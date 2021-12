Probamos el Huawei Nova 9, un gran móvil que queda en tierra de nadie por la falta de Google

El Huawei Nova 9 llegó a las tiendas de España en octubre dentro del rango de gama media. Su apuesta principal es la fotografía, además de una carga ultrarrápida, un diseño premium y un software cada vez más completo. La marca apuesta fuerte para compensar el hueco que ha dejado Google y otras compañías en sus productos tras el veto impuesto por Estados Unidos.

Desde que el gobierno estadounidense prohibió a las empresas del país colaborar con Huawei, el fabricante chino ha trabajado para crear su propia tienda de aplicaciones y ha desarrollado un ecosistema para unir todos sus dispositivos. Este móvil persigue demostrarlos avances conseguidos por la marca para ser lo más independiente posible.

En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos probado durante varias semanas el Huawei Nova 9 para comprobar si el fabricante está más cerca de volver a ser un duro competidor en el mercado o si le sigue lastrando no contar con las aplicaciones de Google. Con 449 euros de precio, el Nova 9 se adentra en el rango de precio más competitivo de este mercado.

Diseño premium

Huawei lleva años demostrando que sabe cómo diseñar un móvil con estilo, aunque algunos aspectos de Huawei Nova 9 dependen del gusto de cada uno. Al sujetarlo en la mano, el terminal se percibe ligero (175 g) y delgado con solo 7,77 mm, pero con una buena pantalla que llega a las 6,57 pulgadas.

Huawei Nova 9 M.S.R.

Lo primero que destaca es su pantalla infinita, de 6,57 pulgadas y enmarcada por ligeros bordes, los laterales desbordan en un final curvo que crea una sensación de continuidad con la parte trasera del móvil. Este tipo de pantallas con bordes curvos no gustan a todo el mundo pues acaban ocasionando toques accidentales.

Al colocar la funda de plástico que se incluye en la caja, se evita rozar los bordes de la pantalla. Teclear el panel es cómodo y fluido, aunque es verdad que se necesita un periodo de adaptación si se viene de usar un teléfono con pantalla plana. Además, en los bordes, la luminosidad de la imagen es menor y la sensibilidad se pierde un poco en las esquinas.

Huawei Nova 9 M.S.R.

Aún así, el panel OLED tiene lo necesario para ofrecer una imagen de calidad con una resolución Full HD+ (2.340 x 1.080 píxeles) y colores vivos. Cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz y 300 Hz de muestreo táctil para quienes busquen una experiencia de uso fluida, por ejemplo, ante un videojuego. El sistema puede ajustar la frecuencia entre 120 y 60 Hz dependiendo del uso del teléfono para no agotar en poco tiempo la batería, similar al ajuste automático del brillo que también es potente si se necesita.

La pantalla está coronada por la cámara selfie integrada en el panel con una perforación, aunque el borde que la rodea es lo suficientemente grueso para que no pase tan desapercibido como debería. Esta cámara se encarga de aportar la imagen para que el software de reconocimiento facial permita desbloquear el móvil, aunque es mucho más rápido y fiable el lector de huellas debajo de la pantalla.

Huawei Nova 9 M.S.R.

En el lateral derecho están los botones de encendido y volumen, mientras que en la parte inferior se coloca el puerto USB-C para cargar el terminal, la ranura para instalar dos tarjetas SIM y el altavoz. No ofrece doble altavoz, aunque el volumen que consigue es bueno y sin distorsiones, tampoco hay conector para auriculares de cable ni se incluyen en la caja, pues como se indica más adelante, Huawei apuesta por facilitar la conexión inalámbrica con sus propios auriculares.

En la parte trasera se agrupan en posición vertical las otras protagonistas de este teléfono, sus cámaras. Dos esferas recogen la cámara principal y las otras tres secundarias más el flash, así parecen dos grandes lentes y no cuatro. Más adelante hablaremos de la calidad de este equipo.

Huawei Nova 9 M.S.R.

La funda de plástico protege de posibles golpes a las cámaras que se elevan unos milímetros sobre la carcasa, también de plástico que aparenta ser un material más premium de lo que es. Huawei ha optado por un diseño liso y metalizado que puede usarse de espejo. Es elegante y discreto en color negro para este análisis, aunque atrae todas las huellas y motas de polvo que se precien al instante.

Software sin Google

La primera impresión del Huawei Nova 9 es muy positiva, pero es a la hora de usarlo como móvil principal a diario cuando es inevitable encontrarse con su talón de Aquiles. Un muro burocrático que complica sobremanera la utilización de estos móviles en Europa y otros países.

Desde que Estados Unidos prohibió a sus empresas como Google o Qualcomm hacer negocios con Huawei, sus móviles han perdido la posibilidad de contar con Google Play, la tienda de aplicaciones de la que se pueden descargar WhatsApp, Instagram y muchas otras aplicaciones populares en occidente.

Huawei Nova 9 M.S.R.

Como compensación Huawei creó su propia tienda AppGallery y el buscador Petal Search, cada vez más completos. Sin embargo, aplicaciones como las de Amazon, las redes sociales de Twitter o Facebook, incluso Spotify no están disponibles. En su lugar es necesario descargar las APK disponibles, es decir, versiones no oficiales, que pueden dar problemas de seguridad y funcionamiento.

Con el tiempo, la App Gallery se ha ido nutriendo de una mayor oferta y entre las opciones más conocidas están Telegram y los principales bancos, por lo que con algo de paciencia y maña el uso de los móviles de Huawei se hace menos cuesta arriba.

Huawei Nova 9 M.S.R.

El fabricante, además, ha creado un buen número de aplicaciones funcionales para su sistema operativo EMUI 12 (basado en Android) como el reloj, el calendario, una calculadora, grabadora, galería de fotos, servicio de correo electrónico donde se puede aplicar la cuenta de Gmail y recibir los emails, y un servicio de sugerencias para no perderse ninguna herramienta del móvil. Todo lo necesario para usar el teléfono cómodamente.

El sistema operativo también sugiere otras aplicaciones para entretenerse con videojuegos, consultar las noticias, las cuentas bancarias u organizar documentos, pero no están preinstaladas y se pueden eliminar fácilmente si se quiere limpiar la pantalla. Huawei quiere que el usuario vea fácilmente el potencial de sus móviles. Eso sí, no hay cajón para aplicaciones, por lo que es necesario ser ordenado si no se quiere sucumbir al caos con iconos por todos lados.

Experiencia fluida

Al mismo tiempo que evoluciona su tienda de aplicaciones y mejora su sistema operativo, Huawei ha trabajado en crear un vínculo fuerte entre todos los dispositivos de su catálogo, algo parecido a lo que ya ofrecen otras compañías como Apple.

Huawei Nova 9 M.S.R.

Tener un móvil y un ordenador de Huawei asegura que la comunicación entre ambos productos será más fácil y rápida que con el resto de marcas. Solo con acercar el teléfono al trackpad del portátil de Huawei, el móvil se conecta en pocos segundos con el ordenador, permitiendo controlar todo el sistema operativo desde el ratón del ordenador: pasar fotos de uno a otro, contestar llamadas, consultar mensajes y más.

Esta es una de las principales ventajas con las que cuenta ahora Huawei y que hace de este móvil una opción interesante para quienes tienen en su poder otros productos de esta marca. No siempre la conexión es fluida, pero resulta una herramienta muy útil para incrementar la productividad mientras se trabaja.

Huawei Nova 9 M.S.R.

Dentro del terminal, el procesador Snapdragon 778G soporta el peso de las cámaras y la pantalla rápida. Tanto el sistema EMUI 12 como este chip son responsables de la fluidez a la que trabaja el Nova 9. Es un procesador potente cuya fuerza se nota en momentos de máxima actividad, pero que no cuenta con conectividad 5G, por culpa, una vez más, del veto estadounidense. Sí ofrece 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento que no se pueden ampliar.

Huawei Nova 9 M.S.R.

Todo el equipo se apoya en una batería de 4.300 mAh para mantener activo el móvil durante todo el día y resistir los 120 Hz de frecuencia de la pantalla y su brillo alto. Estas características reducen la autonomía de la batería considerablemente, aunque se pueden ajustar fácilmente y cuando la batería se agota, el cargador de 66 W sale al rescate. En pocos minutos la carga rápida de Huawei vuelve a poner el terminal al 100% de batería.

Con una media hora es suficiente para llenarlo de energía y seguir usando el Nova 9. Y para que no se pierda esta cualidad, el cargador y el cable reflejan un tono naranja en el interior del conector USB-C, así se sabe siempre que son los adecuados y que la carga funciona a pleno rendimiento.

Fotografía luminosa

El Huawei Nova 9 cuenta con una cámara ultra visión de 50 megapíxeles, le sigue una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles. En último lugar, Huawei ha dedicado la cuarta cámara a la fotografía macro para capturar detalles de pequeño tamaño a una distancia de 4 cm. La cámara principal integra un sensor de 1/1,56 pulgadas y un filtro RYYB que, asegura la marca, recoge un 40% más de luz que los sensores RGGB.

Huawei Nova 9 M.S.R.

Utilizar los 50 megapíxeles al completo implica rebuscar un poco en la aplicación para encontrar la función. No es muy accesible, pero al igual que la cámara macro o la grabación a cámara lenta, esta herramienta no es necesario usarla a todas horas. Los 50 megapíxeles tardan unos segundos en hacer la foto, por lo que no es muy apropiado para fotografiar escenas en movimiento.

El conjunto de cámaras consigue buenas fotos simplemente con las funciones más básicas. Las fotografías de día son luminosas y el filtro de inteligencia artificial ajusta las luces y sombras, además de potenciar los colores sin un resultado artificial. De noche, el modo nocturno nivela las farolas y aclara las escenas más oscuras, aunque sí se notan algunas partes forzadas o movidas al tardar unos segundos en capturar todas las tomas que luego procesa el software.

La cámara frontal es de 32 megapíxeles y tiene tanto peso como las principales en la parte trasera. Tanto la frontal como la trasera graban vídeos con resolución 4K y 30 ps, Huawei sabe que ahora son igual de importantes los vídeos de paisajes como los selfies para subir a redes sociales.

Para cumplir con las modas de internet, es posible cambiar de la cámara trasera a la delantera sin parar la grabación, incluso, se pueden activar las dos al mismo tiempo. Huawei además ha desarrollado la aplicación Petal Clip para editar las grabaciones.

Huawei Nova 9 M.S.R.

Aunque estás funciones no son para todos los usuarios, la aplicación de edición es muy completa y se aprende rápido a usarla, puede servir para recortar o hacer algún retoque antes de compartir momentos en familia. Además, las imágenes con la cámara frontal consiguen buena luz y colores muy equilibrados.

¿Me lo compro?

A la hora de valorar si merece la pena comprar este móvil o no, hay que añadir una pregunta más a las habituales. Además de anotar cuánto dinero se está dispuesto a gastar en la compra y cuáles son las características que más se necesitan en el móvil, es importante analizar qué aplicaciones y herramientas se van a utilizar.

Si echando un vistazo a la AppGallery de Huawei se encuentran la mayoría de aplicaciones disponibles y si se está dispuesto a conseguir otras con versiones no oficiales que pueden no ser muy seguras, entonces el Huawei Nova 9 es un teléfono a tener en cuenta. Sobre todo, si se tienen otros dispositivos de la misma marca con los que completar el ecosistema de Huawei y poder controlarlos desde el teléfono o compartir documentos de forma rápida.

Huawei Nova 9 M.S.R.

Los 449 euros que cuesta el Huawei Nova 9 están equilibrados con un hardware potente para las circunstancias, un equipo de cámaras interesante y un diseño elegante que aparenta ser más premium de lo que realmente es. La compañía lo está dando todo en su sistema operativo para ofrecer un software lo más completo posible y contar con muchas de las funciones y aplicaciones que buscan los usuarios.

Es verdad, que no cuenta con conectividad 5G y que tampoco ofrece sonido estéreo ni un conector para auriculares. No obstante, es inevitable pensar que si no fuera por ese talón de Aquiles, el Nova 9 sería uno de los móviles más recomendados en este rango de precio, de ahí que lo primero que los posibles compradores deben preguntarse es para qué lo van a utilizar.

