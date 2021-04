Probamos el reloj de Huawei con diseño de Porsche: estilo deportivo y mucha clase

El automovilismo y la relojería están íntimamente asociados, prácticamente desde que Bertha Benz se ahorró incontables horas de viaje llevando a sus hijos a visitar a su madre, en un intento de probar a su marido del potencial de su invento. Los coches ahorraban tiempo, y creció la necesidad de llevar un reloj encima para saber a qué hora íbamos a llegar (y no a qué día).

La asociación es tal vez más evidente en el automovilismo deportivo, donde grandes marcas de relojes han prestado sus servicios en competiciones legendarias como las 24 Horas de Le Mans o los Grandes Premios. Y si hablamos de competición, debemos hablar de Porsche.

Ahora, Porsche se asocia con una de las grandes marcas del sector tecnológico, Huawei, para traernos un reloj; pero no uno cualquiera, sino un smartwatch, un reloj inteligente que mezcla los últimos avances tecnológicos con el diseño de la marca de Stuttgart. El resultado es el Porsche Design Huawei Watch GT 2, que por 695 euros, está ya disponible en España.

Así es el reloj de Huawei y Porsche

Materiales Titanio, cristal de zafiro, cerámica. Tamaño pantalla 1,39 pulgadas Tecnología AMOLED Resolución 454 x 454 píxeles Procesador Kirin A1 Memoria 32 MB RAM Almacenamiento 4 GB ROM Conectividad Bluetooth 5.1

Unir las marcas de Porsche y Huawei en un dispositivo suena raro, pero hay que recordar la creciente popularidad de estos coches en el creciente mercado chino. Porsche también ha cambiado mucho en los últimos años, un proceso de modernización que ha abrazado nuevas tecnologías con modelos como el nuevo Porsche Taycan, un coche eléctrico que deja atrás en muchos aspectos a los Tesla.

Porsche Design ha colaborado para crear relojes, portátiles y smartphones Manuel Fernández Omicrono

Como parte de estos cambios, Porsche Design, la subsidiaria de la compañía encargada de licenciar y expandir la marca, lleva unos años muy ocupada en el sector tecnológico. Es gracias a esta política que ya hemos visto algunos dispositivos muy llamativos, como el smartphone Porsche Design Mate 40 RS; pero Huawei no es la única que ha colaborado con Porsche, ya que el año pasado pudimos probar el portátil Porsche Design Acer Book RS.

Por lo tanto, tal vez lo primero que hay que aclarar sobre el Porsche Design Huawei Watch GT 2 es que la marca de coches se ha centrado en el diseño y materiales usados en este reloj inteligente, mientras que Huawei ha sido la encargada de las “entrañas” y las funcionalidades.

Diseño en otra liga

Una cosa está clara sobre este reloj inteligente: en Porsche Design saben cómo cuidar la imagen de marca. Lo más fácil, y barato, hubiera sido coger un reloj cualquiera, pegarle la marca Porsche con pegamento, y triplicar su precio; es algo que hemos visto demasiadas veces en el mercado de los productos licenciados.

Pero el Porsche Design Huawei Watch GT 2 es algo más que un producto licenciado, y es algo evidente en cuanto lo vemos. El diseño es completamente diferente al de un Watch GT 2 convencional, y se acerca mucho más a los relojes de lujos de marcas tradicionales. Eso puede ser una sorpresa si estás acostumbrado a relojes inteligentes, que suelen priorizar la tecnología por encima del diseño.

El uso del titanio destaca en el Porsche Design Huawei Watch GT 2 Adrián Raya Omicrono

No puedo decirlo de otra manera: este es un reloj para presumir, y no sólo por su aspecto, sino por los materiales usados. La caja es de titanio puro, con un acabado excepcional que grita el nombre de Porsche a los cuatro vientos; el color gris me recuerda a los clásicos 911, aunque el modelo concreto que imagines dependerá mucho de cuál era el que deseabas en tu adolescencia.

Pero el uso del titanio no termina aquí: la propia correa también está fabricada en este material, asegurando la atención de todas las miradas. Para ajustarla al tamaño de nuestra muñeca, se usa un inteligente sistema de eslabones independientes; podemos quitar cada uno por separado hasta conseguir la longitud exacta y la más cómoda para nosotros.

Huawei ha incluido una correa alternativa con el reloj de Porsche Adrián Raya Omicrono

Si no nos gustan las correas metálicas, Huawei ha incluido también una correa de repuesto de fluoroelastómero de color negro; casa muy bien con el reloj, y de hecho, personalmente la prefiero para conseguir un estilo más comedido y sutil, pero tiene un inconveniente: no tiene la marca Porsche Design por ningún lado, sustituida por el nombre del reloj original, Huawei Watch GT. Es evidente que esta es la correa que viene con el modelo normal, pero me hubiera gustado que se hubiera cuidado más este detalle.

Para la esfera, una inserción de cristal de zafiro redondea el conjunto, con las palabras “Porsche Design” en la parte superior con la tipografía usada por Porsche en sus coches. Hasta la parte que no se ve ha recibido cariño, con una trasera de cerámica que ofrece un tacto más agradable con la piel que el plástico o el metal, y que facilita llevar este reloj durante todo el día (y la noche).

Sin importar la correa que usemos, el Porsche Design Huawei Watch GT 2 es uno de los relojes inteligentes más elegantes y sorprendentes del mercado, con mucha diferencia.

Diseño de software

Pero la alianza entre Huawei y Porsche Design no termina con el diseño del exterior, también alcanza el diseño del software usado en el reloj. Concretamente, la firma de diseño ha creado cinco nuevas esferas de reloj exclusivas para este modelo. Los colores grises oscuros, rojos y blancos son los protagonistas, algo que casa bien con el resto de elementos del reloj.

La mayoría de las esferas son muy minimalistas, mostrando la cantidad justa de información; a veces, sólo las agujas del reloj; estas esferas son más elegantes, y destacan especialmente comparado con lo que solemos ver en el sector.

Las esferas diseñadas por Porsche Design son minimalistas Adrián Raya Omicrono

Pero también hay esferas más completas, como una que imita a un cronógrafo, con botón para activar el cronómetro incluido en la propia esfera; la más completa, “Extremo”, ofrece todo tipo de información de un vistazo, hasta el punto de que puede ser demasiado para el usuario medio. Por supuesto, aparte de estas esferas tenemos acceso a las diseñadas por Huawei, y usando la app oficial podemos instalar nuevas desde la tienda.

La otra parte que ha recibido cambios es el menú, que también adopta el esquema rojo, blanco y gris. Pero es precisamente por eso que las partes que no han sido tocadas son demasiado evidentes; el menú de entrenamiento, por ejemplo, aún mantiene los coloridos iconos de la interfaz por defecto de Huawei, y no encajan en absoluto con el resto del diseño. Lo mismo podemos decir de las apps integradas, aunque en este caso, como la mayoría son gráficas y texto sobre fondo negro, no se nota tanto.

Sigue siendo un Watch GT 2

Esas partes que no han sido tocadas por Porsche Design dejan en evidencia el ‘secreto’ no tan secreto de este smartwatch: que en realidad, es un Huawei Watch GT 2 modificado. No lo digo en el mal sentido, por supuesto, siendo esa una de las principales alternativas en el competido mercado de los relojes inteligentes.

Es sólo que siento que Porsche Design y Huawei podrían haber hecho un mejor trabajo ‘ocultando’ el origen de este modelo; por ejemplo, extendiendo el diseño a todas las partes del software, al menos el que viene preinstalado por defecto.

El reloj de Porsche y Huawei permite registrar el sueño y muchos más datos Adrián Raya Omicrono

Este reloj tampoco tiene funciones exclusivas, que lo diferencien de un Watch GT 2 normal. La parte buena es que eso significa que seguimos teniendo acceso a todo lo que hace recomendable a ese reloj, como la tecnología TrueSleep 2.0 que registra nuestro sueño y le otorga una puntuación en cuanto nos levantamos, por ejemplo.

La integración con nuestro móvil también es muy buena, y no sólo podemos recibir notificaciones sino realizar llamadas de teléfono a través del reloj; por supuesto, cosas básicas como escuchar música también están soportadas.

Aunque no imagino llevar este reloj al gimnasio, también cuenta con todo tipo de ayudas y herramientas para hacer ejercicio; es capaz de seguir de manera precisa hasta 100 modos de entrenamiento, incluyendo 17 modos profesionales.

En nuestras pruebas, se ha comportado bien, y gracias al GPS integrado podemos registrar por dónde hemos hecho una caminata o dónde hemos corrido, y compararlo con los datos de frecuencia cardíaca, que se registran constantemente, durante las 24 horas del día; el reloj nos avisará si sobrepasa niveles preocupantes. Este reloj también tiene una función que fue muy comentada en el 2020, el sensor SpO2 que mide la saturación de oxígeno en sangre, ideal para cuando hacemos ejercicio.

La app Huawei Health nos permite ver información al detalle Adrián Raya Omicrono

Algunos de estos datos se pueden ver en el propio reloj, pero el verdadero potencial lo alcanzamos usando la app Huawei Health oficial, disponible tanto para Android como para iOS. Con esta app podemos ver nuestro historial de sueño, frecuencia cardíaca, estrés, y comprobar en el mapa las zonas que hemos recorrido.

Todo eso, durante aproximadamente dos semanas, que es lo que hemos comprobado que dura de media la batería integrada; el cargador inalámbrico viene incluido y es relativamente rápido.

Lo que no es tan bueno es el rendimiento del reloj; el procesador Kirin A1 se nota agobiado, algo evidente sólo moviéndose por los menús. Tampoco ayuda que a la interfaz le cuesta responder, y más de una vez he tocado dos veces porque creía que no había registrado mi toque. Es algo decepcionante en un reloj de esta gama, pero de nuevo, no es sorprendente dado el modelo en el que se basa.

Personalmente, he echado en falta alguna aplicación o funcionalidad exclusiva, algo que diferencie a este reloj del resto. Soy consciente de que Porsche Design y Porsche son dos compañías diferentes, pero tal vez hubiera sido interesante incluir alguna función relacionada con viajes en coche, o incluso directamente con Porsche como información del vehículo, o registro de viajes.

Diferente pero igual

El Porsche Design Huawei Watch GT2 es un dispositivo único. Pocos smartwatches (posiblemente ninguno) son capaces de llegar a este nivel de calidad de diseño y materiales, y especialmente, ninguno está asociado con una marca de la talla de Porsche.

Pero eso es precisamente lo que más he echado en falta en este reloj: más Porsche. Que apueste más por lo que lo hace único, y no tanto por lo que lo hace como el resto. Especialmente, por el precio.

Porsche Design Huawei Watch GT 2 Adrián Raya Omicrono

Por 695 euros, esta es una inversión al alcance de muy pocos compradores, que tienen alternativas más potentes y completas por mucho menos; pero por supuesto, no tienen el trabajo de Porsche Design detrás. La comparativa con un Huawei Watch GT 2, que cuesta 219 euros (149 euros rebajado en la página de Huawei) es incluso más chocante teniendo en cuenta que por dentro, son iguales.