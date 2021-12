Probamos el Poco M4 Pro 5G, el móvil para jugar a todo sin gastarte mil euros

Hace unos años, los smartphones Android en España se dividían en 3 simples segmentos: la gama baja, la gama media y la gama alta. En 2021 esto es muy diferente, ya que ahora existen los teléfonos de todo tipo. Poco, la firma de Xiaomi destinada a un público muy concreto que busca la calidad-precio, ha querido romper (otra vez) la gama media con su nuevo teléfono, el Poco M4 Pro 5G, que destaca sobre todo en potencia.

Los móviles normalmente representados en la gama alta suelen tener características de infarto a costa de un precio prohibitivo. La submarca de Xiaomi se ha estado moviendo en un espectro completamente distinto, pero sin renunciar a características decentes en sus dispositivos. Poco se atreve con su M4 Pro a romper con este concepto, ofreciendo un teléfono con buena potencia pero a un precio económico.

Por supuesto esto trae consigo algunos sacrificios, y el Poco M4 Pro 5G no se libra de ellos. Pero hemos de recordar que es un teléfono que actualmente se puede encontrar por 249 euros en España,por lo que evidentemente la relación calidad-precio va a ser su gran virtud.

Sencillo y robusto

En un teléfono que no supera por mucho los 200 euros de precio no vamos a encontrarnos florituras en el diseño, y este es sin duda alguna el caso del Poco M4 Pro 5G. Estamos ante un cuerpo enteramente fabricado en plástico, incluyendo el borde del dispositivo. Algo que no juega en su contra, ya que este teléfono tiene buena apariencia estética y da la sensación de estar realmente bien construido.

Poco M4 Pro 5G. Manuel Fernández Omicrono

También la parte trasera está fabricada de esa material e igualmente la sensación que proporciona es buena. No solo se siente un plástico de calidad, sino que además su textura un tanto rugosa hace que el teléfono no se deslice fácilmente en nuestras manos, favoreciendo el agarre. En un mundo con smartphones hechos completamente en cristal o plástico brillante y pulido, esto es algo de agradecer, especialmente si jugamos durante muchas horas en las que sudan las manos.

El Poco M4 Pro 5G no se complica en el resto de su diseño. Bordes frontales reducidos con un agujero en pantalla donde está la cámara delantera y un módulo de cámara bastante prominente en la parte trasera del dispositivo. Esta vez Poco ha decidido prescindir del gigantesco módulo que ha incluido en algunos de sus teléfonos, como el Poco M3, aunque la serigrafía trasera lo imita, albergando el logo de la compañía.

Poco M4 Pro 5G. Manuel Fernández Omicrono

En este apartado, la mayor virtud de este teléfono es su construcción y su agarre. Detalles fundamentales para los usuarios que, efectivamente, van a usar este teléfono durante horas jugando, viendo contenido multimedia, etcétera. Es un teléfono sólido que en ningún momento da la sensación de ser barato, lo cual es todo un logro dado su precio.

Un hardware que sorprende

Pantalla: 6,6 pulgadas en resolución FullHD con 450 nits de brillo, tasa de refresco táctil y 90 Hz de tasa de refresco.

6,6 pulgadas en resolución FullHD con 450 nits de brillo, tasa de refresco táctil y 90 Hz de tasa de refresco. Procesador: MediaTek Dimensity 810. GPU: ARM Mali-G57 MC2

MediaTek Dimensity 810. GPU: ARM Mali-G57 MC2 Memorias: 4 o 6 GB de memoria RAM, 64 o 128 GB de memoria interna con ampliación mediante tarjetas microSD y almacenamiento UFS 2.2.

4 o 6 GB de memoria RAM, 64 o 128 GB de memoria interna con ampliación mediante tarjetas microSD y almacenamiento UFS 2.2. Batería: 5.000 mAh de amperaje, con carga rápida de 33W con cargador incluido en la caja.

5.000 mAh de amperaje, con carga rápida de 33W con cargador incluido en la caja. Cámaras: sensor principal de 50 megapíxeles F/1.8 y un sensor gran angular de 8 megapíxeles de 119 grados de campo de visión y F/2.2. Delantera de 16 megapíxeles.

sensor principal de 50 megapíxeles F/1.8 y un sensor gran angular de 8 megapíxeles de 119 grados de campo de visión y F/2.2. Delantera de 16 megapíxeles. Sistema: Android 11 con MIUI 12.5 POCO

Android 11 con MIUI 12.5 POCO Conectividad: 5G, Bluetooth 5.1 y WiFi a 2,4 y 5 GHz, jack de 3,5 milímetros.

5G, Bluetooth 5.1 y WiFi a 2,4 y 5 GHz, jack de 3,5 milímetros. Añadidos: lector de huellas en un lateral, desbloqueo facial, altavoz estéreo y sensor infrarrojos.

lector de huellas en un lateral, desbloqueo facial, altavoz estéreo y sensor infrarrojos. Dimensiones: 163 x 75 x 8 milímetros. Peso de 195 gramos.

163 x 75 x 8 milímetros. Peso de 195 gramos. Colores: amarillo POCO, azul y negro.

Poco M4 Pro 5G. Manuel Fernández Omicrono

Este dispositivo está dotado con un hardware más que suficiente para la mayoría de tareas y juegos para móviles que le echemos. El procesador es el MediaTek Dimensity 810, un SoC fabricado a 6 nanómetros y cuenta con 8 núcleos. La GPU es la Mali-G57 y la pantalla es una LCD de 6,6 pulgadas en resolución Full HD con 90 Hz de tasa de refresco. En una palabra: este teléfono no defraudará a nadie.

Hablando en términos de rendimiento puro y duro, este Poco M4 Pro 5G no tendrá ningún problema con la gran mayoría de títulos del mercado. Algunos juegos un poco más exigentes como el Call of Duty o el Genshin Impact sí que pueden sufrir pequeñas caídas de fotogramas, forzándonos a bajar algunos ajustes gráficos. No obstante, salvo esos escasos momentos, el teléfono no tendrá problema alguno en cuanto a potencia.

Poco M4 Pro 5G. Manuel Fernández Omicrono

Lo mismo ocurre para las tareas del día a día. El almacenamiento UFS 2.2, unido a la alta tasa de refresco táctil de 240 Hz, permiten que la respuesta sea casi instantánea. El teléfono se siente ágil, responsivo y veloz en cualquier situación. Esto, en teléfonos que rondaban los 200 euros de precio, no era tan común hace unos años.

Parte del mérito se lo llevaMIUI 12.5,un sistema que funciona excelentemente con el procesador firmado por MediaTek y que se siente bien optimizado. No nos hemos encontrado ningún lag, ningún bug reseñable y ningún tirón, incluso cuando le hemos exigido bastante al teléfono.

Poco M4 Pro 5G. Manuel Fernández Omicrono

La batería también ha dado buenos resultados. Afortunadamente está bien dotado con 5.000 mAh de autonomía, que darán de sobra para un día o un día y medio de uso continuado. Sobre todo si aprovechamos la carga rápida de 33W que incluye el teléfono. Y sí, trae el cargador en la caja.

Mención especial a los sistemas biométricos del Poco M4 Pro 5G. El sensor de huellas lateral es casi instantáneo y no se demora a la hora de desbloquear el teléfono. El desbloqueo facial sí ha resultado ser un poco menos efectivo, pero sobre todo en condiciones de baja luz. Poco ha tenido a bien, además, el incluir un jack de 3,5 milímetros y un sensor infrarrojos.

Un multimedia a la altura

Poco M4 Pro 5G. Manuel Fernández Omicrono

Este es un apartado muy importante que se suele descuidar cuando se busca rebajar costes. El Poco M4 Pro 5G tiene una pantalla de 6,6 pulgadas, con una resolución Full HD, y dispone de una tasa de refresco dinámica de 90 Hz. Le acompañan un par de altavoces estéreo y la adopción de unos marcos de pantalla bastante conseguidos.

En general, la experiencia multimedia del Poco M4 Pro 5G no es increíble, pero cumple con creces. Si bien la pantalla no tiene ese efecto contrastado y sorprendente de los paneles OLED, es nítida y tiene una buena calibración de colores.

Poco M4 Pro 5G. Manuel Fernández Omicrono

Los 90 Hz junto con la resolución FullHD del panel consiguen que los juegos y el sistema se vean muy fluidos en la pantalla, y aunque su brillo de 450 nits puede llegar a ser escaso en algunas situaciones, será suficiente en condiciones de luz normales. Desgraciadamente, el audio no es uno de los mejores fuertes del Poco M4 Pro 5G, ya que nos ayudarán a salir del paso sin más.

Un 'suficiente' en fotografía

Los móviles orientados a ofrecer un buen valor por un precio comedido no suelen tener cámaras espectaculares, especialmente si hablamos de gama media o baja. El Poco M4 Pro 5G sufre esto mismo, ya que cuenta con 2 sensores suficientes para la ocasional foto para la familia pero no para los fotógrafos acérrimos.

El Poco M4 Pro 5G tiene dos cámaras: un sensor angular de 50 megapíxeles F/1.8 y un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles. Un detalle que no nos ha gustado es que Poco ha decidido emular un combo de 5 cámaras en la parte trasera, dando la sensación de que son más cámaras. No es así; de los 4 círculos que hay en la parte trasera, 2 están ocupados por el flash y por el sensor gran angular y los otros dos son inútiles.

Hay que aclarar que la fotografía en este teléfono no es mala o mediocre, pero sí que anecdótica. La calidad de sus tomas se resume en que aunque la definición no es mala, los colores son algo pálidos y el detalle no destaca para nada. Son fotografías sencillas que, vistas desde lejos, servirán para un mensaje rápido pero que aplicando zoom acaban siendo tomas pálidas y con falta de contraste.

Poco M4 Pro 5G. Manuel Fernández Omicrono

Lo mismo ocurre con las cámaras de gran angular y delantera. Las fotos no son ningún desastre, y de hecho con la aplicación de Poco y sus distintos modos es posible sacarle todavía más partido a las cámaras del Poco M4 Pro 5G. No obstante, los resultados son bastante estándar para lo que es un teléfono de 200 euros.

Un teléfono recomendable

La gran mayoría de dispositivos ubicados en estos rangos de precio suelen obviar, por temas de coste, algunas bondades importantes, como las tasas de refresco elevadas o procesadores potentes. Poco, con su Poco M4 Pro 5G ha querido romper con esto y ofrecer una alternativa asequible.

Poco M4 Pro 5G. Manuel Fernández Omicrono

Obviamente no deja de ser un teléfono de gama próxima a la media o a la de entrada, por lo que el usuario final no dejará de tener que hacerse a ciertos sacrificios, como la limitada doble cámara de este Poco M4 Pro 5G. Pero por el resto, es un teléfono que realmente cumple con la premisa de 'bueno, bonito y barato'.

Sigue los temas que te interesan