el cambio de pantalla. Lógicamente, esto posiciona por encima a los servicios de reparación de Apple frente a los más independientes, y probablemente, esta polémica podría haberle acarreado a la empresa de Cupertino acusaciones de competencia desleal.

