El truco de Huawei para saltarse el veto de EEUU

Pese a que Huawei está realizando importantes esfuerzos en España y en el resto del mundo para protegerse de la prohibición de Estados Unidos que la impide comerciar con empresas estadounidenses, dicho veto ha conseguido que la empresa china haya tenido problemas de ventas en los últimos meses. Va a intentar salvar esta situación con un truco, según Bloomberg.

Según informa el portal, Huawei probará suerte licenciando los diseños de sus smartphones a terceros. Esto significa que una empresa ajena a Huawei lanzará teléfonos móviles con diseños de Huawei, pero bajo la marca de esa otra empresa.

Así, sobre el papel, Huawei tendría acceso a los componentes críticos necesarios para fabricar dichos teléfonos. Y es que los vetos han ido empeorando con los años, ya que las directrices de Estados Unidos han prohibido a la compañía tener acceso a los módems 5G de Qualcomm y a las fábricas de TSMC, para la fabricación de sus procesadores Kirin.

El truco de Huawei

El procedimiento funcionará de la siguiente manera: Huawei otorgará licencias de sus diseños a una división de la empresa estatal China Postal & Telecommunications Appliances (PTAC). A través de esa empresa, Huawei podrá comprar las piezas que por sí sola no podría adquirir.

Huawei Nova 9 y Huawei 8i Huawei

Esta división, conocida como Xnova, ya está vendiendo dispositivos de la marca Huawei pero bajo su propia marca. Concretamente, está vendiendo sus Huawei Nova y la empresa china está valorando qué más diseños licenciar para fabricantes de terceros. De hecho, también habría concedido licencias al fabricante TD Tech, que venderá smartphones propios con los diseños de Huawei.

Por ahora, todo este plan está en fase de negociación, por lo que las condiciones de los acuerdos podrían cambiar. La estrategia es simple; como la que comercializa los teléfonos no es Huawei sino otra empresa, esta no está sujeta al veto estadounidense. Por ende, puede comerciar con cualquier empresa del país para que suministre componentes. Una buena solución para Huawei pese a que los ingresos de las ventas de estos teléfonos no vayan directamente a ella.

Según las fuentes de Bloomberg, los ingenieros de Huawei ya estarían realizando cambios de diseño a algunos de sus teléfonos que hasta ahora funcionaban con procesadores HiSilicon Kirin para que puedan adoptar otros, como MediaTek o Qualcomm. Tanto es así, que esperan que tanto los modelos comercializados por terceros como los de Huawei sumen más de 30 millones de unidades en el 2022.

Los problemas de Huawei

Recordemos que el veto no ha causado solo que los smartphones de Huawei no puedan llevar los servicios de Google. Además de ello, Huawei no ha tenido acceso a los módems 5G de Qualcomm; de hecho, la versión con el Qualcomm Snapdragon 888 del Huawei P50 no tiene conectividad 5G, mientras que la variante con el Kirin 9000 sí lo lleva. Eso sin contar que Huawei también ha tenido problemas para producir sus Kirin, debido al veto de la marca a trabajar con fábricas de semiconductores como TSMC.

Lógicamente esto ha tenido una repercusión claramente negativa en Huawei. Los principales movimientos de la empresa para solventar esta situación han sido vender su submarca, Honor (que ya funciona de forma independiente en España) y crear su propio ecosistema alternativo a Android de Google: HarmonyOS.

Por supuesto, está por ver cómo evoluciona esta situación y más importante aún, cómo se tomará esta medida la administración de Joe Biden.

